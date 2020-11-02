2020-2021 Isparta 32 Spor, Erbaaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 7. hafta maçında Isparta 32 Spor, Erbaaspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Isparta 32 Spor ve Erbaaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 7. hafta maçında Isparta 32 Spor sahasında Erbaaspor ile 01.11.2020 19:00'da karşılaştı. Isparta Atatürk Stadı - Isparta stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Isparta 32 Spor - Erbaaspor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Isparta Atatürk Stadı - Isparta stadyumunda oynanan maç 2-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Isparta Atatürk Stadı - Isparta



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.11.2020 19:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Erdal Yılmaz(hakem), Aykut Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Eray Pınar(2. Yardımcı Hakem), Berkay Yavuz(dördüncü Hakem)

Isparta 32 Spor

Isparta 32 Spor İlk 11

27. Gökhan Köstereli, 32. Mustafa Diler, 17. Kadir Turhan, 11. Efşan Geçgin, 54. Volkan Çekiç, 6. Semih Üstün, 34. Emre Yüksektepe, 9. Emir Kaan Gültekin, 60. Bekir Karadeniz, 20. Nurettin Çakır, 99. Volkan Serim



Yedekler

23. Murat Can Yıldız, 7. Emre Bozatli, 77. Emre Fırtına, 30. Oğuzhan Palaz, 3. Oğuzhan Açıl, 33. Burak Sarı, 18. Mustafa Acar



Teknik Sorumlu

Hakan Hayati Karaca



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Erbaaspor

Erbaaspor İlk 11

43. Taylan Arman, 4. Serhat Keskinsoy, 5. Barış Sinan Üstün, 6. Emre Baysal, 7. Rıdvan Çelik, 8. Yağız Rüştü Aktaş, 11. Yunus Ünsal, 15. Yusuf Yağcı, 36. Burak Can Akıncı, 54. Talha Özcan, 78. Ertuğrul Şenlikoğlu



Yedekler

22. Furkan Yardım, 10. Canberk Özçakır, 21. Eray Kelem, 29. Durmuş Can Efe Çakmak, 55. Berat Boz, 60. Rıdvan Gökçe, 69. Bayduhan Taşova



Teknik Sorumlu

Ferruh Özgün



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Karşıyaka 7 5 2 0 14 6 17 8 2 Somaspor 7 5 2 0 12 4 17 8 3 İçel İdmanyurdu Spor 6 4 2 0 9 1 14 8 4 Çatalcaspor 6 4 1 1 12 7 13 5 5 Batman Petrolspor 7 4 1 2 8 5 13 3 6 Çarşambaspor 6 3 2 1 11 3 11 8 7 Isparta 32 Spor 7 3 2 2 11 7 11 4 8 Şile Yıldızspor 7 2 4 1 9 8 10 1 9 Esenler Erokspor 7 3 1 3 8 7 10 1 10 Gölcükspor 7 2 2 3 4 5 8 -1 11 Elazığ Karakoçan FK 7 2 2 3 8 10 8 -2 12 Erbaaspor 6 1 1 4 3 8 4 -5 13 Altındağspor 6 1 1 4 2 8 4 -6 14 Arhavispor 6 1 1 4 5 12 4 -7 15 Yalovaspor 7 0 2 5 5 15 2 -10 16 Cizrespor 6 0 2 4 3 14 2 -11 17 Osmaniyespor FK 5 1 0 4 4 8 3 -4

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