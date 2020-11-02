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2020-2021 Isparta 32 Spor, Erbaaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 7. hafta maçında Isparta 32 Spor, Erbaaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Isparta 32 Spor, Erbaaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 7. hafta maçında Isparta 32 Spor, Erbaaspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Isparta 32 Spor ve Erbaaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  7. hafta maçında Isparta 32 Spor sahasında Erbaaspor ile 01.11.2020 19:00'da karşılaştı. Isparta Atatürk Stadı - Isparta stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Isparta 32 Spor - Erbaaspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Isparta Atatürk Stadı - Isparta stadyumunda oynanan maç 2-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Isparta Atatürk Stadı - Isparta

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.11.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Erdal Yılmaz(hakem), Aykut Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Eray Pınar(2. Yardımcı Hakem), Berkay Yavuz(dördüncü Hakem)

ISPARTA 32 SPORIsparta 32 Spor

Isparta 32 Spor İlk 11
27. Gökhan Köstereli, 32. Mustafa Diler, 17. Kadir Turhan, 11. Efşan Geçgin, 54. Volkan Çekiç, 6. Semih Üstün, 34. Emre Yüksektepe, 9. Emir Kaan Gültekin, 60. Bekir Karadeniz, 20. Nurettin Çakır, 99. Volkan Serim

Yedekler
23. Murat Can Yıldız, 7. Emre Bozatli, 77. Emre Fırtına, 30. Oğuzhan Palaz, 3. Oğuzhan Açıl, 33. Burak Sarı, 18. Mustafa Acar

Teknik Sorumlu
Hakan Hayati Karaca

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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ERBAASPORErbaaspor

Erbaaspor İlk 11
43. Taylan Arman, 4. Serhat Keskinsoy, 5. Barış Sinan Üstün, 6. Emre Baysal, 7. Rıdvan Çelik, 8. Yağız Rüştü Aktaş, 11. Yunus Ünsal, 15. Yusuf Yağcı, 36. Burak Can Akıncı, 54. Talha Özcan, 78. Ertuğrul Şenlikoğlu

Yedekler
22. Furkan Yardım, 10. Canberk Özçakır, 21. Eray Kelem, 29. Durmuş Can Efe Çakmak, 55. Berat Boz, 60. Rıdvan Gökçe, 69. Bayduhan Taşova

Teknik Sorumlu
Ferruh Özgün

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Karşıyaka7520146178
2Somaspor7520124178
3İçel İdmanyurdu Spor642091148
4Çatalcaspor6411127135
5Batman Petrolspor741285133
6Çarşambaspor6321113118
7Isparta 32 Spor7322117114
8Şile Yıldızspor724198101
9Esenler Erokspor731387101
10Gölcükspor7223458-1
11Elazığ Karakoçan FK72238108-2
12Erbaaspor6114384-5
13Altındağspor6114284-6
14Arhavispor61145124-7
15Yalovaspor70255152-10
16Cizrespor60243142-11
17Osmaniyespor FK5104483-4

Fikstür

25.10.2020Erokspor Osmaniyespor FK
25.10.2020Elazığ Belediyespor Şile Yıldızspor
31.10.2020Esenler Erokspor2-1Osmaniyespor FK
01.11.2020Elazığ Karakoçan FK2-4Şile Yıldızspor
01.11.2020Yalovaspor0-3İçel İdmanyurdu Spor
01.11.2020Isparta 32 Spor2-0Erbaaspor
01.11.2020Çatalcaspor1-1Karşıyaka
01.11.2020Cizrespor0-0Batman Petrolspor
01.11.2020Arhavispor0-2Somaspor
01.11.2020Gölcükspor1-0Altındağspor


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