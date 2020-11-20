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2020-2021 Isparta 32 Spor, Gölcükspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 10. hafta maçında Isparta 32 Spor, Gölcükspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Isparta 32 Spor, Gölcükspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 10. hafta maçında Isparta 32 Spor, Gölcükspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Isparta 32 Spor ve Gölcükspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  10. hafta maçında Isparta 32 Spor sahasında Gölcükspor ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Isparta Atatürk Stadı - Isparta stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Isparta 32 Spor - Gölcükspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Isparta Atatürk Stadı - Isparta stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi.

Isparta 32 Spor - Gölcükspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Isparta Atatürk Stadı - Isparta

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Ramazan Haymana(hakem), Mehmet Öcal(1. Yardımcı Hakem), Caner Kurt(2. Yardımcı Hakem), Havva Nur Demir(dördüncü Hakem)

ISPARTA 32 SPORIsparta 32 Spor

Isparta 32 Spor İlk 11
23. Murat Can Yıldız, 32. Mustafa Diler, 50. Akın Karaaslan, 11. Efşan Geçgin, 54. Volkan Çekiç, 6. Semih Üstün, 10. Serdar Ümit Deniz, 60. Bekir Karadeniz, 20. Nurettin Çakır, 30. Oğuzhan Palaz, 9. Emir Kaan Gültekin

Yedekler
16. Mehmet Sarıgöz, 18. Mustafa Acar, 34. Emre Yüksektepe, 77. Emre Fırtına, 5. Batuhan Demirel, 14. Kaan Oruç, 3. Oğuzhan Açıl

Teknik Sorumlu
Hakan Hayati Karaca

Goller
Nurettin Çakır,2.dk (f), Nurettin Çakır,94.dk (p)

Kartlar
Sarı Kart Bekir Karadeniz 74.dk

Oyundan Çıkanlar
Serdar Ümit Deniz 68.dk, Volkan Çekiç 89.dk, Oğuzhan Palaz 56.dk, Bekir Karadeniz 56.dk

Oyuna Girenler
Emre Yüksektepe 68.dk, Kaan Oruç 89.dk, Emre Fırtına 56.dk, Mustafa Acar 56.dk

GÖLCÜKSPORGölcükspor

Gölcükspor İlk 11
16. Gökhan Yenigün, 11. Ferhat Aras, 3. Kadir Öge, 4. Veli Ortakcı, 5. Arif Acar, 77. Berkan Durdu, 55. Selçuk Çalışır, 39. Furkan Yiğit, 41. Yunus Özdemir, 22. Ali Mert Işık, 26. Mustafa Serkan Koparan

Yedekler
95. Gürkan Arıkan, 2. Miran Avcı, 67. Zekeriya Kacaroğlu, 8. Furkan Özyapı, 71. Coşkun Güner, 17. Barış Şen, 9. Adem Parlak

Teknik Sorumlu
Tunahan Akdoğan

Goller
Yunus Özdemir,45+1.dk (p)

Kartlar
Sarı Kart Zekeriya Kacaroğlu 84.dk, Sarı Kart Veli Ortakcı 40.dk

Oyundan Çıkanlar
Kadir Öge 46.dk, Furkan Yiğit 83.dk, Arif Acar 46.dk, Ferhat Aras 56.dk, Berkan Durdu 80.dk

Oyuna Girenler
Barış Şen 46.dk, Adem Parlak 83.dk, Furkan Özyapı 46.dk, Zekeriya Kacaroğlu 56.dk, Miran Avcı 80.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor97201642312
2İçel İdmanyurdu Spor106401622214
3Çatalcaspor9621168208
4Karşıyaka9531147187
5Şile Yıldızspor104421412162
6Çarşambaspor9432147157
7Isparta 32 Spor8422138145
8Esenler Erokspor8413107133
9Batman Petrolspor941491013-1
10Elazığ Karakoçan FK1033491112-2
11Altındağspor83146810-2
12Gölcükspor102265108-5
13Erbaaspor92164117-7
14Osmaniyespor FK82156117-5
15Arhavispor71155154-10
16Cizrespor90365203-15
17Yalovaspor80266172-11

Fikstür

19.11.2020Şile Yıldızspor0-1Çatalcaspor
19.11.2020Altındağspor3-0Cizrespor
19.11.2020Batman Petrolspor1-3Çarşambaspor
19.11.2020Erbaaspor0-1Elazığ Belediyespor
19.11.2020İçel İdmanyurdu Spor3-0Arhavispor
19.11.2020Karşıyaka0-1Somaspor
19.11.2020Osmaniyespor FKP-PYalovaspor
19.11.2020Isparta 32 Spor2-1Gölcükspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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