2020-2021 Isparta 32 Spor, Gölcükspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 10. hafta maçında Isparta 32 Spor, Gölcükspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Isparta 32 Spor ve Gölcükspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 10. hafta maçında Isparta 32 Spor sahasında Gölcükspor ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Isparta Atatürk Stadı - Isparta stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Isparta 32 Spor - Gölcükspor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Isparta Atatürk Stadı - Isparta stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi. Isparta 32 Spor - Gölcükspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Isparta Atatürk Stadı - Isparta



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Ramazan Haymana(hakem), Mehmet Öcal(1. Yardımcı Hakem), Caner Kurt(2. Yardımcı Hakem), Havva Nur Demir(dördüncü Hakem)

Isparta 32 Spor

Isparta 32 Spor İlk 11

23. Murat Can Yıldız, 32. Mustafa Diler, 50. Akın Karaaslan, 11. Efşan Geçgin, 54. Volkan Çekiç, 6. Semih Üstün, 10. Serdar Ümit Deniz, 60. Bekir Karadeniz, 20. Nurettin Çakır, 30. Oğuzhan Palaz, 9. Emir Kaan Gültekin



Yedekler

16. Mehmet Sarıgöz, 18. Mustafa Acar, 34. Emre Yüksektepe, 77. Emre Fırtına, 5. Batuhan Demirel, 14. Kaan Oruç, 3. Oğuzhan Açıl



Teknik Sorumlu

Hakan Hayati Karaca



Goller

Nurettin Çakır,2.dk (f), Nurettin Çakır,94.dk (p)



Kartlar

Sarı Kart Bekir Karadeniz 74.dk



Oyundan Çıkanlar

Serdar Ümit Deniz 68.dk, Volkan Çekiç 89.dk, Oğuzhan Palaz 56.dk, Bekir Karadeniz 56.dk



Oyuna Girenler

Emre Yüksektepe 68.dk, Kaan Oruç 89.dk, Emre Fırtına 56.dk, Mustafa Acar 56.dk

Gölcükspor

Gölcükspor İlk 11

16. Gökhan Yenigün, 11. Ferhat Aras, 3. Kadir Öge, 4. Veli Ortakcı, 5. Arif Acar, 77. Berkan Durdu, 55. Selçuk Çalışır, 39. Furkan Yiğit, 41. Yunus Özdemir, 22. Ali Mert Işık, 26. Mustafa Serkan Koparan



Yedekler

95. Gürkan Arıkan, 2. Miran Avcı, 67. Zekeriya Kacaroğlu, 8. Furkan Özyapı, 71. Coşkun Güner, 17. Barış Şen, 9. Adem Parlak



Teknik Sorumlu

Tunahan Akdoğan



Goller

Yunus Özdemir,45+1.dk (p)



Kartlar

Sarı Kart Zekeriya Kacaroğlu 84.dk, Sarı Kart Veli Ortakcı 40.dk



Oyundan Çıkanlar

Kadir Öge 46.dk, Furkan Yiğit 83.dk, Arif Acar 46.dk, Ferhat Aras 56.dk, Berkan Durdu 80.dk



Oyuna Girenler

Barış Şen 46.dk, Adem Parlak 83.dk, Furkan Özyapı 46.dk, Zekeriya Kacaroğlu 56.dk, Miran Avcı 80.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 9 7 2 0 16 4 23 12 2 İçel İdmanyurdu Spor 10 6 4 0 16 2 22 14 3 Çatalcaspor 9 6 2 1 16 8 20 8 4 Karşıyaka 9 5 3 1 14 7 18 7 5 Şile Yıldızspor 10 4 4 2 14 12 16 2 6 Çarşambaspor 9 4 3 2 14 7 15 7 7 Isparta 32 Spor 8 4 2 2 13 8 14 5 8 Esenler Erokspor 8 4 1 3 10 7 13 3 9 Batman Petrolspor 9 4 1 4 9 10 13 -1 10 Elazığ Karakoçan FK 10 3 3 4 9 11 12 -2 11 Altındağspor 8 3 1 4 6 8 10 -2 12 Gölcükspor 10 2 2 6 5 10 8 -5 13 Erbaaspor 9 2 1 6 4 11 7 -7 14 Osmaniyespor FK 8 2 1 5 6 11 7 -5 15 Arhavispor 7 1 1 5 5 15 4 -10 16 Cizrespor 9 0 3 6 5 20 3 -15 17 Yalovaspor 8 0 2 6 6 17 2 -11

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