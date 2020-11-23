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2020-2021 İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 9. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 9. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. İttifak Holding Konyaspor ve Kasımpaşa taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 9. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor sahasında Kasımpaşa ile 22.11.2020 16:00'da karşılaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa maç sonucu:

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR KASIMPAŞA
İttifak Holding Konyaspor Kasımpaşa
2 1

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

22.11.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Yasin Kol(hakem), Gökhan Memişoğlu(1. Yardımcı Hakem), Osman Gökhan Bilir(2. Yardımcı Hakem), Yiğit Arslan(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Kemal Yılmaz(avar)

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPORİttifak Holding Konyaspor

İttifak Holding Konyaspor İlk 11

34. Eray Birniçan, 4. Adil Demirbağ, 8. Marko Jevtovıc, 11. Denı Mılosevıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 17. Sokol Cikalleshi, 21. Faruku Mıya, 23. Artem Kravets, 25. Alper Uludağ, 42. Abdülkerim Bardakcı, 89. Nejc Skubıc

Yedekler

35. Ozan Can Oruç, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 10. Chrıstopher Paolo Cesar Hurtado Huertas, 15. Uğur Demirok, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 28. Musa Çağıran, 32. Ali Karakaya, 44. Abdulsamet Kaya, 49. Ahmet Karademir

Teknik Sorumlu

İsmail Kartal

Goller

Nejc Skubıc,48.dk (f), Musa Çağıran,89.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Adil Demirbağ 84.dk, Sarı Kart Artem Kravets 90+2.dk, Sarı Kart Marko Jevtovıc 21.dk

Oyundan Çıkanlar

Alper Uludağ 74.dk, Sokol Cikalleshi 90+1.dk, Denı Mılosevıc 74.dk, Faruku Mıya 46.dk

Oyuna Girenler

Chrıstopher Paolo Cesar Hurtado Huertas 74.dk, Ahmet Yılmaz Çalık 90+1.dk, Musa Çağıran 74.dk, Amır Hadzıahmetovıc 46.dk

KASIMPAŞAKasımpaşa

Kasımpaşa İlk 11

1. Ramazan Köse, 3. Oussama Hadadı, 25. Tomas Brecka, 6. Loret Sadıku, 17. Ahmet Oğuz, 7. Anıl Koç, 20. Alan Lıma Carıus, 24. Mickael Sylvain Tırpan, 21. Kevın Varga, 35. Aytaç Kara, 94. Florent Hadergjonaj

Yedekler

22. Erdem Canpolat, 67. Mehmet Enes Sarı, 14. Gılbert Koomson, 41. Berat Kalkan, 55. Yasin Dülger, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım

Teknik Sorumlu

İrfan Buz

Goller

Ahmet Oğuz,35.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Aytaç Kara 89.dk, Sarı Kart Tomas Brecka 88.dk, Sarı Kart Oussama Hadadı 60.dk

Oyundan Çıkanlar

Ahmet Oğuz 54.dk, Anıl Koç 71.dk

Oyuna Girenler

Gılbert Koomson 54.dk, Yasin Dülger 71.dk

Süper Lig 9. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor86201832015
2Fenerbahçe9621179208
3Galatasaray8512116165
4Gaziantep FK93511311142
5Fatih Karagümrük93421711136
6Başakşehir FK94141312131
7Beşiktaş8413131413-1
8Konyaspor8332106124
9Çaykur Rizespor83321210122
10Kasımpaşa93331110121
11Hatayspor73317912-2
12Göztepe8251149115
13Yeni Malatyaspor832381011-2
14Sivasspor82338109-2
15Trabzonspor923411159-4
16Antalyaspor92349149-5
17BB Erzurumspor82249138-4
18Kayserispor72054106-6
19Gençlerbirliği81256145-8
20Denizlispor81255135-8
21MKE Ankaragücü70257142-7

Süper Lig 9. hafta Fikstür sonuçları

21.11.2020Denizlispor0-1Gaziantep FK
21.11.2020Beşiktaş3-2Başakşehir FK
21.11.2020Fatih Karagümrük1-1Sivasspor
21.11.2020Gençlerbirliği1-5Fenerbahçe
22.11.2020Hatayspor2-2Çaykur Rizespor
22.11.2020Antalyaspor0-2Alanyaspor
22.11.2020Göztepe3-1MKE Ankaragücü
22.11.2020Konyaspor2-1Kasımpaşa
22.11.2020Trabzonspor1-0BB Erzurumspor
23.11.2020GalatasarayKayserispor
Onur Çelik
Spor Editörü


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