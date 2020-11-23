2020-2021 İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa maç özeti, maç sonucu
2020-2021 Süper Lig 9. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 9. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. İttifak Holding Konyaspor ve Kasımpaşa taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 9. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor sahasında Kasımpaşa ile 22.11.2020 16:00'da karşılaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?
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İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa maç sonucu:
|İttifak Holding Konyaspor
|Kasımpaşa
|2
|1
İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
22.11.2020 16:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Yasin Kol(hakem), Gökhan Memişoğlu(1. Yardımcı Hakem), Osman Gökhan Bilir(2. Yardımcı Hakem), Yiğit Arslan(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Kemal Yılmaz(avar)
İttifak Holding Konyaspor
İttifak Holding Konyaspor İlk 11
34. Eray Birniçan, 4. Adil Demirbağ, 8. Marko Jevtovıc, 11. Denı Mılosevıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 17. Sokol Cikalleshi, 21. Faruku Mıya, 23. Artem Kravets, 25. Alper Uludağ, 42. Abdülkerim Bardakcı, 89. Nejc Skubıc
Yedekler
35. Ozan Can Oruç, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 10. Chrıstopher Paolo Cesar Hurtado Huertas, 15. Uğur Demirok, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 28. Musa Çağıran, 32. Ali Karakaya, 44. Abdulsamet Kaya, 49. Ahmet Karademir
Teknik Sorumlu
İsmail Kartal
Goller
Nejc Skubıc,48.dk (f), Musa Çağıran,89.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Adil Demirbağ 84.dk, Sarı Kart Artem Kravets 90+2.dk, Sarı Kart Marko Jevtovıc 21.dk
Oyundan Çıkanlar
Alper Uludağ 74.dk, Sokol Cikalleshi 90+1.dk, Denı Mılosevıc 74.dk, Faruku Mıya 46.dk
Oyuna Girenler
Chrıstopher Paolo Cesar Hurtado Huertas 74.dk, Ahmet Yılmaz Çalık 90+1.dk, Musa Çağıran 74.dk, Amır Hadzıahmetovıc 46.dk
Kasımpaşa İlk 11
1. Ramazan Köse, 3. Oussama Hadadı, 25. Tomas Brecka, 6. Loret Sadıku, 17. Ahmet Oğuz, 7. Anıl Koç, 20. Alan Lıma Carıus, 24. Mickael Sylvain Tırpan, 21. Kevın Varga, 35. Aytaç Kara, 94. Florent Hadergjonaj
Yedekler
22. Erdem Canpolat, 67. Mehmet Enes Sarı, 14. Gılbert Koomson, 41. Berat Kalkan, 55. Yasin Dülger, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım
Teknik Sorumlu
İrfan Buz
Goller
Ahmet Oğuz,35.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Aytaç Kara 89.dk, Sarı Kart Tomas Brecka 88.dk, Sarı Kart Oussama Hadadı 60.dk
Oyundan Çıkanlar
Ahmet Oğuz 54.dk, Anıl Koç 71.dk
Oyuna Girenler
Gılbert Koomson 54.dk, Yasin Dülger 71.dk
Süper Lig 9. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|8
|6
|2
|0
|18
|3
|20
|15
|2
|Fenerbahçe
|9
|6
|2
|1
|17
|9
|20
|8
|3
|Galatasaray
|8
|5
|1
|2
|11
|6
|16
|5
|4
|Gaziantep FK
|9
|3
|5
|1
|13
|11
|14
|2
|5
|Fatih Karagümrük
|9
|3
|4
|2
|17
|11
|13
|6
|6
|Başakşehir FK
|9
|4
|1
|4
|13
|12
|13
|1
|7
|Beşiktaş
|8
|4
|1
|3
|13
|14
|13
|-1
|8
|Konyaspor
|8
|3
|3
|2
|10
|6
|12
|4
|9
|Çaykur Rizespor
|8
|3
|3
|2
|12
|10
|12
|2
|10
|Kasımpaşa
|9
|3
|3
|3
|11
|10
|12
|1
|11
|Hatayspor
|7
|3
|3
|1
|7
|9
|12
|-2
|12
|Göztepe
|8
|2
|5
|1
|14
|9
|11
|5
|13
|Yeni Malatyaspor
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|11
|-2
|14
|Sivasspor
|8
|2
|3
|3
|8
|10
|9
|-2
|15
|Trabzonspor
|9
|2
|3
|4
|11
|15
|9
|-4
|16
|Antalyaspor
|9
|2
|3
|4
|9
|14
|9
|-5
|17
|BB Erzurumspor
|8
|2
|2
|4
|9
|13
|8
|-4
|18
|Kayserispor
|7
|2
|0
|5
|4
|10
|6
|-6
|19
|Gençlerbirliği
|8
|1
|2
|5
|6
|14
|5
|-8
|20
|Denizlispor
|8
|1
|2
|5
|5
|13
|5
|-8
|21
|MKE Ankaragücü
|7
|0
|2
|5
|7
|14
|2
|-7
Süper Lig 9. hafta Fikstür sonuçları
|21.11.2020
|Denizlispor
|0-1
|Gaziantep FK
|21.11.2020
|Beşiktaş
|3-2
|Başakşehir FK
|21.11.2020
|Fatih Karagümrük
|1-1
|Sivasspor
|21.11.2020
|Gençlerbirliği
|1-5
|Fenerbahçe
|22.11.2020
|Hatayspor
|2-2
|Çaykur Rizespor
|22.11.2020
|Antalyaspor
|0-2
|Alanyaspor
|22.11.2020
|Göztepe
|3-1
|MKE Ankaragücü
|22.11.2020
|Konyaspor
|2-1
|Kasımpaşa
|22.11.2020
|Trabzonspor
|1-0
|BB Erzurumspor
|23.11.2020
|Galatasaray
|Kayserispor