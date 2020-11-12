2020-2021 Kahramanmaraşspor 0 - 0 Sarıyer / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. hafta maçında Kahramanmaraşspor, Sarıyer ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. hafta maçında Kahramanmaraşspor, Sarıyer ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Kahramanmaraşspor ve Sarıyer taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 9. hafta maçında Kahramanmaraşspor sahasında Sarıyer ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. 12 Şubat stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Kahramanmaraşspor - Sarıyer maçı kaç kaç bitti?
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Kahramanmaraşspor - Sarıyer Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
12 Şubat
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Alim Kandemir(hakem), Vural Gül(1. Yardımcı Hakem), Vedat Hoşnam(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Hakan Belder(dördüncü Hakem)
Kahramanmaraşspor İlk 11
25. Murat Hocaoğlu, 24. Kadir Kaan Özdemir, 12. Emin Altunay, 34. Gökhan Sürücü, 5. Hüseyin Cihan Avcu, 46. İsa Baltacı, 54. Talha Mayhoş, 7. Halil Uysal, 45. Yakup Ramazan Zorlu, 4. Erdi Bakırcı, 3. Mert Ilıman
Yedekler
1. Ahmet Gül, 15. Burak Emre Batmaz, 33. Eren Nergiz, 10. Recep Türköz, 72. İsmet Kavuştu, 77. İbrahim Koca, 19. Sefa Saz, 8. Ebubekir Berke Tambay, 17. Selahattin Öztürk
Teknik Sorumlu
Sinan Yücer
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Sarıyer İlk 11
34. Ali Türkan, 70. Oğuz Yıldırım, 22. Nuri Terliksiz, 58. Mehmet Cansın Çiçek, 3. Şaban Özel, 7. Savaş Yılmaz, 42. Mahmut Bilir, 17. Okan Deniz, 78. Bertul Kocabaş, 10. Ömer Bozan, 9. Furkan Yaman
Yedekler
35. Erdi Yokuşlu, 14. Mehmet Ozan Tahtaişleyen, 15. Ozan Solak, 20. İlyas Çakmak, 8. Fatih Gül, 66. Adem Koçak, 33. Hüsnü Başkurt, 50. Yaşar Acer, 63. Mustafa Akın, 99. Bertuğ Özgür Yıldırım
Teknik Sorumlu
Ahmet Yıldırım
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|9
|8
|1
|0
|30
|7
|25
|23
|2
|24Erzincanspor
|8
|6
|2
|0
|15
|5
|20
|10
|3
|Uşak Spor
|8
|5
|1
|2
|16
|10
|16
|6
|4
|Hekimoğlu Trabzon
|8
|4
|3
|1
|14
|4
|15
|10
|5
|Sancaktepe FK
|7
|4
|2
|1
|16
|4
|14
|12
|6
|Kocaelispor
|7
|4
|2
|1
|8
|7
|14
|1
|7
|Ankara Demirspor
|7
|4
|1
|2
|16
|8
|13
|8
|8
|Sarıyer
|7
|3
|4
|0
|8
|2
|13
|6
|9
|Afjet Afyonspor
|8
|3
|3
|2
|9
|10
|12
|-1
|10
|Amed Sportif
|9
|4
|0
|5
|10
|16
|12
|-6
|11
|Kahramanmaraşspor
|6
|1
|4
|1
|7
|7
|7
|0
|12
|Çorum FK
|7
|2
|1
|4
|11
|13
|7
|-2
|13
|Ergene Velimeşe
|9
|1
|3
|5
|9
|15
|6
|-6
|14
|Zonguldak Kömürspor
|8
|1
|3
|4
|3
|9
|6
|-6
|15
|Niğde Anadolu FK
|9
|1
|3
|5
|5
|17
|6
|-12
|16
|Hacettepe Spor
|9
|1
|2
|6
|6
|14
|5
|-8
|17
|İnegölspor
|8
|0
|4
|4
|7
|14
|4
|-7
|18
|Gümüşhanespor
|8
|1
|2
|5
|9
|16
|5
|-7
|19
|Şanlıurfaspor
|8
|1
|1
|6
|5
|26
|4
|-21
Fikstür
|11.11.2020
|Hekimoğlu Trabzon
|3-0
|Zonguldak Kömürspor
|11.11.2020
|Sancaktepe FK
|P-P
|Çorum FK
|11.11.2020
|Şanlıurfaspor
|1-0
|Hacettepe Spor
|11.11.2020
|Ergene Velimeşe
|0-2
|Afjet Afyonspor
|11.11.2020
|Ankara Demirspor
|P-P
|Kocaelispor
|11.11.2020
|Amed Sportif
|3-4
|Manisa FK
|11.11.2020
|24Erzincanspor
|2-1
|Gümüşhanespor
|11.11.2020
|Kahramanmaraşspor
|0-0
|Sarıyer
|11.11.2020
|Niğde Anadolu FK
|1-1
|İnegölspor