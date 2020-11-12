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2020-2021 Kahramanmaraşspor 0 - 0 Sarıyer / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. hafta maçında Kahramanmaraşspor, Sarıyer ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Kahramanmaraşspor 0 - 0 Sarıyer / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. hafta maçında Kahramanmaraşspor, Sarıyer ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Kahramanmaraşspor ve Sarıyer taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  9. hafta maçında Kahramanmaraşspor sahasında Sarıyer ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. 12 Şubat stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Kahramanmaraşspor - Sarıyer maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Kahramanmaraşspor - Sarıyer Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
12 Şubat

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Alim Kandemir(hakem), Vural Gül(1. Yardımcı Hakem), Vedat Hoşnam(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Hakan Belder(dördüncü Hakem)

KAHRAMANMARAŞSPORKahramanmaraşspor

Kahramanmaraşspor İlk 11
25. Murat Hocaoğlu, 24. Kadir Kaan Özdemir, 12. Emin Altunay, 34. Gökhan Sürücü, 5. Hüseyin Cihan Avcu, 46. İsa Baltacı, 54. Talha Mayhoş, 7. Halil Uysal, 45. Yakup Ramazan Zorlu, 4. Erdi Bakırcı, 3. Mert Ilıman

Yedekler
1. Ahmet Gül, 15. Burak Emre Batmaz, 33. Eren Nergiz, 10. Recep Türköz, 72. İsmet Kavuştu, 77. İbrahim Koca, 19. Sefa Saz, 8. Ebubekir Berke Tambay, 17. Selahattin Öztürk

Teknik Sorumlu
Sinan Yücer

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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SARIYERSarıyer

Sarıyer İlk 11
34. Ali Türkan, 70. Oğuz Yıldırım, 22. Nuri Terliksiz, 58. Mehmet Cansın Çiçek, 3. Şaban Özel, 7. Savaş Yılmaz, 42. Mahmut Bilir, 17. Okan Deniz, 78. Bertul Kocabaş, 10. Ömer Bozan, 9. Furkan Yaman

Yedekler
35. Erdi Yokuşlu, 14. Mehmet Ozan Tahtaişleyen, 15. Ozan Solak, 20. İlyas Çakmak, 8. Fatih Gül, 66. Adem Koçak, 33. Hüsnü Başkurt, 50. Yaşar Acer, 63. Mustafa Akın, 99. Bertuğ Özgür Yıldırım

Teknik Sorumlu
Ahmet Yıldırım

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK98103072523
224Erzincanspor86201552010
3Uşak Spor85121610166
4Hekimoğlu Trabzon84311441510
5Sancaktepe FK74211641412
6Kocaelispor742187141
7Ankara Demirspor7412168138
8Sarıyer734082136
9Afjet Afyonspor833291012-1
10Amed Sportif9405101612-6
11Kahramanmaraşspor61417770
12Çorum FK721411137-2
13Ergene Velimeşe91359156-6
14Zonguldak Kömürspor8134396-6
15Niğde Anadolu FK91355176-12
16Hacettepe Spor91266145-8
17İnegölspor80447144-7
18Gümüşhanespor81259165-7
19Şanlıurfaspor81165264-21

Fikstür

11.11.2020Hekimoğlu Trabzon3-0Zonguldak Kömürspor
11.11.2020Sancaktepe FKP-PÇorum FK
11.11.2020Şanlıurfaspor1-0Hacettepe Spor
11.11.2020Ergene Velimeşe0-2Afjet Afyonspor
11.11.2020Ankara DemirsporP-PKocaelispor
11.11.2020Amed Sportif3-4Manisa FK
11.11.202024Erzincanspor2-1Gümüşhanespor
11.11.2020Kahramanmaraşspor0-0Sarıyer
11.11.2020Niğde Anadolu FK1-1İnegölspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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