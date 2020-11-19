2020-2021 Karatay Termal 1922 Konyaspor, Turgutluspor maç özeti, maç sonucu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta maçında Karatay Termal 1922 Konyaspor, Turgutluspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta maçında Karatay Termal 1922 Konyaspor, Turgutluspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Karatay Termal 1922 Konyaspor ve Turgutluspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 11. hafta maçında Karatay Termal 1922 Konyaspor sahasında Turgutluspor ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Karatay Termal 1922 Konyaspor - Turgutluspor maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Yücel Büyük(hakem), Hasan Erdoğan(1. Yardımcı Hakem), Volkan Kaan Topal(2. Yardımcı Hakem), Yakup Bakır(dördüncü Hakem)
Karatay Termal 1922 Konyaspor İlk 11
61. Mücahit Atalay, 4. Seydi Kayasoy, 5. Ahmet Önay, 6. Adem Eren Kabak, 7. Doğan Can Gölpek, 8. İsmail Güven, 12. Savaş Polat, 23. Görkem Şimşek, 35. Ege Özkayımoğlu, 77. Celal Hanalp, 94. Can Demir Aktav
Yedekler
25. Bahattin Tuğrul Aygün, 53. Kadem Burak Yaşar, 9. Mehmet Ali Can, 10. Maksut Taşkıran, 15. Cihat Aktaş, 55. Kemal Aleçakır, 66. İsmail Ekdi, 75. Hüseyin Aybars Tüfekci, 83. Mehmet Gaffar Öz, 99. Ekrem Kayılıbal
Teknik Sorumlu
Selçuk Buğdaycı
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Turgutluspor İlk 11
1. Fatih Demirlek, 5. Mert Özyıldırım, 8. Samet Günhan, 9. Muhammet Beşir, 7. Samed Hakan Kılıç, 16. Mete Sevinç, 17. Mutlu Aksu Doğan, 18. Mehmet Kuruoğlu, 23. Talha Yazgan, 45. Ferhat Katipoğlu, 94. Burak Yılmaz
Yedekler
35. Can Sevinç, 4. Sinan Özkara, 10. Mithat Yaşar, 14. Marvin Sinan Büyüksakarya, 28. Emre Nasuh, 37. Muhammet Haşim Çoban, 80. Emre Keskin
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|11
|9
|1
|1
|28
|8
|28
|20
|2
|Turgutluspor
|11
|8
|0
|3
|13
|12
|24
|1
|3
|Van Spor
|11
|6
|3
|2
|15
|9
|21
|6
|4
|Serik Belediyespor
|11
|5
|4
|2
|16
|10
|19
|6
|5
|Sakaryaspor
|11
|5
|4
|2
|16
|13
|19
|3
|6
|Kırklarelispor
|10
|4
|4
|2
|9
|3
|16
|6
|7
|Etimesgut Belediyespor
|11
|4
|4
|3
|10
|7
|16
|3
|8
|Karacabey Belediyespor
|11
|4
|3
|4
|15
|12
|15
|3
|9
|Kırşehir Belediyespor
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|15
|1
|10
|1922 Konyaspor
|11
|4
|2
|5
|15
|8
|14
|7
|11
|Bodrumspor
|11
|3
|3
|5
|19
|17
|12
|2
|12
|Tarsus İdman Yurdu
|10
|3
|3
|4
|16
|16
|12
|0
|13
|Kastamonuspor
|11
|3
|3
|5
|12
|18
|12
|-6
|14
|Sivas Belediyespor
|10
|2
|5
|3
|15
|15
|11
|0
|15
|Mamak FK
|10
|3
|2
|5
|8
|16
|11
|-8
|16
|Pendikspor
|10
|3
|1
|6
|14
|15
|10
|-1
|17
|Elazığspor
|11
|4
|1
|6
|14
|18
|13
|-4
|18
|Pazarspor
|8
|3
|1
|4
|12
|17
|10
|-5
|19
|Bayburt Özel İdare Spor
|8
|3
|0
|5
|6
|10
|9
|-4
|20
|Kardemir Karabükspor
|11
|0
|1
|10
|3
|33
|1
|-30
Fikstür
|18.11.2020
|Sakaryaspor
|3-1
|Başkent Akademi FK
|18.11.2020
|Tarsus İdman Yurdu
|1-3
|Serik Belediyespor
|18.11.2020
|Van Spor
|2-1
|Elazığspor
|18.11.2020
|1922 Konyaspor
|1-2
|Turgutluspor
|18.11.2020
|Pazarspor
|P-P
|Pendikspor
|18.11.2020
|Kırklarelispor
|P-P
|Bayburt Özel İdare Spor
|18.11.2020
|Kastamonuspor
|2-1
|Etimesgut Belediyespor
|18.11.2020
|Karacabey Belediyespor
|2-2
|Kırşehir Belediyespor
|18.11.2020
|Eyüpspor
|7-0
|Kardemir Karabükspor
|18.11.2020
|Bodrumspor
|2-2
|Sivas Belediyespor