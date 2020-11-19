2020-2021 Karatay Termal 1922 Konyaspor, Turgutluspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta maçında Karatay Termal 1922 Konyaspor, Turgutluspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Karatay Termal 1922 Konyaspor ve Turgutluspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 11. hafta maçında Karatay Termal 1922 Konyaspor sahasında Turgutluspor ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Karatay Termal 1922 Konyaspor - Turgutluspor maçı kaç kaç bitti?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Karatay Termal 1922 Konyaspor - Turgutluspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

18.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Yücel Büyük(hakem), Hasan Erdoğan(1. Yardımcı Hakem), Volkan Kaan Topal(2. Yardımcı Hakem), Yakup Bakır(dördüncü Hakem)

Karatay Termal 1922 Konyaspor

Karatay Termal 1922 Konyaspor İlk 11

61. Mücahit Atalay, 4. Seydi Kayasoy, 5. Ahmet Önay, 6. Adem Eren Kabak, 7. Doğan Can Gölpek, 8. İsmail Güven, 12. Savaş Polat, 23. Görkem Şimşek, 35. Ege Özkayımoğlu, 77. Celal Hanalp, 94. Can Demir Aktav



Yedekler

25. Bahattin Tuğrul Aygün, 53. Kadem Burak Yaşar, 9. Mehmet Ali Can, 10. Maksut Taşkıran, 15. Cihat Aktaş, 55. Kemal Aleçakır, 66. İsmail Ekdi, 75. Hüseyin Aybars Tüfekci, 83. Mehmet Gaffar Öz, 99. Ekrem Kayılıbal



Teknik Sorumlu

Selçuk Buğdaycı



Goller

{homeGoal}



Kartlar

{homeCard}



Oyundan Çıkanlar

{homeOut}



Oyuna Girenler

{homeIn}

Turgutluspor

Turgutluspor İlk 11

1. Fatih Demirlek, 5. Mert Özyıldırım, 8. Samet Günhan, 9. Muhammet Beşir, 7. Samed Hakan Kılıç, 16. Mete Sevinç, 17. Mutlu Aksu Doğan, 18. Mehmet Kuruoğlu, 23. Talha Yazgan, 45. Ferhat Katipoğlu, 94. Burak Yılmaz



Yedekler

35. Can Sevinç, 4. Sinan Özkara, 10. Mithat Yaşar, 14. Marvin Sinan Büyüksakarya, 28. Emre Nasuh, 37. Muhammet Haşim Çoban, 80. Emre Keskin



Teknik Sorumlu





Goller

{awayGoal}



Kartlar

{awayCard}



Oyundan Çıkanlar

{awayOut}



Oyuna Girenler

{awayIn}

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 11 9 1 1 28 8 28 20 2 Turgutluspor 11 8 0 3 13 12 24 1 3 Van Spor 11 6 3 2 15 9 21 6 4 Serik Belediyespor 11 5 4 2 16 10 19 6 5 Sakaryaspor 11 5 4 2 16 13 19 3 6 Kırklarelispor 10 4 4 2 9 3 16 6 7 Etimesgut Belediyespor 11 4 4 3 10 7 16 3 8 Karacabey Belediyespor 11 4 3 4 15 12 15 3 9 Kırşehir Belediyespor 10 4 3 3 9 8 15 1 10 1922 Konyaspor 11 4 2 5 15 8 14 7 11 Bodrumspor 11 3 3 5 19 17 12 2 12 Tarsus İdman Yurdu 10 3 3 4 16 16 12 0 13 Kastamonuspor 11 3 3 5 12 18 12 -6 14 Sivas Belediyespor 10 2 5 3 15 15 11 0 15 Mamak FK 10 3 2 5 8 16 11 -8 16 Pendikspor 10 3 1 6 14 15 10 -1 17 Elazığspor 11 4 1 6 14 18 13 -4 18 Pazarspor 8 3 1 4 12 17 10 -5 19 Bayburt Özel İdare Spor 8 3 0 5 6 10 9 -4 20 Kardemir Karabükspor 11 0 1 10 3 33 1 -30

Fikstür