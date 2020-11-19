2020-2021 Karbel Karaköprü Belediye Spor, 1954 Kelkit Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 10. hafta maçında Karbel Karaköprü Belediye Spor, 1954 Kelkit Belediyespor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Karbel Karaköprü Belediye Spor ve 1954 Kelkit Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 10. hafta maçında Karbel Karaköprü Belediye Spor sahasında 1954 Kelkit Belediyespor ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Faruk Çelik Stadı - Şanlıurfa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Karbel Karaköprü Belediye Spor - 1954 Kelkit Belediyespor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Faruk Çelik Stadı - Şanlıurfa stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi. Karbel Karaköprü Belediye Spor - 1954 Kelkit Belediyespor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Faruk Çelik Stadı - Şanlıurfa



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

18.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Yusuf Ziya Gündüz(hakem), Tolga Dede(1. Yardımcı Hakem), Vedat Hoşnam(2. Yardımcı Hakem), Onur Güneş(dördüncü Hakem)

Karbel Karaköprü Belediye Spor

Karbel Karaköprü Belediye Spor İlk 11

1. Ersel Çetinkaya, 2. Taner Kahriman, 3. Erdal Pekdemir, 4. İbrahim Yıldırım, 5. Nuh Aşkın, 20. Emirhan Korkmaz, 14. Erdi Kasapoğlu, 10. Umut Pusat, 61. Tolunay Yurtseven, 7. Metehan Andaç Özlü, 11. Hasan Ahmet Sari



Yedekler

63. Muhammed Fatih Doğan, 28. Ramazan Koç, 23. Haydar Deniz, 21. Vedat Yeşilkaya, 80. Umut Aslan, 9. Ozan Can Dursun, 8. Rauf Öktem



Teknik Sorumlu

Hüseyin Dağ



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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1954 Kelkit Belediyespor

1954 Kelkit Belediyespor İlk 11

16. Ceyhun Demircan, 5. Hüseyin Teker, 99. Erhan Çınar, 10. Hamza İpekci, 11. Ensar Kemaloğlu, 22. Halil İbrahim Keleş, 23. Tayfun Çulha, 24. Erkan Bükülmez, 27. Hayri Kıcıkoğlu, 61. Adem Sağlam, 89. Adem Kaba



Yedekler

1. Ogün Samet Nuhoğlu, 6. Kaptan Kaan Akgün, 25. Caner İlyas, 26. Faruk Murat, 80. Enescan Özdemir, 70. Hasan Üstübücü, 88. Oktay Gümüş



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 68 Aksaray Belediyespor 8 5 3 0 11 4 18 7 2 1954 Kelkit Bld.Spor 10 6 0 4 12 8 18 4 3 Bursa Yıldırımspor 9 5 1 3 14 6 16 8 4 52 Orduspor FK 10 3 6 1 16 9 15 7 5 Adıyaman 1954 SK 8 4 3 1 11 7 15 4 6 Bayrampaşa 8 4 1 3 20 11 13 9 7 Modafen 8 4 1 3 9 6 13 3 8 Bergama Belediyespor 7 3 3 1 11 8 12 3 9 Düzcespor 7 3 3 1 10 8 12 2 10 Alanya Kestelspor 9 3 3 3 14 14 12 0 11 Siirt İl Özel İdare 9 2 4 3 8 14 10 -6 12 Silivrispor 10 2 4 4 8 16 10 -8 13 Muğlaspor 8 1 3 4 6 10 6 -4 14 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 8 1 3 4 9 16 6 -7 15 Karaköprü Belediyespor 7 1 3 3 4 12 6 -8 16 Sultanbeyli Bld. 10 1 2 7 5 15 5 -10 17 Kozan Spor FK 6 1 1 4 5 9 4 -4

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