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2020-2021 Karbel Karaköprü Belediye Spor, 1954 Kelkit Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 10. hafta maçında Karbel Karaköprü Belediye Spor, 1954 Kelkit Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Karbel Karaköprü Belediye Spor, 1954 Kelkit Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 10. hafta maçında Karbel Karaköprü Belediye Spor, 1954 Kelkit Belediyespor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Karbel Karaköprü Belediye Spor ve 1954 Kelkit Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 10. hafta maçında Karbel Karaköprü Belediye Spor sahasında 1954 Kelkit Belediyespor ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Faruk Çelik Stadı - Şanlıurfa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Karbel Karaköprü Belediye Spor - 1954 Kelkit Belediyespor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Faruk Çelik Stadı - Şanlıurfa stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.

Karbel Karaköprü Belediye Spor - 1954 Kelkit Belediyespor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Faruk Çelik Stadı - Şanlıurfa

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Yusuf Ziya Gündüz(hakem), Tolga Dede(1. Yardımcı Hakem), Vedat Hoşnam(2. Yardımcı Hakem), Onur Güneş(dördüncü Hakem)

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPORKarbel Karaköprü Belediye Spor

Karbel Karaköprü Belediye Spor İlk 11
1. Ersel Çetinkaya, 2. Taner Kahriman, 3. Erdal Pekdemir, 4. İbrahim Yıldırım, 5. Nuh Aşkın, 20. Emirhan Korkmaz, 14. Erdi Kasapoğlu, 10. Umut Pusat, 61. Tolunay Yurtseven, 7. Metehan Andaç Özlü, 11. Hasan Ahmet Sari

Yedekler
63. Muhammed Fatih Doğan, 28. Ramazan Koç, 23. Haydar Deniz, 21. Vedat Yeşilkaya, 80. Umut Aslan, 9. Ozan Can Dursun, 8. Rauf Öktem

Teknik Sorumlu
Hüseyin Dağ

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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1954 KELKİT BELEDİYESPOR1954 Kelkit Belediyespor

1954 Kelkit Belediyespor İlk 11
16. Ceyhun Demircan, 5. Hüseyin Teker, 99. Erhan Çınar, 10. Hamza İpekci, 11. Ensar Kemaloğlu, 22. Halil İbrahim Keleş, 23. Tayfun Çulha, 24. Erkan Bükülmez, 27. Hayri Kıcıkoğlu, 61. Adem Sağlam, 89. Adem Kaba

Yedekler
1. Ogün Samet Nuhoğlu, 6. Kaptan Kaan Akgün, 25. Caner İlyas, 26. Faruk Murat, 80. Enescan Özdemir, 70. Hasan Üstübücü, 88. Oktay Gümüş

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
168 Aksaray Belediyespor8530114187
21954 Kelkit Bld.Spor10604128184
3Bursa Yıldırımspor9513146168
452 Orduspor FK10361169157
5Adıyaman 1954 SK8431117154
6Bayrampaşa84132011139
7Modafen841396133
8Bergama Belediyespor7331118123
9Düzcespor7331108122
10Alanya Kestelspor93331414120
11Siirt İl Özel İdare924381410-6
12Silivrispor1024481610-8
13Muğlaspor81346106-4
14Kırıkkale Büyük Anadoluspor81349166-7
15Karaköprü Belediyespor71334126-8
16Sultanbeyli Bld.101275155-10
17Kozan Spor FK6114594-4

Fikstür

18.11.2020Alanya Kestelspor1-152 Orduspor FK
18.11.2020Silivrispor1-0Modafen
18.11.2020Siirt İl Özel İdare1-3Bergama Belediyespor
18.11.2020Kozan Spor FKP-PMuğlaspor
18.11.2020Karaköprü Belediyespor0-11954 Kelkit Bld.Spor
18.11.2020Bursa Yıldırımspor3-0Sultanbeyli Bld.
18.11.2020Bayrampaşa2-368 Aksaray Belediyespor
18.11.2020Adıyaman 1954 SK2-2Kırıkkale Büyük Anadoluspor
18.11.2020Kestelspor 52 Orduspor FK
Onur Çelik
Spor Editörü


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