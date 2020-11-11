Akaryakıta zam yağmuru sürüyor! Benzine 19 kuruş zam geldi65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri İstanbul, Ankara, Bursa, EskişehirGaziantep'te üniversiteli Rojbin Avcıl'ın şüpheli ölümü!İsmail Demirbaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Neden tutuklandı? İsmail Demirbaş röportajDoya Doya Moda 11 Kasım puan durumu | Günün birincisi kim oldu?Antalyaspor, Ersun Yanal ile 3.5 yıllık anlaşma imzaladıAsgari ücrete zam pazarlığı başlıyor: 2021'de asgari ücret ne kadar olacak?Atatürk Kent Ormanı İstanbul nerede, nasıl gidilir? Atatürk Kent Ormanı ne zaman açıldı?Evde cağ kebabı nasıl yapılır? Cağ kebabı tarifi ve malzemeleri2020-2021 Karbel Karaköprü Belediye Spor, 52 Orduspor maç özeti, maç sonucu
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020-2021 Karbel Karaköprü Belediye Spor, 52 Orduspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Karbel Karaköprü Belediye Spor, 52 Orduspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 8. hafta maçında Karbel Karaköprü Belediye Spor, 52 Orduspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Karbel Karaköprü Belediye Spor, 52 Orduspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 8. hafta maçında Karbel Karaköprü Belediye Spor, 52 Orduspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Karbel Karaköprü Belediye Spor ve 52 Orduspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 8. hafta maçında Karbel Karaköprü Belediye Spor sahasında 52 Orduspor ile 10.11.2020 12:00'da karşılaştı. Faruk Çelik Stadı - Şanlıurfa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Karbel Karaköprü Belediye Spor - 52 Orduspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Faruk Çelik Stadı - Şanlıurfa stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Faruk Çelik Stadı - Şanlıurfa

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
10.11.2020 12:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Safa Yılmaz(hakem), Sedat Etik(1. Yardımcı Hakem), Erdem Değirmenci(2. Yardımcı Hakem), Bekir Özcan(dördüncü Hakem)

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPORKarbel Karaköprü Belediye Spor

Karbel Karaköprü Belediye Spor İlk 11
1. Ersel Çetinkaya, 4. İbrahim Yıldırım, 5. Nuh Aşkın, 7. Metehan Andaç Özlü, 10. Umut Pusat, 14. Erdi Kasapoğlu, 20. Emirhan Korkmaz, 41. Emre Okur, 50. Hakan Albayrak, 61. Tolunay Yurtseven, 77. Tugay Kırcalı

Yedekler
90. Fehmi Karakeçili, 8. Rauf Öktem, 9. Ozan Can Dursun, 17. Hasan Basri Mest, 21. Vedat Yeşilkaya, 28. Ramazan Koç, 34. Bilal Özer

Teknik Sorumlu


Goller
Umut Pusat,82.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Metehan Andaç Özlü 60.dk, Sarı Kart Umut Pusat Ms, Sarı Kart Erdi Kasapoğlu 51.dk, Sarı Kart İbrahim Yıldırım 55.dk

Oyundan Çıkanlar
Metehan Andaç Özlü 88.dk, Hakan Albayrak 76.dk, Emirhan Korkmaz 88.dk

Oyuna Girenler
Vedat Yeşilkaya 88.dk, Bilal Özer 76.dk, Rauf Öktem 88.dk

52 ORDUSPOR52 Orduspor

52 Orduspor İlk 11
25. Berat Çelebi, 1. Gürkan Arslan, 10. Sebahattin Usta, 14. Gökhan Berkay Yıldız, 16. Halil İbrahim Pekşen, 22. Burçin Yüksel, 90. Yusuf Avcılar, 55. Gökhan Özer, 61. Volkan Akyıldız, 63. Eşref Korkmazoğlu, 77. Hakan Doğru

Yedekler
52. Cantuğ Temel, 3. Emre Bayrak, 9. Şükrü Kaan Kılıçaslan, 19. Muhammed Emin Balcılar, 29. Gökhan Aydaş, 66. Efe Kağan Kayahan, 53. Emrullah Sarıhasanoğlu

Teknik Sorumlu


Goller
Gürkan Arslan,63.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Gökhan Berkay Yıldız 86.dk, Sarı Kart Gürkan Arslan 57.dk, Sarı Kart Yusuf Avcılar Ms

Oyundan Çıkanlar
Gökhan Özer 59.dk, Halil İbrahim Pekşen 79.dk, Sebahattin Usta 83.dk, Volkan Akyıldız 59.dk

Oyuna Girenler
Efe Kağan Kayahan 59.dk, Gökhan Aydaş 79.dk, Emre Bayrak 83.dk, Şükrü Kaan Kılıçaslan 59.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
168 Aksaray Belediyespor642082146
2Adıyaman 1954 SK642094145
3Bayrampaşa64111761311
452 Orduspor FK8341147137
5Bursa Yıldırımspor7403105125
61954 Kelkit Bld.Spor840497122
7Alanya Kestelspor73221312111
8Modafen631285103
9Düzcespor62319891
10Siirt İl Özel İdare72327119-4
11Bergama Belediyespor52217681
12Muğlaspor81346106-4
13Silivrispor81346156-9
14Kırıkkale Büyük Anadoluspor71247145-7
15Karaköprü Belediyespor51223105-7
16Kozan Spor FK6114594-4
17Sultanbeyli Bld.81164114-7

Fikstür

10.11.2020Karaköprü Belediyespor1-152 Orduspor FK
11.11.2020Silivrispor1-168 Aksaray Belediyespor
11.11.2020Siirt İl Özel İdare2-11954 Kelkit Bld.Spor
11.11.2020Muğlaspor1-1Kırıkkale Büyük Anadoluspor
11.11.2020Adıyaman 1954 SKP-PBergama Belediyespor
11.11.2020Bayrampaşa1-2Sultanbeyli Bld.
11.11.2020Bursa Yıldırımspor2-0Düzcespor
11.11.2020Kozan Spor FKP-PModafen
Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT