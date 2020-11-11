2020-2021 Karbel Karaköprü Belediye Spor, 52 Orduspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 8. hafta maçında Karbel Karaköprü Belediye Spor, 52 Orduspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Karbel Karaköprü Belediye Spor ve 52 Orduspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 8. hafta maçında Karbel Karaköprü Belediye Spor sahasında 52 Orduspor ile 10.11.2020 12:00'da karşılaştı. Faruk Çelik Stadı - Şanlıurfa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Karbel Karaköprü Belediye Spor - 52 Orduspor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Faruk Çelik Stadı - Şanlıurfa stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Faruk Çelik Stadı - Şanlıurfa



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

10.11.2020 12:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Safa Yılmaz(hakem), Sedat Etik(1. Yardımcı Hakem), Erdem Değirmenci(2. Yardımcı Hakem), Bekir Özcan(dördüncü Hakem)

Karbel Karaköprü Belediye Spor

Karbel Karaköprü Belediye Spor İlk 11

1. Ersel Çetinkaya, 4. İbrahim Yıldırım, 5. Nuh Aşkın, 7. Metehan Andaç Özlü, 10. Umut Pusat, 14. Erdi Kasapoğlu, 20. Emirhan Korkmaz, 41. Emre Okur, 50. Hakan Albayrak, 61. Tolunay Yurtseven, 77. Tugay Kırcalı



Yedekler

90. Fehmi Karakeçili, 8. Rauf Öktem, 9. Ozan Can Dursun, 17. Hasan Basri Mest, 21. Vedat Yeşilkaya, 28. Ramazan Koç, 34. Bilal Özer



Teknik Sorumlu





Goller

Umut Pusat,82.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Metehan Andaç Özlü 60.dk, Sarı Kart Umut Pusat Ms, Sarı Kart Erdi Kasapoğlu 51.dk, Sarı Kart İbrahim Yıldırım 55.dk



Oyundan Çıkanlar

Metehan Andaç Özlü 88.dk, Hakan Albayrak 76.dk, Emirhan Korkmaz 88.dk



Oyuna Girenler

Vedat Yeşilkaya 88.dk, Bilal Özer 76.dk, Rauf Öktem 88.dk

52 Orduspor

52 Orduspor İlk 11

25. Berat Çelebi, 1. Gürkan Arslan, 10. Sebahattin Usta, 14. Gökhan Berkay Yıldız, 16. Halil İbrahim Pekşen, 22. Burçin Yüksel, 90. Yusuf Avcılar, 55. Gökhan Özer, 61. Volkan Akyıldız, 63. Eşref Korkmazoğlu, 77. Hakan Doğru



Yedekler

52. Cantuğ Temel, 3. Emre Bayrak, 9. Şükrü Kaan Kılıçaslan, 19. Muhammed Emin Balcılar, 29. Gökhan Aydaş, 66. Efe Kağan Kayahan, 53. Emrullah Sarıhasanoğlu



Teknik Sorumlu





Goller

Gürkan Arslan,63.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Gökhan Berkay Yıldız 86.dk, Sarı Kart Gürkan Arslan 57.dk, Sarı Kart Yusuf Avcılar Ms



Oyundan Çıkanlar

Gökhan Özer 59.dk, Halil İbrahim Pekşen 79.dk, Sebahattin Usta 83.dk, Volkan Akyıldız 59.dk



Oyuna Girenler

Efe Kağan Kayahan 59.dk, Gökhan Aydaş 79.dk, Emre Bayrak 83.dk, Şükrü Kaan Kılıçaslan 59.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 68 Aksaray Belediyespor 6 4 2 0 8 2 14 6 2 Adıyaman 1954 SK 6 4 2 0 9 4 14 5 3 Bayrampaşa 6 4 1 1 17 6 13 11 4 52 Orduspor FK 8 3 4 1 14 7 13 7 5 Bursa Yıldırımspor 7 4 0 3 10 5 12 5 6 1954 Kelkit Bld.Spor 8 4 0 4 9 7 12 2 7 Alanya Kestelspor 7 3 2 2 13 12 11 1 8 Modafen 6 3 1 2 8 5 10 3 9 Düzcespor 6 2 3 1 9 8 9 1 10 Siirt İl Özel İdare 7 2 3 2 7 11 9 -4 11 Bergama Belediyespor 5 2 2 1 7 6 8 1 12 Muğlaspor 8 1 3 4 6 10 6 -4 13 Silivrispor 8 1 3 4 6 15 6 -9 14 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 7 1 2 4 7 14 5 -7 15 Karaköprü Belediyespor 5 1 2 2 3 10 5 -7 16 Kozan Spor FK 6 1 1 4 5 9 4 -4 17 Sultanbeyli Bld. 8 1 1 6 4 11 4 -7

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