2020-2021 Karbel Karaköprü Belediye Spor, 52 Orduspor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 4. Grup 8. hafta maçında Karbel Karaköprü Belediye Spor, 52 Orduspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 8. hafta maçında Karbel Karaköprü Belediye Spor, 52 Orduspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Karbel Karaköprü Belediye Spor ve 52 Orduspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 8. hafta maçında Karbel Karaköprü Belediye Spor sahasında 52 Orduspor ile 10.11.2020 12:00'da karşılaştı. Faruk Çelik Stadı - Şanlıurfa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Karbel Karaköprü Belediye Spor - 52 Orduspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Faruk Çelik Stadı - Şanlıurfa stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
Faruk Çelik Stadı - Şanlıurfa
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
10.11.2020 12:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Safa Yılmaz(hakem), Sedat Etik(1. Yardımcı Hakem), Erdem Değirmenci(2. Yardımcı Hakem), Bekir Özcan(dördüncü Hakem)
Karbel Karaköprü Belediye Spor İlk 11
1. Ersel Çetinkaya, 4. İbrahim Yıldırım, 5. Nuh Aşkın, 7. Metehan Andaç Özlü, 10. Umut Pusat, 14. Erdi Kasapoğlu, 20. Emirhan Korkmaz, 41. Emre Okur, 50. Hakan Albayrak, 61. Tolunay Yurtseven, 77. Tugay Kırcalı
Yedekler
90. Fehmi Karakeçili, 8. Rauf Öktem, 9. Ozan Can Dursun, 17. Hasan Basri Mest, 21. Vedat Yeşilkaya, 28. Ramazan Koç, 34. Bilal Özer
Teknik Sorumlu
Goller
Umut Pusat,82.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Metehan Andaç Özlü 60.dk, Sarı Kart Umut Pusat Ms, Sarı Kart Erdi Kasapoğlu 51.dk, Sarı Kart İbrahim Yıldırım 55.dk
Oyundan Çıkanlar
Metehan Andaç Özlü 88.dk, Hakan Albayrak 76.dk, Emirhan Korkmaz 88.dk
Oyuna Girenler
Vedat Yeşilkaya 88.dk, Bilal Özer 76.dk, Rauf Öktem 88.dk
52 Orduspor İlk 11
25. Berat Çelebi, 1. Gürkan Arslan, 10. Sebahattin Usta, 14. Gökhan Berkay Yıldız, 16. Halil İbrahim Pekşen, 22. Burçin Yüksel, 90. Yusuf Avcılar, 55. Gökhan Özer, 61. Volkan Akyıldız, 63. Eşref Korkmazoğlu, 77. Hakan Doğru
Yedekler
52. Cantuğ Temel, 3. Emre Bayrak, 9. Şükrü Kaan Kılıçaslan, 19. Muhammed Emin Balcılar, 29. Gökhan Aydaş, 66. Efe Kağan Kayahan, 53. Emrullah Sarıhasanoğlu
Teknik Sorumlu
Goller
Gürkan Arslan,63.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Gökhan Berkay Yıldız 86.dk, Sarı Kart Gürkan Arslan 57.dk, Sarı Kart Yusuf Avcılar Ms
Oyundan Çıkanlar
Gökhan Özer 59.dk, Halil İbrahim Pekşen 79.dk, Sebahattin Usta 83.dk, Volkan Akyıldız 59.dk
Oyuna Girenler
Efe Kağan Kayahan 59.dk, Gökhan Aydaş 79.dk, Emre Bayrak 83.dk, Şükrü Kaan Kılıçaslan 59.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|68 Aksaray Belediyespor
|6
|4
|2
|0
|8
|2
|14
|6
|2
|Adıyaman 1954 SK
|6
|4
|2
|0
|9
|4
|14
|5
|3
|Bayrampaşa
|6
|4
|1
|1
|17
|6
|13
|11
|4
|52 Orduspor FK
|8
|3
|4
|1
|14
|7
|13
|7
|5
|Bursa Yıldırımspor
|7
|4
|0
|3
|10
|5
|12
|5
|6
|1954 Kelkit Bld.Spor
|8
|4
|0
|4
|9
|7
|12
|2
|7
|Alanya Kestelspor
|7
|3
|2
|2
|13
|12
|11
|1
|8
|Modafen
|6
|3
|1
|2
|8
|5
|10
|3
|9
|Düzcespor
|6
|2
|3
|1
|9
|8
|9
|1
|10
|Siirt İl Özel İdare
|7
|2
|3
|2
|7
|11
|9
|-4
|11
|Bergama Belediyespor
|5
|2
|2
|1
|7
|6
|8
|1
|12
|Muğlaspor
|8
|1
|3
|4
|6
|10
|6
|-4
|13
|Silivrispor
|8
|1
|3
|4
|6
|15
|6
|-9
|14
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|7
|1
|2
|4
|7
|14
|5
|-7
|15
|Karaköprü Belediyespor
|5
|1
|2
|2
|3
|10
|5
|-7
|16
|Kozan Spor FK
|6
|1
|1
|4
|5
|9
|4
|-4
|17
|Sultanbeyli Bld.
|8
|1
|1
|6
|4
|11
|4
|-7
Fikstür
|10.11.2020
|Karaköprü Belediyespor
|1-1
|52 Orduspor FK
|11.11.2020
|Silivrispor
|1-1
|68 Aksaray Belediyespor
|11.11.2020
|Siirt İl Özel İdare
|2-1
|1954 Kelkit Bld.Spor
|11.11.2020
|Muğlaspor
|1-1
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|11.11.2020
|Adıyaman 1954 SK
|P-P
|Bergama Belediyespor
|11.11.2020
|Bayrampaşa
|1-2
|Sultanbeyli Bld.
|11.11.2020
|Bursa Yıldırımspor
|2-0
|Düzcespor
|11.11.2020
|Kozan Spor FK
|P-P
|Modafen