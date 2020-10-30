2020-2021 Karşıyaka, Cizre Spor maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 6. hafta maçında Karşıyaka, Cizre Spor ile karşılaştı. maç 5-1 sona erdi. Karşıyaka ve Cizre Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 6. hafta maçında Karşıyaka sahasında Cizre Spor ile 29.10.2020 14:00'da karşılaştı. İzmir Atatürk - İzmir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Karşıyaka - Cizre Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. İzmir Atatürk - İzmir stadyumunda oynanan maç 5-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

İzmir Atatürk - İzmir



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

29.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Oğuzhan Uğurlu(hakem), Salim Şanlıer(1. Yardımcı Hakem), Murat Erölmez(2. Yardımcı Hakem), Muhammed Oğulcan Malkoç(dördüncü Hakem)

Karşıyaka

Karşıyaka İlk 11

71. Erdoğan Açar, 3. Cenk Özbey, 5. Mustafa Aşan, 6. Arif Cılak, 7. Doğukan İnci, 9. Hakan Kuş, 10. Battal Demirbilek, 17. Mustafa Değirmenci, 22. Metin Peker, 33. Burak Karapınar, 95. Muhammet Fatih Öztekin



Yedekler

89. Mehmet Aksoy, 8. Harun Atalay, 14. Özkan Duman, 19. Batuhan Kara, 20. Namık Barış Çelik, 27. Mustafa Çalışkan, 88. Anıl Çıracı



Teknik Sorumlu

Soner Tolungüç



Goller

Doğukan İnci,51.dk (f), Hakan Kuş,55.dk (f), Doğukan İnci,60.dk (p), Özkan Duman,71.dk (f), Hakan Kuş,77.dk (p)



Kartlar

Sarı Kart Mustafa Aşan 38.dk, Sarı Kart Metin Peker 24.dk, Sarı Kart Muhammet Fatih Öztekin 55.dk



Oyundan Çıkanlar

Mustafa Aşan 75.dk, Battal Demirbilek 46.dk, Mustafa Değirmenci 60.dk, Muhammet Fatih Öztekin 60.dk, Doğukan İnci 75.dk



Oyuna Girenler

Harun Atalay 75.dk, Özkan Duman 46.dk, Namık Barış Çelik 60.dk, Anıl Çıracı 60.dk, Batuhan Kara 75.dk

Cizre Spor

Cizre Spor İlk 11

71. Mahmut Demirgan, 3. Hüseyin Rüzgar, 5. Özgür Kedikli, 7. Doğan Seçkin Şavkın, 10. Ekrem Sütçü, 30. Emre İşçiler, 17. Berk Kal, 57. Oktay Demircan, 9. Hakan Doğan, 70. Ahmet Demir, 77. Serhat Bütün



Yedekler

1. Murat Günal, 8. Süleyman Özdemir, 62. Ulaş Sarı, 11. Yusuf Kerçin, 88. Samed Kartal, 72. Celal Aras, 27. Enver Erşahin



Teknik Sorumlu

İskender Eroğlu



Goller

Hakan Doğan,30.dk (h)



Kartlar

Sarı Kart Oktay Demircan 52.dk



Oyundan Çıkanlar

Emre İşçiler 60.dk, Hakan Doğan 75.dk, Doğan Seçkin Şavkın 75.dk, Serhat Bütün 17.dk



Oyuna Girenler

Süleyman Özdemir 60.dk, Ulaş Sarı 75.dk, Samed Kartal 75.dk, Yusuf Kerçin 17.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Karşıyaka 6 5 1 0 13 5 16 8 2 Somaspor 6 4 2 0 10 4 14 6 3 Çatalcaspor 5 4 0 1 11 6 12 5 4 Batman Petrolspor 6 4 0 2 8 5 12 3 5 Çarşambaspor 6 3 2 1 11 3 11 8 6 İçel İdmanyurdu Spor 5 3 2 0 6 1 11 5 7 Isparta 32 Spor 6 2 2 2 9 7 8 2 8 Elazığ Karakoçan FK 6 2 2 2 6 6 8 0 9 Esenler Erokspor 6 2 1 3 6 6 7 0 10 Şile Yıldızspor 6 1 4 1 5 6 7 -1 11 Gölcükspor 6 1 2 3 3 5 5 -2 12 Erbaaspor 5 1 1 3 3 6 4 -3 13 Arhavispor 5 1 1 3 5 10 4 -5 14 Altındağspor 5 1 1 3 2 7 4 -5 15 Yalovaspor 6 0 2 4 5 12 2 -7 16 Cizrespor 5 0 1 4 3 14 1 -11 17 Osmaniyespor FK 4 1 0 3 3 6 3 -3

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