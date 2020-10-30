2020-2021 Karşıyaka, Cizre Spor maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 6. hafta maçında Karşıyaka, Cizre Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 6. hafta maçında Karşıyaka, Cizre Spor ile karşılaştı. maç 5-1 sona erdi. Karşıyaka ve Cizre Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 6. hafta maçında Karşıyaka sahasında Cizre Spor ile 29.10.2020 14:00'da karşılaştı. İzmir Atatürk - İzmir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Karşıyaka - Cizre Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. İzmir Atatürk - İzmir stadyumunda oynanan maç 5-1 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
İzmir Atatürk - İzmir
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
29.10.2020 14:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Oğuzhan Uğurlu(hakem), Salim Şanlıer(1. Yardımcı Hakem), Murat Erölmez(2. Yardımcı Hakem), Muhammed Oğulcan Malkoç(dördüncü Hakem)
Karşıyaka İlk 11
71. Erdoğan Açar, 3. Cenk Özbey, 5. Mustafa Aşan, 6. Arif Cılak, 7. Doğukan İnci, 9. Hakan Kuş, 10. Battal Demirbilek, 17. Mustafa Değirmenci, 22. Metin Peker, 33. Burak Karapınar, 95. Muhammet Fatih Öztekin
Yedekler
89. Mehmet Aksoy, 8. Harun Atalay, 14. Özkan Duman, 19. Batuhan Kara, 20. Namık Barış Çelik, 27. Mustafa Çalışkan, 88. Anıl Çıracı
Teknik Sorumlu
Soner Tolungüç
Goller
Doğukan İnci,51.dk (f), Hakan Kuş,55.dk (f), Doğukan İnci,60.dk (p), Özkan Duman,71.dk (f), Hakan Kuş,77.dk (p)
Kartlar
Sarı Kart Mustafa Aşan 38.dk, Sarı Kart Metin Peker 24.dk, Sarı Kart Muhammet Fatih Öztekin 55.dk
Oyundan Çıkanlar
Mustafa Aşan 75.dk, Battal Demirbilek 46.dk, Mustafa Değirmenci 60.dk, Muhammet Fatih Öztekin 60.dk, Doğukan İnci 75.dk
Oyuna Girenler
Harun Atalay 75.dk, Özkan Duman 46.dk, Namık Barış Çelik 60.dk, Anıl Çıracı 60.dk, Batuhan Kara 75.dk
Cizre Spor İlk 11
71. Mahmut Demirgan, 3. Hüseyin Rüzgar, 5. Özgür Kedikli, 7. Doğan Seçkin Şavkın, 10. Ekrem Sütçü, 30. Emre İşçiler, 17. Berk Kal, 57. Oktay Demircan, 9. Hakan Doğan, 70. Ahmet Demir, 77. Serhat Bütün
Yedekler
1. Murat Günal, 8. Süleyman Özdemir, 62. Ulaş Sarı, 11. Yusuf Kerçin, 88. Samed Kartal, 72. Celal Aras, 27. Enver Erşahin
Teknik Sorumlu
İskender Eroğlu
Goller
Hakan Doğan,30.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Oktay Demircan 52.dk
Oyundan Çıkanlar
Emre İşçiler 60.dk, Hakan Doğan 75.dk, Doğan Seçkin Şavkın 75.dk, Serhat Bütün 17.dk
Oyuna Girenler
Süleyman Özdemir 60.dk, Ulaş Sarı 75.dk, Samed Kartal 75.dk, Yusuf Kerçin 17.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Karşıyaka
|6
|5
|1
|0
|13
|5
|16
|8
|2
|Somaspor
|6
|4
|2
|0
|10
|4
|14
|6
|3
|Çatalcaspor
|5
|4
|0
|1
|11
|6
|12
|5
|4
|Batman Petrolspor
|6
|4
|0
|2
|8
|5
|12
|3
|5
|Çarşambaspor
|6
|3
|2
|1
|11
|3
|11
|8
|6
|İçel İdmanyurdu Spor
|5
|3
|2
|0
|6
|1
|11
|5
|7
|Isparta 32 Spor
|6
|2
|2
|2
|9
|7
|8
|2
|8
|Elazığ Karakoçan FK
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|8
|0
|9
|Esenler Erokspor
|6
|2
|1
|3
|6
|6
|7
|0
|10
|Şile Yıldızspor
|6
|1
|4
|1
|5
|6
|7
|-1
|11
|Gölcükspor
|6
|1
|2
|3
|3
|5
|5
|-2
|12
|Erbaaspor
|5
|1
|1
|3
|3
|6
|4
|-3
|13
|Arhavispor
|5
|1
|1
|3
|5
|10
|4
|-5
|14
|Altındağspor
|5
|1
|1
|3
|2
|7
|4
|-5
|15
|Yalovaspor
|6
|0
|2
|4
|5
|12
|2
|-7
|16
|Cizrespor
|5
|0
|1
|4
|3
|14
|1
|-11
|17
|Osmaniyespor FK
|4
|1
|0
|3
|3
|6
|3
|-3
Fikstür
|28.10.2020
|Altındağspor
|0-1
|Esenler Erokspor
|28.10.2020
|Osmaniyespor FK
|1-2
|Isparta 32 Spor
|29.10.2020
|İçel İdmanyurdu Spor
|1-0
|Elazığ Belediyespor
|29.10.2020
|Batman Petrolspor
|1-0
|Yalovaspor
|29.10.2020
|Karşıyaka
|5-1
|Cizrespor
|29.10.2020
|Çarşambaspor
|5-0
|Arhavispor
|29.10.2020
|Somaspor
|3-0
|Çatalcaspor
|29.10.2020
|Şile Yıldızspor
|0-0
|Gölcükspor