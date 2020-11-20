2020-2021 Karşıyaka, Somaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 10. hafta maçında Karşıyaka, Somaspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Karşıyaka ve Somaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 10. hafta maçında Karşıyaka sahasında Somaspor ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. İzmir Atatürk - İzmir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Karşıyaka - Somaspor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. İzmir Atatürk - İzmir stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi. Karşıyaka - Somaspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

İzmir Atatürk - İzmir



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Doğu Yılmaz(hakem), Bülent Korkmaz(1. Yardımcı Hakem), Erdem Tanış(2. Yardımcı Hakem), Abdülselam Koçak(dördüncü Hakem)

Karşıyaka

Karşıyaka İlk 11

71. Erdoğan Açar, 3. Cenk Özbey, 5. Mustafa Aşan, 6. Arif Cılak, 7. Doğukan İnci, 9. Hakan Kuş, 14. Özkan Duman, 20. Namık Barış Çelik, 22. Metin Peker, 33. Burak Karapınar, 99. İlyas Kahraman



Yedekler

89. Mehmet Aksoy, 10. Battal Demirbilek, 17. Mustafa Değirmenci, 19. Batuhan Kara, 48. Onur Kıntaş, 88. Anıl Çıracı, 95. Muhammet Fatih Öztekin



Teknik Sorumlu

Soner Tolungüç



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Battal Demirbilek 87.dk, Sarı Kart Arif Cılak 36.dk, Sarı Kart Mustafa Değirmenci 92.dk, Sarı Kart Burak Karapınar 62.dk, Sarı Kart Batuhan Kara 76.dk



Oyundan Çıkanlar

Arif Cılak 68.dk, Namık Barış Çelik 68.dk, İlyas Kahraman 79.dk, Özkan Duman 76.dk



Oyuna Girenler

Muhammet Fatih Öztekin 68.dk, Mustafa Değirmenci 68.dk, Battal Demirbilek 79.dk, Batuhan Kara 76.dk

Somaspor

Somaspor İlk 11

13. Muharrem Tunay Meral, 4. Melih Şencan, 7. Uğur Can, 9. Muhammed Öztürk, 10. Nurettin Çağlar, 14. Onur Ulaş, 23. Hakan Çakır, 27. Enes Bayır, 28. Özcan Aydın, 45. Ali Akkuş, 90. Umut Koray Öz



Yedekler

86. Emre Yavaş, 3. Erkul Küçük, 11. Emre Tekin Pınar, 17. Abdulkadir Çelik, 24. Abdullah Kasap, 49. Yasin Yıldız, 57. Armağan Beytullah Özer



Teknik Sorumlu

Burhanettin Basatemür



Goller

Özcan Aydın,65.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Özcan Aydın 65.dk, Sarı Kart Enes Bayır 82.dk, Sarı Kart Ali Akkuş 84.dk



Oyundan Çıkanlar

Hakan Çakır 86.dk, Umut Koray Öz 79.dk, Uğur Can 61.dk, Özcan Aydın 86.dk, Muhammed Öztürk 61.dk



Oyuna Girenler

Erkul Küçük 86.dk, Abdulkadir Çelik 79.dk, Emre Tekin Pınar 61.dk, Armağan Beytullah Özer 86.dk, Yasin Yıldız 61.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 9 7 2 0 16 4 23 12 2 İçel İdmanyurdu Spor 10 6 4 0 16 2 22 14 3 Çatalcaspor 9 6 2 1 16 8 20 8 4 Karşıyaka 9 5 3 1 14 7 18 7 5 Şile Yıldızspor 10 4 4 2 14 12 16 2 6 Çarşambaspor 9 4 3 2 14 7 15 7 7 Isparta 32 Spor 8 4 2 2 13 8 14 5 8 Esenler Erokspor 8 4 1 3 10 7 13 3 9 Batman Petrolspor 9 4 1 4 9 10 13 -1 10 Elazığ Karakoçan FK 10 3 3 4 9 11 12 -2 11 Altındağspor 8 3 1 4 6 8 10 -2 12 Gölcükspor 10 2 2 6 5 10 8 -5 13 Erbaaspor 9 2 1 6 4 11 7 -7 14 Osmaniyespor FK 8 2 1 5 6 11 7 -5 15 Arhavispor 7 1 1 5 5 15 4 -10 16 Cizrespor 9 0 3 6 5 20 3 -15 17 Yalovaspor 8 0 2 6 6 17 2 -11

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