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2020-2021 Karşıyaka, Somaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 10. hafta maçında Karşıyaka, Somaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Karşıyaka, Somaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 10. hafta maçında Karşıyaka, Somaspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Karşıyaka ve Somaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  10. hafta maçında Karşıyaka sahasında Somaspor ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. İzmir Atatürk - İzmir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Karşıyaka - Somaspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. İzmir Atatürk - İzmir stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.

Karşıyaka - Somaspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
İzmir Atatürk - İzmir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Doğu Yılmaz(hakem), Bülent Korkmaz(1. Yardımcı Hakem), Erdem Tanış(2. Yardımcı Hakem), Abdülselam Koçak(dördüncü Hakem)

KARŞIYAKAKarşıyaka

Karşıyaka İlk 11
71. Erdoğan Açar, 3. Cenk Özbey, 5. Mustafa Aşan, 6. Arif Cılak, 7. Doğukan İnci, 9. Hakan Kuş, 14. Özkan Duman, 20. Namık Barış Çelik, 22. Metin Peker, 33. Burak Karapınar, 99. İlyas Kahraman

Yedekler
89. Mehmet Aksoy, 10. Battal Demirbilek, 17. Mustafa Değirmenci, 19. Batuhan Kara, 48. Onur Kıntaş, 88. Anıl Çıracı, 95. Muhammet Fatih Öztekin

Teknik Sorumlu
Soner Tolungüç

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Battal Demirbilek 87.dk, Sarı Kart Arif Cılak 36.dk, Sarı Kart Mustafa Değirmenci 92.dk, Sarı Kart Burak Karapınar 62.dk, Sarı Kart Batuhan Kara 76.dk

Oyundan Çıkanlar
Arif Cılak 68.dk, Namık Barış Çelik 68.dk, İlyas Kahraman 79.dk, Özkan Duman 76.dk

Oyuna Girenler
Muhammet Fatih Öztekin 68.dk, Mustafa Değirmenci 68.dk, Battal Demirbilek 79.dk, Batuhan Kara 76.dk

SOMASPORSomaspor

Somaspor İlk 11
13. Muharrem Tunay Meral, 4. Melih Şencan, 7. Uğur Can, 9. Muhammed Öztürk, 10. Nurettin Çağlar, 14. Onur Ulaş, 23. Hakan Çakır, 27. Enes Bayır, 28. Özcan Aydın, 45. Ali Akkuş, 90. Umut Koray Öz

Yedekler
86. Emre Yavaş, 3. Erkul Küçük, 11. Emre Tekin Pınar, 17. Abdulkadir Çelik, 24. Abdullah Kasap, 49. Yasin Yıldız, 57. Armağan Beytullah Özer

Teknik Sorumlu
Burhanettin Basatemür

Goller
Özcan Aydın,65.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Özcan Aydın 65.dk, Sarı Kart Enes Bayır 82.dk, Sarı Kart Ali Akkuş 84.dk

Oyundan Çıkanlar
Hakan Çakır 86.dk, Umut Koray Öz 79.dk, Uğur Can 61.dk, Özcan Aydın 86.dk, Muhammed Öztürk 61.dk

Oyuna Girenler
Erkul Küçük 86.dk, Abdulkadir Çelik 79.dk, Emre Tekin Pınar 61.dk, Armağan Beytullah Özer 86.dk, Yasin Yıldız 61.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor97201642312
2İçel İdmanyurdu Spor106401622214
3Çatalcaspor9621168208
4Karşıyaka9531147187
5Şile Yıldızspor104421412162
6Çarşambaspor9432147157
7Isparta 32 Spor8422138145
8Esenler Erokspor8413107133
9Batman Petrolspor941491013-1
10Elazığ Karakoçan FK1033491112-2
11Altındağspor83146810-2
12Gölcükspor102265108-5
13Erbaaspor92164117-7
14Osmaniyespor FK82156117-5
15Arhavispor71155154-10
16Cizrespor90365203-15
17Yalovaspor80266172-11

Fikstür

19.11.2020Şile Yıldızspor0-1Çatalcaspor
19.11.2020Altındağspor3-0Cizrespor
19.11.2020Batman Petrolspor1-3Çarşambaspor
19.11.2020Erbaaspor0-1Elazığ Belediyespor
19.11.2020İçel İdmanyurdu Spor3-0Arhavispor
19.11.2020Karşıyaka0-1Somaspor
19.11.2020Osmaniyespor FKP-PYalovaspor
19.11.2020Isparta 32 Spor2-1Gölcükspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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