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2020-2021 Kocaelispor 0 - 1 Sancaktepe / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. hafta maçında Kocaelispor, Sancaktepe ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Kocaelispor 0 - 1 Sancaktepe / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. hafta maçında Kocaelispor, Sancaktepe ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Kocaelispor ve Sancaktepe taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  10. hafta maçında Kocaelispor sahasında Sancaktepe ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Kocaeli Stadı - Kocaeli stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Kocaelispor - Sancaktepe maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Kocaelispor - Sancaktepe Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Kocaeli Stadı - Kocaeli

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Erdem Temel(hakem), Muhammet Ali Doğan(1. Yardımcı Hakem), Oğuz Akyüz(2. Yardımcı Hakem), Fatih Tokail(dördüncü Hakem)

KOCAELİSPORKocaelispor

Kocaelispor İlk 11
1. Bayram Olgun, 4. Kemal Can Aydemir, 14. Yiğitali Bayrak, 22. Murat Cem Akpınar, 24. Mervan Yusuf Yiğit, 27. Semih Karadeniz, 41. Gökhan Meral, 61. Numan Çürüksu, 72. Muhammed Gönülaçar, 77. Benhur Keser, 88. Ramazan Çevik

Yedekler
17. İsmet Yumakoğulları, 3. Erdinç Karakaş, 7. Hakan Demirci, 11. Cerem Talha Dinçer, 20. Aydın Karabulut, 33. Haşim Arda Sarman, 36. Bilal Çubukçu, 57. Taha Batuhan Yayıkcı, 89. Mesut Özdemir, 99. Bahattin Köse

Teknik Sorumlu
Erhan Altın

Goller
{homeGoal}

Kartlar
Sarı Kart Yiğitali Bayrak 84.dk, Sarı Kart Muhammed Gönülaçar 39.dk

Oyundan Çıkanlar
Gökhan Meral 46.dk, Murat Cem Akpınar 75.dk, Mervan Yusuf Yiğit 85.dk, Ramazan Çevik 64.dk

Oyuna Girenler
Erdinç Karakaş 46.dk, Bahattin Köse 75.dk, Cerem Talha Dinçer 85.dk, Hakan Demirci 64.dk

SANCAKTEPESancaktepe

Sancaktepe İlk 11
54. Hüseyin Yılmaz, 3. Mehmet Abdullah Çoban, 5. Erdinç Pekgöz, 7. Melık Derın, 10. Doğan Ateş, 11. Halil İbrahim Tuna, 17. Mert Örnek, 19. Davıd Deniz Kılınç, 20. Erhan Şentürk, 58. Yakup Yiğit, 88. Behlül Aydın

Yedekler
18. Emre Satılmış, 8. Selim Kayacı, 9. İlker Avşar, 15. Alp Han Çetinkaya, 21. Ahmet Abdullah Çakmak, 23. Muharrem Cinan, 39. Orkun Tırpancı, 55. Onur Ural, 77. Ulaş Şimşek

Teknik Sorumlu
Mustafa Çapanoğlu

Goller
Erhan Şentürk,39.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Erhan Şentürk 39.dk, Sarı Kart Doğan Ateş 89.dk, Sarı Kart Muharrem Cinan 70.dk

Oyundan Çıkanlar
Erhan Şentürk 85.dk, Erdinç Pekgöz 46.dk, Melık Derın 85.dk, Behlül Aydın 71.dk

Oyuna Girenler
İlker Avşar 85.dk, Muharrem Cinan 46.dk, Ulaş Şimşek 85.dk, Selim Kayacı 71.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK109103382825
224Erzincanspor9621156209
3Hekimoğlu Trabzon95311851813
4Sancaktepe FK85211741713
5Uşak Spor95221711176
6Sarıyer844092167
7Kocaelispor842288140
8Ankara Demirspor7412168138
9Afjet Afyonspor833291012-1
10Amed Sportif9405101612-6
11Zonguldak Kömürspor9234599-4
12Çorum FK721411137-2
13Kahramanmaraşspor71428107-2
14İnegölspor91448147-6
15Ergene Velimeşe101369166-7
16Hacettepe Spor101367156-8
17Niğde Anadolu FK91355176-12
18Gümüşhanespor912610205-10
19Şanlıurfaspor91175284-23

Fikstür

14.11.2020Gümüşhanespor1-4Hekimoğlu Trabzon
14.11.2020Zonguldak Kömürspor2-0Şanlıurfaspor
14.11.2020Hacettepe Spor1-1Uşak Spor
14.11.2020Sarıyer1-024Erzincanspor
14.11.2020Manisa FK3-1Kahramanmaraşspor
14.11.2020Kocaelispor0-1Sancaktepe FK
14.11.2020Çorum FKP-PAmed Sportif
14.11.2020Afjet AfyonsporP-PAnkara Demirspor
14.11.2020İnegölspor1-0Ergene Velimeşe


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