2020-2021 Kocaelispor 0 - 1 Sancaktepe / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. hafta maçında Kocaelispor, Sancaktepe ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. hafta maçında Kocaelispor, Sancaktepe ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Kocaelispor ve Sancaktepe taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 10. hafta maçında Kocaelispor sahasında Sancaktepe ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Kocaeli Stadı - Kocaeli stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Kocaelispor - Sancaktepe maçı kaç kaç bitti?
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Kocaelispor - Sancaktepe Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Kocaeli Stadı - Kocaeli
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Erdem Temel(hakem), Muhammet Ali Doğan(1. Yardımcı Hakem), Oğuz Akyüz(2. Yardımcı Hakem), Fatih Tokail(dördüncü Hakem)
Kocaelispor İlk 11
1. Bayram Olgun, 4. Kemal Can Aydemir, 14. Yiğitali Bayrak, 22. Murat Cem Akpınar, 24. Mervan Yusuf Yiğit, 27. Semih Karadeniz, 41. Gökhan Meral, 61. Numan Çürüksu, 72. Muhammed Gönülaçar, 77. Benhur Keser, 88. Ramazan Çevik
Yedekler
17. İsmet Yumakoğulları, 3. Erdinç Karakaş, 7. Hakan Demirci, 11. Cerem Talha Dinçer, 20. Aydın Karabulut, 33. Haşim Arda Sarman, 36. Bilal Çubukçu, 57. Taha Batuhan Yayıkcı, 89. Mesut Özdemir, 99. Bahattin Köse
Teknik Sorumlu
Erhan Altın
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Yiğitali Bayrak 84.dk, Sarı Kart Muhammed Gönülaçar 39.dk
Oyundan Çıkanlar
Gökhan Meral 46.dk, Murat Cem Akpınar 75.dk, Mervan Yusuf Yiğit 85.dk, Ramazan Çevik 64.dk
Oyuna Girenler
Erdinç Karakaş 46.dk, Bahattin Köse 75.dk, Cerem Talha Dinçer 85.dk, Hakan Demirci 64.dk
Sancaktepe İlk 11
54. Hüseyin Yılmaz, 3. Mehmet Abdullah Çoban, 5. Erdinç Pekgöz, 7. Melık Derın, 10. Doğan Ateş, 11. Halil İbrahim Tuna, 17. Mert Örnek, 19. Davıd Deniz Kılınç, 20. Erhan Şentürk, 58. Yakup Yiğit, 88. Behlül Aydın
Yedekler
18. Emre Satılmış, 8. Selim Kayacı, 9. İlker Avşar, 15. Alp Han Çetinkaya, 21. Ahmet Abdullah Çakmak, 23. Muharrem Cinan, 39. Orkun Tırpancı, 55. Onur Ural, 77. Ulaş Şimşek
Teknik Sorumlu
Mustafa Çapanoğlu
Goller
Erhan Şentürk,39.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Erhan Şentürk 39.dk, Sarı Kart Doğan Ateş 89.dk, Sarı Kart Muharrem Cinan 70.dk
Oyundan Çıkanlar
Erhan Şentürk 85.dk, Erdinç Pekgöz 46.dk, Melık Derın 85.dk, Behlül Aydın 71.dk
Oyuna Girenler
İlker Avşar 85.dk, Muharrem Cinan 46.dk, Ulaş Şimşek 85.dk, Selim Kayacı 71.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
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|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|10
|9
|1
|0
|33
|8
|28
|25
|2
|24Erzincanspor
|9
|6
|2
|1
|15
|6
|20
|9
|3
|Hekimoğlu Trabzon
|9
|5
|3
|1
|18
|5
|18
|13
|4
|Sancaktepe FK
|8
|5
|2
|1
|17
|4
|17
|13
|5
|Uşak Spor
|9
|5
|2
|2
|17
|11
|17
|6
|6
|Sarıyer
|8
|4
|4
|0
|9
|2
|16
|7
|7
|Kocaelispor
|8
|4
|2
|2
|8
|8
|14
|0
|8
|Ankara Demirspor
|7
|4
|1
|2
|16
|8
|13
|8
|9
|Afjet Afyonspor
|8
|3
|3
|2
|9
|10
|12
|-1
|10
|Amed Sportif
|9
|4
|0
|5
|10
|16
|12
|-6
|11
|Zonguldak Kömürspor
|9
|2
|3
|4
|5
|9
|9
|-4
|12
|Çorum FK
|7
|2
|1
|4
|11
|13
|7
|-2
|13
|Kahramanmaraşspor
|7
|1
|4
|2
|8
|10
|7
|-2
|14
|İnegölspor
|9
|1
|4
|4
|8
|14
|7
|-6
|15
|Ergene Velimeşe
|10
|1
|3
|6
|9
|16
|6
|-7
|16
|Hacettepe Spor
|10
|1
|3
|6
|7
|15
|6
|-8
|17
|Niğde Anadolu FK
|9
|1
|3
|5
|5
|17
|6
|-12
|18
|Gümüşhanespor
|9
|1
|2
|6
|10
|20
|5
|-10
|19
|Şanlıurfaspor
|9
|1
|1
|7
|5
|28
|4
|-23
Fikstür
|14.11.2020
|Gümüşhanespor
|1-4
|Hekimoğlu Trabzon
|14.11.2020
|Zonguldak Kömürspor
|2-0
|Şanlıurfaspor
|14.11.2020
|Hacettepe Spor
|1-1
|Uşak Spor
|14.11.2020
|Sarıyer
|1-0
|24Erzincanspor
|14.11.2020
|Manisa FK
|3-1
|Kahramanmaraşspor
|14.11.2020
|Kocaelispor
|0-1
|Sancaktepe FK
|14.11.2020
|Çorum FK
|P-P
|Amed Sportif
|14.11.2020
|Afjet Afyonspor
|P-P
|Ankara Demirspor
|14.11.2020
|İnegölspor
|1-0
|Ergene Velimeşe