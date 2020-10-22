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2020-2021 Kocaelispor 1 - 0 İnegölspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta maçında Kocaelispor, İnegölspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Kocaelispor 1 - 0 İnegölspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta maçında Kocaelispor, İnegölspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Kocaelispor ve İnegölspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'te  6. hafta maçında Kocaelispor sahasında İnegölspor ile 21.10.2020 19:00'da karşılaştı. Kocaeli Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Kocaelispor - İnegölspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
Kocaeli Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.10.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Süleyman Bahadır(hakem), Hasan Cebeci(1. Yardımcı Hakem), Bedirhan Soydemir(2. Yardımcı Hakem), Semih Kurt(dördüncü Hakem)

KOCAELİSPORKocaelispor

Kocaelispor İlk 11
1. Bayram Olgun, 4. Kemal Can Aydemir, 14. Yiğitali Bayrak, 27. Semih Karadeniz, 41. Gökhan Meral, 61. Numan Çürüksu, 72. Muhammed Gönülaçar, 77. Benhur Keser, 88. Ramazan Çevik, 89. Mesut Özdemir, 99. Bahattin Köse

Yedekler
17. İsmet Yumakoğulları, 3. Erdinç Karakaş, 7. Hakan Demirci, 9. Batuhan Er, 11. Cerem Talha Dinçer, 22. Murat Cem Akpınar, 24. Mervan Yusuf Yiğit, 36. Bilal Çubukçu, 57. Taha Batuhan Yayıkcı, 80. İrfan Başaran

Teknik Sorumlu
Erhan Altın

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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İNEGÖLSPORİnegölspor

İnegölspor İlk 11
1. Gökhan Siverek, 5. Gökhan Kurumuş, 8. Metin Yüksel, 9. Ahmet Hakan Şahin, 26. Ogün Çalışkan, 16. Selimcan Temel, 17. Abdulkadir Kuzey, 77. Erdal Kaya, 23. Oğuz Çetinkaya, 25. Bilal Yıldırım, 42. Ali Aydemir

Yedekler
70. Mertcan Babat, 2. Yunus Emre Duyan, 3. Ömer Faruk Şenkan, 7. Fatih Üge, 10. Erdi Can Şehit, 20. Erdem Seçgin, 36. Berkan Çelik, 11. Emir Özsoy, 84. Denis Taşkesen

Teknik Sorumlu
Cüneyt Biçer

Goller
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Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK65102341619
2Sancaktepe FK64201621414
324Erzincanspor5410114137
4Ankara Demirspor5311135108
5Uşak Spor6312128104
6Kocaelispor531166100
7Hekimoğlu Trabzon52307295
8Sarıyer52306294
9Amed Sportif6303599-4
10Çorum FK52129970
11Kahramanmaraşspor51317760
12Hacettepe Spor6123685-2
13Zonguldak Kömürspor6123365-3
14Afjet Afyonspor5122375-4
15Gümüşhanespor61237125-5
16Niğde Anadolu FK61143144-11
17Ergene Velimeşe60337113-4
18İnegölspor60244112-7
19Şanlıurfaspor60153241-21

Fikstür

21.10.2020SarıyerP-PAnkara Demirspor
21.10.2020Manisa FK1-1Ergene Velimeşe
21.10.2020Kocaelispor1-0İnegölspor
21.10.2020Zonguldak Kömürspor0-1Amed Sportif
21.10.2020Hacettepe Spor3-3Kahramanmaraşspor
21.10.2020Gümüşhanespor1-5Sancaktepe FK
21.10.2020Çorum FK4-0Niğde Anadolu FK
21.10.2020Şanlıurfaspor0-2Hekimoğlu Trabzon
21.10.2020Uşak Spor1-324Erzincanspor


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