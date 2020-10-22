2020-2021 Kocaelispor 1 - 0 İnegölspor / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta maçında Kocaelispor, İnegölspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta maçında Kocaelispor, İnegölspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Kocaelispor ve İnegölspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'te 6. hafta maçında Kocaelispor sahasında İnegölspor ile 21.10.2020 19:00'da karşılaştı. Kocaeli Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Kocaelispor - İnegölspor maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Kocaeli Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.10.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Süleyman Bahadır(hakem), Hasan Cebeci(1. Yardımcı Hakem), Bedirhan Soydemir(2. Yardımcı Hakem), Semih Kurt(dördüncü Hakem)
Kocaelispor İlk 11
1. Bayram Olgun, 4. Kemal Can Aydemir, 14. Yiğitali Bayrak, 27. Semih Karadeniz, 41. Gökhan Meral, 61. Numan Çürüksu, 72. Muhammed Gönülaçar, 77. Benhur Keser, 88. Ramazan Çevik, 89. Mesut Özdemir, 99. Bahattin Köse
Yedekler
17. İsmet Yumakoğulları, 3. Erdinç Karakaş, 7. Hakan Demirci, 9. Batuhan Er, 11. Cerem Talha Dinçer, 22. Murat Cem Akpınar, 24. Mervan Yusuf Yiğit, 36. Bilal Çubukçu, 57. Taha Batuhan Yayıkcı, 80. İrfan Başaran
Teknik Sorumlu
Erhan Altın
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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İnegölspor İlk 11
1. Gökhan Siverek, 5. Gökhan Kurumuş, 8. Metin Yüksel, 9. Ahmet Hakan Şahin, 26. Ogün Çalışkan, 16. Selimcan Temel, 17. Abdulkadir Kuzey, 77. Erdal Kaya, 23. Oğuz Çetinkaya, 25. Bilal Yıldırım, 42. Ali Aydemir
Yedekler
70. Mertcan Babat, 2. Yunus Emre Duyan, 3. Ömer Faruk Şenkan, 7. Fatih Üge, 10. Erdi Can Şehit, 20. Erdem Seçgin, 36. Berkan Çelik, 11. Emir Özsoy, 84. Denis Taşkesen
Teknik Sorumlu
Cüneyt Biçer
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|6
|5
|1
|0
|23
|4
|16
|19
|2
|Sancaktepe FK
|6
|4
|2
|0
|16
|2
|14
|14
|3
|24Erzincanspor
|5
|4
|1
|0
|11
|4
|13
|7
|4
|Ankara Demirspor
|5
|3
|1
|1
|13
|5
|10
|8
|5
|Uşak Spor
|6
|3
|1
|2
|12
|8
|10
|4
|6
|Kocaelispor
|5
|3
|1
|1
|6
|6
|10
|0
|7
|Hekimoğlu Trabzon
|5
|2
|3
|0
|7
|2
|9
|5
|8
|Sarıyer
|5
|2
|3
|0
|6
|2
|9
|4
|9
|Amed Sportif
|6
|3
|0
|3
|5
|9
|9
|-4
|10
|Çorum FK
|5
|2
|1
|2
|9
|9
|7
|0
|11
|Kahramanmaraşspor
|5
|1
|3
|1
|7
|7
|6
|0
|12
|Hacettepe Spor
|6
|1
|2
|3
|6
|8
|5
|-2
|13
|Zonguldak Kömürspor
|6
|1
|2
|3
|3
|6
|5
|-3
|14
|Afjet Afyonspor
|5
|1
|2
|2
|3
|7
|5
|-4
|15
|Gümüşhanespor
|6
|1
|2
|3
|7
|12
|5
|-5
|16
|Niğde Anadolu FK
|6
|1
|1
|4
|3
|14
|4
|-11
|17
|Ergene Velimeşe
|6
|0
|3
|3
|7
|11
|3
|-4
|18
|İnegölspor
|6
|0
|2
|4
|4
|11
|2
|-7
|19
|Şanlıurfaspor
|6
|0
|1
|5
|3
|24
|1
|-21
Fikstür
|21.10.2020
|Sarıyer
|P-P
|Ankara Demirspor
|21.10.2020
|Manisa FK
|1-1
|Ergene Velimeşe
|21.10.2020
|Kocaelispor
|1-0
|İnegölspor
|21.10.2020
|Zonguldak Kömürspor
|0-1
|Amed Sportif
|21.10.2020
|Hacettepe Spor
|3-3
|Kahramanmaraşspor
|21.10.2020
|Gümüşhanespor
|1-5
|Sancaktepe FK
|21.10.2020
|Çorum FK
|4-0
|Niğde Anadolu FK
|21.10.2020
|Şanlıurfaspor
|0-2
|Hekimoğlu Trabzon
|21.10.2020
|Uşak Spor
|1-3
|24Erzincanspor