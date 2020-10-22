2020-2021 Kocaelispor 1 - 0 İnegölspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'te 6. hafta maçında Kocaelispor sahasında İnegölspor ile 21.10.2020 19:00'da karşılaştı. Kocaeli Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki Kocaelispor - İnegölspor maçı kaç kaç bitti?

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