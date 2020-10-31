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2020-2021 Kocaelispor 2 - 1 Ergene Velimeşe Spor Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. hafta maçında Kocaelispor, Ergene Velimeşe Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Kocaelispor 2 - 1 Ergene Velimeşe Spor Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. hafta maçında Kocaelispor, Ergene Velimeşe Spor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Kocaelispor ve Ergene Velimeşe Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  8. hafta maçında Kocaelispor sahasında Ergene Velimeşe Spor ile 31.10.2020 19:00'da karşılaştı. Kocaeli Stadı - Kocaeli stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Kocaelispor - Ergene Velimeşe Spor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
Kocaeli Stadı - Kocaeli

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
31.10.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Deniz Sercan Akgül(hakem), Sezgin Altun(1. Yardımcı Hakem), İlker Ayten(2. Yardımcı Hakem), Yusuf Aydın(dördüncü Hakem)

KOCAELİSPORKocaelispor

Kocaelispor İlk 11
1. Bayram Olgun, 4. Kemal Can Aydemir, 9. Batuhan Er, 14. Yiğitali Bayrak, 22. Murat Cem Akpınar, 27. Semih Karadeniz, 41. Gökhan Meral, 61. Numan Çürüksu, 72. Muhammed Gönülaçar, 77. Benhur Keser, 88. Ramazan Çevik

Yedekler
17. İsmet Yumakoğulları, 3. Erdinç Karakaş, 7. Hakan Demirci, 11. Cerem Talha Dinçer, 24. Mervan Yusuf Yiğit, 36. Bilal Çubukçu, 57. Taha Batuhan Yayıkcı, 80. İrfan Başaran, 89. Mesut Özdemir, 99. Bahattin Köse

Teknik Sorumlu
Erhan Altın

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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ERGENE VELİMEŞE SPORErgene Velimeşe Spor

Ergene Velimeşe Spor İlk 11
1. Emre Yılmaz, 3. Alişan Ural, 21. Fatih Ateş, 10. Çınar Tarhan, 11. Ergun Cengiz, 5. Semih Kahraman, 26. Semih Ceylan, 34. Cihan Can, 70. Yüksel Şişman, 14. Furkan Külekci, 69. Eser Akbaş

Yedekler
99. Emre Güler, 4. Ömer Esenkaya, 9. Embiya Ayyıldız, 54. Yusuf Tantan, 59. Emirhan Kahraman, 61. Ömer Salihoğlu, 66. Semih Ergül

Teknik Sorumlu
Kamuran Gazi

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK87102642222
224Erzincanspor7520134179
3Uşak Spor85121610166
4Sancaktepe FK74211641412
5Kocaelispor742187141
6Ankara Demirspor7412168138
7Hekimoğlu Trabzon7331114127
8Sarıyer633082126
9Amed Sportif840471212-5
10Afjet Afyonspor72327109-3
11Çorum FK721411137-2
12Kahramanmaraşspor51317760
13Zonguldak Kömürspor7133366-3
14Ergene Velimeşe81349136-4
15Gümüşhanespor71248145-6
16Hacettepe Spor81256135-7
17Niğde Anadolu FK81254165-12
18İnegölspor70346133-7
19Şanlıurfaspor70164261-22

Fikstür

31.10.2020Zonguldak Kömürspor0-024Erzincanspor
31.10.2020Uşak Spor2-1Şanlıurfaspor
31.10.2020Sarıyer2-0Amed Sportif
31.10.2020Manisa FK2-0Sancaktepe FK
31.10.2020Hacettepe Spor0-3Hekimoğlu Trabzon
31.10.2020GümüşhanesporP-PKahramanmaraşspor
31.10.2020Afjet Afyonspor2-1Niğde Anadolu FK
31.10.2020Kocaelispor2-1Ergene Velimeşe
31.10.2020Çorum FK2-3Ankara Demirspor
Berna Akkaya
Editör


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