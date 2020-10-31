2020-2021 Kocaelispor 2 - 1 Ergene Velimeşe Spor Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. hafta maçında Kocaelispor, Ergene Velimeşe Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. hafta maçında Kocaelispor, Ergene Velimeşe Spor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Kocaelispor ve Ergene Velimeşe Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 8. hafta maçında Kocaelispor sahasında Ergene Velimeşe Spor ile 31.10.2020 19:00'da karşılaştı. Kocaeli Stadı - Kocaeli stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Kocaelispor - Ergene Velimeşe Spor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.
STADYUM BİLGİSİ
Kocaeli Stadı - Kocaeli
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
31.10.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Deniz Sercan Akgül(hakem), Sezgin Altun(1. Yardımcı Hakem), İlker Ayten(2. Yardımcı Hakem), Yusuf Aydın(dördüncü Hakem)
Kocaelispor İlk 11
1. Bayram Olgun, 4. Kemal Can Aydemir, 9. Batuhan Er, 14. Yiğitali Bayrak, 22. Murat Cem Akpınar, 27. Semih Karadeniz, 41. Gökhan Meral, 61. Numan Çürüksu, 72. Muhammed Gönülaçar, 77. Benhur Keser, 88. Ramazan Çevik
Yedekler
17. İsmet Yumakoğulları, 3. Erdinç Karakaş, 7. Hakan Demirci, 11. Cerem Talha Dinçer, 24. Mervan Yusuf Yiğit, 36. Bilal Çubukçu, 57. Taha Batuhan Yayıkcı, 80. İrfan Başaran, 89. Mesut Özdemir, 99. Bahattin Köse
Teknik Sorumlu
Erhan Altın
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Ergene Velimeşe Spor İlk 11
1. Emre Yılmaz, 3. Alişan Ural, 21. Fatih Ateş, 10. Çınar Tarhan, 11. Ergun Cengiz, 5. Semih Kahraman, 26. Semih Ceylan, 34. Cihan Can, 70. Yüksel Şişman, 14. Furkan Külekci, 69. Eser Akbaş
Yedekler
99. Emre Güler, 4. Ömer Esenkaya, 9. Embiya Ayyıldız, 54. Yusuf Tantan, 59. Emirhan Kahraman, 61. Ömer Salihoğlu, 66. Semih Ergül
Teknik Sorumlu
Kamuran Gazi
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|8
|7
|1
|0
|26
|4
|22
|22
|2
|24Erzincanspor
|7
|5
|2
|0
|13
|4
|17
|9
|3
|Uşak Spor
|8
|5
|1
|2
|16
|10
|16
|6
|4
|Sancaktepe FK
|7
|4
|2
|1
|16
|4
|14
|12
|5
|Kocaelispor
|7
|4
|2
|1
|8
|7
|14
|1
|6
|Ankara Demirspor
|7
|4
|1
|2
|16
|8
|13
|8
|7
|Hekimoğlu Trabzon
|7
|3
|3
|1
|11
|4
|12
|7
|8
|Sarıyer
|6
|3
|3
|0
|8
|2
|12
|6
|9
|Amed Sportif
|8
|4
|0
|4
|7
|12
|12
|-5
|10
|Afjet Afyonspor
|7
|2
|3
|2
|7
|10
|9
|-3
|11
|Çorum FK
|7
|2
|1
|4
|11
|13
|7
|-2
|12
|Kahramanmaraşspor
|5
|1
|3
|1
|7
|7
|6
|0
|13
|Zonguldak Kömürspor
|7
|1
|3
|3
|3
|6
|6
|-3
|14
|Ergene Velimeşe
|8
|1
|3
|4
|9
|13
|6
|-4
|15
|Gümüşhanespor
|7
|1
|2
|4
|8
|14
|5
|-6
|16
|Hacettepe Spor
|8
|1
|2
|5
|6
|13
|5
|-7
|17
|Niğde Anadolu FK
|8
|1
|2
|5
|4
|16
|5
|-12
|18
|İnegölspor
|7
|0
|3
|4
|6
|13
|3
|-7
|19
|Şanlıurfaspor
|7
|0
|1
|6
|4
|26
|1
|-22
Fikstür
|31.10.2020
|Zonguldak Kömürspor
|0-0
|24Erzincanspor
|31.10.2020
|Uşak Spor
|2-1
|Şanlıurfaspor
|31.10.2020
|Sarıyer
|2-0
|Amed Sportif
|31.10.2020
|Manisa FK
|2-0
|Sancaktepe FK
|31.10.2020
|Hacettepe Spor
|0-3
|Hekimoğlu Trabzon
|31.10.2020
|Gümüşhanespor
|P-P
|Kahramanmaraşspor
|31.10.2020
|Afjet Afyonspor
|2-1
|Niğde Anadolu FK
|31.10.2020
|Kocaelispor
|2-1
|Ergene Velimeşe
|31.10.2020
|Çorum FK
|2-3
|Ankara Demirspor