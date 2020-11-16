2020-2021 Malatya Yeşilyurt Belediyespor 1 - 0 Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor / Maç Özeti
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 9. hafta maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 9. hafta maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Malatya Yeşilyurt Belediyespor ve Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 9. hafta maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ile 15.11.2020 13:00'da karşılaştı. Yeşiltepe Spor Kompleksi stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yeşiltepe Spor Kompleksi stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.
Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Yeşiltepe Spor Kompleksi
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
15.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Okan Kayataş(hakem), Sabri Öğe(1. Yardımcı Hakem), Harun Günaydın(2. Yardımcı Hakem), Muammer Sarıdağ(dördüncü Hakem)
Malatya Yeşilyurt Belediyespor İlk 11
69. İsmail Cengiz, 22. Erçin Ilgaz, 44. Erhan Gözetlik, 61. Mücahit Çakır, 33. İlker Günaslan, 14. Gökhan Payal, 6. Fahri Utku Öçalmaz, 4. Yasin Elmas, 70. Halil Çelik, 11. Akın Akman, 10. Emre Gemici
Yedekler
25. Mustafa Gürbüz, 32. Berkehan Biçer, 16. İzlem Anıl Balakkız, 80. Sıddık Çelik, 77. Gürkan Çiftci
Teknik Sorumlu
Nihat Balan
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor İlk 11
85. Amaç Ulaş Bayram, 4. Doğukan Çevik, 9. Umut Aydın, 11. Mustafa Acun, 17. Ozan Karabacak, 16. Muhammed Raşit Şahingöz, 35. Kaan Bulut, 66. Yasin Başaytaç, 77. Osman Bayrak, 90. Okan Duran, 99. Fatih Kara
Yedekler
1. Mehmet Bayram, 6. Fuat Yaman, 7. Ferhat Uysal, 10. İdris Güneş, 19. Kerem Kılıç, 13. Ali Emre Duman, 55. Mertkan Cengiz
Teknik Sorumlu
Volkan Bozkurt
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Diyarbekirspor
|9
|7
|1
|1
|11
|3
|22
|8
|2
|1928 Bucaspor
|9
|6
|1
|2
|18
|8
|19
|10
|3
|Arnavutköy Belediye
|9
|5
|2
|2
|10
|7
|17
|3
|4
|Edirnespor
|9
|5
|1
|3
|15
|12
|16
|3
|5
|Belediye Derincespor
|9
|3
|5
|1
|10
|7
|14
|3
|6
|Fatsa Belediyespor
|9
|4
|2
|3
|9
|8
|14
|1
|7
|Artvin Hopaspor
|9
|4
|1
|4
|14
|16
|13
|-2
|8
|Çankaya FK
|8
|4
|0
|4
|8
|8
|12
|0
|9
|Yeşilyurt Belediyespor
|8
|3
|2
|3
|10
|8
|11
|2
|10
|Ofspor
|7
|3
|2
|2
|12
|11
|11
|1
|11
|Nevşehir Belediyespor
|9
|3
|2
|4
|7
|9
|11
|-2
|12
|Kızılcabölükspor
|9
|2
|3
|4
|11
|12
|9
|-1
|13
|Payasspor
|9
|2
|3
|4
|10
|11
|9
|-1
|14
|Antalya Kemerspor
|9
|1
|3
|5
|8
|14
|6
|-6
|15
|1877 Alemdağspor
|9
|1
|3
|5
|8
|17
|6
|-9
|16
|Manisaspor
|9
|0
|3
|6
|5
|15
|3
|-10
Fikstür
|15.11.2020
|Antalya Kemerspor
|2-2
|Payasspor
|15.11.2020
|Yeşilyurt Belediyespor
|1-0
|Arnavutköy Belediye
|15.11.2020
|Nevşehir Belediyespor
|2-1
|1928 Bucaspor
|15.11.2020
|Kızılcabölükspor
|1-1
|Manisaspor
|15.11.2020
|Kemerspor 2003
|0-1
|Payasspor
|15.11.2020
|Artvin Hopaspor
|4-3
|1877 Alemdağspor
|15.11.2020
|Çankaya FK
|0-1
|Belediye Derincespor
|15.11.2020
|Edirnespor
|3-1
|Ofspor
|15.11.2020
|Fatsa Belediyespor
|0-0
|Diyarbekirspor