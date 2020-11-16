2020-2021 Malatya Yeşilyurt Belediyespor 1 - 0 Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 9. hafta maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Malatya Yeşilyurt Belediyespor ve Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 9. hafta maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ile 15.11.2020 13:00'da karşılaştı. Yeşiltepe Spor Kompleksi stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yeşiltepe Spor Kompleksi stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi. Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Yeşiltepe Spor Kompleksi



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

15.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Okan Kayataş(hakem), Sabri Öğe(1. Yardımcı Hakem), Harun Günaydın(2. Yardımcı Hakem), Muammer Sarıdağ(dördüncü Hakem)

Malatya Yeşilyurt Belediyespor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor İlk 11

69. İsmail Cengiz, 22. Erçin Ilgaz, 44. Erhan Gözetlik, 61. Mücahit Çakır, 33. İlker Günaslan, 14. Gökhan Payal, 6. Fahri Utku Öçalmaz, 4. Yasin Elmas, 70. Halil Çelik, 11. Akın Akman, 10. Emre Gemici



Yedekler

25. Mustafa Gürbüz, 32. Berkehan Biçer, 16. İzlem Anıl Balakkız, 80. Sıddık Çelik, 77. Gürkan Çiftci



Teknik Sorumlu

Nihat Balan



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor

Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor İlk 11

85. Amaç Ulaş Bayram, 4. Doğukan Çevik, 9. Umut Aydın, 11. Mustafa Acun, 17. Ozan Karabacak, 16. Muhammed Raşit Şahingöz, 35. Kaan Bulut, 66. Yasin Başaytaç, 77. Osman Bayrak, 90. Okan Duran, 99. Fatih Kara



Yedekler

1. Mehmet Bayram, 6. Fuat Yaman, 7. Ferhat Uysal, 10. İdris Güneş, 19. Kerem Kılıç, 13. Ali Emre Duman, 55. Mertkan Cengiz



Teknik Sorumlu

Volkan Bozkurt



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 9 7 1 1 11 3 22 8 2 1928 Bucaspor 9 6 1 2 18 8 19 10 3 Arnavutköy Belediye 9 5 2 2 10 7 17 3 4 Edirnespor 9 5 1 3 15 12 16 3 5 Belediye Derincespor 9 3 5 1 10 7 14 3 6 Fatsa Belediyespor 9 4 2 3 9 8 14 1 7 Artvin Hopaspor 9 4 1 4 14 16 13 -2 8 Çankaya FK 8 4 0 4 8 8 12 0 9 Yeşilyurt Belediyespor 8 3 2 3 10 8 11 2 10 Ofspor 7 3 2 2 12 11 11 1 11 Nevşehir Belediyespor 9 3 2 4 7 9 11 -2 12 Kızılcabölükspor 9 2 3 4 11 12 9 -1 13 Payasspor 9 2 3 4 10 11 9 -1 14 Antalya Kemerspor 9 1 3 5 8 14 6 -6 15 1877 Alemdağspor 9 1 3 5 8 17 6 -9 16 Manisaspor 9 0 3 6 5 15 3 -10

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