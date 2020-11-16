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  3. 2020-2021 Malatya Yeşilyurt Belediyespor 1 - 0 Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor / Maç Özeti

2020-2021 Malatya Yeşilyurt Belediyespor 1 - 0 Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor / Maç Özeti

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 9. hafta maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Malatya Yeşilyurt Belediyespor 1 - 0 Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 9. hafta maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Malatya Yeşilyurt Belediyespor ve Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 9. hafta maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ile 15.11.2020 13:00'da karşılaştı. Yeşiltepe Spor Kompleksi stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yeşiltepe Spor Kompleksi stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Yeşiltepe Spor Kompleksi

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
15.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Okan Kayataş(hakem), Sabri Öğe(1. Yardımcı Hakem), Harun Günaydın(2. Yardımcı Hakem), Muammer Sarıdağ(dördüncü Hakem)

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPORMalatya Yeşilyurt Belediyespor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor İlk 11
69. İsmail Cengiz, 22. Erçin Ilgaz, 44. Erhan Gözetlik, 61. Mücahit Çakır, 33. İlker Günaslan, 14. Gökhan Payal, 6. Fahri Utku Öçalmaz, 4. Yasin Elmas, 70. Halil Çelik, 11. Akın Akman, 10. Emre Gemici

Yedekler
25. Mustafa Gürbüz, 32. Berkehan Biçer, 16. İzlem Anıl Balakkız, 80. Sıddık Çelik, 77. Gürkan Çiftci

Teknik Sorumlu
Nihat Balan

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPORArnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor

Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor İlk 11
85. Amaç Ulaş Bayram, 4. Doğukan Çevik, 9. Umut Aydın, 11. Mustafa Acun, 17. Ozan Karabacak, 16. Muhammed Raşit Şahingöz, 35. Kaan Bulut, 66. Yasin Başaytaç, 77. Osman Bayrak, 90. Okan Duran, 99. Fatih Kara

Yedekler
1. Mehmet Bayram, 6. Fuat Yaman, 7. Ferhat Uysal, 10. İdris Güneş, 19. Kerem Kılıç, 13. Ali Emre Duman, 55. Mertkan Cengiz

Teknik Sorumlu
Volkan Bozkurt

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor9711113228
21928 Bucaspor96121881910
3Arnavutköy Belediye9522107173
4Edirnespor95131512163
5Belediye Derincespor9351107143
6Fatsa Belediyespor942398141
7Artvin Hopaspor9414141613-2
8Çankaya FK840488120
9Yeşilyurt Belediyespor8323108112
10Ofspor73221211111
11Nevşehir Belediyespor93247911-2
12Kızılcabölükspor923411129-1
13Payasspor923410119-1
14Antalya Kemerspor91358146-6
151877 Alemdağspor91358176-9
16Manisaspor90365153-10

Fikstür

15.11.2020Antalya Kemerspor2-2Payasspor
15.11.2020Yeşilyurt Belediyespor1-0Arnavutköy Belediye
15.11.2020Nevşehir Belediyespor2-11928 Bucaspor
15.11.2020Kızılcabölükspor1-1Manisaspor
15.11.2020Kemerspor 20030-1Payasspor
15.11.2020Artvin Hopaspor4-31877 Alemdağspor
15.11.2020Çankaya FK0-1Belediye Derincespor
15.11.2020Edirnespor3-1Ofspor
15.11.2020Fatsa Belediyespor0-0Diyarbekirspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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