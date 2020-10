2020-2021 Malatya Yeşilyurt Belediyespor 3 - 2 Kemerspor 2003 / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 5. hafta maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Kemerspor 2003 ile karşılaştı. maç 3-2 sona erdi. Malatya Yeşilyurt Belediyespor ve Kemerspor 2003 taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'te 5. hafta maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Kemerspor 2003 ile 18.10.2020 14:00'da karşılaştı. Yeşiltepe Spor Kompleksi - Malatya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Kemerspor 2003 maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yeşiltepe Spor Kompleksi - Malatya stadyumunda oynanan maç 3-2 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Yeşiltepe Spor Kompleksi - Malatya



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

18.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Sinan Dereci(hakem), Hasan Erdoğan(1. Yardımcı Hakem), Erdem Tanış(2. Yardımcı Hakem), Furkan Ulutürk(dördüncü Hakem)

Malatya Yeşilyurt Belediyespor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor İlk 11

25. Mustafa Gürbüz, 22. Erçin Ilgaz, 33. İlker Günaslan, 14. Gökhan Payal, 61. Mücahit Çakır, 17. Ali Kemal Başaran, 4. Yasin Elmas, 8. Fatih Ergen, 70. Halil Çelik, 11. Akın Akman, 10. Emre Gemici



Yedekler

69. İsmail Cengiz, 44. Erhan Gözetlik, 80. Sıddık Çelik, 3. Hakan Esa, 29. Cihad Ateş, 16. İzlem Anıl Balakkız, 7. Talha Aydemir



Teknik Sorumlu

Nihat Balan



Goller

Emre Gemici,30.dk (f), Halil Çelik,80.dk (f), Gökhan Payal,90+5.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Gökhan Payal 90+5.dk, Sarı Kart Halil Çelik 32.dk, Sarı Kart Ali Kemal Başaran 78.dk, Sarı Kart Erçin Ilgaz 52.dk, Sarı Kart Mücahit Çakır 42.dk



Oyundan Çıkanlar

Yasin Elmas 87.dk, Halil Çelik 81.dk, Emre Gemici 82.dk



Oyuna Girenler

Erhan Gözetlik 87.dk, Hakan Esa 81.dk, Cihad Ateş 82.dk

Kemerspor 2003

Kemerspor 2003 İlk 11

22. Fatih Öztürk, 34. Mehmet Kılıç, 4. Erdin Üzer, 17. Hasan Emiroğlu, 15. Bilal Aziz Özer, 8. Mert Çölgeçen, 80. Gökhan Çamur, 27. Hasan Can Yalçıntekin, 77. Sercan Bıyıklı, 10. Deniz Ataç, 11. Yasin Poyraz



Yedekler

70. Osman Tepe, 61. Rıza Şen, 88. Talha Bulut, 6. Umut Çelik, 9. Cem Ünal, 3. Berkay Sizer, 35. Hasan Türk



Teknik Sorumlu

Onur Tuncer



Goller

Deniz Ataç,53.dk (p), Sercan Bıyıklı,87.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Hasan Can Yalçıntekin 60.dk, Çift Sarı Kart Mert Çölgeçen 90+4.dk, Sarı Kart Yasin Poyraz 45+2.dk



Oyundan Çıkanlar

Sercan Bıyıklı 90.dk, Gökhan Çamur 62.dk, Hasan Can Yalçıntekin 86.dk, Yasin Poyraz 90.dk



Oyuna Girenler

Talha Bulut 90.dk, Hasan Türk 62.dk, Cem Ünal 86.dk, Umut Çelik 90.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 1928 Bucaspor 5 4 0 1 12 4 12 8 2 Diyarbekirspor 5 4 0 1 7 2 12 5 3 Fatsa Belediyespor 5 4 0 1 7 3 12 4 4 Çankaya FK 5 4 0 1 8 5 12 3 5 Arnavutköy Belediye 5 3 2 0 6 3 11 3 6 Belediye Derincespor 5 2 2 1 7 5 8 2 7 Ofspor 5 2 2 1 8 7 8 1 8 Yeşilyurt Belediyespor 5 2 1 2 8 6 7 2 9 Kızılcabölükspor 5 2 1 2 8 7 7 1 10 Artvin Hopaspor 5 2 1 2 6 7 7 -1 11 Edirnespor 5 2 0 3 6 8 6 -2 12 Payasspor 5 1 1 3 3 6 4 -3 13 Nevşehir Belediyespor 5 1 0 4 4 8 3 -4 14 1877 Alemdağspor 5 0 2 3 2 8 2 -6 15 Kemerspor 2003 5 0 1 4 5 10 1 -5 16 Manisaspor 5 0 1 4 3 11 1 -8

