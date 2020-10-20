2020-2021 Malatya Yeşilyurt Belediyespor 3 - 2 Kemerspor 2003 / Maç Özeti
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 5. hafta maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Kemerspor 2003 ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 5. hafta maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Kemerspor 2003 ile karşılaştı. maç 3-2 sona erdi. Malatya Yeşilyurt Belediyespor ve Kemerspor 2003 taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 1. Grup'te 5. hafta maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Kemerspor 2003 ile 18.10.2020 14:00'da karşılaştı. Yeşiltepe Spor Kompleksi - Malatya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Kemerspor 2003 maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yeşiltepe Spor Kompleksi - Malatya stadyumunda oynanan maç 3-2 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
Yeşiltepe Spor Kompleksi - Malatya
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.10.2020 14:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Sinan Dereci(hakem), Hasan Erdoğan(1. Yardımcı Hakem), Erdem Tanış(2. Yardımcı Hakem), Furkan Ulutürk(dördüncü Hakem)
Malatya Yeşilyurt Belediyespor İlk 11
25. Mustafa Gürbüz, 22. Erçin Ilgaz, 33. İlker Günaslan, 14. Gökhan Payal, 61. Mücahit Çakır, 17. Ali Kemal Başaran, 4. Yasin Elmas, 8. Fatih Ergen, 70. Halil Çelik, 11. Akın Akman, 10. Emre Gemici
Yedekler
69. İsmail Cengiz, 44. Erhan Gözetlik, 80. Sıddık Çelik, 3. Hakan Esa, 29. Cihad Ateş, 16. İzlem Anıl Balakkız, 7. Talha Aydemir
Teknik Sorumlu
Nihat Balan
Goller
Emre Gemici,30.dk (f), Halil Çelik,80.dk (f), Gökhan Payal,90+5.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Gökhan Payal 90+5.dk, Sarı Kart Halil Çelik 32.dk, Sarı Kart Ali Kemal Başaran 78.dk, Sarı Kart Erçin Ilgaz 52.dk, Sarı Kart Mücahit Çakır 42.dk
Oyundan Çıkanlar
Yasin Elmas 87.dk, Halil Çelik 81.dk, Emre Gemici 82.dk
Oyuna Girenler
Erhan Gözetlik 87.dk, Hakan Esa 81.dk, Cihad Ateş 82.dk
Kemerspor 2003 İlk 11
22. Fatih Öztürk, 34. Mehmet Kılıç, 4. Erdin Üzer, 17. Hasan Emiroğlu, 15. Bilal Aziz Özer, 8. Mert Çölgeçen, 80. Gökhan Çamur, 27. Hasan Can Yalçıntekin, 77. Sercan Bıyıklı, 10. Deniz Ataç, 11. Yasin Poyraz
Yedekler
70. Osman Tepe, 61. Rıza Şen, 88. Talha Bulut, 6. Umut Çelik, 9. Cem Ünal, 3. Berkay Sizer, 35. Hasan Türk
Teknik Sorumlu
Onur Tuncer
Goller
Deniz Ataç,53.dk (p), Sercan Bıyıklı,87.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Hasan Can Yalçıntekin 60.dk, Çift Sarı Kart Mert Çölgeçen 90+4.dk, Sarı Kart Yasin Poyraz 45+2.dk
Oyundan Çıkanlar
Sercan Bıyıklı 90.dk, Gökhan Çamur 62.dk, Hasan Can Yalçıntekin 86.dk, Yasin Poyraz 90.dk
Oyuna Girenler
Talha Bulut 90.dk, Hasan Türk 62.dk, Cem Ünal 86.dk, Umut Çelik 90.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|1928 Bucaspor
|5
|4
|0
|1
|12
|4
|12
|8
|2
|Diyarbekirspor
|5
|4
|0
|1
|7
|2
|12
|5
|3
|Fatsa Belediyespor
|5
|4
|0
|1
|7
|3
|12
|4
|4
|Çankaya FK
|5
|4
|0
|1
|8
|5
|12
|3
|5
|Arnavutköy Belediye
|5
|3
|2
|0
|6
|3
|11
|3
|6
|Belediye Derincespor
|5
|2
|2
|1
|7
|5
|8
|2
|7
|Ofspor
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|8
|1
|8
|Yeşilyurt Belediyespor
|5
|2
|1
|2
|8
|6
|7
|2
|9
|Kızılcabölükspor
|5
|2
|1
|2
|8
|7
|7
|1
|10
|Artvin Hopaspor
|5
|2
|1
|2
|6
|7
|7
|-1
|11
|Edirnespor
|5
|2
|0
|3
|6
|8
|6
|-2
|12
|Payasspor
|5
|1
|1
|3
|3
|6
|4
|-3
|13
|Nevşehir Belediyespor
|5
|1
|0
|4
|4
|8
|3
|-4
|14
|1877 Alemdağspor
|5
|0
|2
|3
|2
|8
|2
|-6
|15
|Kemerspor 2003
|5
|0
|1
|4
|5
|10
|1
|-5
|16
|Manisaspor
|5
|0
|1
|4
|3
|11
|1
|-8
Fikstür
|17.10.2020
|1928 Bucaspor
|6-1
|Manisaspor
|17.10.2020
|Fatsa Belediyespor
|1-0
|Payasspor
|18.10.2020
|1877 Alemdağspor
|0-1
|Arnavutköy Belediye
|18.10.2020
|Yeşilyurt Belediyespor
|3-2
|Kemerspor 2003
|18.10.2020
|Nevşehir Belediyespor
|0-1
|Diyarbekirspor
|18.10.2020
|Kızılcabölükspor
|2-2
|Ofspor
|18.10.2020
|Çankaya FK
|1-0
|Edirnespor
|18.10.2020
|Artvin Hopaspor
|2-2
|Belediye Derincespor