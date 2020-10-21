2020-2021 Manisa 1 - 1 Ergene Velimeşe Spor / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta maçında Manisa, Ergene Velimeşe Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta maçında Manisa, Ergene Velimeşe Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Manisa ve Ergene Velimeşe Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'te 6. hafta maçında Manisa sahasında Ergene Velimeşe Spor ile 21.10.2020 14:00'da karşılaştı. Mümin Özkasap Spor Tesisleri stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Manisa - Ergene Velimeşe Spor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.
STADYUM BİLGİSİ
Mümin Özkasap Spor Tesisleri
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.10.2020 14:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Levent Gümüşdere(hakem), İlke Akman(1. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Yazır(2. Yardımcı Hakem), Fatih Tokail(dördüncü Hakem)
Manisa İlk 11
38. Yusuf Balcıoğlu, 4. Ahmet Kesim, 5. Abdurrahman Emir Alagöz, 6. Nizamettin Çalışkan, 7. Hakan Barış, 11. Çağrı Giritlioğlu, 15. Recep Burak Yılmaz, 17. Zahit Fındık, 23. Serdar Deliktaş, 32. Mehmet Yılmaz, 46. Erhan Kara
Yedekler
13. Samet Karabatak, 9. Tayyib Kanarya, 10. Volkan Okumak, 19. Ömer Faruk Çalışkan, 21. Ferhat Yazgan, 25. Mehmet Güven, 29. Birkan Yılmaz, 76. Bilal Gündoğdu, 80. Ümit Kurt, 88. Mustafa Durak
Teknik Sorumlu
Cevdet Göç
Goller
{homeGoal}
Kartlar
{homeCard}
Oyundan Çıkanlar
{homeOut}
Oyuna Girenler
{homeIn}
Ergene Velimeşe Spor İlk 11
1. Emre Yılmaz, 16. Mert Er Estik, 58. Taner Yılmaz, 3. Alişan Ural, 34. Cihan Can, 70. Yüksel Şişman, 7. İbrahim Fatih Dilek, 69. Eser Akbaş, 11. Ergun Cengiz, 10. Çınar Tarhan, 55. Cabir Coşar
Yedekler
99. Emre Güler, 5. Semih Kahraman, 4. Ömer Esenkaya, 17. Alper Yener, 21. Fatih Ateş, 9. Embiya Ayyıldız, 26. Semih Ceylan, 14. Furkan Külekci, 61. Ömer Salihoğlu, 54. Yusuf Tantan
Teknik Sorumlu
Kamuran Gazi
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|6
|5
|1
|0
|23
|4
|16
|19
|2
|Sancaktepe FK
|6
|4
|2
|0
|16
|2
|14
|14
|3
|24Erzincanspor
|5
|4
|1
|0
|11
|4
|13
|7
|4
|Ankara Demirspor
|5
|3
|1
|1
|13
|5
|10
|8
|5
|Uşak Spor
|6
|3
|1
|2
|12
|8
|10
|4
|6
|Hekimoğlu Trabzon
|5
|2
|3
|0
|7
|2
|9
|5
|7
|Sarıyer
|5
|2
|3
|0
|6
|2
|9
|4
|8
|Amed Sportif
|6
|3
|0
|3
|5
|9
|9
|-4
|9
|Çorum FK
|5
|2
|1
|2
|9
|9
|7
|0
|10
|Kocaelispor
|4
|2
|1
|1
|5
|6
|7
|-1
|11
|Kahramanmaraşspor
|5
|1
|3
|1
|7
|7
|6
|0
|12
|Hacettepe Spor
|6
|1
|2
|3
|6
|8
|5
|-2
|13
|Zonguldak Kömürspor
|6
|1
|2
|3
|3
|6
|5
|-3
|14
|Afjet Afyonspor
|5
|1
|2
|2
|3
|7
|5
|-4
|15
|Gümüşhanespor
|6
|1
|2
|3
|7
|12
|5
|-5
|16
|Niğde Anadolu FK
|6
|1
|1
|4
|3
|14
|4
|-11
|17
|Ergene Velimeşe
|6
|0
|3
|3
|7
|11
|3
|-4
|18
|İnegölspor
|5
|0
|2
|3
|4
|10
|2
|-6
|19
|Şanlıurfaspor
|6
|0
|1
|5
|3
|24
|1
|-21
Fikstür
|21.10.2020
|Sarıyer
|P-P
|Ankara Demirspor
|21.10.2020
|Manisa FK
|1-1
|Ergene Velimeşe
|21.10.2020
|Kocaelispor
|İnegölspor
|21.10.2020
|Zonguldak Kömürspor
|0-1
|Amed Sportif
|21.10.2020
|Hacettepe Spor
|3-3
|Kahramanmaraşspor
|21.10.2020
|Gümüşhanespor
|1-5
|Sancaktepe FK
|21.10.2020
|Çorum FK
|4-0
|Niğde Anadolu FK
|21.10.2020
|Şanlıurfaspor
|0-2
|Hekimoğlu Trabzon
|21.10.2020
|Uşak Spor
|1-3
|24Erzincanspor