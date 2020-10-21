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2020-2021 Manisa 1 - 1 Ergene Velimeşe Spor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta maçında Manisa, Ergene Velimeşe Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Manisa 1 - 1 Ergene Velimeşe Spor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta maçında Manisa, Ergene Velimeşe Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Manisa ve Ergene Velimeşe Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'te  6. hafta maçında Manisa sahasında Ergene Velimeşe Spor ile 21.10.2020 14:00'da karşılaştı. Mümin Özkasap Spor Tesisleri stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Manisa - Ergene Velimeşe Spor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
Mümin Özkasap Spor Tesisleri

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Levent Gümüşdere(hakem), İlke Akman(1. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Yazır(2. Yardımcı Hakem), Fatih Tokail(dördüncü Hakem)

MANİSAManisa

Manisa İlk 11
38. Yusuf Balcıoğlu, 4. Ahmet Kesim, 5. Abdurrahman Emir Alagöz, 6. Nizamettin Çalışkan, 7. Hakan Barış, 11. Çağrı Giritlioğlu, 15. Recep Burak Yılmaz, 17. Zahit Fındık, 23. Serdar Deliktaş, 32. Mehmet Yılmaz, 46. Erhan Kara

Yedekler
13. Samet Karabatak, 9. Tayyib Kanarya, 10. Volkan Okumak, 19. Ömer Faruk Çalışkan, 21. Ferhat Yazgan, 25. Mehmet Güven, 29. Birkan Yılmaz, 76. Bilal Gündoğdu, 80. Ümit Kurt, 88. Mustafa Durak

Teknik Sorumlu
Cevdet Göç

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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ERGENE VELİMEŞE SPORErgene Velimeşe Spor

Ergene Velimeşe Spor İlk 11
1. Emre Yılmaz, 16. Mert Er Estik, 58. Taner Yılmaz, 3. Alişan Ural, 34. Cihan Can, 70. Yüksel Şişman, 7. İbrahim Fatih Dilek, 69. Eser Akbaş, 11. Ergun Cengiz, 10. Çınar Tarhan, 55. Cabir Coşar

Yedekler
99. Emre Güler, 5. Semih Kahraman, 4. Ömer Esenkaya, 17. Alper Yener, 21. Fatih Ateş, 9. Embiya Ayyıldız, 26. Semih Ceylan, 14. Furkan Külekci, 61. Ömer Salihoğlu, 54. Yusuf Tantan

Teknik Sorumlu
Kamuran Gazi

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK65102341619
2Sancaktepe FK64201621414
324Erzincanspor5410114137
4Ankara Demirspor5311135108
5Uşak Spor6312128104
6Hekimoğlu Trabzon52307295
7Sarıyer52306294
8Amed Sportif6303599-4
9Çorum FK52129970
10Kocaelispor4211567-1
11Kahramanmaraşspor51317760
12Hacettepe Spor6123685-2
13Zonguldak Kömürspor6123365-3
14Afjet Afyonspor5122375-4
15Gümüşhanespor61237125-5
16Niğde Anadolu FK61143144-11
17Ergene Velimeşe60337113-4
18İnegölspor50234102-6
19Şanlıurfaspor60153241-21

Fikstür

21.10.2020SarıyerP-PAnkara Demirspor
21.10.2020Manisa FK1-1Ergene Velimeşe
21.10.2020Kocaelispor İnegölspor
21.10.2020Zonguldak Kömürspor0-1Amed Sportif
21.10.2020Hacettepe Spor3-3Kahramanmaraşspor
21.10.2020Gümüşhanespor1-5Sancaktepe FK
21.10.2020Çorum FK4-0Niğde Anadolu FK
21.10.2020Şanlıurfaspor0-2Hekimoğlu Trabzon
21.10.2020Uşak Spor1-324Erzincanspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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