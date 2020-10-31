2020-2021 Manisa 2 - 0 Sancaktepe / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. hafta maçında Manisa, Sancaktepe ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. hafta maçında Manisa, Sancaktepe ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Manisa ve Sancaktepe taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 8. hafta maçında Manisa sahasında Sancaktepe ile 31.10.2020 13:00'da karşılaştı. Mümin Özkasap Spor Tesisleri - Manisa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Manisa - Sancaktepe maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Mümin Özkasap Spor Tesisleri - Manisa
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
31.10.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Adem Sarıtaş(hakem), Mehmet Öcal(1. Yardımcı Hakem), Ahmet Ulu(2. Yardımcı Hakem), Gürcan Hasova(dördüncü Hakem)
Manisa İlk 11
92. Ömer Kahveci, 1. Sertaç Çam, 5. Abdurrahman Emir Alagöz, 6. Nizamettin Çalışkan, 7. Hakan Barış, 15. Recep Burak Yılmaz, 17. Zahit Fındık, 23. Serdar Deliktaş, 32. Mehmet Yılmaz, 46. Erhan Kara, 80. Ümit Kurt
Yedekler
38. Yusuf Balcıoğlu, 9. Tayyib Kanarya, 10. Volkan Okumak, 11. Çağrı Giritlioğlu, 20. Yiğit Kerem, 21. Ferhat Yazgan, 25. Mehmet Güven, 29. Birkan Yılmaz, 88. Mustafa Durak, 97. Mehmet Uysal
Teknik Sorumlu
Cevdet Göç
Sancaktepe İlk 11
54. Hüseyin Yılmaz, 4. Mehmet Tayfun Dingil, 5. Erdinç Pekgöz, 7. Melık Derın, 8. Selim Kayacı, 10. Doğan Ateş, 11. Halil İbrahim Tuna, 17. Mert Örnek, 19. Davıd Deniz Kılınç, 20. Erhan Şentürk, 58. Yakup Yiğit
Yedekler
18. Emre Satılmış, 9. İlker Avşar, 21. Ahmet Abdullah Çakmak, 23. Muharrem Cinan, 3. Mehmet Abdullah Çoban, 39. Orkun Tırpancı, 55. Onur Ural, 77. Ulaş Şimşek, 88. Behlül Aydın
Teknik Sorumlu
Mustafa Çapanoğlu
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|8
|7
|1
|0
|26
|4
|22
|22
|2
|24Erzincanspor
|7
|5
|2
|0
|13
|4
|17
|9
|3
|Uşak Spor
|8
|5
|1
|2
|16
|10
|16
|6
|4
|Sancaktepe FK
|7
|4
|2
|1
|16
|4
|14
|12
|5
|Ankara Demirspor
|7
|4
|1
|2
|16
|8
|13
|8
|6
|Hekimoğlu Trabzon
|7
|3
|3
|1
|11
|4
|12
|7
|7
|Sarıyer
|6
|3
|3
|0
|8
|2
|12
|6
|8
|Amed Sportif
|8
|4
|0
|4
|7
|12
|12
|-5
|9
|Kocaelispor
|6
|3
|2
|1
|6
|6
|11
|0
|10
|Çorum FK
|7
|2
|1
|4
|11
|13
|7
|-2
|11
|Kahramanmaraşspor
|5
|1
|3
|1
|7
|7
|6
|0
|12
|Ergene Velimeşe
|7
|1
|3
|3
|8
|11
|6
|-3
|13
|Zonguldak Kömürspor
|7
|1
|3
|3
|3
|6
|6
|-3
|14
|Afjet Afyonspor
|6
|1
|3
|2
|5
|9
|6
|-4
|15
|Gümüşhanespor
|7
|1
|2
|4
|8
|14
|5
|-6
|16
|Hacettepe Spor
|8
|1
|2
|5
|6
|13
|5
|-7
|17
|Niğde Anadolu FK
|7
|1
|2
|4
|3
|14
|5
|-11
|18
|İnegölspor
|7
|0
|3
|4
|6
|13
|3
|-7
|19
|Şanlıurfaspor
|7
|0
|1
|6
|4
|26
|1
|-22
Fikstür
|31.10.2020
|Zonguldak Kömürspor
|0-0
|24Erzincanspor
|31.10.2020
|Uşak Spor
|2-1
|Şanlıurfaspor
|31.10.2020
|Sarıyer
|2-0
|Amed Sportif
|31.10.2020
|Manisa FK
|2-0
|Sancaktepe FK
|31.10.2020
|Hacettepe Spor
|0-3
|Hekimoğlu Trabzon
|31.10.2020
|Gümüşhanespor
|P-P
|Kahramanmaraşspor
|31.10.2020
|Afjet Afyonspor
|Niğde Anadolu FK
|31.10.2020
|Kocaelispor
|Ergene Velimeşe
|31.10.2020
|Çorum FK
|2-3
|Ankara Demirspor