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2020-2021 Manisa 2 - 0 Sancaktepe / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. hafta maçında Manisa, Sancaktepe ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Manisa 2 - 0 Sancaktepe / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. hafta maçında Manisa, Sancaktepe ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Manisa ve Sancaktepe taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  8. hafta maçında Manisa sahasında Sancaktepe ile 31.10.2020 13:00'da karşılaştı. Mümin Özkasap Spor Tesisleri - Manisa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Manisa - Sancaktepe maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
Mümin Özkasap Spor Tesisleri - Manisa

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
31.10.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Adem Sarıtaş(hakem), Mehmet Öcal(1. Yardımcı Hakem), Ahmet Ulu(2. Yardımcı Hakem), Gürcan Hasova(dördüncü Hakem)

MANİSAManisa

Manisa İlk 11
92. Ömer Kahveci, 1. Sertaç Çam, 5. Abdurrahman Emir Alagöz, 6. Nizamettin Çalışkan, 7. Hakan Barış, 15. Recep Burak Yılmaz, 17. Zahit Fındık, 23. Serdar Deliktaş, 32. Mehmet Yılmaz, 46. Erhan Kara, 80. Ümit Kurt

Yedekler
38. Yusuf Balcıoğlu, 9. Tayyib Kanarya, 10. Volkan Okumak, 11. Çağrı Giritlioğlu, 20. Yiğit Kerem, 21. Ferhat Yazgan, 25. Mehmet Güven, 29. Birkan Yılmaz, 88. Mustafa Durak, 97. Mehmet Uysal

Teknik Sorumlu
Cevdet Göç
 

SANCAKTEPESancaktepe

Sancaktepe İlk 11
54. Hüseyin Yılmaz, 4. Mehmet Tayfun Dingil, 5. Erdinç Pekgöz, 7. Melık Derın, 8. Selim Kayacı, 10. Doğan Ateş, 11. Halil İbrahim Tuna, 17. Mert Örnek, 19. Davıd Deniz Kılınç, 20. Erhan Şentürk, 58. Yakup Yiğit

Yedekler
18. Emre Satılmış, 9. İlker Avşar, 21. Ahmet Abdullah Çakmak, 23. Muharrem Cinan, 3. Mehmet Abdullah Çoban, 39. Orkun Tırpancı, 55. Onur Ural, 77. Ulaş Şimşek, 88. Behlül Aydın

Teknik Sorumlu
Mustafa Çapanoğlu

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK87102642222
224Erzincanspor7520134179
3Uşak Spor85121610166
4Sancaktepe FK74211641412
5Ankara Demirspor7412168138
6Hekimoğlu Trabzon7331114127
7Sarıyer633082126
8Amed Sportif840471212-5
9Kocaelispor632166110
10Çorum FK721411137-2
11Kahramanmaraşspor51317760
12Ergene Velimeşe71338116-3
13Zonguldak Kömürspor7133366-3
14Afjet Afyonspor6132596-4
15Gümüşhanespor71248145-6
16Hacettepe Spor81256135-7
17Niğde Anadolu FK71243145-11
18İnegölspor70346133-7
19Şanlıurfaspor70164261-22

Fikstür

31.10.2020Zonguldak Kömürspor0-024Erzincanspor
31.10.2020Uşak Spor2-1Şanlıurfaspor
31.10.2020Sarıyer2-0Amed Sportif
31.10.2020Manisa FK2-0Sancaktepe FK
31.10.2020Hacettepe Spor0-3Hekimoğlu Trabzon
31.10.2020GümüşhanesporP-PKahramanmaraşspor
31.10.2020Afjet Afyonspor Niğde Anadolu FK
31.10.2020Kocaelispor Ergene Velimeşe
31.10.2020Çorum FK2-3Ankara Demirspor
Tayfun Altuntaş
Editör


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