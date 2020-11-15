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2020-2021 Manisa 3 - 1 Kahramanmaraşspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. hafta maçında Manisa, Kahramanmaraşspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Manisa 3 - 1 Kahramanmaraşspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. hafta maçında Manisa, Kahramanmaraşspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Manisa ve Kahramanmaraşspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  10. hafta maçında Manisa sahasında Kahramanmaraşspor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Mümin Özkasap Spor Tesisleri - Manisa - Manisa Mer stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Manisa - Kahramanmaraşspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Manisa - Kahramanmaraşspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Mümin Özkasap Spor Tesisleri - Manisa - Manisa Mer

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Alper Akarsu(hakem), Aykut Küçük(1. Yardımcı Hakem), Serdar Osman Akarsu(2. Yardımcı Hakem), Gürcan Hasova(dördüncü Hakem)

MANİSAManisa

Manisa İlk 11
92. Ömer Kahveci, 1. Sertaç Çam, 4. Ahmet Kesim, 5. Abdurrahman Emir Alagöz, 6. Nizamettin Çalışkan, 11. Çağrı Giritlioğlu, 15. Recep Burak Yılmaz, 17. Zahit Fındık, 23. Serdar Deliktaş, 32. Mehmet Yılmaz, 88. Mustafa Durak

Yedekler
38. Yusuf Balcıoğlu, 9. Tayyib Kanarya, 10. Volkan Okumak, 19. Ömer Faruk Çalışkan, 20. Yiğit Kerem, 21. Ferhat Yazgan, 25. Mehmet Güven, 29. Birkan Yılmaz, 97. Mehmet Uysal

Teknik Sorumlu


Goller
Sertaç Çam,59.dk (f), Nizamettin Çalışkan,83.dk (f)

Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Serdar Deliktaş 72.dk, Abdurrahman Emir Alagöz 80.dk, Sertaç Çam 88.dk, Nizamettin Çalışkan 88.dk, Zahit Fındık 80.dk

Oyuna Girenler
Tayyib Kanarya 72.dk, Mehmet Güven 80.dk, Mehmet Uysal 88.dk, Ferhat Yazgan 88.dk, Volkan Okumak 80.dk

KAHRAMANMARAŞSPORKahramanmaraşspor

Kahramanmaraşspor İlk 11
25. Murat Hocaoğlu, 3. Mert Ilıman, 4. Erdi Bakırcı, 5. Hüseyin Cihan Avcu, 7. Halil Uysal, 12. Emin Altunay, 24. Kadir Kaan Özdemir, 34. Gökhan Sürücü, 45. Yakup Ramazan Zorlu, 46. İsa Baltacı, 54. Talha Mayhoş

Yedekler
1. Ahmet Gül, 10. Recep Türköz, 11. Burak Göksel, 17. Selahattin Öztürk, 19. Sefa Saz, 33. Eren Nergiz, 72. İsmet Kavuştu, 77. İbrahim Koca

Teknik Sorumlu
Sinan Yücer

Goller
Mert Ilıman,49.dk (k), Recep Türköz,89.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Emin Altunay 63.dk, Sarı Kart Yakup Ramazan Zorlu 45+1.dk

Oyundan Çıkanlar
Gökhan Sürücü 64.dk, Halil Uysal 46.dk, İsa Baltacı 55.dk

Oyuna Girenler
İsmet Kavuştu 64.dk, Burak Göksel 46.dk, Recep Türköz 55.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK109103382825
224Erzincanspor9621156209
3Hekimoğlu Trabzon95311851813
4Sancaktepe FK85211741713
5Uşak Spor95221711176
6Sarıyer844092167
7Kocaelispor842288140
8Ankara Demirspor7412168138
9Afjet Afyonspor833291012-1
10Amed Sportif9405101612-6
11Zonguldak Kömürspor9234599-4
12Çorum FK721411137-2
13Kahramanmaraşspor71428107-2
14İnegölspor91448147-6
15Ergene Velimeşe101369166-7
16Hacettepe Spor101367156-8
17Niğde Anadolu FK91355176-12
18Gümüşhanespor912610205-10
19Şanlıurfaspor91175284-23

Fikstür

14.11.2020Gümüşhanespor1-4Hekimoğlu Trabzon
14.11.2020Zonguldak Kömürspor2-0Şanlıurfaspor
14.11.2020Hacettepe Spor1-1Uşak Spor
14.11.2020Sarıyer1-024Erzincanspor
14.11.2020Manisa FK3-1Kahramanmaraşspor
14.11.2020Kocaelispor0-1Sancaktepe FK
14.11.2020Çorum FKP-PAmed Sportif
14.11.2020Afjet AfyonsporP-PAnkara Demirspor
14.11.2020İnegölspor1-0Ergene Velimeşe


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