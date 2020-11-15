2020-2021 Manisa 3 - 1 Kahramanmaraşspor / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. hafta maçında Manisa, Kahramanmaraşspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. hafta maçında Manisa, Kahramanmaraşspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Manisa ve Kahramanmaraşspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 10. hafta maçında Manisa sahasında Kahramanmaraşspor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Mümin Özkasap Spor Tesisleri - Manisa - Manisa Mer stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Manisa - Kahramanmaraşspor maçı kaç kaç bitti?
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Manisa - Kahramanmaraşspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Mümin Özkasap Spor Tesisleri - Manisa - Manisa Mer
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Alper Akarsu(hakem), Aykut Küçük(1. Yardımcı Hakem), Serdar Osman Akarsu(2. Yardımcı Hakem), Gürcan Hasova(dördüncü Hakem)
Manisa İlk 11
92. Ömer Kahveci, 1. Sertaç Çam, 4. Ahmet Kesim, 5. Abdurrahman Emir Alagöz, 6. Nizamettin Çalışkan, 11. Çağrı Giritlioğlu, 15. Recep Burak Yılmaz, 17. Zahit Fındık, 23. Serdar Deliktaş, 32. Mehmet Yılmaz, 88. Mustafa Durak
Yedekler
38. Yusuf Balcıoğlu, 9. Tayyib Kanarya, 10. Volkan Okumak, 19. Ömer Faruk Çalışkan, 20. Yiğit Kerem, 21. Ferhat Yazgan, 25. Mehmet Güven, 29. Birkan Yılmaz, 97. Mehmet Uysal
Teknik Sorumlu
Goller
Sertaç Çam,59.dk (f), Nizamettin Çalışkan,83.dk (f)
Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Serdar Deliktaş 72.dk, Abdurrahman Emir Alagöz 80.dk, Sertaç Çam 88.dk, Nizamettin Çalışkan 88.dk, Zahit Fındık 80.dk
Oyuna Girenler
Tayyib Kanarya 72.dk, Mehmet Güven 80.dk, Mehmet Uysal 88.dk, Ferhat Yazgan 88.dk, Volkan Okumak 80.dk
Kahramanmaraşspor İlk 11
25. Murat Hocaoğlu, 3. Mert Ilıman, 4. Erdi Bakırcı, 5. Hüseyin Cihan Avcu, 7. Halil Uysal, 12. Emin Altunay, 24. Kadir Kaan Özdemir, 34. Gökhan Sürücü, 45. Yakup Ramazan Zorlu, 46. İsa Baltacı, 54. Talha Mayhoş
Yedekler
1. Ahmet Gül, 10. Recep Türköz, 11. Burak Göksel, 17. Selahattin Öztürk, 19. Sefa Saz, 33. Eren Nergiz, 72. İsmet Kavuştu, 77. İbrahim Koca
Teknik Sorumlu
Sinan Yücer
Goller
Mert Ilıman,49.dk (k), Recep Türköz,89.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Emin Altunay 63.dk, Sarı Kart Yakup Ramazan Zorlu 45+1.dk
Oyundan Çıkanlar
Gökhan Sürücü 64.dk, Halil Uysal 46.dk, İsa Baltacı 55.dk
Oyuna Girenler
İsmet Kavuştu 64.dk, Burak Göksel 46.dk, Recep Türköz 55.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|10
|9
|1
|0
|33
|8
|28
|25
|2
|24Erzincanspor
|9
|6
|2
|1
|15
|6
|20
|9
|3
|Hekimoğlu Trabzon
|9
|5
|3
|1
|18
|5
|18
|13
|4
|Sancaktepe FK
|8
|5
|2
|1
|17
|4
|17
|13
|5
|Uşak Spor
|9
|5
|2
|2
|17
|11
|17
|6
|6
|Sarıyer
|8
|4
|4
|0
|9
|2
|16
|7
|7
|Kocaelispor
|8
|4
|2
|2
|8
|8
|14
|0
|8
|Ankara Demirspor
|7
|4
|1
|2
|16
|8
|13
|8
|9
|Afjet Afyonspor
|8
|3
|3
|2
|9
|10
|12
|-1
|10
|Amed Sportif
|9
|4
|0
|5
|10
|16
|12
|-6
|11
|Zonguldak Kömürspor
|9
|2
|3
|4
|5
|9
|9
|-4
|12
|Çorum FK
|7
|2
|1
|4
|11
|13
|7
|-2
|13
|Kahramanmaraşspor
|7
|1
|4
|2
|8
|10
|7
|-2
|14
|İnegölspor
|9
|1
|4
|4
|8
|14
|7
|-6
|15
|Ergene Velimeşe
|10
|1
|3
|6
|9
|16
|6
|-7
|16
|Hacettepe Spor
|10
|1
|3
|6
|7
|15
|6
|-8
|17
|Niğde Anadolu FK
|9
|1
|3
|5
|5
|17
|6
|-12
|18
|Gümüşhanespor
|9
|1
|2
|6
|10
|20
|5
|-10
|19
|Şanlıurfaspor
|9
|1
|1
|7
|5
|28
|4
|-23
Fikstür
|14.11.2020
|Gümüşhanespor
|1-4
|Hekimoğlu Trabzon
|14.11.2020
|Zonguldak Kömürspor
|2-0
|Şanlıurfaspor
|14.11.2020
|Hacettepe Spor
|1-1
|Uşak Spor
|14.11.2020
|Sarıyer
|1-0
|24Erzincanspor
|14.11.2020
|Manisa FK
|3-1
|Kahramanmaraşspor
|14.11.2020
|Kocaelispor
|0-1
|Sancaktepe FK
|14.11.2020
|Çorum FK
|P-P
|Amed Sportif
|14.11.2020
|Afjet Afyonspor
|P-P
|Ankara Demirspor
|14.11.2020
|İnegölspor
|1-0
|Ergene Velimeşe