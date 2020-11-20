2020-2021 Manisaspor 0 - 3 Malatya Yeşilyurt Belediyespor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 10. hafta maçında Manisaspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. Manisaspor ve Malatya Yeşilyurt Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 10. hafta maçında Manisaspor sahasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Manisa 19 Mayıs - Manisa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Manisaspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Manisa 19 Mayıs - Manisa stadyumunda oynanan maç 0-3 sona erdi. Manisaspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Manisa 19 Mayıs - Manisa



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Sercan Yılmaz(hakem), Erol Ernek(1. Yardımcı Hakem), Batuhan Bıyıklı(2. Yardımcı Hakem), Melih Aldemir(dördüncü Hakem)

Manisaspor

Manisaspor İlk 11

22. Abdülkadir Taşdemir, 3. Yusuf Tekin, 8. Çağrı Gülcü, 12. Burak Keskin, 13. Gökhan Dincer, 19. Atakan Cidam, 10. Vahap Aydemir, 25. Mehmet İncebacak, 33. Serhat Maden, 88. Lider Koç, 94. Murat Torun



Yedekler

29. Ahmet Önal, 5. Halil İbrahim Yazğılı, 9. Anıl Bozkurt, 7. Kaan Aşnaz, 16. Muhammed Furkan Kaplan, 35. Bahtiyar Dolma, 77. Berkay Tekin



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

Sarı Kart Gökhan Dincer 12.dk, Sarı Kart Kaan Aşnaz 61.dk



Oyundan Çıkanlar

Lider Koç 70.dk, Murat Torun 51.dk, Atakan Cidam 74.dk, Vahap Aydemir 46.dk, Yusuf Tekin 46.dk



Oyuna Girenler

Muhammed Furkan Kaplan 70.dk, Anıl Bozkurt 51.dk, Halil İbrahim Yazğılı 74.dk, Kaan Aşnaz 46.dk, Bahtiyar Dolma 46.dk

Malatya Yeşilyurt Belediyespor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor İlk 11

69. İsmail Cengiz, 4. Yasin Elmas, 6. Fahri Utku Öçalmaz, 10. Emre Gemici, 11. Akın Akman, 14. Gökhan Payal, 22. Erçin Ilgaz, 33. İlker Günaslan, 44. Erhan Gözetlik, 61. Mücahit Çakır, 70. Halil Çelik



Yedekler

25. Mustafa Gürbüz, 16. İzlem Anıl Balakkız, 32. Berkehan Biçer, 77. Gürkan Çiftci, 80. Sıddık Çelik, 17. Ali Kemal Başaran



Teknik Sorumlu

Nihat Balan



Goller

Emre Gemici,8.dk (p), Emre Gemici,12.dk (p), Yasin Elmas,63.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Yasin Elmas 19.dk, Sarı Kart Halil Çelik 24.dk



Oyundan Çıkanlar

Yasin Elmas 65.dk, Halil Çelik 75.dk, Emre Gemici 89.dk, Akın Akman 89.dk, Fahri Utku Öçalmaz 89.dk



Oyuna Girenler

İzlem Anıl Balakkız 65.dk, Sıddık Çelik 75.dk, Berkehan Biçer 89.dk, Gürkan Çiftci 89.dk, Ali Kemal Başaran 89.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 10 8 1 1 12 3 25 9 2 1928 Bucaspor 10 7 1 2 21 8 22 13 3 Arnavutköy Belediye 9 5 2 2 10 7 17 3 4 Fatsa Belediyespor 10 5 2 3 10 8 17 2 5 Edirnespor 10 5 1 4 15 13 16 2 6 Artvin Hopaspor 10 5 1 4 17 18 16 -1 7 Yeşilyurt Belediyespor 9 4 2 3 13 8 14 5 8 Belediye Derincespor 10 3 5 2 10 8 14 2 9 Ofspor 8 3 3 2 13 12 12 1 10 Çankaya FK 8 4 0 4 8 8 12 0 11 Nevşehir Belediyespor 10 3 2 5 8 11 11 -3 12 Payasspor 10 2 3 5 12 14 9 -2 13 Kızılcabölükspor 10 2 3 5 11 15 9 -4 14 1877 Alemdağspor 10 2 3 5 10 18 9 -8 15 Antalya Kemerspor 10 1 4 5 9 15 7 -6 16 Manisaspor 10 0 3 7 5 18 3 -13

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