2020-2021 Manisaspor 0 - 3 Malatya Yeşilyurt Belediyespor / Maç Özeti
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 10. hafta maçında Manisaspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 10. hafta maçında Manisaspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. Manisaspor ve Malatya Yeşilyurt Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 10. hafta maçında Manisaspor sahasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Manisa 19 Mayıs - Manisa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Manisaspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Manisa 19 Mayıs - Manisa stadyumunda oynanan maç 0-3 sona erdi.
Manisaspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Manisa 19 Mayıs - Manisa
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Sercan Yılmaz(hakem), Erol Ernek(1. Yardımcı Hakem), Batuhan Bıyıklı(2. Yardımcı Hakem), Melih Aldemir(dördüncü Hakem)
Manisaspor İlk 11
22. Abdülkadir Taşdemir, 3. Yusuf Tekin, 8. Çağrı Gülcü, 12. Burak Keskin, 13. Gökhan Dincer, 19. Atakan Cidam, 10. Vahap Aydemir, 25. Mehmet İncebacak, 33. Serhat Maden, 88. Lider Koç, 94. Murat Torun
Yedekler
29. Ahmet Önal, 5. Halil İbrahim Yazğılı, 9. Anıl Bozkurt, 7. Kaan Aşnaz, 16. Muhammed Furkan Kaplan, 35. Bahtiyar Dolma, 77. Berkay Tekin
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Gökhan Dincer 12.dk, Sarı Kart Kaan Aşnaz 61.dk
Oyundan Çıkanlar
Lider Koç 70.dk, Murat Torun 51.dk, Atakan Cidam 74.dk, Vahap Aydemir 46.dk, Yusuf Tekin 46.dk
Oyuna Girenler
Muhammed Furkan Kaplan 70.dk, Anıl Bozkurt 51.dk, Halil İbrahim Yazğılı 74.dk, Kaan Aşnaz 46.dk, Bahtiyar Dolma 46.dk
Malatya Yeşilyurt Belediyespor İlk 11
69. İsmail Cengiz, 4. Yasin Elmas, 6. Fahri Utku Öçalmaz, 10. Emre Gemici, 11. Akın Akman, 14. Gökhan Payal, 22. Erçin Ilgaz, 33. İlker Günaslan, 44. Erhan Gözetlik, 61. Mücahit Çakır, 70. Halil Çelik
Yedekler
25. Mustafa Gürbüz, 16. İzlem Anıl Balakkız, 32. Berkehan Biçer, 77. Gürkan Çiftci, 80. Sıddık Çelik, 17. Ali Kemal Başaran
Teknik Sorumlu
Nihat Balan
Goller
Emre Gemici,8.dk (p), Emre Gemici,12.dk (p), Yasin Elmas,63.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Yasin Elmas 19.dk, Sarı Kart Halil Çelik 24.dk
Oyundan Çıkanlar
Yasin Elmas 65.dk, Halil Çelik 75.dk, Emre Gemici 89.dk, Akın Akman 89.dk, Fahri Utku Öçalmaz 89.dk
Oyuna Girenler
İzlem Anıl Balakkız 65.dk, Sıddık Çelik 75.dk, Berkehan Biçer 89.dk, Gürkan Çiftci 89.dk, Ali Kemal Başaran 89.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
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|P
|Av
|1
|Diyarbekirspor
|10
|8
|1
|1
|12
|3
|25
|9
|2
|1928 Bucaspor
|10
|7
|1
|2
|21
|8
|22
|13
|3
|Arnavutköy Belediye
|9
|5
|2
|2
|10
|7
|17
|3
|4
|Fatsa Belediyespor
|10
|5
|2
|3
|10
|8
|17
|2
|5
|Edirnespor
|10
|5
|1
|4
|15
|13
|16
|2
|6
|Artvin Hopaspor
|10
|5
|1
|4
|17
|18
|16
|-1
|7
|Yeşilyurt Belediyespor
|9
|4
|2
|3
|13
|8
|14
|5
|8
|Belediye Derincespor
|10
|3
|5
|2
|10
|8
|14
|2
|9
|Ofspor
|8
|3
|3
|2
|13
|12
|12
|1
|10
|Çankaya FK
|8
|4
|0
|4
|8
|8
|12
|0
|11
|Nevşehir Belediyespor
|10
|3
|2
|5
|8
|11
|11
|-3
|12
|Payasspor
|10
|2
|3
|5
|12
|14
|9
|-2
|13
|Kızılcabölükspor
|10
|2
|3
|5
|11
|15
|9
|-4
|14
|1877 Alemdağspor
|10
|2
|3
|5
|10
|18
|9
|-8
|15
|Antalya Kemerspor
|10
|1
|4
|5
|9
|15
|7
|-6
|16
|Manisaspor
|10
|0
|3
|7
|5
|18
|3
|-13
Fikstür
|19.11.2020
|1928 Bucaspor
|3-0
|Kızılcabölükspor
|19.11.2020
|1877 Alemdağspor
|2-1
|Nevşehir Belediyespor
|19.11.2020
|Payasspor
|2-3
|Artvin Hopaspor
|19.11.2020
|Ofspor
|1-1
|Kemerspor 2003
|19.11.2020
|Manisaspor
|0-3
|Yeşilyurt Belediyespor
|19.11.2020
|Diyarbekirspor
|1-0
|Edirnespor
|19.11.2020
|Belediye Derincespor
|0-1
|Fatsa Belediyespor
|19.11.2020
|Arnavutköy Belediye
|P-P
|Çankaya FK