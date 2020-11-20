2020-2021 Erbaaspor, Elazığ Karakoçan maç özeti, maç sonucu2020-2021 Altındağ Spor, Cizre Spor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Şile Yıldızspor, Çatalcaspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Arhavi Spor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Isparta 32 Spor, Gölcükspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Batman Petrol Spor, Çarşambaspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Karşıyaka, Somaspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Darıca Gençlerbirliği, Ağrı 1970 Spor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Yomra Spor, Mardin Fosfat Spor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Fethiyespor, Kahta 02 Spor maç özeti, maç sonucu
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020-2021 Manisaspor 0 - 3 Malatya Yeşilyurt Belediyespor / Maç Özeti

2020-2021 Manisaspor 0 - 3 Malatya Yeşilyurt Belediyespor / Maç Özeti

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 10. hafta maçında Manisaspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Manisaspor 0 - 3 Malatya Yeşilyurt Belediyespor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 10. hafta maçında Manisaspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. Manisaspor ve Malatya Yeşilyurt Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 10. hafta maçında Manisaspor sahasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Manisa 19 Mayıs - Manisa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Manisaspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Manisa 19 Mayıs - Manisa stadyumunda oynanan maç 0-3 sona erdi.

Manisaspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Manisa 19 Mayıs - Manisa

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Sercan Yılmaz(hakem), Erol Ernek(1. Yardımcı Hakem), Batuhan Bıyıklı(2. Yardımcı Hakem), Melih Aldemir(dördüncü Hakem)

MANİSASPORManisaspor

Manisaspor İlk 11
22. Abdülkadir Taşdemir, 3. Yusuf Tekin, 8. Çağrı Gülcü, 12. Burak Keskin, 13. Gökhan Dincer, 19. Atakan Cidam, 10. Vahap Aydemir, 25. Mehmet İncebacak, 33. Serhat Maden, 88. Lider Koç, 94. Murat Torun

Yedekler
29. Ahmet Önal, 5. Halil İbrahim Yazğılı, 9. Anıl Bozkurt, 7. Kaan Aşnaz, 16. Muhammed Furkan Kaplan, 35. Bahtiyar Dolma, 77. Berkay Tekin

Teknik Sorumlu


Goller
{homeGoal}

Kartlar
Sarı Kart Gökhan Dincer 12.dk, Sarı Kart Kaan Aşnaz 61.dk

Oyundan Çıkanlar
Lider Koç 70.dk, Murat Torun 51.dk, Atakan Cidam 74.dk, Vahap Aydemir 46.dk, Yusuf Tekin 46.dk

Oyuna Girenler
Muhammed Furkan Kaplan 70.dk, Anıl Bozkurt 51.dk, Halil İbrahim Yazğılı 74.dk, Kaan Aşnaz 46.dk, Bahtiyar Dolma 46.dk

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPORMalatya Yeşilyurt Belediyespor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor İlk 11
69. İsmail Cengiz, 4. Yasin Elmas, 6. Fahri Utku Öçalmaz, 10. Emre Gemici, 11. Akın Akman, 14. Gökhan Payal, 22. Erçin Ilgaz, 33. İlker Günaslan, 44. Erhan Gözetlik, 61. Mücahit Çakır, 70. Halil Çelik

Yedekler
25. Mustafa Gürbüz, 16. İzlem Anıl Balakkız, 32. Berkehan Biçer, 77. Gürkan Çiftci, 80. Sıddık Çelik, 17. Ali Kemal Başaran

Teknik Sorumlu
Nihat Balan

Goller
Emre Gemici,8.dk (p), Emre Gemici,12.dk (p), Yasin Elmas,63.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Yasin Elmas 19.dk, Sarı Kart Halil Çelik 24.dk

Oyundan Çıkanlar
Yasin Elmas 65.dk, Halil Çelik 75.dk, Emre Gemici 89.dk, Akın Akman 89.dk, Fahri Utku Öçalmaz 89.dk

Oyuna Girenler
İzlem Anıl Balakkız 65.dk, Sıddık Çelik 75.dk, Berkehan Biçer 89.dk, Gürkan Çiftci 89.dk, Ali Kemal Başaran 89.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor10811123259
21928 Bucaspor107122182213
3Arnavutköy Belediye9522107173
4Fatsa Belediyespor10523108172
5Edirnespor105141513162
6Artvin Hopaspor10514171816-1
7Yeşilyurt Belediyespor9423138145
8Belediye Derincespor10352108142
9Ofspor83321312121
10Çankaya FK840488120
11Nevşehir Belediyespor1032581111-3
12Payasspor1023512149-2
13Kızılcabölükspor1023511159-4
141877 Alemdağspor1023510189-8
15Antalya Kemerspor101459157-6
16Manisaspor100375183-13

Fikstür

19.11.20201928 Bucaspor3-0Kızılcabölükspor
19.11.20201877 Alemdağspor2-1Nevşehir Belediyespor
19.11.2020Payasspor2-3Artvin Hopaspor
19.11.2020Ofspor1-1Kemerspor 2003
19.11.2020Manisaspor0-3Yeşilyurt Belediyespor
19.11.2020Diyarbekirspor1-0Edirnespor
19.11.2020Belediye Derincespor0-1Fatsa Belediyespor
19.11.2020Arnavutköy BelediyeP-PÇankaya FK
Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT