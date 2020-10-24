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2020-2021 Medipol Başakşehir, Fraport-tav Antalyaspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 6. hafta maçında Medipol Başakşehir, Fraport-tav Antalyaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Medipol Başakşehir, Fraport-tav Antalyaspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 6. hafta maçında Medipol Başakşehir, Fraport-tav Antalyaspor ile karşılaştı. maç 5-1 sona erdi. Medipol Başakşehir ve Fraport-tav Antalyaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te 6. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Fraport-tav Antalyaspor ile 24.10.2020 19:00'da karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Medipol Başakşehir, Fraport-tav Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Medipol Başakşehir, Fraport-tav Antalyaspor maç sonucu:

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
Medipol Başakşehir Fraport-tav Antalyaspor
5 1

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Medipol Başakşehir, Fraport-tav Antalyaspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Başakşehir Fatih Terim

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

24.10.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Ali Palabıyık(hakem), Ceyhun Sesigüzel(1. Yardımcı Hakem), Serkan Olguncan(2. Yardımcı Hakem), Erkan Özdamar(dördüncü Hakem), Serkan Tokat(var), Kadir Sağlam(avar)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİRMedipol Başakşehir

Medipol Başakşehir İlk 11

34. Fehmi Mert Günok, 4. Rafael Pereıra Da Sılva, 6. Alexandru Epureanu, 7. Edın Vısca, 17. İrfan Can Kahveci, 19. Demba Ba, 21. Mahmut Tekdemir, 23. Deniz Türüç, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 37. Martın Skrtel, 63. Bolı Bolıngolı Mbombo

Yedekler

1. Volkan Babacan, 3. Hasan Ali Kaldırım, 5. Mehmet Topal, 8. Danijel Aleksic, 10. Berkay Özcan, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 24. Ravil Tagir, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 29. Kerim Frei

Teknik Sorumlu

Okan Buruk

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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FRAPORT-TAV ANTALYASPORFraport-tav Antalyaspor

Fraport-tav Antalyaspor İlk 11

25. Ruud Jorge Boffın, 2. Ersan Adem Gülüm, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 8. Nuri Şahin, 10. Lukas Josef Podolskı, 11. Dever Akeem Orgıll, 13. Fedor Kudrıashov, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 53. Mert Yılmaz, 77. Bünyamin Balcı, 89. Veysel Sarı

Yedekler

1. Doğukan Özkan, 35. Ferhat Kaplan, 15. Mevlüt Han Ekelik, 18. Adıs Jahovıc, 28. Omar İmeri, 41. Gökdeniz Bayrakdar, 99. Ali Eren İyican

Teknik Sorumlu

Tamer Tuna

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 6. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor54101321311
2Fenerbahçe532074113
3Galatasaray631285103
4Fatih Karagümrük52219584
5Kasımpaşa62224381
6Antalyaspor6222688-2
7Göztepe614110773
8BB Erzurumspor52127671
9Sivasspor42115471
10Başakşehir FK62137770
11Gaziantep FK6141897-1
12Hatayspor4211367-3
13Konyaspor51315362
14Kayserispor5203486-4
15Çaykur Rizespor5122785-1
16Trabzonspor5122575-2
17Yeni Malatyaspor5122485-4
18Denizlispor5122375-4
19Beşiktaş4112574-2
20Gençlerbirliği4112244-2
21MKE Ankaragücü4013481-4

Süper Lig 6. hafta Fikstür sonuçları

23.10.2020Kasımpaşa0-0Göztepe
24.10.2020BB Erzurumspor1-2Galatasaray
24.10.2020MKE AnkaragücüP-PHatayspor
24.10.2020Gaziantep FK1-0Konyaspor
24.10.2020Başakşehir FK5-1Antalyaspor
25.10.2020Yeni Malatyaspor Gençlerbirliği
25.10.2020Alanyaspor Fatih Karagümrük
25.10.2020Fenerbahçe Trabzonspor
26.10.2020Sivasspor Çaykur Rizespor
26.10.2020Denizlispor Beşiktaş


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