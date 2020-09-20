2020-2021 Medipol Başakşehir, Galatasaray maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 2. hafta maçında Medipol Başakşehir, Galatasaray ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Medipol Başakşehir ve Galatasaray taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te Sezonu'nun 2. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Galatasaray ile 20.09.2020 19:00'da karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Medipol Başakşehir, Galatasaray maç sonucu: Medipol Başakşehir Galatasaray 0 2 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Medipol Başakşehir, Galatasaray maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Başakşehir Fatih Terim

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

20.09.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Atilla Karaoğlan(hakem), Kerem Ersoy(1. Yardımcı Hakem), Serkan Ok(2. Yardımcı Hakem), Tugay Kaan Numanoğlu(dördüncü Hakem), Ali Palabıyık(var), Zorbay Küçük(avar)

Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir İlk 11

34. Fehmi Mert Günok, 3. Hasan Ali Kaldırım, 6. Alexandru Epureanu, 7. Edın Vısca, 8. Danijel Aleksic, 10. Berkay Özcan, 17. İrfan Can Kahveci, 19. Demba Ba, 21. Mahmut Tekdemir, 37. Martın Skrtel, 80. Uılson De Souza Paula Junıor

Yedekler

1. Volkan Babacan, 5. Mehmet Topal, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 29. Kerim Frei, 63. Bolı Bolıngolı Mbombo, 70. Mete Kaan Demir, 88. Cemali Sertel, 97. Alican Özfesli

Teknik Sorumlu

Okan Buruk

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Galatasaray

Galatasaray İlk 11

99. Fatih Öztürk, 3. Omar Elabdellaouı, 4. Taylan Antalyalı, 9. Radamel Falcao Garcıa Zarate, 10. Younes Belhanda, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 54. Emre Kılınç, 66. Arda Turan, 89. Sofıane Feghoulı

Yedekler

34. Okan Kocuk, 2. Şener Özbayraklı, 8. Ryan Guno Babel, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 14. Martın Lınnes, 15. Ryan Henk Donk, 19. Ömer Bayram, 21. Jakup Jimmy Durmaz, 80. Ali Yavuz Kol, 90. Mbaye Dıagne

Teknik Sorumlu

Fatih Terim

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 2. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Galatasaray 2 2 0 0 5 1 6 4 2 Alanyaspor 2 2 0 0 4 0 6 4 3 Göztepe 2 1 1 0 6 2 4 4 4 Fatih Karagümrük 2 1 1 0 5 2 4 3 5 Beşiktaş 2 1 1 0 4 2 4 2 6 Antalyaspor 2 1 1 0 3 1 4 2 7 Hatayspor 1 1 0 0 2 0 3 2 8 Fenerbahçe 1 1 0 0 2 1 3 1 9 Kasımpaşa 2 1 0 1 2 1 3 1 10 BB Erzurumspor 2 1 0 1 3 3 3 0 11 Sivasspor 2 1 0 1 2 3 3 -1 12 Kayserispor 2 1 0 1 1 2 3 -1 13 Konyaspor 1 0 1 0 0 0 1 0 14 Gaziantep FK 2 0 1 1 3 5 1 -2 15 Trabzonspor 2 0 1 1 1 3 1 -2 16 Gençlerbirliği 2 0 1 1 0 2 1 -2 17 Yeni Malatyaspor 2 0 1 1 1 4 1 -3 18 Denizlispor 2 0 1 1 1 5 1 -4 19 MKE Ankaragücü 1 0 0 1 1 2 0 -1 20 Çaykur Rizespor 2 0 0 2 1 4 0 -3 21 Başakşehir FK 2 0 0 2 0 4 0 -4

Süper Lig 2. hafta Fikstür sonuçları