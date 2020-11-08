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2020-2021 Mke Ankaragücü, Fatih Karagümrük maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 8. hafta maçında Mke Ankaragücü, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Mke Ankaragücü, Fatih Karagümrük maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 8. hafta maçında Mke Ankaragücü, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Mke Ankaragücü ve Fatih Karagümrük taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 8. hafta maçında Mke Ankaragücü sahasında Fatih Karagümrük ile 08.11.2020 13:30'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Mke Ankaragücü, Fatih Karagümrük maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Mke Ankaragücü, Fatih Karagümrük maç sonucu:

MKE ANKARAGÜCÜ FATİH KARAGÜMRÜK
Mke Ankaragücü Fatih Karagümrük
2 2

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Mke Ankaragücü, Fatih Karagümrük maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.11.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Suat Arslanboğa(hakem), Samet Çiçek(1. Yardımcı Hakem), Abdullah Bora Özkara(2. Yardımcı Hakem), Ramazan Keleş(dördüncü Hakem), Özgür Yankaya(var), Direnç Tonusluoğlu(avar)

MKE ANKARAGÜCÜMke Ankaragücü

Mke Ankaragücü İlk 11

25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 2. Mıchal Pazdan, 89. Atila Turan, 4. Erdi Dikmen, 50. Zvonımır Sarlıja, 14. El Hadjı Assane Dıousse, 6. Atakan Rıdvan Çankaya, 22. Torgeır Borven, 11. Saba Lobjanıdze, 9. Jonathan Bolıngı Mpangı Merıkanı, 7. Luka Adzıc

Yedekler

1. Korcan Çelikay, 19. Cebrail Karayel, 35. Danıel Lukasık, 18. Şahverdi Çetin, 42. Idrız Voca, 21. Berke Gürbüz, 10. Orkan Çınar, 77. Emre Güral, 26. Mücahit Can Akçay, 99. Furkan Bekleviç

Teknik Sorumlu

Fuat Çapa

FATİH KARAGÜMRÜKFatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

2. Emılıano Vıvıano, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 9. Artur Adam Sobıech, 15. Erıc Joseph Lıchaj, 18. Alassane Ndao, 20. Papa Alıoune Ndıaye, 29. Jure Balkovec, 52. Erik Sabo, 87. Ervın Zukanovıc, 92. Aatıf Chahechouhe

Yedekler

93. Aykut Özer, 3. Alparslan Erdem, 4. Koray Altınay, 8. Zeki Yıldırım, 11. Mevlüt Erdinç, 17. Muhammed Egemen Pehlivan, 21. Murat Sarıgül, 22. Fatih Kuruçuk, 28. Ramazan Civelek, 71. Jakup Jimmy Durmaz

Teknik Sorumlu

Atılay Canel

Süper Lig 8. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor75201631713
2Fenerbahçe8521128174
3Galatasaray741295134
4Fatih Karagümrük83321610126
5Kasımpaşa8332108122
6Çaykur Rizespor7322108112
7Gaziantep FK82511211111
8Yeni Malatyaspor832381011-2
9Başakşehir FK731398101
10Beşiktaş7313101210-2
11Konyaspor72328593
12Antalyaspor82339129-3
13Göztepe715111883
14Sivasspor6222678-1
15BB Erzurumspor72239128-3
16Hatayspor5221478-3
17Trabzonspor813410156-5
18Kayserispor6204496-5
19Gençlerbirliği6123475-3
20Denizlispor71245125-7
21MKE Ankaragücü60246112-5

Süper Lig 8. hafta Fikstür sonuçları

06.11.0020Gaziantep FK3-1Beşiktaş
07.11.0020Kasımpaşa2-2Antalyaspor
07.11.0020Fenerbahçe0-2Konyaspor
07.11.0020BB Erzurumspor1-1Göztepe
07.11.0020Alanyaspor1-1Trabzonspor
08.11.0020Başakşehir FK Gençlerbirliği
08.11.0020Kayserispor Hatayspor
08.11.0020MKE Ankaragücü1-2Fatih Karagümrük
08.11.0020Yeni Malatyaspor2-0Denizlispor
08.11.0020Sivasspor Galatasaray
Okan Gül
Video Editörü


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