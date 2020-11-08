2020-2021 Mke Ankaragücü, Fatih Karagümrük maç özeti, maç sonucu
2020-2021 Süper Lig 8. hafta maçında Mke Ankaragücü, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 8. hafta maçında Mke Ankaragücü, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Mke Ankaragücü ve Fatih Karagümrük taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 8. hafta maçında Mke Ankaragücü sahasında Fatih Karagümrük ile 08.11.2020 13:30'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Mke Ankaragücü, Fatih Karagümrük maçı kaç kaç bitti?
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Mke Ankaragücü, Fatih Karagümrük maç sonucu:
|Mke Ankaragücü
|Fatih Karagümrük
|2
|2
Mke Ankaragücü, Fatih Karagümrük maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.11.2020 13:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Suat Arslanboğa(hakem), Samet Çiçek(1. Yardımcı Hakem), Abdullah Bora Özkara(2. Yardımcı Hakem), Ramazan Keleş(dördüncü Hakem), Özgür Yankaya(var), Direnç Tonusluoğlu(avar)
Mke Ankaragücü
Mke Ankaragücü İlk 11
25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 2. Mıchal Pazdan, 89. Atila Turan, 4. Erdi Dikmen, 50. Zvonımır Sarlıja, 14. El Hadjı Assane Dıousse, 6. Atakan Rıdvan Çankaya, 22. Torgeır Borven, 11. Saba Lobjanıdze, 9. Jonathan Bolıngı Mpangı Merıkanı, 7. Luka Adzıc
Yedekler
1. Korcan Çelikay, 19. Cebrail Karayel, 35. Danıel Lukasık, 18. Şahverdi Çetin, 42. Idrız Voca, 21. Berke Gürbüz, 10. Orkan Çınar, 77. Emre Güral, 26. Mücahit Can Akçay, 99. Furkan Bekleviç
Teknik Sorumlu
Fuat Çapa
Fatih Karagümrük İlk 11
2. Emılıano Vıvıano, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 9. Artur Adam Sobıech, 15. Erıc Joseph Lıchaj, 18. Alassane Ndao, 20. Papa Alıoune Ndıaye, 29. Jure Balkovec, 52. Erik Sabo, 87. Ervın Zukanovıc, 92. Aatıf Chahechouhe
Yedekler
93. Aykut Özer, 3. Alparslan Erdem, 4. Koray Altınay, 8. Zeki Yıldırım, 11. Mevlüt Erdinç, 17. Muhammed Egemen Pehlivan, 21. Murat Sarıgül, 22. Fatih Kuruçuk, 28. Ramazan Civelek, 71. Jakup Jimmy Durmaz
Teknik Sorumlu
Atılay Canel
Süper Lig 8. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|7
|5
|2
|0
|16
|3
|17
|13
|2
|Fenerbahçe
|8
|5
|2
|1
|12
|8
|17
|4
|3
|Galatasaray
|7
|4
|1
|2
|9
|5
|13
|4
|4
|Fatih Karagümrük
|8
|3
|3
|2
|16
|10
|12
|6
|5
|Kasımpaşa
|8
|3
|3
|2
|10
|8
|12
|2
|6
|Çaykur Rizespor
|7
|3
|2
|2
|10
|8
|11
|2
|7
|Gaziantep FK
|8
|2
|5
|1
|12
|11
|11
|1
|8
|Yeni Malatyaspor
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|11
|-2
|9
|Başakşehir FK
|7
|3
|1
|3
|9
|8
|10
|1
|10
|Beşiktaş
|7
|3
|1
|3
|10
|12
|10
|-2
|11
|Konyaspor
|7
|2
|3
|2
|8
|5
|9
|3
|12
|Antalyaspor
|8
|2
|3
|3
|9
|12
|9
|-3
|13
|Göztepe
|7
|1
|5
|1
|11
|8
|8
|3
|14
|Sivasspor
|6
|2
|2
|2
|6
|7
|8
|-1
|15
|BB Erzurumspor
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|8
|-3
|16
|Hatayspor
|5
|2
|2
|1
|4
|7
|8
|-3
|17
|Trabzonspor
|8
|1
|3
|4
|10
|15
|6
|-5
|18
|Kayserispor
|6
|2
|0
|4
|4
|9
|6
|-5
|19
|Gençlerbirliği
|6
|1
|2
|3
|4
|7
|5
|-3
|20
|Denizlispor
|7
|1
|2
|4
|5
|12
|5
|-7
|21
|MKE Ankaragücü
|6
|0
|2
|4
|6
|11
|2
|-5
Süper Lig 8. hafta Fikstür sonuçları
|06.11.0020
|Gaziantep FK
|3-1
|Beşiktaş
|07.11.0020
|Kasımpaşa
|2-2
|Antalyaspor
|07.11.0020
|Fenerbahçe
|0-2
|Konyaspor
|07.11.0020
|BB Erzurumspor
|1-1
|Göztepe
|07.11.0020
|Alanyaspor
|1-1
|Trabzonspor
|08.11.0020
|Başakşehir FK
|Gençlerbirliği
|08.11.0020
|Kayserispor
|Hatayspor
|08.11.0020
|MKE Ankaragücü
|1-2
|Fatih Karagümrük
|08.11.0020
|Yeni Malatyaspor
|2-0
|Denizlispor
|08.11.0020
|Sivasspor
|Galatasaray