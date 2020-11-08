2020-2021 Mke Ankaragücü, Fatih Karagümrük maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 8. hafta maçında Mke Ankaragücü, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Mke Ankaragücü ve Fatih Karagümrük taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 8. hafta maçında Mke Ankaragücü sahasında Fatih Karagümrük ile 08.11.2020 13:30'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Mke Ankaragücü, Fatih Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Mke Ankaragücü, Fatih Karagümrük maç sonucu: Mke Ankaragücü Fatih Karagümrük 2 2 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Mke Ankaragücü, Fatih Karagümrük maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.11.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Suat Arslanboğa(hakem), Samet Çiçek(1. Yardımcı Hakem), Abdullah Bora Özkara(2. Yardımcı Hakem), Ramazan Keleş(dördüncü Hakem), Özgür Yankaya(var), Direnç Tonusluoğlu(avar)

Mke Ankaragücü

Mke Ankaragücü İlk 11

25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 2. Mıchal Pazdan, 89. Atila Turan, 4. Erdi Dikmen, 50. Zvonımır Sarlıja, 14. El Hadjı Assane Dıousse, 6. Atakan Rıdvan Çankaya, 22. Torgeır Borven, 11. Saba Lobjanıdze, 9. Jonathan Bolıngı Mpangı Merıkanı, 7. Luka Adzıc

Yedekler

1. Korcan Çelikay, 19. Cebrail Karayel, 35. Danıel Lukasık, 18. Şahverdi Çetin, 42. Idrız Voca, 21. Berke Gürbüz, 10. Orkan Çınar, 77. Emre Güral, 26. Mücahit Can Akçay, 99. Furkan Bekleviç

Teknik Sorumlu

Fuat Çapa

Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

2. Emılıano Vıvıano, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 9. Artur Adam Sobıech, 15. Erıc Joseph Lıchaj, 18. Alassane Ndao, 20. Papa Alıoune Ndıaye, 29. Jure Balkovec, 52. Erik Sabo, 87. Ervın Zukanovıc, 92. Aatıf Chahechouhe

Yedekler

93. Aykut Özer, 3. Alparslan Erdem, 4. Koray Altınay, 8. Zeki Yıldırım, 11. Mevlüt Erdinç, 17. Muhammed Egemen Pehlivan, 21. Murat Sarıgül, 22. Fatih Kuruçuk, 28. Ramazan Civelek, 71. Jakup Jimmy Durmaz

Teknik Sorumlu

Atılay Canel

Süper Lig 8. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 7 5 2 0 16 3 17 13 2 Fenerbahçe 8 5 2 1 12 8 17 4 3 Galatasaray 7 4 1 2 9 5 13 4 4 Fatih Karagümrük 8 3 3 2 16 10 12 6 5 Kasımpaşa 8 3 3 2 10 8 12 2 6 Çaykur Rizespor 7 3 2 2 10 8 11 2 7 Gaziantep FK 8 2 5 1 12 11 11 1 8 Yeni Malatyaspor 8 3 2 3 8 10 11 -2 9 Başakşehir FK 7 3 1 3 9 8 10 1 10 Beşiktaş 7 3 1 3 10 12 10 -2 11 Konyaspor 7 2 3 2 8 5 9 3 12 Antalyaspor 8 2 3 3 9 12 9 -3 13 Göztepe 7 1 5 1 11 8 8 3 14 Sivasspor 6 2 2 2 6 7 8 -1 15 BB Erzurumspor 7 2 2 3 9 12 8 -3 16 Hatayspor 5 2 2 1 4 7 8 -3 17 Trabzonspor 8 1 3 4 10 15 6 -5 18 Kayserispor 6 2 0 4 4 9 6 -5 19 Gençlerbirliği 6 1 2 3 4 7 5 -3 20 Denizlispor 7 1 2 4 5 12 5 -7 21 MKE Ankaragücü 6 0 2 4 6 11 2 -5

Süper Lig 8. hafta Fikstür sonuçları