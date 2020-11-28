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2020-2021 Mke Ankaragücü, Trabzonspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 10. hafta maçında Mke Ankaragücü, Trabzonspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Mke Ankaragücü, Trabzonspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 10. hafta maçında Mke Ankaragücü, Trabzonspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Mke Ankaragücü ve Trabzonspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 10. hafta maçında Mke Ankaragücü sahasında Trabzonspor ile 27.11.2020 19:30'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Mke Ankaragücü, Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Mke Ankaragücü, Trabzonspor maç sonucu:

MKE ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR
Mke Ankaragücü Trabzonspor
0 1

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Mke Ankaragücü, Trabzonspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

27.11.2020 19:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Mustafa Öğretmenoğlu(hakem), Mustafa Emre Eyisoy(1. Yardımcı Hakem), Murat Ergin Gözütok(2. Yardımcı Hakem), Caner Ak(dördüncü Hakem), Özgür Yankaya(var), Emre Kargın(avar)

MKE ANKARAGÜCÜMke Ankaragücü

Mke Ankaragücü İlk 11

25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 2. Mıchal Pazdan, 6. Atakan Rıdvan Çankaya, 8. Tıago Mıguel Baıa Pınto, 10. Orkan Çınar, 11. Saba Lobjanıdze, 20. Alper Potuk, 22. Torgeır Borven, 42. Idrız Voca, 50. Zvonımır Sarlıja, 70. Stylıanos Kıtsıou

Yedekler

1. Korcan Çelikay, 4. Erdi Dikmen, 7. Luka Adzıc, 9. Jonathan Bolıngı Mpangı Merıkanı, 18. Şahverdi Çetin, 19. Cebrail Karayel, 28. Joseph Paıntsıl, 35. Danıel Lukasık, 77. Emre Güral, 89. Atila Turan

Teknik Sorumlu

Kartlar

Sarı Kart Stylıanos Kıtsıou 22.dk, Sarı Kart Zvonımır Sarlıja 4.dk

Oyundan Çıkanlar

Alper Potuk 69.dk, Orkan Çınar 74.dk, Saba Lobjanıdze 69.dk, Idrız Voca 74.dk, Torgeır Borven 58.dk

Oyuna Girenler

Emre Güral 69.dk, Luka Adzıc 74.dk, Joseph Paıntsıl 69.dk, Şahverdi Çetin 74.dk, Jonathan Bolıngı Mpangı Merıkanı 58.dk

TRABZONSPORTrabzonspor

Trabzonspor İlk 11

1. Uğurcan Çakır, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 8. Lewıs Renard Baker, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 10. Abdülkadir Ömür, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 18. Caleb Ansah Ekuban, 32. Edgar Mıguel Ie, 47. Joao Pedro Da Sılva Pereıra, 61. Abdulkadir Parmak, 79. Benık Tunanı Afobe

Yedekler

16. Erce Kardeşler, 5. Seyedmajıd Hosseını, 19. Safa Kınalı, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 17. Foussenı Dıabate, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 45. Bilal Başacıkoğlu, 38. Ahmet Canbaz, 99. Serkan Asan

Teknik Sorumlu

Abdullah Mucib Avcı

Goller

Lewıs Renard Baker ,45+1.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Uğurcan Çakır 81.dk, Çift Sarı Kart Joao Pedro Da Sılva Pereıra 89.dk, Sarı Kart Jorge Djanıny Tavares Semedo 90+3.dk

Oyundan Çıkanlar

Abdülkadir Ömür 89.dk, Caleb Ansah Ekuban 84.dk, Benık Tunanı Afobe 74.dk

Oyuna Girenler

Flavıo Medeıros Da Sılva 89.dk, Bilal Başacıkoğlu 84.dk, Jorge Djanıny Tavares Semedo 74.dk

Süper Lig 10. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor86201832015
2Fenerbahçe9621179208
3Galatasaray9522127175
4Gaziantep FK93511311142
5Fatih Karagümrük93421711136
6Başakşehir FK94141312131
7Beşiktaş8413131413-1
8Konyaspor8332106124
9Çaykur Rizespor83321210122
10Kasımpaşa93331110121
11Hatayspor73317912-2
12Trabzonspor10334121512-3
13Göztepe8251149115
14Yeni Malatyaspor832381011-2
15Sivasspor82338109-2
16Antalyaspor92349149-5
17BB Erzurumspor82249138-4
18Kayserispor82155117-6
19Gençlerbirliği81256145-8
20Denizlispor81255135-8
21MKE Ankaragücü80267152-8

Süper Lig 10. hafta Fikstür sonuçları

27.11.2020MKE Ankaragücü0-1Trabzonspor
28.11.2020Çaykur Rizespor Galatasaray
28.11.2020Gaziantep FK Yeni Malatyaspor
28.11.2020Başakşehir FK Denizlispor
29.11.2020BB Erzurumspor Antalyaspor
29.11.2020Kasımpaşa Gençlerbirliği
29.11.2020Fenerbahçe Beşiktaş
29.11.2020Alanyaspor Konyaspor
30.11.2020Sivasspor Göztepe
30.11.2020Kayserispor Fatih Karagümrük
Onur Çelik
Spor Editörü


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