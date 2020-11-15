2020-2021 Modafen, Adıyaman 1954 Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 9. hafta maçında Modafen, Adıyaman 1954 Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Modafen ve Adıyaman 1954 Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 9. hafta maçında Modafen sahasında Adıyaman 1954 Spor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Modafen - Adıyaman 1954 Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi. Modafen - Adıyaman 1954 Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

14.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Davut Dakul Çelik(hakem), Sedat Bayrak(1. Yardımcı Hakem), Cemalettin Gündoğdular(2. Yardımcı Hakem), Deniz Can Aydın(dördüncü Hakem)

Modafen

Modafen İlk 11

16. Reşat Şen, 3. Hakan Özkan, 4. Gökhan Çetinus, 6. Ceyhun Yelkenci, 7. Yıldıray Koçal, 12. Mehmet Burak Yılmaz, 20. Umut Uysal, 21. Emin Kaan Arslan, 23. Fevzi Can Bozkuş, 34. Erdoğan Erdoğan, 79. Tunahan Birinci



Yedekler

78. Berke Radar, 5. Hasan Ozan Girgin, 10. Ahmet Gündoğdu, 25. Hakan Yağmurkaya, 80. Gökhan Karataş, 81. Emre Bayraktarbaşı, 88. Birol Yılmazer



Teknik Sorumlu

Tamer Gürsan



Goller

Gökhan Çetinus,32.dk (h)



Kartlar

Sarı Kart Yıldıray Koçal 51.dk, Sarı Kart Gökhan Çetinus 90+2.dk, Sarı Kart Umut Uysal 27.dk, Sarı Kart Tunahan Birinci 37.dk, Sarı Kart Erdoğan Erdoğan 58.dk



Oyundan Çıkanlar

Ceyhun Yelkenci 90+4.dk, Yıldıray Koçal 90+2.dk, Fevzi Can Bozkuş 90+4.dk, Tunahan Birinci 71.dk



Oyuna Girenler

Birol Yılmazer 90+4.dk, Ahmet Gündoğdu 90+2.dk, Hasan Ozan Girgin 90+4.dk, Gökhan Karataş 71.dk

Adıyaman 1954 Spor

Adıyaman 1954 Spor İlk 11

12. Türker Dırdıroğlu, 4. Selim Şahin, 5. Yusuf Orhan, 10. Cafercan Aksu, 11. Fuat Bavuk, 17. Ahmet Teker, 28. Serkan Yıldız, 44. Seyid Ahmet Han, 61. Sami Emirhan Kayıkçı, 67. Salim Uzun, 77. İlyas Ekiz



Yedekler

3. Sefa Aksoy, 6. Fatih Gürden, 7. Hüseyin Ekici, 20. Mustafa Çalışkan, 23. Beytullah Ayduvan, 66. Osman Paşa Zorlu, 99. Sami Can Özkan



Teknik Sorumlu

Mehmet Ak



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Yusuf Orhan 90+2.dk, Kırmızı Kart Sefa Aksoy Ms, Sarı Kart Ahmet Teker 31.dk



Oyundan Çıkanlar

Salim Uzun 83.dk, Seyid Ahmet Han 83.dk, Sami Emirhan Kayıkçı 71.dk, Ahmet Teker 71.dk



Oyuna Girenler

Hüseyin Ekici 83.dk, Fatih Gürden 83.dk, Sefa Aksoy 71.dk, Mustafa Çalışkan 71.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 68 Aksaray Belediyespor 7 4 3 0 8 2 15 6 2 1954 Kelkit Bld.Spor 9 5 0 4 11 8 15 3 3 52 Orduspor FK 9 3 5 1 15 8 14 7 4 Adıyaman 1954 SK 7 4 2 1 9 5 14 4 5 Bayrampaşa 7 4 1 2 18 8 13 10 6 Bursa Yıldırımspor 8 4 1 3 11 6 13 5 7 Modafen 7 4 1 2 9 5 13 4 8 Düzcespor 7 3 3 1 10 8 12 2 9 Alanya Kestelspor 8 3 2 3 13 13 11 0 10 Siirt İl Özel İdare 8 2 4 2 7 11 10 -4 11 Bergama Belediyespor 6 2 3 1 8 7 9 1 12 Silivrispor 9 1 4 4 7 16 7 -9 13 Muğlaspor 8 1 3 4 6 10 6 -4 14 Karaköprü Belediyespor 6 1 3 2 4 11 6 -7 15 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 7 1 2 4 7 14 5 -7 16 Sultanbeyli Bld. 9 1 2 6 5 12 5 -7 17 Kozan Spor FK 6 1 1 4 5 9 4 -4

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