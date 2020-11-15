2020-2021 Modafen, Adıyaman 1954 Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 4. Grup 9. hafta maçında Modafen, Adıyaman 1954 Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 9. hafta maçında Modafen, Adıyaman 1954 Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Modafen ve Adıyaman 1954 Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 9. hafta maçında Modafen sahasında Adıyaman 1954 Spor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Modafen - Adıyaman 1954 Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.
Modafen - Adıyaman 1954 Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Davut Dakul Çelik(hakem), Sedat Bayrak(1. Yardımcı Hakem), Cemalettin Gündoğdular(2. Yardımcı Hakem), Deniz Can Aydın(dördüncü Hakem)
Modafen İlk 11
16. Reşat Şen, 3. Hakan Özkan, 4. Gökhan Çetinus, 6. Ceyhun Yelkenci, 7. Yıldıray Koçal, 12. Mehmet Burak Yılmaz, 20. Umut Uysal, 21. Emin Kaan Arslan, 23. Fevzi Can Bozkuş, 34. Erdoğan Erdoğan, 79. Tunahan Birinci
Yedekler
78. Berke Radar, 5. Hasan Ozan Girgin, 10. Ahmet Gündoğdu, 25. Hakan Yağmurkaya, 80. Gökhan Karataş, 81. Emre Bayraktarbaşı, 88. Birol Yılmazer
Teknik Sorumlu
Tamer Gürsan
Goller
Gökhan Çetinus,32.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Yıldıray Koçal 51.dk, Sarı Kart Gökhan Çetinus 90+2.dk, Sarı Kart Umut Uysal 27.dk, Sarı Kart Tunahan Birinci 37.dk, Sarı Kart Erdoğan Erdoğan 58.dk
Oyundan Çıkanlar
Ceyhun Yelkenci 90+4.dk, Yıldıray Koçal 90+2.dk, Fevzi Can Bozkuş 90+4.dk, Tunahan Birinci 71.dk
Oyuna Girenler
Birol Yılmazer 90+4.dk, Ahmet Gündoğdu 90+2.dk, Hasan Ozan Girgin 90+4.dk, Gökhan Karataş 71.dk
Adıyaman 1954 Spor İlk 11
12. Türker Dırdıroğlu, 4. Selim Şahin, 5. Yusuf Orhan, 10. Cafercan Aksu, 11. Fuat Bavuk, 17. Ahmet Teker, 28. Serkan Yıldız, 44. Seyid Ahmet Han, 61. Sami Emirhan Kayıkçı, 67. Salim Uzun, 77. İlyas Ekiz
Yedekler
3. Sefa Aksoy, 6. Fatih Gürden, 7. Hüseyin Ekici, 20. Mustafa Çalışkan, 23. Beytullah Ayduvan, 66. Osman Paşa Zorlu, 99. Sami Can Özkan
Teknik Sorumlu
Mehmet Ak
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Yusuf Orhan 90+2.dk, Kırmızı Kart Sefa Aksoy Ms, Sarı Kart Ahmet Teker 31.dk
Oyundan Çıkanlar
Salim Uzun 83.dk, Seyid Ahmet Han 83.dk, Sami Emirhan Kayıkçı 71.dk, Ahmet Teker 71.dk
Oyuna Girenler
Hüseyin Ekici 83.dk, Fatih Gürden 83.dk, Sefa Aksoy 71.dk, Mustafa Çalışkan 71.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|68 Aksaray Belediyespor
|7
|4
|3
|0
|8
|2
|15
|6
|2
|1954 Kelkit Bld.Spor
|9
|5
|0
|4
|11
|8
|15
|3
|3
|52 Orduspor FK
|9
|3
|5
|1
|15
|8
|14
|7
|4
|Adıyaman 1954 SK
|7
|4
|2
|1
|9
|5
|14
|4
|5
|Bayrampaşa
|7
|4
|1
|2
|18
|8
|13
|10
|6
|Bursa Yıldırımspor
|8
|4
|1
|3
|11
|6
|13
|5
|7
|Modafen
|7
|4
|1
|2
|9
|5
|13
|4
|8
|Düzcespor
|7
|3
|3
|1
|10
|8
|12
|2
|9
|Alanya Kestelspor
|8
|3
|2
|3
|13
|13
|11
|0
|10
|Siirt İl Özel İdare
|8
|2
|4
|2
|7
|11
|10
|-4
|11
|Bergama Belediyespor
|6
|2
|3
|1
|8
|7
|9
|1
|12
|Silivrispor
|9
|1
|4
|4
|7
|16
|7
|-9
|13
|Muğlaspor
|8
|1
|3
|4
|6
|10
|6
|-4
|14
|Karaköprü Belediyespor
|6
|1
|3
|2
|4
|11
|6
|-7
|15
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|7
|1
|2
|4
|7
|14
|5
|-7
|16
|Sultanbeyli Bld.
|9
|1
|2
|6
|5
|12
|5
|-7
|17
|Kozan Spor FK
|6
|1
|1
|4
|5
|9
|4
|-4
Fikstür
|14.11.2020
|Modafen
|1-0
|Adıyaman 1954 SK
|14.11.2020
|68 Aksaray Belediyespor
|0-0
|Siirt İl Özel İdare
|14.11.2020
|52 Orduspor FK
|1-1
|Bursa Yıldırımspor
|14.11.2020
|1954 Kelkit Bld.Spor
|2-1
|Bayrampaşa
|14.11.2020
|Sultanbeyli Bld.
|1-1
|Karaköprü Belediyespor
|14.11.2020
|Düzcespor
|1-0
|Kestelspor
|14.11.2020
|Bergama Belediyespor
|1-1
|Silivrispor
|27.12.2020
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|Kozan Spor FK