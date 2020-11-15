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2020-2021 Modafen, Adıyaman 1954 Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 9. hafta maçında Modafen, Adıyaman 1954 Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Modafen, Adıyaman 1954 Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 9. hafta maçında Modafen, Adıyaman 1954 Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Modafen ve Adıyaman 1954 Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 9. hafta maçında Modafen sahasında Adıyaman 1954 Spor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Modafen - Adıyaman 1954 Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

Modafen - Adıyaman 1954 Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Davut Dakul Çelik(hakem), Sedat Bayrak(1. Yardımcı Hakem), Cemalettin Gündoğdular(2. Yardımcı Hakem), Deniz Can Aydın(dördüncü Hakem)

MODAFENModafen

Modafen İlk 11
16. Reşat Şen, 3. Hakan Özkan, 4. Gökhan Çetinus, 6. Ceyhun Yelkenci, 7. Yıldıray Koçal, 12. Mehmet Burak Yılmaz, 20. Umut Uysal, 21. Emin Kaan Arslan, 23. Fevzi Can Bozkuş, 34. Erdoğan Erdoğan, 79. Tunahan Birinci

Yedekler
78. Berke Radar, 5. Hasan Ozan Girgin, 10. Ahmet Gündoğdu, 25. Hakan Yağmurkaya, 80. Gökhan Karataş, 81. Emre Bayraktarbaşı, 88. Birol Yılmazer

Teknik Sorumlu
Tamer Gürsan

Goller
Gökhan Çetinus,32.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Yıldıray Koçal 51.dk, Sarı Kart Gökhan Çetinus 90+2.dk, Sarı Kart Umut Uysal 27.dk, Sarı Kart Tunahan Birinci 37.dk, Sarı Kart Erdoğan Erdoğan 58.dk

Oyundan Çıkanlar
Ceyhun Yelkenci 90+4.dk, Yıldıray Koçal 90+2.dk, Fevzi Can Bozkuş 90+4.dk, Tunahan Birinci 71.dk

Oyuna Girenler
Birol Yılmazer 90+4.dk, Ahmet Gündoğdu 90+2.dk, Hasan Ozan Girgin 90+4.dk, Gökhan Karataş 71.dk

ADIYAMAN 1954 SPORAdıyaman 1954 Spor

Adıyaman 1954 Spor İlk 11
12. Türker Dırdıroğlu, 4. Selim Şahin, 5. Yusuf Orhan, 10. Cafercan Aksu, 11. Fuat Bavuk, 17. Ahmet Teker, 28. Serkan Yıldız, 44. Seyid Ahmet Han, 61. Sami Emirhan Kayıkçı, 67. Salim Uzun, 77. İlyas Ekiz

Yedekler
3. Sefa Aksoy, 6. Fatih Gürden, 7. Hüseyin Ekici, 20. Mustafa Çalışkan, 23. Beytullah Ayduvan, 66. Osman Paşa Zorlu, 99. Sami Can Özkan

Teknik Sorumlu
Mehmet Ak

Goller
{awayGoal}

Kartlar
Sarı Kart Yusuf Orhan 90+2.dk, Kırmızı Kart Sefa Aksoy Ms, Sarı Kart Ahmet Teker 31.dk

Oyundan Çıkanlar
Salim Uzun 83.dk, Seyid Ahmet Han 83.dk, Sami Emirhan Kayıkçı 71.dk, Ahmet Teker 71.dk

Oyuna Girenler
Hüseyin Ekici 83.dk, Fatih Gürden 83.dk, Sefa Aksoy 71.dk, Mustafa Çalışkan 71.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
168 Aksaray Belediyespor743082156
21954 Kelkit Bld.Spor9504118153
352 Orduspor FK9351158147
4Adıyaman 1954 SK742195144
5Bayrampaşa74121881310
6Bursa Yıldırımspor8413116135
7Modafen741295134
8Düzcespor7331108122
9Alanya Kestelspor83231313110
10Siirt İl Özel İdare824271110-4
11Bergama Belediyespor62318791
12Silivrispor91447167-9
13Muğlaspor81346106-4
14Karaköprü Belediyespor61324116-7
15Kırıkkale Büyük Anadoluspor71247145-7
16Sultanbeyli Bld.91265125-7
17Kozan Spor FK6114594-4

Fikstür

14.11.2020Modafen1-0Adıyaman 1954 SK
14.11.202068 Aksaray Belediyespor0-0Siirt İl Özel İdare
14.11.202052 Orduspor FK1-1Bursa Yıldırımspor
14.11.20201954 Kelkit Bld.Spor2-1Bayrampaşa
14.11.2020Sultanbeyli Bld.1-1Karaköprü Belediyespor
14.11.2020Düzcespor1-0Kestelspor
14.11.2020Bergama Belediyespor1-1Silivrispor
27.12.2020Kırıkkale Büyük Anadoluspor Kozan Spor FK


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