2020-2021 Bayrampaşa Spor, Sultanbeyli Belediye Spor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Siirt İl Özel İdaresi Spor, 1954 Kelkit Belediyespor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Muğlaspor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Bursa Yıldırım Spor, Düzce Spor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Silivrispor, 68 Aksaray Belediye Spor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Nazilli Belediyespor, Tokatspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Darıca Gençlerbirliği, Halide Edip Adıvarspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Kahramanmaraşspor 0 - 0 Sarıyer / Maç Özeti2020-2021 Ergene Velimeşe Spor 0 - 2 Afjet Afyonspor / Maç Özeti2020-2021 Amed Sportif Faaliyetler 3 - 4 Manisa / Maç Özeti
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020-2021 Muğlaspor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Muğlaspor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 8. hafta maçında Muğlaspor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Muğlaspor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 8. hafta maçında Muğlaspor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Muğlaspor ve Kırıkkale Büyük Anadolu Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 8. hafta maçında Muğlaspor sahasında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. Muğla Atatürk Std. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Muğlaspor - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Muğla Atatürk Std. stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Muğlaspor - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Muğla Atatürk Std.

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Murat Kasap(hakem), Miraç Berk Kölemen(1. Yardımcı Hakem), Erdem Tanış(2. Yardımcı Hakem), Osmancan Davulcu(dördüncü Hakem)

MUĞLASPORMuğlaspor

Muğlaspor İlk 11
25. Barış Başkan, 5. Mehmet Yeniler, 90. Barış Sungur, 9. Mümin Aysever, 10. İbrahim Can Köse, 24. İbrahim İçuz, 42. Ömer Faruk Canbirdi, 48. Polat Ertek, 77. Emre Yıldırım, 81. Muhammed Emel, 94. Nizamettin Emirhan Kılıç

Yedekler
22. Nusret Can Körümdük, 6. Ercan Çifci, 17. Erol Aydın, 23. İlkay Gül, 27. Asım Aksungur, 18. Atakan Akbulut, 4. Bayram Enes An

Teknik Sorumlu
Egemen Urhan

Goller
{homeGoal}

Kartlar
{homeCard}

Oyundan Çıkanlar
{homeOut}

Oyuna Girenler
{homeIn}

KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPORKırıkkale Büyük Anadolu Spor

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor İlk 11
53. İlker Günay, 23. Mehmet Bozcan, 18. Hüseyin Erol, 24. Necmican Cebeci, 16. Bilal Özdemir, 5. Emre Avcı, 11. Mehmet İncesu, 66. Şeref Ercan, 9. Aykut Çift, 8. Ayhan Gürbüz, 10. Ali Helvacı

Yedekler
69. Berkin Şevki Yavuz, 55. Bünyamin Başar, 32. Doğukan Subaşı, 62. Özkan Yiğiter, 67. Hakan Arat, 17. İbrahim Zeytin, 99. Mehmet Berke Yanmaz

Teknik Sorumlu
Erman Güraçar

Goller
{awayGoal}

Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
{awayIn}

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
168 Aksaray Belediyespor642082146
2Adıyaman 1954 SK642094145
3Bayrampaşa64111761311
452 Orduspor FK8341147137
5Bursa Yıldırımspor7403105125
61954 Kelkit Bld.Spor840497122
7Alanya Kestelspor73221312111
8Modafen631285103
9Düzcespor62319891
10Siirt İl Özel İdare72327119-4
11Bergama Belediyespor52217681
12Muğlaspor81346106-4
13Silivrispor81346156-9
14Kırıkkale Büyük Anadoluspor71247145-7
15Karaköprü Belediyespor51223105-7
16Kozan Spor FK6114594-4
17Sultanbeyli Bld.81164114-7

Fikstür

10.11.2020Karaköprü Belediyespor1-152 Orduspor FK
11.11.2020Silivrispor1-168 Aksaray Belediyespor
11.11.2020Siirt İl Özel İdare2-11954 Kelkit Bld.Spor
11.11.2020Muğlaspor1-1Kırıkkale Büyük Anadoluspor
11.11.2020Adıyaman 1954 SKP-PBergama Belediyespor
11.11.2020Bayrampaşa1-2Sultanbeyli Bld.
11.11.2020Bursa Yıldırımspor2-0Düzcespor
11.11.2020Kozan Spor FKP-PModafen
Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT