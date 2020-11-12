2020-2021 Muğlaspor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 4. Grup 8. hafta maçında Muğlaspor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 8. hafta maçında Muğlaspor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Muğlaspor ve Kırıkkale Büyük Anadolu Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 8. hafta maçında Muğlaspor sahasında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. Muğla Atatürk Std. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Muğlaspor - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Muğla Atatürk Std. stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.
Muğlaspor - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Muğla Atatürk Std.
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Murat Kasap(hakem), Miraç Berk Kölemen(1. Yardımcı Hakem), Erdem Tanış(2. Yardımcı Hakem), Osmancan Davulcu(dördüncü Hakem)
Muğlaspor İlk 11
25. Barış Başkan, 5. Mehmet Yeniler, 90. Barış Sungur, 9. Mümin Aysever, 10. İbrahim Can Köse, 24. İbrahim İçuz, 42. Ömer Faruk Canbirdi, 48. Polat Ertek, 77. Emre Yıldırım, 81. Muhammed Emel, 94. Nizamettin Emirhan Kılıç
Yedekler
22. Nusret Can Körümdük, 6. Ercan Çifci, 17. Erol Aydın, 23. İlkay Gül, 27. Asım Aksungur, 18. Atakan Akbulut, 4. Bayram Enes An
Teknik Sorumlu
Egemen Urhan
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Kırıkkale Büyük Anadolu Spor İlk 11
53. İlker Günay, 23. Mehmet Bozcan, 18. Hüseyin Erol, 24. Necmican Cebeci, 16. Bilal Özdemir, 5. Emre Avcı, 11. Mehmet İncesu, 66. Şeref Ercan, 9. Aykut Çift, 8. Ayhan Gürbüz, 10. Ali Helvacı
Yedekler
69. Berkin Şevki Yavuz, 55. Bünyamin Başar, 32. Doğukan Subaşı, 62. Özkan Yiğiter, 67. Hakan Arat, 17. İbrahim Zeytin, 99. Mehmet Berke Yanmaz
Teknik Sorumlu
Erman Güraçar
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|68 Aksaray Belediyespor
|6
|4
|2
|0
|8
|2
|14
|6
|2
|Adıyaman 1954 SK
|6
|4
|2
|0
|9
|4
|14
|5
|3
|Bayrampaşa
|6
|4
|1
|1
|17
|6
|13
|11
|4
|52 Orduspor FK
|8
|3
|4
|1
|14
|7
|13
|7
|5
|Bursa Yıldırımspor
|7
|4
|0
|3
|10
|5
|12
|5
|6
|1954 Kelkit Bld.Spor
|8
|4
|0
|4
|9
|7
|12
|2
|7
|Alanya Kestelspor
|7
|3
|2
|2
|13
|12
|11
|1
|8
|Modafen
|6
|3
|1
|2
|8
|5
|10
|3
|9
|Düzcespor
|6
|2
|3
|1
|9
|8
|9
|1
|10
|Siirt İl Özel İdare
|7
|2
|3
|2
|7
|11
|9
|-4
|11
|Bergama Belediyespor
|5
|2
|2
|1
|7
|6
|8
|1
|12
|Muğlaspor
|8
|1
|3
|4
|6
|10
|6
|-4
|13
|Silivrispor
|8
|1
|3
|4
|6
|15
|6
|-9
|14
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|7
|1
|2
|4
|7
|14
|5
|-7
|15
|Karaköprü Belediyespor
|5
|1
|2
|2
|3
|10
|5
|-7
|16
|Kozan Spor FK
|6
|1
|1
|4
|5
|9
|4
|-4
|17
|Sultanbeyli Bld.
|8
|1
|1
|6
|4
|11
|4
|-7
Fikstür
|10.11.2020
|Karaköprü Belediyespor
|1-1
|52 Orduspor FK
|11.11.2020
|Silivrispor
|1-1
|68 Aksaray Belediyespor
|11.11.2020
|Siirt İl Özel İdare
|2-1
|1954 Kelkit Bld.Spor
|11.11.2020
|Muğlaspor
|1-1
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|11.11.2020
|Adıyaman 1954 SK
|P-P
|Bergama Belediyespor
|11.11.2020
|Bayrampaşa
|1-2
|Sultanbeyli Bld.
|11.11.2020
|Bursa Yıldırımspor
|2-0
|Düzcespor
|11.11.2020
|Kozan Spor FK
|P-P
|Modafen