2020-2021 Muğlaspor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 8. hafta maçında Muğlaspor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Muğlaspor ve Kırıkkale Büyük Anadolu Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 8. hafta maçında Muğlaspor sahasında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. Muğla Atatürk Std. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Muğlaspor - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Muğla Atatürk Std. stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi. Muğlaspor - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Muğla Atatürk Std.



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

11.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Murat Kasap(hakem), Miraç Berk Kölemen(1. Yardımcı Hakem), Erdem Tanış(2. Yardımcı Hakem), Osmancan Davulcu(dördüncü Hakem)

Muğlaspor

Muğlaspor İlk 11

25. Barış Başkan, 5. Mehmet Yeniler, 90. Barış Sungur, 9. Mümin Aysever, 10. İbrahim Can Köse, 24. İbrahim İçuz, 42. Ömer Faruk Canbirdi, 48. Polat Ertek, 77. Emre Yıldırım, 81. Muhammed Emel, 94. Nizamettin Emirhan Kılıç



Yedekler

22. Nusret Can Körümdük, 6. Ercan Çifci, 17. Erol Aydın, 23. İlkay Gül, 27. Asım Aksungur, 18. Atakan Akbulut, 4. Bayram Enes An



Teknik Sorumlu

Egemen Urhan



Goller

Kartlar

Oyundan Çıkanlar

Oyuna Girenler

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor İlk 11

53. İlker Günay, 23. Mehmet Bozcan, 18. Hüseyin Erol, 24. Necmican Cebeci, 16. Bilal Özdemir, 5. Emre Avcı, 11. Mehmet İncesu, 66. Şeref Ercan, 9. Aykut Çift, 8. Ayhan Gürbüz, 10. Ali Helvacı



Yedekler

69. Berkin Şevki Yavuz, 55. Bünyamin Başar, 32. Doğukan Subaşı, 62. Özkan Yiğiter, 67. Hakan Arat, 17. İbrahim Zeytin, 99. Mehmet Berke Yanmaz



Teknik Sorumlu

Erman Güraçar



Goller

Kartlar

Oyundan Çıkanlar

Oyuna Girenler

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 68 Aksaray Belediyespor 6 4 2 0 8 2 14 6 2 Adıyaman 1954 SK 6 4 2 0 9 4 14 5 3 Bayrampaşa 6 4 1 1 17 6 13 11 4 52 Orduspor FK 8 3 4 1 14 7 13 7 5 Bursa Yıldırımspor 7 4 0 3 10 5 12 5 6 1954 Kelkit Bld.Spor 8 4 0 4 9 7 12 2 7 Alanya Kestelspor 7 3 2 2 13 12 11 1 8 Modafen 6 3 1 2 8 5 10 3 9 Düzcespor 6 2 3 1 9 8 9 1 10 Siirt İl Özel İdare 7 2 3 2 7 11 9 -4 11 Bergama Belediyespor 5 2 2 1 7 6 8 1 12 Muğlaspor 8 1 3 4 6 10 6 -4 13 Silivrispor 8 1 3 4 6 15 6 -9 14 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 7 1 2 4 7 14 5 -7 15 Karaköprü Belediyespor 5 1 2 2 3 10 5 -7 16 Kozan Spor FK 6 1 1 4 5 9 4 -4 17 Sultanbeyli Bld. 8 1 1 6 4 11 4 -7

