2020-2021 Niğde Anadolu 0 - 0 Kocaelispor / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Niğde Anadolu, Kocaelispor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Niğde Anadolu, Kocaelispor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Niğde Anadolu ve Kocaelispor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'te 7. hafta maçında Niğde Anadolu sahasında Kocaelispor ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. Niğde 5 Şubat stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Niğde Anadolu - Kocaelispor maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Niğde 5 Şubat
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.10.2020 14:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Mustafa Hakan Belder(hakem), Kadir Kantekin(1. Yardımcı Hakem), Cengizhan Öztürk(2. Yardımcı Hakem), Burak Demirkıran(dördüncü Hakem)
Niğde Anadolu İlk 11
12. Ali Emre Yanar, 4. Rıza Efendioğlu, 8. Metehan Yilmaz, 11. Ali Mert Aydın, 17. Atalay Yıldırım, 19. Barışcan Işık Altunbaş, 51. Fatih Aktay, 46. Aykut Çolakoğlu, 48. Berkin Taşkın, 80. Berkay Samancı, 93. Recep Yemişci
Yedekler
18. Enes Kalyoncu, 31. Orhan Kurşun, 7. Altar Han Hidayetoğlu, 41. Şahan Akyüz, 20. Tolgahan Mulla Çiçek, 54. Tuğrul Cem Sayar, 66. Yücel Candemir, 77. Onur Taha Takır, 27. Mustafa Emirhan Özyaşar
Teknik Sorumlu
Zeki Çakır
Kocaelispor İlk 11
1. Bayram Olgun, 4. Kemal Can Aydemir, 9. Batuhan Er, 14. Yiğitali Bayrak, 27. Semih Karadeniz, 41. Gökhan Meral, 61. Numan Çürüksu, 72. Muhammed Gönülaçar, 88. Ramazan Çevik, 89. Mesut Özdemir, 99. Bahattin Köse
Yedekler
17. İsmet Yumakoğulları, 3. Erdinç Karakaş, 7. Hakan Demirci, 11. Cerem Talha Dinçer, 22. Murat Cem Akpınar, 24. Mervan Yusuf Yiğit, 33. Haşim Arda Sarman, 57. Taha Batuhan Yayıkcı, 80. İrfan Başaran
Teknik Sorumlu
Erhan Altın
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|7
|6
|1
|0
|24
|4
|19
|20
|2
|24Erzincanspor
|6
|5
|1
|0
|13
|4
|16
|9
|3
|Sancaktepe FK
|6
|4
|2
|0
|16
|2
|14
|14
|4
|Uşak Spor
|7
|4
|1
|2
|14
|9
|13
|5
|5
|Kocaelispor
|6
|3
|2
|1
|6
|6
|11
|0
|6
|Ankara Demirspor
|6
|3
|1
|2
|13
|6
|10
|7
|7
|Hekimoğlu Trabzon
|6
|2
|3
|1
|8
|4
|9
|4
|8
|Sarıyer
|5
|2
|3
|0
|6
|2
|9
|4
|9
|Amed Sportif
|6
|3
|0
|3
|5
|9
|9
|-4
|10
|Çorum FK
|6
|2
|1
|3
|9
|10
|7
|-1
|11
|Kahramanmaraşspor
|5
|1
|3
|1
|7
|7
|6
|0
|12
|Ergene Velimeşe
|7
|1
|3
|3
|8
|11
|6
|-3
|13
|Afjet Afyonspor
|6
|1
|3
|2
|5
|9
|6
|-4
|14
|Zonguldak Kömürspor
|6
|1
|2
|3
|3
|6
|5
|-3
|15
|Hacettepe Spor
|7
|1
|2
|4
|6
|10
|5
|-4
|16
|Gümüşhanespor
|6
|1
|2
|3
|7
|12
|5
|-5
|17
|Niğde Anadolu FK
|7
|1
|2
|4
|3
|14
|5
|-11
|18
|İnegölspor
|7
|0
|3
|4
|6
|13
|3
|-7
|19
|Şanlıurfaspor
|6
|0
|1
|5
|3
|24
|1
|-21
Fikstür
|28.10.2020
|24Erzincanspor
|2-0
|Hacettepe Spor
|28.10.2020
|Sancaktepe FK
|P-P
|Sarıyer
|28.10.2020
|Niğde Anadolu FK
|0-0
|Kocaelispor
|28.10.2020
|Kahramanmaraşspor
|P-P
|Zonguldak Kömürspor
|28.10.2020
|İnegölspor
|2-2
|Afjet Afyonspor
|28.10.2020
|Hekimoğlu Trabzon
|1-2
|Uşak Spor
|28.10.2020
|Amed Sportif
|Gümüşhanespor
|28.10.2020
|Ergene Velimeşe
|1-0
|Çorum FK
|28.10.2020
|Ankara Demirspor
|0-1
|Manisa FK