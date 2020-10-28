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2020-2021 Niğde Anadolu 0 - 0 Kocaelispor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Niğde Anadolu, Kocaelispor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Niğde Anadolu 0 - 0 Kocaelispor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Niğde Anadolu, Kocaelispor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Niğde Anadolu ve Kocaelispor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'te  7. hafta maçında Niğde Anadolu sahasında Kocaelispor ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. Niğde 5 Şubat stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Niğde Anadolu - Kocaelispor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
Niğde 5 Şubat

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Mustafa Hakan Belder(hakem), Kadir Kantekin(1. Yardımcı Hakem), Cengizhan Öztürk(2. Yardımcı Hakem), Burak Demirkıran(dördüncü Hakem)

NİĞDE ANADOLUNiğde Anadolu

Niğde Anadolu İlk 11
12. Ali Emre Yanar, 4. Rıza Efendioğlu, 8. Metehan Yilmaz, 11. Ali Mert Aydın, 17. Atalay Yıldırım, 19. Barışcan Işık Altunbaş, 51. Fatih Aktay, 46. Aykut Çolakoğlu, 48. Berkin Taşkın, 80. Berkay Samancı, 93. Recep Yemişci

Yedekler
18. Enes Kalyoncu, 31. Orhan Kurşun, 7. Altar Han Hidayetoğlu, 41. Şahan Akyüz, 20. Tolgahan Mulla Çiçek, 54. Tuğrul Cem Sayar, 66. Yücel Candemir, 77. Onur Taha Takır, 27. Mustafa Emirhan Özyaşar

Teknik Sorumlu
Zeki Çakır
 

KOCAELİSPORKocaelispor

Kocaelispor İlk 11
1. Bayram Olgun, 4. Kemal Can Aydemir, 9. Batuhan Er, 14. Yiğitali Bayrak, 27. Semih Karadeniz, 41. Gökhan Meral, 61. Numan Çürüksu, 72. Muhammed Gönülaçar, 88. Ramazan Çevik, 89. Mesut Özdemir, 99. Bahattin Köse

Yedekler
17. İsmet Yumakoğulları, 3. Erdinç Karakaş, 7. Hakan Demirci, 11. Cerem Talha Dinçer, 22. Murat Cem Akpınar, 24. Mervan Yusuf Yiğit, 33. Haşim Arda Sarman, 57. Taha Batuhan Yayıkcı, 80. İrfan Başaran

Teknik Sorumlu
Erhan Altın

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK76102441920
224Erzincanspor6510134169
3Sancaktepe FK64201621414
4Uşak Spor7412149135
5Kocaelispor632166110
6Ankara Demirspor6312136107
7Hekimoğlu Trabzon62318494
8Sarıyer52306294
9Amed Sportif6303599-4
10Çorum FK62139107-1
11Kahramanmaraşspor51317760
12Ergene Velimeşe71338116-3
13Afjet Afyonspor6132596-4
14Zonguldak Kömürspor6123365-3
15Hacettepe Spor71246105-4
16Gümüşhanespor61237125-5
17Niğde Anadolu FK71243145-11
18İnegölspor70346133-7
19Şanlıurfaspor60153241-21

Fikstür

28.10.202024Erzincanspor2-0Hacettepe Spor
28.10.2020Sancaktepe FKP-PSarıyer
28.10.2020Niğde Anadolu FK0-0Kocaelispor
28.10.2020KahramanmaraşsporP-PZonguldak Kömürspor
28.10.2020İnegölspor2-2Afjet Afyonspor
28.10.2020Hekimoğlu Trabzon1-2Uşak Spor
28.10.2020Amed Sportif Gümüşhanespor
28.10.2020Ergene Velimeşe1-0Çorum FK
28.10.2020Ankara Demirspor0-1Manisa FK
Onur Çelik
Spor Editörü


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