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2020-2021 Niğde Anadolu 0 - 4 Manisa / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Niğde Anadolu, Manisa ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Niğde Anadolu 0 - 4 Manisa / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Niğde Anadolu, Manisa ile karşılaştı. maç 0-4 sona erdi. Niğde Anadolu ve Manisa taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'te  5. hafta maçında Niğde Anadolu sahasında Manisa ile 14.10.2020 15:00'da karşılaştı. Niğde 5 Şubat - Niğde stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Niğde Anadolu - Manisa maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
Niğde 5 Şubat - Niğde

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.10.2020 15:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Yunus Dursun(hakem), Suat Fidan(1. Yardımcı Hakem), Recep Korkmaz(2. Yardımcı Hakem), Selim Özen(dördüncü Hakem)

NİĞDE ANADOLUNiğde Anadolu

Niğde Anadolu İlk 11
12. Ali Emre Yanar, 46. Aykut Çolakoğlu, 4. Rıza Efendioğlu, 93. Recep Yemişci, 20. Tolgahan Mulla Çiçek, 77. Onur Taha Takır, 80. Berkay Samancı, 48. Berkin Taşkın, 8. Metehan Yilmaz, 51. Fatih Aktay, 27. Mustafa Emirhan Özyaşar

Yedekler
18. Enes Kalyoncu, 31. Orhan Kurşun, 41. Şahan Akyüz, 11. Ali Mert Aydın, 66. Yücel Candemir, 7. Altar Han Hidayetoğlu, 17. Atalay Yıldırım, 54. Tuğrul Cem Sayar, 19. Barışcan Işık Altunbaş, 23. Yasin Abdioğlu

Teknik Sorumlu
Zeki Çakır

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Tolgahan Mulla Çiçek 49.dk

Oyundan Çıkanlar
Fatih Aktay 82.dk, Aykut Çolakoğlu 60.dk, Berkin Taşkın 46.dk, Mustafa Emirhan Özyaşar 69.dk, Tolgahan Mulla Çiçek 82.dk

Oyuna Girenler
Yasin Abdioğlu 82.dk, Atalay Yıldırım 60.dk, Altar Han Hidayetoğlu 46.dk, Barışcan Işık Altunbaş 69.dk, Ali Mert Aydın 82.dk

MANİSAManisa

Manisa İlk 11
38. Yusuf Balcıoğlu, 1. Sertaç Çam, 4. Ahmet Kesim, 5. Abdurrahman Emir Alagöz, 6. Nizamettin Çalışkan, 7. Hakan Barış, 15. Recep Burak Yılmaz, 17. Zahit Fındık, 23. Serdar Deliktaş, 32. Mehmet Yılmaz, 46. Erhan Kara

Yedekler
13. Samet Karabatak, 9. Tayyib Kanarya, 10. Volkan Okumak, 11. Çağrı Giritlioğlu, 19. Ömer Faruk Çalışkan, 21. Ferhat Yazgan, 25. Mehmet Güven, 29. Birkan Yılmaz, 80. Ümit Kurt, 88. Mustafa Durak

Teknik Sorumlu
Cevdet Göç

Goller
Sertaç Çam,9.dk (f), Zahit Fındık,20.dk (f), Serdar Deliktaş,44.dk (f), Zahit Fındık,68.dk (f)

Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Serdar Deliktaş 74.dk, Sertaç Çam 74.dk, Nizamettin Çalışkan 82.dk, Hakan Barış 82.dk, Zahit Fındık 86.dk

Oyuna Girenler
Tayyib Kanarya 74.dk, Mustafa Durak 74.dk, Mehmet Güven 82.dk, Çağrı Giritlioğlu 82.dk, Ferhat Yazgan 86.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK55002231519
2Sancaktepe FK53201111110
3Ankara Demirspor5311135108
4Uşak Spor5311115106
524Erzincanspor431083105
6Sarıyer52306294
7Kocaelispor4211567-1
8Hekimoğlu Trabzon41305263
9Amed Sportif5203496-5
10Kahramanmaraşspor41214450
11Gümüşhanespor5122675-1
12Zonguldak Kömürspor5122355-2
13Afjet Afyonspor5122375-4
14Hacettepe Spor5113354-2
15Çorum FK4112594-4
16Niğde Anadolu FK51133104-7
17Ergene Velimeşe50236102-4
18İnegölspor50234102-6
19Şanlıurfaspor50143221-19

Fikstür

14.10.202024Erzincanspor4-1Şanlıurfaspor
14.10.2020Sancaktepe FK1-0Zonguldak Kömürspor
14.10.2020Niğde Anadolu FK0-4Manisa FK
14.10.2020Kahramanmaraşspor2-1Uşak Spor
14.10.2020İnegölspor2-3Çorum FK
14.10.2020Ergene Velimeşe0-1Sarıyer
14.10.2020Ankara Demirspor2-2Gümüşhanespor
14.10.2020Amed Sportif1-0Hacettepe Spor
14.10.2020Afjet Afyonspor0-1Kocaelispor


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