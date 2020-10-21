2020-2021 Niğde Anadolu 0 - 4 Manisa / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Niğde Anadolu, Manisa ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Niğde Anadolu, Manisa ile karşılaştı. maç 0-4 sona erdi. Niğde Anadolu ve Manisa taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'te 5. hafta maçında Niğde Anadolu sahasında Manisa ile 14.10.2020 15:00'da karşılaştı. Niğde 5 Şubat - Niğde stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Niğde Anadolu - Manisa maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Niğde 5 Şubat - Niğde
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.10.2020 15:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Yunus Dursun(hakem), Suat Fidan(1. Yardımcı Hakem), Recep Korkmaz(2. Yardımcı Hakem), Selim Özen(dördüncü Hakem)
Niğde Anadolu İlk 11
12. Ali Emre Yanar, 46. Aykut Çolakoğlu, 4. Rıza Efendioğlu, 93. Recep Yemişci, 20. Tolgahan Mulla Çiçek, 77. Onur Taha Takır, 80. Berkay Samancı, 48. Berkin Taşkın, 8. Metehan Yilmaz, 51. Fatih Aktay, 27. Mustafa Emirhan Özyaşar
Yedekler
18. Enes Kalyoncu, 31. Orhan Kurşun, 41. Şahan Akyüz, 11. Ali Mert Aydın, 66. Yücel Candemir, 7. Altar Han Hidayetoğlu, 17. Atalay Yıldırım, 54. Tuğrul Cem Sayar, 19. Barışcan Işık Altunbaş, 23. Yasin Abdioğlu
Teknik Sorumlu
Zeki Çakır
Goller
{homeGoal}
Kartlar
Sarı Kart Tolgahan Mulla Çiçek 49.dk
Oyundan Çıkanlar
Fatih Aktay 82.dk, Aykut Çolakoğlu 60.dk, Berkin Taşkın 46.dk, Mustafa Emirhan Özyaşar 69.dk, Tolgahan Mulla Çiçek 82.dk
Oyuna Girenler
Yasin Abdioğlu 82.dk, Atalay Yıldırım 60.dk, Altar Han Hidayetoğlu 46.dk, Barışcan Işık Altunbaş 69.dk, Ali Mert Aydın 82.dk
Manisa İlk 11
38. Yusuf Balcıoğlu, 1. Sertaç Çam, 4. Ahmet Kesim, 5. Abdurrahman Emir Alagöz, 6. Nizamettin Çalışkan, 7. Hakan Barış, 15. Recep Burak Yılmaz, 17. Zahit Fındık, 23. Serdar Deliktaş, 32. Mehmet Yılmaz, 46. Erhan Kara
Yedekler
13. Samet Karabatak, 9. Tayyib Kanarya, 10. Volkan Okumak, 11. Çağrı Giritlioğlu, 19. Ömer Faruk Çalışkan, 21. Ferhat Yazgan, 25. Mehmet Güven, 29. Birkan Yılmaz, 80. Ümit Kurt, 88. Mustafa Durak
Teknik Sorumlu
Cevdet Göç
Goller
Sertaç Çam,9.dk (f), Zahit Fındık,20.dk (f), Serdar Deliktaş,44.dk (f), Zahit Fındık,68.dk (f)
Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Serdar Deliktaş 74.dk, Sertaç Çam 74.dk, Nizamettin Çalışkan 82.dk, Hakan Barış 82.dk, Zahit Fındık 86.dk
Oyuna Girenler
Tayyib Kanarya 74.dk, Mustafa Durak 74.dk, Mehmet Güven 82.dk, Çağrı Giritlioğlu 82.dk, Ferhat Yazgan 86.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|5
|5
|0
|0
|22
|3
|15
|19
|2
|Sancaktepe FK
|5
|3
|2
|0
|11
|1
|11
|10
|3
|Ankara Demirspor
|5
|3
|1
|1
|13
|5
|10
|8
|4
|Uşak Spor
|5
|3
|1
|1
|11
|5
|10
|6
|5
|24Erzincanspor
|4
|3
|1
|0
|8
|3
|10
|5
|6
|Sarıyer
|5
|2
|3
|0
|6
|2
|9
|4
|7
|Kocaelispor
|4
|2
|1
|1
|5
|6
|7
|-1
|8
|Hekimoğlu Trabzon
|4
|1
|3
|0
|5
|2
|6
|3
|9
|Amed Sportif
|5
|2
|0
|3
|4
|9
|6
|-5
|10
|Kahramanmaraşspor
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|5
|0
|11
|Gümüşhanespor
|5
|1
|2
|2
|6
|7
|5
|-1
|12
|Zonguldak Kömürspor
|5
|1
|2
|2
|3
|5
|5
|-2
|13
|Afjet Afyonspor
|5
|1
|2
|2
|3
|7
|5
|-4
|14
|Hacettepe Spor
|5
|1
|1
|3
|3
|5
|4
|-2
|15
|Çorum FK
|4
|1
|1
|2
|5
|9
|4
|-4
|16
|Niğde Anadolu FK
|5
|1
|1
|3
|3
|10
|4
|-7
|17
|Ergene Velimeşe
|5
|0
|2
|3
|6
|10
|2
|-4
|18
|İnegölspor
|5
|0
|2
|3
|4
|10
|2
|-6
|19
|Şanlıurfaspor
|5
|0
|1
|4
|3
|22
|1
|-19
Fikstür
|14.10.2020
|24Erzincanspor
|4-1
|Şanlıurfaspor
|14.10.2020
|Sancaktepe FK
|1-0
|Zonguldak Kömürspor
|14.10.2020
|Niğde Anadolu FK
|0-4
|Manisa FK
|14.10.2020
|Kahramanmaraşspor
|2-1
|Uşak Spor
|14.10.2020
|İnegölspor
|2-3
|Çorum FK
|14.10.2020
|Ergene Velimeşe
|0-1
|Sarıyer
|14.10.2020
|Ankara Demirspor
|2-2
|Gümüşhanespor
|14.10.2020
|Amed Sportif
|1-0
|Hacettepe Spor
|14.10.2020
|Afjet Afyonspor
|0-1
|Kocaelispor