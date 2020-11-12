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2020-2021 Niğde Anadolu 1 - 1 İnegölspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. hafta maçında Niğde Anadolu, İnegölspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Niğde Anadolu 1 - 1 İnegölspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. hafta maçında Niğde Anadolu, İnegölspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Niğde Anadolu ve İnegölspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  9. hafta maçında Niğde Anadolu sahasında İnegölspor ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. Niğde 5 Şubat - Niğde stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Niğde Anadolu - İnegölspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Niğde Anadolu - İnegölspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Niğde 5 Şubat - Niğde

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Onur Bingöl(hakem), Emir Kılıçarslan(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Dura(2. Yardımcı Hakem), Taner Tuncer(dördüncü Hakem)

NİĞDE ANADOLUNiğde Anadolu

Niğde Anadolu İlk 11
12. Ali Emre Yanar, 77. Onur Taha Takır, 46. Aykut Çolakoğlu, 93. Recep Yemişci, 48. Berkin Taşkın, 80. Berkay Samancı, 27. Mustafa Emirhan Özyaşar, 8. Metehan Yilmaz, 17. Atalay Yıldırım, 51. Fatih Aktay, 19. Barışcan Işık Altunbaş

Yedekler
18. Enes Kalyoncu, 31. Orhan Kurşun, 41. Şahan Akyüz, 54. Tuğrul Cem Sayar, 66. Yücel Candemir, 7. Altar Han Hidayetoğlu

Teknik Sorumlu
Zeki Çakır

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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İNEGÖLSPORİnegölspor

İnegölspor İlk 11
1. Gökhan Siverek, 21. Caner Solmaz, 25. Bilal Yıldırım, 26. Ogün Çalışkan, 23. Oğuz Çetinkaya, 88. Fatih Çiplak, 16. Selimcan Temel, 8. Metin Yüksel, 7. Fatih Üge, 17. Abdulkadir Kuzey, 11. Emir Özsoy

Yedekler
70. Mertcan Babat, 36. Berkan Çelik, 77. Erdal Kaya, 24. Bünyamin Yavaşoğlu, 20. Erdem Seçgin, 10. Erdi Can Şehit, 61. Selim Can İnci

Teknik Sorumlu
Cüneyt Biçer

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK98103072523
224Erzincanspor86201552010
3Uşak Spor85121610166
4Hekimoğlu Trabzon84311441510
5Sancaktepe FK74211641412
6Kocaelispor742187141
7Ankara Demirspor7412168138
8Sarıyer734082136
9Afjet Afyonspor833291012-1
10Amed Sportif9405101612-6
11Kahramanmaraşspor61417770
12Çorum FK721411137-2
13Ergene Velimeşe91359156-6
14Zonguldak Kömürspor8134396-6
15Niğde Anadolu FK91355176-12
16Hacettepe Spor91266145-8
17İnegölspor80447144-7
18Gümüşhanespor81259165-7
19Şanlıurfaspor81165264-21

Fikstür

11.11.2020Hekimoğlu Trabzon3-0Zonguldak Kömürspor
11.11.2020Sancaktepe FKP-PÇorum FK
11.11.2020Şanlıurfaspor1-0Hacettepe Spor
11.11.2020Ergene Velimeşe0-2Afjet Afyonspor
11.11.2020Ankara DemirsporP-PKocaelispor
11.11.2020Amed Sportif3-4Manisa FK
11.11.202024Erzincanspor2-1Gümüşhanespor
11.11.2020Kahramanmaraşspor0-0Sarıyer
11.11.2020Niğde Anadolu FK1-1İnegölspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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