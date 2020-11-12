2020-2021 Niğde Anadolu 1 - 1 İnegölspor / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. hafta maçında Niğde Anadolu, İnegölspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. hafta maçında Niğde Anadolu, İnegölspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Niğde Anadolu ve İnegölspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 9. hafta maçında Niğde Anadolu sahasında İnegölspor ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. Niğde 5 Şubat - Niğde stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Niğde Anadolu - İnegölspor maçı kaç kaç bitti?
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Niğde Anadolu - İnegölspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Niğde 5 Şubat - Niğde
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Onur Bingöl(hakem), Emir Kılıçarslan(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Dura(2. Yardımcı Hakem), Taner Tuncer(dördüncü Hakem)
Niğde Anadolu İlk 11
12. Ali Emre Yanar, 77. Onur Taha Takır, 46. Aykut Çolakoğlu, 93. Recep Yemişci, 48. Berkin Taşkın, 80. Berkay Samancı, 27. Mustafa Emirhan Özyaşar, 8. Metehan Yilmaz, 17. Atalay Yıldırım, 51. Fatih Aktay, 19. Barışcan Işık Altunbaş
Yedekler
18. Enes Kalyoncu, 31. Orhan Kurşun, 41. Şahan Akyüz, 54. Tuğrul Cem Sayar, 66. Yücel Candemir, 7. Altar Han Hidayetoğlu
Teknik Sorumlu
Zeki Çakır
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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İnegölspor İlk 11
1. Gökhan Siverek, 21. Caner Solmaz, 25. Bilal Yıldırım, 26. Ogün Çalışkan, 23. Oğuz Çetinkaya, 88. Fatih Çiplak, 16. Selimcan Temel, 8. Metin Yüksel, 7. Fatih Üge, 17. Abdulkadir Kuzey, 11. Emir Özsoy
Yedekler
70. Mertcan Babat, 36. Berkan Çelik, 77. Erdal Kaya, 24. Bünyamin Yavaşoğlu, 20. Erdem Seçgin, 10. Erdi Can Şehit, 61. Selim Can İnci
Teknik Sorumlu
Cüneyt Biçer
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|9
|8
|1
|0
|30
|7
|25
|23
|2
|24Erzincanspor
|8
|6
|2
|0
|15
|5
|20
|10
|3
|Uşak Spor
|8
|5
|1
|2
|16
|10
|16
|6
|4
|Hekimoğlu Trabzon
|8
|4
|3
|1
|14
|4
|15
|10
|5
|Sancaktepe FK
|7
|4
|2
|1
|16
|4
|14
|12
|6
|Kocaelispor
|7
|4
|2
|1
|8
|7
|14
|1
|7
|Ankara Demirspor
|7
|4
|1
|2
|16
|8
|13
|8
|8
|Sarıyer
|7
|3
|4
|0
|8
|2
|13
|6
|9
|Afjet Afyonspor
|8
|3
|3
|2
|9
|10
|12
|-1
|10
|Amed Sportif
|9
|4
|0
|5
|10
|16
|12
|-6
|11
|Kahramanmaraşspor
|6
|1
|4
|1
|7
|7
|7
|0
|12
|Çorum FK
|7
|2
|1
|4
|11
|13
|7
|-2
|13
|Ergene Velimeşe
|9
|1
|3
|5
|9
|15
|6
|-6
|14
|Zonguldak Kömürspor
|8
|1
|3
|4
|3
|9
|6
|-6
|15
|Niğde Anadolu FK
|9
|1
|3
|5
|5
|17
|6
|-12
|16
|Hacettepe Spor
|9
|1
|2
|6
|6
|14
|5
|-8
|17
|İnegölspor
|8
|0
|4
|4
|7
|14
|4
|-7
|18
|Gümüşhanespor
|8
|1
|2
|5
|9
|16
|5
|-7
|19
|Şanlıurfaspor
|8
|1
|1
|6
|5
|26
|4
|-21
Fikstür
|11.11.2020
|Hekimoğlu Trabzon
|3-0
|Zonguldak Kömürspor
|11.11.2020
|Sancaktepe FK
|P-P
|Çorum FK
|11.11.2020
|Şanlıurfaspor
|1-0
|Hacettepe Spor
|11.11.2020
|Ergene Velimeşe
|0-2
|Afjet Afyonspor
|11.11.2020
|Ankara Demirspor
|P-P
|Kocaelispor
|11.11.2020
|Amed Sportif
|3-4
|Manisa FK
|11.11.2020
|24Erzincanspor
|2-1
|Gümüşhanespor
|11.11.2020
|Kahramanmaraşspor
|0-0
|Sarıyer
|11.11.2020
|Niğde Anadolu FK
|1-1
|İnegölspor