2020-2021 Niğde Anadolu 1 - 1 İnegölspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 9. hafta maçında Niğde Anadolu sahasında İnegölspor ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. Niğde 5 Şubat - Niğde stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki Niğde Anadolu - İnegölspor maçı kaç kaç bitti?

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