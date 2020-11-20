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2020-2021 Ofspor 1 - 1 Antalya Kemerspor / Maç Özeti

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 10. hafta maçında Ofspor, Antalya Kemerspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Ofspor 1 - 1 Antalya Kemerspor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 10. hafta maçında Ofspor, Antalya Kemerspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Ofspor ve Antalya Kemerspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 10. hafta maçında Ofspor sahasında Antalya Kemerspor ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Of İlçe - Trabzon stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Ofspor - Antalya Kemerspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Of İlçe - Trabzon stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Ofspor - Antalya Kemerspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Of İlçe - Trabzon

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Celal Bayraklı(hakem), Yavuz Bahadır Ordu(1. Yardımcı Hakem), Salih Burak Demirel(2. Yardımcı Hakem), Evren Aydoğan(dördüncü Hakem)

OFSPOROfspor

Ofspor İlk 11
25. Sercan Çobanoğlu, 26. Volkan Can, 5. Furkan Işıkdemir, 17. Atilla Aybars Garhan, 34. Alp Huy, 18. Onur Paksoy, 21. Osman Şahin, 22. Fikret Topaloğlu, 23. Muhammed Can, 10. Lokman Erdoğan, 11. Muhammet Emre Kalkan

Yedekler
29. Mızhat Burak Sarı, 6. Gökdeniz Gür, 14. Miraç Türkyılmaz, 9. Adnan Gülen, 4. Buğrahan Karslı, 16. İbrahim Ak, 61. Oktay Bala

Teknik Sorumlu
Kadir Kar

Goller
Atilla Aybars Garhan,75.dk (p)

Kartlar
Sarı Kart Fikret Topaloğlu 90.dk, Sarı Kart Alp Huy 27.dk, Sarı Kart Onur Paksoy 55.dk, Sarı Kart Muhammed Can 65.dk, Sarı Kart Adnan Gülen 85.dk

Oyundan Çıkanlar
Atilla Aybars Garhan 84.dk, Muhammet Emre Kalkan 84.dk, Alp Huy 78.dk, Lokman Erdoğan 62.dk

Oyuna Girenler
Miraç Türkyılmaz 84.dk, İbrahim Ak 84.dk, Adnan Gülen 78.dk, Gökdeniz Gür 62.dk

ANTALYA KEMERSPORAntalya Kemerspor

Antalya Kemerspor İlk 11
70. Osman Tepe, 3. Berkay Sizer, 10. Deniz Ataç, 11. Yasin Poyraz, 15. Bilal Aziz Özer, 17. Hasan Emiroğlu, 21. Umut Dilek, 24. Berkay Arslan, 34. Mehmet Kılıç, 72. Mehmet Bayram, 80. Gökhan Çamur

Yedekler
22. Fatih Öztürk, 4. Erdin Üzer, 8. Mert Çölgeçen, 9. Cem Ünal, 35. Hasan Türk, 40. Alper Yıldız, 88. Talha Bulut

Teknik Sorumlu


Goller
Umut Dilek,91.dk (p)

Kartlar
Sarı Kart Hasan Emiroğlu 84.dk, Sarı Kart Osman Tepe 74.dk, Sarı Kart Mehmet Kılıç 22.dk, Sarı Kart Yasin Poyraz 90.dk

Oyundan Çıkanlar
Mehmet Bayram 66.dk, Gökhan Çamur 46.dk, Berkay Sizer 88.dk, Mert Çölgeçen 88.dk, Deniz Ataç 78.dk

Oyuna Girenler
Hasan Türk 66.dk, Mert Çölgeçen 46.dk, Talha Bulut 88.dk, Erdin Üzer 88.dk, Cem Ünal 78.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor10811123259
21928 Bucaspor107122182213
3Arnavutköy Belediye9522107173
4Fatsa Belediyespor10523108172
5Edirnespor105141513162
6Artvin Hopaspor10514171816-1
7Yeşilyurt Belediyespor9423138145
8Belediye Derincespor10352108142
9Ofspor83321312121
10Çankaya FK840488120
11Nevşehir Belediyespor1032581111-3
12Payasspor1023512149-2
13Kızılcabölükspor1023511159-4
141877 Alemdağspor1023510189-8
15Antalya Kemerspor101459157-6
16Manisaspor100375183-13

Fikstür

19.11.20201928 Bucaspor3-0Kızılcabölükspor
19.11.20201877 Alemdağspor2-1Nevşehir Belediyespor
19.11.2020Payasspor2-3Artvin Hopaspor
19.11.2020Ofspor1-1Kemerspor 2003
19.11.2020Manisaspor0-3Yeşilyurt Belediyespor
19.11.2020Diyarbekirspor1-0Edirnespor
19.11.2020Belediye Derincespor0-1Fatsa Belediyespor
19.11.2020Arnavutköy BelediyeP-PÇankaya FK
Onur Çelik
Spor Editörü


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