2020-2021 Ofspor 1 - 1 Antalya Kemerspor / Maç Özeti
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 10. hafta maçında Ofspor, Antalya Kemerspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 10. hafta maçında Ofspor, Antalya Kemerspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Ofspor ve Antalya Kemerspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 10. hafta maçında Ofspor sahasında Antalya Kemerspor ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Of İlçe - Trabzon stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Ofspor - Antalya Kemerspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Of İlçe - Trabzon stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.
Ofspor - Antalya Kemerspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Of İlçe - Trabzon
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Celal Bayraklı(hakem), Yavuz Bahadır Ordu(1. Yardımcı Hakem), Salih Burak Demirel(2. Yardımcı Hakem), Evren Aydoğan(dördüncü Hakem)
Ofspor İlk 11
25. Sercan Çobanoğlu, 26. Volkan Can, 5. Furkan Işıkdemir, 17. Atilla Aybars Garhan, 34. Alp Huy, 18. Onur Paksoy, 21. Osman Şahin, 22. Fikret Topaloğlu, 23. Muhammed Can, 10. Lokman Erdoğan, 11. Muhammet Emre Kalkan
Yedekler
29. Mızhat Burak Sarı, 6. Gökdeniz Gür, 14. Miraç Türkyılmaz, 9. Adnan Gülen, 4. Buğrahan Karslı, 16. İbrahim Ak, 61. Oktay Bala
Teknik Sorumlu
Kadir Kar
Goller
Atilla Aybars Garhan,75.dk (p)
Kartlar
Sarı Kart Fikret Topaloğlu 90.dk, Sarı Kart Alp Huy 27.dk, Sarı Kart Onur Paksoy 55.dk, Sarı Kart Muhammed Can 65.dk, Sarı Kart Adnan Gülen 85.dk
Oyundan Çıkanlar
Atilla Aybars Garhan 84.dk, Muhammet Emre Kalkan 84.dk, Alp Huy 78.dk, Lokman Erdoğan 62.dk
Oyuna Girenler
Miraç Türkyılmaz 84.dk, İbrahim Ak 84.dk, Adnan Gülen 78.dk, Gökdeniz Gür 62.dk
Antalya Kemerspor İlk 11
70. Osman Tepe, 3. Berkay Sizer, 10. Deniz Ataç, 11. Yasin Poyraz, 15. Bilal Aziz Özer, 17. Hasan Emiroğlu, 21. Umut Dilek, 24. Berkay Arslan, 34. Mehmet Kılıç, 72. Mehmet Bayram, 80. Gökhan Çamur
Yedekler
22. Fatih Öztürk, 4. Erdin Üzer, 8. Mert Çölgeçen, 9. Cem Ünal, 35. Hasan Türk, 40. Alper Yıldız, 88. Talha Bulut
Teknik Sorumlu
Goller
Umut Dilek,91.dk (p)
Kartlar
Sarı Kart Hasan Emiroğlu 84.dk, Sarı Kart Osman Tepe 74.dk, Sarı Kart Mehmet Kılıç 22.dk, Sarı Kart Yasin Poyraz 90.dk
Oyundan Çıkanlar
Mehmet Bayram 66.dk, Gökhan Çamur 46.dk, Berkay Sizer 88.dk, Mert Çölgeçen 88.dk, Deniz Ataç 78.dk
Oyuna Girenler
Hasan Türk 66.dk, Mert Çölgeçen 46.dk, Talha Bulut 88.dk, Erdin Üzer 88.dk, Cem Ünal 78.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
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|A
|Y
|P
|Av
|1
|Diyarbekirspor
|10
|8
|1
|1
|12
|3
|25
|9
|2
|1928 Bucaspor
|10
|7
|1
|2
|21
|8
|22
|13
|3
|Arnavutköy Belediye
|9
|5
|2
|2
|10
|7
|17
|3
|4
|Fatsa Belediyespor
|10
|5
|2
|3
|10
|8
|17
|2
|5
|Edirnespor
|10
|5
|1
|4
|15
|13
|16
|2
|6
|Artvin Hopaspor
|10
|5
|1
|4
|17
|18
|16
|-1
|7
|Yeşilyurt Belediyespor
|9
|4
|2
|3
|13
|8
|14
|5
|8
|Belediye Derincespor
|10
|3
|5
|2
|10
|8
|14
|2
|9
|Ofspor
|8
|3
|3
|2
|13
|12
|12
|1
|10
|Çankaya FK
|8
|4
|0
|4
|8
|8
|12
|0
|11
|Nevşehir Belediyespor
|10
|3
|2
|5
|8
|11
|11
|-3
|12
|Payasspor
|10
|2
|3
|5
|12
|14
|9
|-2
|13
|Kızılcabölükspor
|10
|2
|3
|5
|11
|15
|9
|-4
|14
|1877 Alemdağspor
|10
|2
|3
|5
|10
|18
|9
|-8
|15
|Antalya Kemerspor
|10
|1
|4
|5
|9
|15
|7
|-6
|16
|Manisaspor
|10
|0
|3
|7
|5
|18
|3
|-13
Fikstür
|19.11.2020
|1928 Bucaspor
|3-0
|Kızılcabölükspor
|19.11.2020
|1877 Alemdağspor
|2-1
|Nevşehir Belediyespor
|19.11.2020
|Payasspor
|2-3
|Artvin Hopaspor
|19.11.2020
|Ofspor
|1-1
|Kemerspor 2003
|19.11.2020
|Manisaspor
|0-3
|Yeşilyurt Belediyespor
|19.11.2020
|Diyarbekirspor
|1-0
|Edirnespor
|19.11.2020
|Belediye Derincespor
|0-1
|Fatsa Belediyespor
|19.11.2020
|Arnavutköy Belediye
|P-P
|Çankaya FK