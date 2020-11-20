2020-2021 Ofspor 1 - 1 Antalya Kemerspor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 10. hafta maçında Ofspor, Antalya Kemerspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Ofspor ve Antalya Kemerspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 10. hafta maçında Ofspor sahasında Antalya Kemerspor ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Of İlçe - Trabzon stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Ofspor - Antalya Kemerspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Of İlçe - Trabzon stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi. Ofspor - Antalya Kemerspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Of İlçe - Trabzon



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Celal Bayraklı(hakem), Yavuz Bahadır Ordu(1. Yardımcı Hakem), Salih Burak Demirel(2. Yardımcı Hakem), Evren Aydoğan(dördüncü Hakem)

Ofspor

Ofspor İlk 11

25. Sercan Çobanoğlu, 26. Volkan Can, 5. Furkan Işıkdemir, 17. Atilla Aybars Garhan, 34. Alp Huy, 18. Onur Paksoy, 21. Osman Şahin, 22. Fikret Topaloğlu, 23. Muhammed Can, 10. Lokman Erdoğan, 11. Muhammet Emre Kalkan



Yedekler

29. Mızhat Burak Sarı, 6. Gökdeniz Gür, 14. Miraç Türkyılmaz, 9. Adnan Gülen, 4. Buğrahan Karslı, 16. İbrahim Ak, 61. Oktay Bala



Teknik Sorumlu

Kadir Kar



Goller

Atilla Aybars Garhan,75.dk (p)



Kartlar

Sarı Kart Fikret Topaloğlu 90.dk, Sarı Kart Alp Huy 27.dk, Sarı Kart Onur Paksoy 55.dk, Sarı Kart Muhammed Can 65.dk, Sarı Kart Adnan Gülen 85.dk



Oyundan Çıkanlar

Atilla Aybars Garhan 84.dk, Muhammet Emre Kalkan 84.dk, Alp Huy 78.dk, Lokman Erdoğan 62.dk



Oyuna Girenler

Miraç Türkyılmaz 84.dk, İbrahim Ak 84.dk, Adnan Gülen 78.dk, Gökdeniz Gür 62.dk

Antalya Kemerspor

Antalya Kemerspor İlk 11

70. Osman Tepe, 3. Berkay Sizer, 10. Deniz Ataç, 11. Yasin Poyraz, 15. Bilal Aziz Özer, 17. Hasan Emiroğlu, 21. Umut Dilek, 24. Berkay Arslan, 34. Mehmet Kılıç, 72. Mehmet Bayram, 80. Gökhan Çamur



Yedekler

22. Fatih Öztürk, 4. Erdin Üzer, 8. Mert Çölgeçen, 9. Cem Ünal, 35. Hasan Türk, 40. Alper Yıldız, 88. Talha Bulut



Teknik Sorumlu





Goller

Umut Dilek,91.dk (p)



Kartlar

Sarı Kart Hasan Emiroğlu 84.dk, Sarı Kart Osman Tepe 74.dk, Sarı Kart Mehmet Kılıç 22.dk, Sarı Kart Yasin Poyraz 90.dk



Oyundan Çıkanlar

Mehmet Bayram 66.dk, Gökhan Çamur 46.dk, Berkay Sizer 88.dk, Mert Çölgeçen 88.dk, Deniz Ataç 78.dk



Oyuna Girenler

Hasan Türk 66.dk, Mert Çölgeçen 46.dk, Talha Bulut 88.dk, Erdin Üzer 88.dk, Cem Ünal 78.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 10 8 1 1 12 3 25 9 2 1928 Bucaspor 10 7 1 2 21 8 22 13 3 Arnavutköy Belediye 9 5 2 2 10 7 17 3 4 Fatsa Belediyespor 10 5 2 3 10 8 17 2 5 Edirnespor 10 5 1 4 15 13 16 2 6 Artvin Hopaspor 10 5 1 4 17 18 16 -1 7 Yeşilyurt Belediyespor 9 4 2 3 13 8 14 5 8 Belediye Derincespor 10 3 5 2 10 8 14 2 9 Ofspor 8 3 3 2 13 12 12 1 10 Çankaya FK 8 4 0 4 8 8 12 0 11 Nevşehir Belediyespor 10 3 2 5 8 11 11 -3 12 Payasspor 10 2 3 5 12 14 9 -2 13 Kızılcabölükspor 10 2 3 5 11 15 9 -4 14 1877 Alemdağspor 10 2 3 5 10 18 9 -8 15 Antalya Kemerspor 10 1 4 5 9 15 7 -6 16 Manisaspor 10 0 3 7 5 18 3 -13

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