2020-2021 Osmaniyespor, Gölcükspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 8. hafta maçında Osmaniyespor, Gölcükspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Osmaniyespor ve Gölcükspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 8. hafta maçında Osmaniyespor sahasında Gölcükspor ile 12.11.2020 13:00'da karşılaştı. 7 Ocak Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Osmaniyespor - Gölcükspor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. 7 Ocak Stadı stadyumunda oynanan maç 2-0 sona erdi. Osmaniyespor - Gölcükspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

7 Ocak Stadı



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

12.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Yakup Bakır(hakem), Mustafa Zıvalı(1. Yardımcı Hakem), Giray Kara(2. Yardımcı Hakem), Ayberg Öz(dördüncü Hakem)

Osmaniyespor

Osmaniyespor İlk 11

13. Mesut Balkan, 23. Erkan Çam, 39. Tayfun Sabri Gümüşoğlu, 15. Kerim Bölük, 20. Hamit Bayraktar, 61. Soner Birinci, 7. Mustafa Öztürk, 5. Ali Emre Erhal, 9. Halil İbrahim Cenik, 30. Yavuz Koç, 58. Hakkı İsmet Şimşek



Yedekler

45. Yağızcan Akyürek, 22. Atakan Ekiz, 76. Bekir Can Kara, 6. Bahattin Batuhan Epik, 10. Tolga Şahin, 11. Sidar Ceylan, 29. Fatih Taşdelen



Teknik Sorumlu

Mustafa Sarıgül



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Gölcükspor

Gölcükspor İlk 11

16. Gökhan Yenigün, 2. Miran Avcı, 3. Kadir Öge, 4. Veli Ortakcı, 7. Oğuzhan Türkmen, 8. Furkan Özyapı, 10. Batuhan Boyoğlu, 11. Ferhat Aras, 17. Barış Şen, 39. Furkan Yiğit, 41. Yunus Özdemir



Yedekler

95. Gürkan Arıkan, 9. Adem Parlak, 77. Berkan Durdu, 22. Ali Mert Işık, 26. Mustafa Serkan Koparan, 48. Enes Dada, 55. Selçuk Çalışır



Teknik Sorumlu

Tunahan Akdoğan



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 8 6 2 0 15 4 20 11 2 Karşıyaka 7 5 2 0 14 6 17 8 3 Çatalcaspor 7 5 1 1 14 7 16 7 4 İçel İdmanyurdu Spor 7 4 3 0 9 1 15 8 5 Esenler Erokspor 8 4 1 3 10 7 13 3 6 Şile Yıldızspor 8 3 4 1 11 9 13 2 7 Batman Petrolspor 8 4 1 3 8 7 13 1 8 Çarşambaspor 7 3 2 2 11 6 11 5 9 Isparta 32 Spor 7 3 2 2 11 7 11 4 10 Elazığ Karakoçan FK 8 2 2 4 8 11 8 -3 11 Gölcükspor 8 2 2 4 4 7 8 -3 12 Altındağspor 7 2 1 4 3 8 7 -5 13 Arhavispor 6 1 1 4 5 12 4 -7 14 Erbaaspor 7 1 1 5 3 10 4 -7 15 Osmaniyespor FK 6 2 0 4 6 8 6 -2 16 Cizrespor 7 0 3 4 3 14 3 -11 17 Yalovaspor 8 0 2 6 6 17 2 -11

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