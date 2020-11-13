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2020-2021 Osmaniyespor, Gölcükspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 8. hafta maçında Osmaniyespor, Gölcükspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Osmaniyespor, Gölcükspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 8. hafta maçında Osmaniyespor, Gölcükspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Osmaniyespor ve Gölcükspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  8. hafta maçında Osmaniyespor sahasında Gölcükspor ile 12.11.2020 13:00'da karşılaştı. 7 Ocak Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Osmaniyespor - Gölcükspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. 7 Ocak Stadı stadyumunda oynanan maç 2-0 sona erdi.

Osmaniyespor - Gölcükspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
7 Ocak Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
12.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Yakup Bakır(hakem), Mustafa Zıvalı(1. Yardımcı Hakem), Giray Kara(2. Yardımcı Hakem), Ayberg Öz(dördüncü Hakem)

OSMANİYESPOROsmaniyespor

Osmaniyespor İlk 11
13. Mesut Balkan, 23. Erkan Çam, 39. Tayfun Sabri Gümüşoğlu, 15. Kerim Bölük, 20. Hamit Bayraktar, 61. Soner Birinci, 7. Mustafa Öztürk, 5. Ali Emre Erhal, 9. Halil İbrahim Cenik, 30. Yavuz Koç, 58. Hakkı İsmet Şimşek

Yedekler
45. Yağızcan Akyürek, 22. Atakan Ekiz, 76. Bekir Can Kara, 6. Bahattin Batuhan Epik, 10. Tolga Şahin, 11. Sidar Ceylan, 29. Fatih Taşdelen

Teknik Sorumlu
Mustafa Sarıgül

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{homeOut}

Oyuna Girenler
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GÖLCÜKSPORGölcükspor

Gölcükspor İlk 11
16. Gökhan Yenigün, 2. Miran Avcı, 3. Kadir Öge, 4. Veli Ortakcı, 7. Oğuzhan Türkmen, 8. Furkan Özyapı, 10. Batuhan Boyoğlu, 11. Ferhat Aras, 17. Barış Şen, 39. Furkan Yiğit, 41. Yunus Özdemir

Yedekler
95. Gürkan Arıkan, 9. Adem Parlak, 77. Berkan Durdu, 22. Ali Mert Işık, 26. Mustafa Serkan Koparan, 48. Enes Dada, 55. Selçuk Çalışır

Teknik Sorumlu
Tunahan Akdoğan

Goller
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Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor86201542011
2Karşıyaka7520146178
3Çatalcaspor7511147167
4İçel İdmanyurdu Spor743091158
5Esenler Erokspor8413107133
6Şile Yıldızspor8341119132
7Batman Petrolspor841387131
8Çarşambaspor7322116115
9Isparta 32 Spor7322117114
10Elazığ Karakoçan FK82248118-3
11Gölcükspor8224478-3
12Altındağspor7214387-5
13Arhavispor61145124-7
14Erbaaspor71153104-7
15Osmaniyespor FK6204686-2
16Cizrespor70343143-11
17Yalovaspor80266172-11

Fikstür

12.11.2020Osmaniyespor FK2-0Gölcükspor
12.11.2020Somaspor3-0Çarşambaspor
12.11.2020KarşıyakaP-PArhavispor
12.11.2020İçel İdmanyurdu Spor0-0Cizrespor
12.11.2020Erbaaspor0-2Esenler Erokspor
12.11.2020Batman Petrolspor0-2Çatalcaspor
12.11.2020Altındağspor1-0Elazığ Belediyespor
12.11.2020Şile Yıldızspor2-1Yalovaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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