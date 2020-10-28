2020-2021 Osmaniyespor, Isparta 32 Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 6. hafta maçında Osmaniyespor, Isparta 32 Spor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Osmaniyespor ve Isparta 32 Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'te 6. hafta maçında Osmaniyespor sahasında Isparta 32 Spor ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. 7 Ocak Stadı - Osmaniye stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Osmaniyespor - Isparta 32 Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. 7 Ocak Stadı - Osmaniye stadyumunda oynanan maç 1-2 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

7 Ocak Stadı - Osmaniye



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Ömer Faruk Gültekin(hakem), Kerem Candaş(1. Yardımcı Hakem), Şükrü Çavcı(2. Yardımcı Hakem), Abdullatif Ayhan(dördüncü Hakem)

Osmaniyespor

Osmaniyespor İlk 11

13. Mesut Balkan, 25. Sırat Yeşilördek, 15. Kerim Bölük, 80. Onur Kızıltaş, 39. Tayfun Sabri Gümüşoğlu, 61. Soner Birinci, 5. Ali Emre Erhal, 4. Gencay Erten, 30. Yavuz Koç, 58. Hakkı İsmet Şimşek, 9. Halil İbrahim Cenik



Yedekler

99. Berkan Tanrınıan, 20. Hamit Bayraktar, 10. Tolga Şahin, 76. Bekir Can Kara, 55. Samet Efe Balçık, 23. Erkan Çam, 22. Atakan Ekiz



Teknik Sorumlu

Recep Aydemir

Isparta 32 Spor

Isparta 32 Spor İlk 11

27. Gökhan Köstereli, 54. Volkan Çekiç, 11. Efşan Geçgin, 17. Kadir Turhan, 61. Arif Birşen, 33. Burak Sarı, 6. Semih Üstün, 20. Nurettin Çakır, 30. Oğuzhan Palaz, 7. Emre Bozatli, 9. Emir Kaan Gültekin



Yedekler

23. Murat Can Yıldız, 99. Volkan Serim, 34. Emre Yüksektepe, 3. Oğuzhan Açıl, 32. Mustafa Diler, 77. Emre Fırtına, 60. Bekir Karadeniz



Teknik Sorumlu

Hakan Hayati Karaca

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Karşıyaka 5 4 1 0 8 4 13 4 2 Çatalcaspor 4 4 0 0 11 3 12 8 3 Somaspor 5 3 2 0 7 4 11 3 4 Batman Petrolspor 5 3 0 2 7 5 9 2 5 İçel İdmanyurdu Spor 4 2 2 0 5 1 8 4 6 Çarşambaspor 5 2 2 1 6 3 8 3 7 Isparta 32 Spor 6 2 2 2 9 7 8 2 8 Elazığ Karakoçan FK 5 2 2 1 6 5 8 1 9 Esenler Erokspor 6 2 1 3 6 6 7 0 10 Şile Yıldızspor 5 1 3 1 5 6 6 -1 11 Arhavispor 4 1 1 2 5 5 4 0 12 Gölcükspor 5 1 1 3 3 5 4 -2 13 Erbaaspor 5 1 1 3 3 6 4 -3 14 Altındağspor 5 1 1 3 2 7 4 -5 15 Yalovaspor 5 0 2 3 5 11 2 -6 16 Cizrespor 4 0 1 3 2 9 1 -7 17 Osmaniyespor FK 4 1 0 3 3 6 3 -3

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