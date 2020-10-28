İskenderun çıkan yangın için "kundaklama" iddiasıKütahya'da bir mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi!Tarhana Çorbası tarifi, malzemeleri, faydaları! Tarhana Çorbası nasıl yapılır?2020-2021 Kozan Spor, 68 Aksaray Belediye Spor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Modafen maç özeti, maç sonucu2020-2021 Siirt İl Özel İdaresi Spor, 52 Orduspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Karbel Karaköprü Belediye Spor, Alanya Kestelspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Silivrispor, Sultanbeyli Belediye Spor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Adıyaman 1954 Spor, 1954 Kelkit Belediyespor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Muğlaspor, Bergama Belediyespor maç özeti, maç sonucu
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020-2021 Osmaniyespor, Isparta 32 Spor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Osmaniyespor, Isparta 32 Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 6. hafta maçında Osmaniyespor, Isparta 32 Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Osmaniyespor, Isparta 32 Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 6. hafta maçında Osmaniyespor, Isparta 32 Spor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Osmaniyespor ve Isparta 32 Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'te  6. hafta maçında Osmaniyespor sahasında Isparta 32 Spor ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. 7 Ocak Stadı - Osmaniye stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Osmaniyespor - Isparta 32 Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. 7 Ocak Stadı - Osmaniye stadyumunda oynanan maç 1-2 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
7 Ocak Stadı - Osmaniye

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Ömer Faruk Gültekin(hakem), Kerem Candaş(1. Yardımcı Hakem), Şükrü Çavcı(2. Yardımcı Hakem), Abdullatif Ayhan(dördüncü Hakem)

OSMANİYESPOROsmaniyespor

Osmaniyespor İlk 11
13. Mesut Balkan, 25. Sırat Yeşilördek, 15. Kerim Bölük, 80. Onur Kızıltaş, 39. Tayfun Sabri Gümüşoğlu, 61. Soner Birinci, 5. Ali Emre Erhal, 4. Gencay Erten, 30. Yavuz Koç, 58. Hakkı İsmet Şimşek, 9. Halil İbrahim Cenik

Yedekler
99. Berkan Tanrınıan, 20. Hamit Bayraktar, 10. Tolga Şahin, 76. Bekir Can Kara, 55. Samet Efe Balçık, 23. Erkan Çam, 22. Atakan Ekiz

Teknik Sorumlu
Recep Aydemir

ISPARTA 32 SPORIsparta 32 Spor

Isparta 32 Spor İlk 11
27. Gökhan Köstereli, 54. Volkan Çekiç, 11. Efşan Geçgin, 17. Kadir Turhan, 61. Arif Birşen, 33. Burak Sarı, 6. Semih Üstün, 20. Nurettin Çakır, 30. Oğuzhan Palaz, 7. Emre Bozatli, 9. Emir Kaan Gültekin

Yedekler
23. Murat Can Yıldız, 99. Volkan Serim, 34. Emre Yüksektepe, 3. Oğuzhan Açıl, 32. Mustafa Diler, 77. Emre Fırtına, 60. Bekir Karadeniz

Teknik Sorumlu
Hakan Hayati Karaca

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Karşıyaka541084134
2Çatalcaspor4400113128
3Somaspor532074113
4Batman Petrolspor53027592
5İçel İdmanyurdu Spor42205184
6Çarşambaspor52216383
7Isparta 32 Spor62229782
8Elazığ Karakoçan FK52216581
9Esenler Erokspor62136670
10Şile Yıldızspor5131566-1
11Arhavispor41125540
12Gölcükspor5113354-2
13Erbaaspor5113364-3
14Altındağspor5113274-5
15Yalovaspor50235112-6
16Cizrespor4013291-7
17Osmaniyespor FK4103363-3

Fikstür

28.10.2020Altındağspor0-1Esenler Erokspor
28.10.2020Osmaniyespor FK1-2Isparta 32 Spor
29.10.2020İçel İdmanyurdu Spor Elazığ Belediyespor
29.10.2020Batman Petrolspor Yalovaspor
29.10.2020Çarşambaspor Arhavispor
29.10.2020Şile Yıldızspor Gölcükspor
29.10.2020Karşıyaka Cizrespor
29.10.2020Somaspor Çatalcaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT