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2020-2021 Osmaniyespor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 16. hafta maçında Osmaniyespor, Karşıyaka ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Osmaniyespor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 16. hafta maçında Osmaniyespor, Karşıyaka ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Osmaniyespor ve Karşıyaka taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  16. hafta maçında Osmaniyespor sahasında Karşıyaka ile 30.12.2020 12:00'da karşılaştı. 7 Ocak Stadı - Osmaniye stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Osmaniyespor - Karşıyaka maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. 7 Ocak Stadı - Osmaniye stadyumunda oynanan maç 3-1 sona erdi.

Osmaniyespor Karşıyaka Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
7 Ocak Stadı - Osmaniye

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
30.12.2020 12:00

Osmaniyespor Karşıyaka Maçının Hakemleri
Şeref Taştan(hakem), Emin Barlas(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Burak Kuş(2. Yardımcı Hakem), Salih Taştepe(dördüncü Hakem)

OSMANİYESPOROsmaniyespor

Osmaniyespor İlk 11
13. Mesut Balkan, 23. Erkan Çam, 39. Tayfun Sabri Gümüşoğlu, 80. Onur Kızıltaş, 15. Kerim Bölük, 76. Bekir Can Kara, 25. Sırat Yeşilördek, 4. Gencay Erten, 29. Fatih Taşdelen, 30. Yavuz Koç, 7. Mustafa Öztürk

Yedekler
99. Berkan Tanrınıan, 22. Atakan Ekiz, 20. Hamit Bayraktar, 34. Muzaffer Gebeci, 58. Hakkı İsmet Şimşek, 11. Sidar Ceylan, 55. Samet Efe Balçık
 

KARŞIYAKAKarşıyaka

Karşıyaka İlk 11
71. Erdoğan Açar, 3. Cenk Özbey, 5. Mustafa Aşan, 9. Hakan Kuş, 10. Battal Demirbilek, 14. Özkan Duman, 19. Batuhan Kara, 23. Abdullah Cihan Ethemoğlu, 25. Caner Cengiz, 88. Anıl Çıracı, 99. İlyas Kahraman

Yedekler
1. Efe Öcal, 89. Mehmet Aksoy, 11. Mert Yılmaz, 27. Mustafa Çalışkan, 15. Oğuz Erk, 21. Hakan Denizci, 77. Kerem Dönertaş

Teknik Sorumlu
Soner Tolungüç

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor1494127123115
2Esenler Erokspor1593327113016
3Karşıyaka1585221112910
4İçel İdmanyurdu Spor148422162815
5Çatalcaspor148332115276
6Çarşambaspor147521882610
7Isparta 32 Spor1474326142512
8Şile Yıldızspor156541918231
9Altındağspor14545111319-2
10Elazığ Karakoçan FK14455111317-2
11Batman Petrolspor14446111616-5
12Osmaniyespor FK15528161817-2
13Gölcükspor1433871412-7
14Erbaaspor14311092010-11
15Yalovaspor15231013279-14
16Cizrespor142399359-26
17Arhavispor15221110268-16

Fikstür

20.12.2020Elazığ Belediyespor Cizrespor
20.12.2020Erokspor Arhavispor
29.12.2020Esenler Erokspor1-0Arhavispor
30.12.2020Isparta 32 Spor1-0Çarşambaspor
30.12.2020Şile Yıldızspor0-1İçel İdmanyurdu Spor
30.12.2020Altındağspor0-0Batman Petrolspor
30.12.2020Erbaaspor2-1Somaspor
30.12.2020Gölcükspor1-0Çatalcaspor
30.12.2020Osmaniyespor FK3-1Karşıyaka
31.12.2020Elazığ Karakoçan FK Cizrespor
Onur Çelik
Spor Editörü


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