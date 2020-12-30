2020-2021 Osmaniyespor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 16. hafta maçında Osmaniyespor, Karşıyaka ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Osmaniyespor ve Karşıyaka taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 16. hafta maçında Osmaniyespor sahasında Karşıyaka ile 30.12.2020 12:00'da karşılaştı. 7 Ocak Stadı - Osmaniye stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Osmaniyespor - Karşıyaka maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. 7 Ocak Stadı - Osmaniye stadyumunda oynanan maç 3-1 sona erdi. Osmaniyespor Karşıyaka Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

7 Ocak Stadı - Osmaniye



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

30.12.2020 12:00



Osmaniyespor Karşıyaka Maçının Hakemleri

Şeref Taştan(hakem), Emin Barlas(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Burak Kuş(2. Yardımcı Hakem), Salih Taştepe(dördüncü Hakem)

Osmaniyespor

Osmaniyespor İlk 11

13. Mesut Balkan, 23. Erkan Çam, 39. Tayfun Sabri Gümüşoğlu, 80. Onur Kızıltaş, 15. Kerim Bölük, 76. Bekir Can Kara, 25. Sırat Yeşilördek, 4. Gencay Erten, 29. Fatih Taşdelen, 30. Yavuz Koç, 7. Mustafa Öztürk



Yedekler

99. Berkan Tanrınıan, 22. Atakan Ekiz, 20. Hamit Bayraktar, 34. Muzaffer Gebeci, 58. Hakkı İsmet Şimşek, 11. Sidar Ceylan, 55. Samet Efe Balçık



Karşıyaka

Karşıyaka İlk 11

71. Erdoğan Açar, 3. Cenk Özbey, 5. Mustafa Aşan, 9. Hakan Kuş, 10. Battal Demirbilek, 14. Özkan Duman, 19. Batuhan Kara, 23. Abdullah Cihan Ethemoğlu, 25. Caner Cengiz, 88. Anıl Çıracı, 99. İlyas Kahraman



Yedekler

1. Efe Öcal, 89. Mehmet Aksoy, 11. Mert Yılmaz, 27. Mustafa Çalışkan, 15. Oğuz Erk, 21. Hakan Denizci, 77. Kerem Dönertaş



Teknik Sorumlu

Soner Tolungüç

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 14 9 4 1 27 12 31 15 2 Esenler Erokspor 15 9 3 3 27 11 30 16 3 Karşıyaka 15 8 5 2 21 11 29 10 4 İçel İdmanyurdu Spor 14 8 4 2 21 6 28 15 5 Çatalcaspor 14 8 3 3 21 15 27 6 6 Çarşambaspor 14 7 5 2 18 8 26 10 7 Isparta 32 Spor 14 7 4 3 26 14 25 12 8 Şile Yıldızspor 15 6 5 4 19 18 23 1 9 Altındağspor 14 5 4 5 11 13 19 -2 10 Elazığ Karakoçan FK 14 4 5 5 11 13 17 -2 11 Batman Petrolspor 14 4 4 6 11 16 16 -5 12 Osmaniyespor FK 15 5 2 8 16 18 17 -2 13 Gölcükspor 14 3 3 8 7 14 12 -7 14 Erbaaspor 14 3 1 10 9 20 10 -11 15 Yalovaspor 15 2 3 10 13 27 9 -14 16 Cizrespor 14 2 3 9 9 35 9 -26 17 Arhavispor 15 2 2 11 10 26 8 -16

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