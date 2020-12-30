2020-2021 Osmaniyespor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 16. hafta maçında Osmaniyespor, Karşıyaka ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 16. hafta maçında Osmaniyespor, Karşıyaka ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Osmaniyespor ve Karşıyaka taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 16. hafta maçında Osmaniyespor sahasında Karşıyaka ile 30.12.2020 12:00'da karşılaştı. 7 Ocak Stadı - Osmaniye stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Osmaniyespor - Karşıyaka maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. 7 Ocak Stadı - Osmaniye stadyumunda oynanan maç 3-1 sona erdi.
Osmaniyespor Karşıyaka Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
7 Ocak Stadı - Osmaniye
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
30.12.2020 12:00
Osmaniyespor Karşıyaka Maçının Hakemleri
Şeref Taştan(hakem), Emin Barlas(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Burak Kuş(2. Yardımcı Hakem), Salih Taştepe(dördüncü Hakem)
Osmaniyespor İlk 11
13. Mesut Balkan, 23. Erkan Çam, 39. Tayfun Sabri Gümüşoğlu, 80. Onur Kızıltaş, 15. Kerim Bölük, 76. Bekir Can Kara, 25. Sırat Yeşilördek, 4. Gencay Erten, 29. Fatih Taşdelen, 30. Yavuz Koç, 7. Mustafa Öztürk
Yedekler
99. Berkan Tanrınıan, 22. Atakan Ekiz, 20. Hamit Bayraktar, 34. Muzaffer Gebeci, 58. Hakkı İsmet Şimşek, 11. Sidar Ceylan, 55. Samet Efe Balçık
Karşıyaka İlk 11
71. Erdoğan Açar, 3. Cenk Özbey, 5. Mustafa Aşan, 9. Hakan Kuş, 10. Battal Demirbilek, 14. Özkan Duman, 19. Batuhan Kara, 23. Abdullah Cihan Ethemoğlu, 25. Caner Cengiz, 88. Anıl Çıracı, 99. İlyas Kahraman
Yedekler
1. Efe Öcal, 89. Mehmet Aksoy, 11. Mert Yılmaz, 27. Mustafa Çalışkan, 15. Oğuz Erk, 21. Hakan Denizci, 77. Kerem Dönertaş
Teknik Sorumlu
Soner Tolungüç
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
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|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|14
|9
|4
|1
|27
|12
|31
|15
|2
|Esenler Erokspor
|15
|9
|3
|3
|27
|11
|30
|16
|3
|Karşıyaka
|15
|8
|5
|2
|21
|11
|29
|10
|4
|İçel İdmanyurdu Spor
|14
|8
|4
|2
|21
|6
|28
|15
|5
|Çatalcaspor
|14
|8
|3
|3
|21
|15
|27
|6
|6
|Çarşambaspor
|14
|7
|5
|2
|18
|8
|26
|10
|7
|Isparta 32 Spor
|14
|7
|4
|3
|26
|14
|25
|12
|8
|Şile Yıldızspor
|15
|6
|5
|4
|19
|18
|23
|1
|9
|Altındağspor
|14
|5
|4
|5
|11
|13
|19
|-2
|10
|Elazığ Karakoçan FK
|14
|4
|5
|5
|11
|13
|17
|-2
|11
|Batman Petrolspor
|14
|4
|4
|6
|11
|16
|16
|-5
|12
|Osmaniyespor FK
|15
|5
|2
|8
|16
|18
|17
|-2
|13
|Gölcükspor
|14
|3
|3
|8
|7
|14
|12
|-7
|14
|Erbaaspor
|14
|3
|1
|10
|9
|20
|10
|-11
|15
|Yalovaspor
|15
|2
|3
|10
|13
|27
|9
|-14
|16
|Cizrespor
|14
|2
|3
|9
|9
|35
|9
|-26
|17
|Arhavispor
|15
|2
|2
|11
|10
|26
|8
|-16
Fikstür
|20.12.2020
|Elazığ Belediyespor
|Cizrespor
|20.12.2020
|Erokspor
|Arhavispor
|29.12.2020
|Esenler Erokspor
|1-0
|Arhavispor
|30.12.2020
|Isparta 32 Spor
|1-0
|Çarşambaspor
|30.12.2020
|Şile Yıldızspor
|0-1
|İçel İdmanyurdu Spor
|30.12.2020
|Altındağspor
|0-0
|Batman Petrolspor
|30.12.2020
|Erbaaspor
|2-1
|Somaspor
|30.12.2020
|Gölcükspor
|1-0
|Çatalcaspor
|30.12.2020
|Osmaniyespor FK
|3-1
|Karşıyaka
|31.12.2020
|Elazığ Karakoçan FK
|Cizrespor