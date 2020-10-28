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  3. 2020-2021 Payasspor 0 - 1 Bucaspor 1928 / Maç Özeti

2020-2021 Payasspor 0 - 1 Bucaspor 1928 / Maç Özeti

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 6. hafta maçında Payasspor, Bucaspor 1928 ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Payasspor 0 - 1 Bucaspor 1928 / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 6. hafta maçında Payasspor, Bucaspor 1928 ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Payasspor ve Bucaspor 1928 taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'te 6. hafta maçında Payasspor sahasında Bucaspor 1928 ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. Payas İlçe Stadı - Hatay stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Payasspor - Bucaspor 1928 maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Payas İlçe Stadı - Hatay stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Payas İlçe Stadı - Hatay

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Adem Cinek(hakem), Bülent Korkmaz(1. Yardımcı Hakem), Metin Yalçın(2. Yardımcı Hakem), Muhammed Durkan(dördüncü Hakem)

PAYASSPORPayasspor

Payasspor İlk 11
1. Suphi Dağ, 4. Doğukan Ateş, 8. Koray Kurt, 9. Mehmet Küçükdurmuş, 13. Muhammet Ali Yenilmez, 14. Hakkı Yıldız, 61. Tevfik Şanver, 41. Mert Yavuz, 7. Gökhan Çırak, 59. Vedat Saygı, 70. Hamza Türkmen

Yedekler
28. Erkan Anapa, 3. Ekrem Çalışanlar, 17. Yasin Çakaloğlu, 5. Süleyman Ergün, 19. Ercan Dişkaya, 35. Berkant Taşkıran, 77. Samed Aytekin

Teknik Sorumlu
Mehmet Seçkin

BUCASPOR 1928Bucaspor 1928

Bucaspor 1928 İlk 11
30. Şener Özcan, 4. Ufuk Er, 35. Yalçın Eycan Kaya, 28. Gökhan Köseoğlu, 61. Ahmet Aktaş, 8. Osman Işıklı, 11. Cuma Menize, 89. Burak Sürmeli, 10. Oğuz Aydın, 7. Berke Bıyık, 17. Tunç Murat Behram

Yedekler
77. Kıvanç Küçükkarış, 5. Saruhan Fındıkcı, 39. Ahmet Aras, 20. Yusuf Can Abay, 2. Batuhan Uğurdil, 33. Enes Alıç, 70. Bartu Gökçen

Teknik Sorumlu
Uğur Balcıoğlu

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
11928 Bucaspor6501134159
2Diyarbekirspor540172125
3Fatsa Belediyespor540173124
4Çankaya FK540185123
5Arnavutköy Belediye532063113
6Belediye Derincespor52217582
7Ofspor52218781
8Yeşilyurt Belediyespor52128672
9Kızılcabölükspor52128771
10Artvin Hopaspor5212677-1
11Edirnespor5203686-2
12Payasspor6114374-4
13Nevşehir Belediyespor5104483-4
141877 Alemdağspor5023282-6
15Kemerspor 200350145101-5
16Manisaspor50143111-8

Fikstür

28.10.2020Payasspor0-11928 Bucaspor
29.10.2020Ofspor Yeşilyurt Belediyespor
29.10.2020Manisaspor 1877 Alemdağspor
29.10.2020Kemerspor 2003 Çankaya FK
29.10.2020Edirnespor Fatsa Belediyespor
29.10.2020Diyarbekirspor Kızılcabölükspor
29.10.2020Belediye Derincespor Nevşehir Belediyespor
29.10.2020Arnavutköy Belediye Artvin Hopaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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