2020-2021 Payasspor 0 - 1 Bucaspor 1928 / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 6. hafta maçında Payasspor, Bucaspor 1928 ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Payasspor ve Bucaspor 1928 taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'te 6. hafta maçında Payasspor sahasında Bucaspor 1928 ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. Payas İlçe Stadı - Hatay stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Payasspor - Bucaspor 1928 maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Payas İlçe Stadı - Hatay stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Payas İlçe Stadı - Hatay



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Adem Cinek(hakem), Bülent Korkmaz(1. Yardımcı Hakem), Metin Yalçın(2. Yardımcı Hakem), Muhammed Durkan(dördüncü Hakem)

Payasspor

Payasspor İlk 11

1. Suphi Dağ, 4. Doğukan Ateş, 8. Koray Kurt, 9. Mehmet Küçükdurmuş, 13. Muhammet Ali Yenilmez, 14. Hakkı Yıldız, 61. Tevfik Şanver, 41. Mert Yavuz, 7. Gökhan Çırak, 59. Vedat Saygı, 70. Hamza Türkmen



Yedekler

28. Erkan Anapa, 3. Ekrem Çalışanlar, 17. Yasin Çakaloğlu, 5. Süleyman Ergün, 19. Ercan Dişkaya, 35. Berkant Taşkıran, 77. Samed Aytekin



Teknik Sorumlu

Mehmet Seçkin

Bucaspor 1928

Bucaspor 1928 İlk 11

30. Şener Özcan, 4. Ufuk Er, 35. Yalçın Eycan Kaya, 28. Gökhan Köseoğlu, 61. Ahmet Aktaş, 8. Osman Işıklı, 11. Cuma Menize, 89. Burak Sürmeli, 10. Oğuz Aydın, 7. Berke Bıyık, 17. Tunç Murat Behram



Yedekler

77. Kıvanç Küçükkarış, 5. Saruhan Fındıkcı, 39. Ahmet Aras, 20. Yusuf Can Abay, 2. Batuhan Uğurdil, 33. Enes Alıç, 70. Bartu Gökçen



Teknik Sorumlu

Uğur Balcıoğlu

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 1928 Bucaspor 6 5 0 1 13 4 15 9 2 Diyarbekirspor 5 4 0 1 7 2 12 5 3 Fatsa Belediyespor 5 4 0 1 7 3 12 4 4 Çankaya FK 5 4 0 1 8 5 12 3 5 Arnavutköy Belediye 5 3 2 0 6 3 11 3 6 Belediye Derincespor 5 2 2 1 7 5 8 2 7 Ofspor 5 2 2 1 8 7 8 1 8 Yeşilyurt Belediyespor 5 2 1 2 8 6 7 2 9 Kızılcabölükspor 5 2 1 2 8 7 7 1 10 Artvin Hopaspor 5 2 1 2 6 7 7 -1 11 Edirnespor 5 2 0 3 6 8 6 -2 12 Payasspor 6 1 1 4 3 7 4 -4 13 Nevşehir Belediyespor 5 1 0 4 4 8 3 -4 14 1877 Alemdağspor 5 0 2 3 2 8 2 -6 15 Kemerspor 2003 5 0 1 4 5 10 1 -5 16 Manisaspor 5 0 1 4 3 11 1 -8

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