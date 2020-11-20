2020-2021 Payasspor 2 - 3 Artvin Hopaspor / Maç Özeti
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 10. hafta maçında Payasspor, Artvin Hopaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 10. hafta maçında Payasspor, Artvin Hopaspor ile karşılaştı. maç 2-3 sona erdi. Payasspor ve Artvin Hopaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 10. hafta maçında Payasspor sahasında Artvin Hopaspor ile 19.11.2020 12:00'da karşılaştı. Payas İlçe Stadı - Hatay stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Payasspor - Artvin Hopaspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Payas İlçe Stadı - Hatay stadyumunda oynanan maç 2-3 sona erdi.
Payasspor - Artvin Hopaspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Payas İlçe Stadı - Hatay
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.11.2020 12:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Taner Tuncer(hakem), Emir Kılıçarslan(1. Yardımcı Hakem), Recep Güneş(2. Yardımcı Hakem), Can Durgut(dördüncü Hakem)
Payasspor İlk 11
1. Suphi Dağ, 3. Ekrem Çalışanlar, 4. Doğukan Ateş, 5. Süleyman Ergün, 7. Gökhan Çırak, 8. Koray Kurt, 9. Mehmet Küçükdurmuş, 13. Muhammet Ali Yenilmez, 14. Hakkı Yıldız, 35. Berkant Taşkıran, 61. Tevfik Şanver
Yedekler
28. Erkan Anapa, 10. Ertaç Bağcı, 70. Hamza Türkmen, 17. Yasin Çakaloğlu, 19. Ercan Dişkaya, 33. Ferhat Şahan Uçar, 59. Vedat Saygı
Teknik Sorumlu
Mehmet Seçkin
Goller
Mehmet Küçükdurmuş,24.dk (f), Mehmet Küçükdurmuş,39.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Gökhan Çırak 59.dk, Sarı Kart Mehmet Küçükdurmuş 25.dk, Sarı Kart Süleyman Ergün 29.dk
Oyundan Çıkanlar
Berkant Taşkıran 87.dk, Ekrem Çalışanlar 76.dk, Süleyman Ergün 57.dk, Hakkı Yıldız 76.dk
Oyuna Girenler
Ercan Dişkaya 87.dk, Vedat Saygı 76.dk, Hamza Türkmen 57.dk, Yasin Çakaloğlu 76.dk
Artvin Hopaspor İlk 11
1. Furkan Keleş, 4. Güray Fırat, 7. Fatih Dalgıç, 8. Niyazi Çolak, 9. Eray Pazar, 10. Taner Gürsoy, 11. Feyyaz Aydil, 24. Doğukan Bad, 53. Ufuk Boncukçu, 58. Yücel Yıldırım, 80. Tugay Yıldırım
Yedekler
41. Murat Özkan, 17. Furkan Cinkaya, 21. Berkay Yılmaz, 36. Doğan Çamlı, 66. Hüseyin Durak, 70. Mehmet Avcı, 94. Mertcan Arslan
Teknik Sorumlu
Coşkun Öz
Goller
Eray Pazar,45+2.dk (h), Eray Pazar,72.dk (f), Furkan Cinkaya,87.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Doğukan Bad 26.dk, Sarı Kart Doğan Çamlı 87.dk
Oyundan Çıkanlar
Feyyaz Aydil 19.dk, Ufuk Boncukçu 68.dk, Eray Pazar 90+1.dk, Tugay Yıldırım 90+1.dk
Oyuna Girenler
Furkan Cinkaya 19.dk, Doğan Çamlı 68.dk, Mehmet Avcı 90+1.dk, Hüseyin Durak 90+1.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Diyarbekirspor
|10
|8
|1
|1
|12
|3
|25
|9
|2
|1928 Bucaspor
|10
|7
|1
|2
|21
|8
|22
|13
|3
|Arnavutköy Belediye
|9
|5
|2
|2
|10
|7
|17
|3
|4
|Fatsa Belediyespor
|10
|5
|2
|3
|10
|8
|17
|2
|5
|Edirnespor
|10
|5
|1
|4
|15
|13
|16
|2
|6
|Artvin Hopaspor
|10
|5
|1
|4
|17
|18
|16
|-1
|7
|Yeşilyurt Belediyespor
|9
|4
|2
|3
|13
|8
|14
|5
|8
|Belediye Derincespor
|10
|3
|5
|2
|10
|8
|14
|2
|9
|Ofspor
|8
|3
|3
|2
|13
|12
|12
|1
|10
|Çankaya FK
|8
|4
|0
|4
|8
|8
|12
|0
|11
|Nevşehir Belediyespor
|10
|3
|2
|5
|8
|11
|11
|-3
|12
|Payasspor
|10
|2
|3
|5
|12
|14
|9
|-2
|13
|Kızılcabölükspor
|10
|2
|3
|5
|11
|15
|9
|-4
|14
|1877 Alemdağspor
|10
|2
|3
|5
|10
|18
|9
|-8
|15
|Antalya Kemerspor
|10
|1
|4
|5
|9
|15
|7
|-6
|16
|Manisaspor
|10
|0
|3
|7
|5
|18
|3
|-13
Fikstür
|19.11.2020
|1928 Bucaspor
|3-0
|Kızılcabölükspor
|19.11.2020
|1877 Alemdağspor
|2-1
|Nevşehir Belediyespor
|19.11.2020
|Payasspor
|2-3
|Artvin Hopaspor
|19.11.2020
|Ofspor
|1-1
|Kemerspor 2003
|19.11.2020
|Manisaspor
|0-3
|Yeşilyurt Belediyespor
|19.11.2020
|Diyarbekirspor
|1-0
|Edirnespor
|19.11.2020
|Belediye Derincespor
|0-1
|Fatsa Belediyespor
|19.11.2020
|Arnavutköy Belediye
|P-P
|Çankaya FK