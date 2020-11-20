2020-2021 Payasspor 2 - 3 Artvin Hopaspor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 10. hafta maçında Payasspor, Artvin Hopaspor ile karşılaştı. maç 2-3 sona erdi. Payasspor ve Artvin Hopaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 10. hafta maçında Payasspor sahasında Artvin Hopaspor ile 19.11.2020 12:00'da karşılaştı. Payas İlçe Stadı - Hatay stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Payasspor - Artvin Hopaspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Payas İlçe Stadı - Hatay stadyumunda oynanan maç 2-3 sona erdi. Payasspor - Artvin Hopaspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Payas İlçe Stadı - Hatay



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.11.2020 12:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Taner Tuncer(hakem), Emir Kılıçarslan(1. Yardımcı Hakem), Recep Güneş(2. Yardımcı Hakem), Can Durgut(dördüncü Hakem)

Payasspor

Payasspor İlk 11

1. Suphi Dağ, 3. Ekrem Çalışanlar, 4. Doğukan Ateş, 5. Süleyman Ergün, 7. Gökhan Çırak, 8. Koray Kurt, 9. Mehmet Küçükdurmuş, 13. Muhammet Ali Yenilmez, 14. Hakkı Yıldız, 35. Berkant Taşkıran, 61. Tevfik Şanver



Yedekler

28. Erkan Anapa, 10. Ertaç Bağcı, 70. Hamza Türkmen, 17. Yasin Çakaloğlu, 19. Ercan Dişkaya, 33. Ferhat Şahan Uçar, 59. Vedat Saygı



Teknik Sorumlu

Mehmet Seçkin



Goller

Mehmet Küçükdurmuş,24.dk (f), Mehmet Küçükdurmuş,39.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Gökhan Çırak 59.dk, Sarı Kart Mehmet Küçükdurmuş 25.dk, Sarı Kart Süleyman Ergün 29.dk



Oyundan Çıkanlar

Berkant Taşkıran 87.dk, Ekrem Çalışanlar 76.dk, Süleyman Ergün 57.dk, Hakkı Yıldız 76.dk



Oyuna Girenler

Ercan Dişkaya 87.dk, Vedat Saygı 76.dk, Hamza Türkmen 57.dk, Yasin Çakaloğlu 76.dk

Artvin Hopaspor

Artvin Hopaspor İlk 11

1. Furkan Keleş, 4. Güray Fırat, 7. Fatih Dalgıç, 8. Niyazi Çolak, 9. Eray Pazar, 10. Taner Gürsoy, 11. Feyyaz Aydil, 24. Doğukan Bad, 53. Ufuk Boncukçu, 58. Yücel Yıldırım, 80. Tugay Yıldırım



Yedekler

41. Murat Özkan, 17. Furkan Cinkaya, 21. Berkay Yılmaz, 36. Doğan Çamlı, 66. Hüseyin Durak, 70. Mehmet Avcı, 94. Mertcan Arslan



Teknik Sorumlu

Coşkun Öz



Goller

Eray Pazar,45+2.dk (h), Eray Pazar,72.dk (f), Furkan Cinkaya,87.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Doğukan Bad 26.dk, Sarı Kart Doğan Çamlı 87.dk



Oyundan Çıkanlar

Feyyaz Aydil 19.dk, Ufuk Boncukçu 68.dk, Eray Pazar 90+1.dk, Tugay Yıldırım 90+1.dk



Oyuna Girenler

Furkan Cinkaya 19.dk, Doğan Çamlı 68.dk, Mehmet Avcı 90+1.dk, Hüseyin Durak 90+1.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 10 8 1 1 12 3 25 9 2 1928 Bucaspor 10 7 1 2 21 8 22 13 3 Arnavutköy Belediye 9 5 2 2 10 7 17 3 4 Fatsa Belediyespor 10 5 2 3 10 8 17 2 5 Edirnespor 10 5 1 4 15 13 16 2 6 Artvin Hopaspor 10 5 1 4 17 18 16 -1 7 Yeşilyurt Belediyespor 9 4 2 3 13 8 14 5 8 Belediye Derincespor 10 3 5 2 10 8 14 2 9 Ofspor 8 3 3 2 13 12 12 1 10 Çankaya FK 8 4 0 4 8 8 12 0 11 Nevşehir Belediyespor 10 3 2 5 8 11 11 -3 12 Payasspor 10 2 3 5 12 14 9 -2 13 Kızılcabölükspor 10 2 3 5 11 15 9 -4 14 1877 Alemdağspor 10 2 3 5 10 18 9 -8 15 Antalya Kemerspor 10 1 4 5 9 15 7 -6 16 Manisaspor 10 0 3 7 5 18 3 -13

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