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2020-2021 Payasspor 2 - 3 Artvin Hopaspor / Maç Özeti

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 10. hafta maçında Payasspor, Artvin Hopaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Payasspor 2 - 3 Artvin Hopaspor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 10. hafta maçında Payasspor, Artvin Hopaspor ile karşılaştı. maç 2-3 sona erdi. Payasspor ve Artvin Hopaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 10. hafta maçında Payasspor sahasında Artvin Hopaspor ile 19.11.2020 12:00'da karşılaştı. Payas İlçe Stadı - Hatay stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Payasspor - Artvin Hopaspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Payas İlçe Stadı - Hatay stadyumunda oynanan maç 2-3 sona erdi.

Payasspor - Artvin Hopaspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Payas İlçe Stadı - Hatay

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.11.2020 12:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Taner Tuncer(hakem), Emir Kılıçarslan(1. Yardımcı Hakem), Recep Güneş(2. Yardımcı Hakem), Can Durgut(dördüncü Hakem)

PAYASSPORPayasspor

Payasspor İlk 11
1. Suphi Dağ, 3. Ekrem Çalışanlar, 4. Doğukan Ateş, 5. Süleyman Ergün, 7. Gökhan Çırak, 8. Koray Kurt, 9. Mehmet Küçükdurmuş, 13. Muhammet Ali Yenilmez, 14. Hakkı Yıldız, 35. Berkant Taşkıran, 61. Tevfik Şanver

Yedekler
28. Erkan Anapa, 10. Ertaç Bağcı, 70. Hamza Türkmen, 17. Yasin Çakaloğlu, 19. Ercan Dişkaya, 33. Ferhat Şahan Uçar, 59. Vedat Saygı

Teknik Sorumlu
Mehmet Seçkin

Goller
Mehmet Küçükdurmuş,24.dk (f), Mehmet Küçükdurmuş,39.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Gökhan Çırak 59.dk, Sarı Kart Mehmet Küçükdurmuş 25.dk, Sarı Kart Süleyman Ergün 29.dk

Oyundan Çıkanlar
Berkant Taşkıran 87.dk, Ekrem Çalışanlar 76.dk, Süleyman Ergün 57.dk, Hakkı Yıldız 76.dk

Oyuna Girenler
Ercan Dişkaya 87.dk, Vedat Saygı 76.dk, Hamza Türkmen 57.dk, Yasin Çakaloğlu 76.dk

ARTVİN HOPASPORArtvin Hopaspor

Artvin Hopaspor İlk 11
1. Furkan Keleş, 4. Güray Fırat, 7. Fatih Dalgıç, 8. Niyazi Çolak, 9. Eray Pazar, 10. Taner Gürsoy, 11. Feyyaz Aydil, 24. Doğukan Bad, 53. Ufuk Boncukçu, 58. Yücel Yıldırım, 80. Tugay Yıldırım

Yedekler
41. Murat Özkan, 17. Furkan Cinkaya, 21. Berkay Yılmaz, 36. Doğan Çamlı, 66. Hüseyin Durak, 70. Mehmet Avcı, 94. Mertcan Arslan

Teknik Sorumlu
Coşkun Öz

Goller
Eray Pazar,45+2.dk (h), Eray Pazar,72.dk (f), Furkan Cinkaya,87.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Doğukan Bad 26.dk, Sarı Kart Doğan Çamlı 87.dk

Oyundan Çıkanlar
Feyyaz Aydil 19.dk, Ufuk Boncukçu 68.dk, Eray Pazar 90+1.dk, Tugay Yıldırım 90+1.dk

Oyuna Girenler
Furkan Cinkaya 19.dk, Doğan Çamlı 68.dk, Mehmet Avcı 90+1.dk, Hüseyin Durak 90+1.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor10811123259
21928 Bucaspor107122182213
3Arnavutköy Belediye9522107173
4Fatsa Belediyespor10523108172
5Edirnespor105141513162
6Artvin Hopaspor10514171816-1
7Yeşilyurt Belediyespor9423138145
8Belediye Derincespor10352108142
9Ofspor83321312121
10Çankaya FK840488120
11Nevşehir Belediyespor1032581111-3
12Payasspor1023512149-2
13Kızılcabölükspor1023511159-4
141877 Alemdağspor1023510189-8
15Antalya Kemerspor101459157-6
16Manisaspor100375183-13

Fikstür

19.11.20201928 Bucaspor3-0Kızılcabölükspor
19.11.20201877 Alemdağspor2-1Nevşehir Belediyespor
19.11.2020Payasspor2-3Artvin Hopaspor
19.11.2020Ofspor1-1Kemerspor 2003
19.11.2020Manisaspor0-3Yeşilyurt Belediyespor
19.11.2020Diyarbekirspor1-0Edirnespor
19.11.2020Belediye Derincespor0-1Fatsa Belediyespor
19.11.2020Arnavutköy BelediyeP-PÇankaya FK
Onur Çelik
Spor Editörü


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