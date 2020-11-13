2020-2021 Payasspor 3 - 0 1877 Alemdağ Spor / Maç Özeti
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 8. hafta maçında Payasspor, 1877 Alemdağ Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 8. hafta maçında Payasspor, 1877 Alemdağ Spor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Payasspor ve 1877 Alemdağ Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 8. hafta maçında Payasspor sahasında 1877 Alemdağ Spor ile 12.11.2020 13:00'da karşılaştı. Payas İlçe Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Payasspor - 1877 Alemdağ Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Payas İlçe Stadı stadyumunda oynanan maç 3-0 sona erdi.
Payasspor - 1877 Alemdağ Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Payas İlçe Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
12.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Mehmet Güngör(hakem), Mustafa Yüksel(1. Yardımcı Hakem), Eray Tanık(2. Yardımcı Hakem), Tugay Benek(dördüncü Hakem)
Payasspor İlk 11
1. Suphi Dağ, 13. Muhammet Ali Yenilmez, 7. Gökhan Çırak, 8. Koray Kurt, 9. Mehmet Küçükdurmuş, 14. Hakkı Yıldız, 35. Berkant Taşkıran, 70. Hamza Türkmen, 3. Ekrem Çalışanlar, 61. Tevfik Şanver, 77. Samed Aytekin
Yedekler
28. Erkan Anapa, 59. Vedat Saygı, 5. Süleyman Ergün, 17. Yasin Çakaloğlu, 10. Ertaç Bağcı, 16. Eren Köroğlu, 33. Ferhat Şahan Uçar
Teknik Sorumlu
Mehmet Seçkin
Goller
{homeGoal}
Kartlar
{homeCard}
Oyundan Çıkanlar
{homeOut}
Oyuna Girenler
{homeIn}
1877 Alemdağ Spor İlk 11
53. Muzaffer Sarıibrahim, 4. Sertaç Gökaltın, 10. Çağlar Özel, 17. Fırat Aras, 19. Alperen Bektaş, 20. Emre Dalgalıdere, 25. Metehan Çakal, 27. Serhat Enes Çalışan, 52. Erhan Göç, 61. Ertuğrul Usta, 66. Emirhan Özer
Yedekler
97. Armağan Önür, 2. Ahmet Taner Çukadar, 3. Cenkay Akdoğan, 5. Caner Demircan, 9. Anıl Kara, 21. Yusuf Demir, 81. Oğuzhan Çimen
Teknik Sorumlu
Mehmet Kenan Öztürk
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Diyarbekirspor
|8
|7
|0
|1
|11
|3
|21
|8
|2
|1928 Bucaspor
|8
|6
|1
|1
|17
|6
|19
|11
|3
|Arnavutköy Belediye
|8
|5
|2
|1
|10
|6
|17
|4
|4
|Edirnespor
|8
|4
|1
|3
|12
|11
|13
|1
|5
|Fatsa Belediyespor
|8
|4
|1
|3
|9
|8
|13
|1
|6
|Çankaya FK
|7
|4
|0
|3
|8
|7
|12
|1
|7
|Ofspor
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|11
|3
|8
|Belediye Derincespor
|8
|2
|5
|1
|9
|7
|11
|2
|9
|Artvin Hopaspor
|8
|3
|1
|4
|10
|13
|10
|-3
|10
|Yeşilyurt Belediyespor
|7
|2
|2
|3
|9
|8
|8
|1
|11
|Kızılcabölükspor
|8
|2
|2
|4
|10
|11
|8
|-1
|12
|Payasspor
|8
|2
|2
|4
|8
|9
|8
|-1
|13
|Nevşehir Belediyespor
|8
|2
|2
|4
|5
|8
|8
|-3
|14
|1877 Alemdağspor
|8
|1
|3
|4
|5
|13
|6
|-8
|15
|Kemerspor 2003
|8
|1
|2
|5
|6
|12
|5
|-6
|16
|Manisaspor
|8
|0
|2
|6
|4
|14
|2
|-10
Fikstür
|12.11.2020
|1928 Bucaspor
|3-1
|Artvin Hopaspor
|12.11.2020
|Payasspor
|3-0
|1877 Alemdağspor
|12.11.2020
|Ofspor
|3-1
|Fatsa Belediyespor
|12.11.2020
|Manisaspor
|0-0
|Nevşehir Belediyespor
|12.11.2020
|Kemerspor 2003
|0-2
|Edirnespor
|12.11.2020
|Diyarbekirspor
|1-0
|Çankaya FK
|12.11.2020
|Belediye Derincespor
|1-1
|Yeşilyurt Belediyespor
|12.11.2020
|Arnavutköy Belediye
|1-0
|Kızılcabölükspor