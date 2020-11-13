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2020-2021 Payasspor 3 - 0 1877 Alemdağ Spor / Maç Özeti

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 8. hafta maçında Payasspor, 1877 Alemdağ Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Payasspor 3 - 0 1877 Alemdağ Spor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 8. hafta maçında Payasspor, 1877 Alemdağ Spor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Payasspor ve 1877 Alemdağ Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 8. hafta maçında Payasspor sahasında 1877 Alemdağ Spor ile 12.11.2020 13:00'da karşılaştı. Payas İlçe Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Payasspor - 1877 Alemdağ Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Payas İlçe Stadı stadyumunda oynanan maç 3-0 sona erdi.

Payasspor - 1877 Alemdağ Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Payas İlçe Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
12.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Mehmet Güngör(hakem), Mustafa Yüksel(1. Yardımcı Hakem), Eray Tanık(2. Yardımcı Hakem), Tugay Benek(dördüncü Hakem)

PAYASSPORPayasspor

Payasspor İlk 11
1. Suphi Dağ, 13. Muhammet Ali Yenilmez, 7. Gökhan Çırak, 8. Koray Kurt, 9. Mehmet Küçükdurmuş, 14. Hakkı Yıldız, 35. Berkant Taşkıran, 70. Hamza Türkmen, 3. Ekrem Çalışanlar, 61. Tevfik Şanver, 77. Samed Aytekin

Yedekler
28. Erkan Anapa, 59. Vedat Saygı, 5. Süleyman Ergün, 17. Yasin Çakaloğlu, 10. Ertaç Bağcı, 16. Eren Köroğlu, 33. Ferhat Şahan Uçar

Teknik Sorumlu
Mehmet Seçkin

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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1877 ALEMDAĞ SPOR1877 Alemdağ Spor

1877 Alemdağ Spor İlk 11
53. Muzaffer Sarıibrahim, 4. Sertaç Gökaltın, 10. Çağlar Özel, 17. Fırat Aras, 19. Alperen Bektaş, 20. Emre Dalgalıdere, 25. Metehan Çakal, 27. Serhat Enes Çalışan, 52. Erhan Göç, 61. Ertuğrul Usta, 66. Emirhan Özer

Yedekler
97. Armağan Önür, 2. Ahmet Taner Çukadar, 3. Cenkay Akdoğan, 5. Caner Demircan, 9. Anıl Kara, 21. Yusuf Demir, 81. Oğuzhan Çimen

Teknik Sorumlu
Mehmet Kenan Öztürk

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor8701113218
21928 Bucaspor86111761911
3Arnavutköy Belediye8521106174
4Edirnespor84131211131
5Fatsa Belediyespor841398131
6Çankaya FK740387121
7Ofspor6321118113
8Belediye Derincespor825197112
9Artvin Hopaspor8314101310-3
10Yeşilyurt Belediyespor72239881
11Kızılcabölükspor822410118-1
12Payasspor8224898-1
13Nevşehir Belediyespor8224588-3
141877 Alemdağspor81345136-8
15Kemerspor 200381256125-6
16Manisaspor80264142-10

Fikstür

12.11.20201928 Bucaspor3-1Artvin Hopaspor
12.11.2020Payasspor3-01877 Alemdağspor
12.11.2020Ofspor3-1Fatsa Belediyespor
12.11.2020Manisaspor0-0Nevşehir Belediyespor
12.11.2020Kemerspor 20030-2Edirnespor
12.11.2020Diyarbekirspor1-0Çankaya FK
12.11.2020Belediye Derincespor1-1Yeşilyurt Belediyespor
12.11.2020Arnavutköy Belediye1-0Kızılcabölükspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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