2020-2021 Payasspor 3 - 0 1877 Alemdağ Spor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 8. hafta maçında Payasspor, 1877 Alemdağ Spor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Payasspor ve 1877 Alemdağ Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 8. hafta maçında Payasspor sahasında 1877 Alemdağ Spor ile 12.11.2020 13:00'da karşılaştı. Payas İlçe Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Payasspor - 1877 Alemdağ Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Payas İlçe Stadı stadyumunda oynanan maç 3-0 sona erdi. Payasspor - 1877 Alemdağ Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Payas İlçe Stadı



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

12.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Mehmet Güngör(hakem), Mustafa Yüksel(1. Yardımcı Hakem), Eray Tanık(2. Yardımcı Hakem), Tugay Benek(dördüncü Hakem)

Payasspor

Payasspor İlk 11

1. Suphi Dağ, 13. Muhammet Ali Yenilmez, 7. Gökhan Çırak, 8. Koray Kurt, 9. Mehmet Küçükdurmuş, 14. Hakkı Yıldız, 35. Berkant Taşkıran, 70. Hamza Türkmen, 3. Ekrem Çalışanlar, 61. Tevfik Şanver, 77. Samed Aytekin



Yedekler

28. Erkan Anapa, 59. Vedat Saygı, 5. Süleyman Ergün, 17. Yasin Çakaloğlu, 10. Ertaç Bağcı, 16. Eren Köroğlu, 33. Ferhat Şahan Uçar



Teknik Sorumlu

Mehmet Seçkin



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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1877 Alemdağ Spor

1877 Alemdağ Spor İlk 11

53. Muzaffer Sarıibrahim, 4. Sertaç Gökaltın, 10. Çağlar Özel, 17. Fırat Aras, 19. Alperen Bektaş, 20. Emre Dalgalıdere, 25. Metehan Çakal, 27. Serhat Enes Çalışan, 52. Erhan Göç, 61. Ertuğrul Usta, 66. Emirhan Özer



Yedekler

97. Armağan Önür, 2. Ahmet Taner Çukadar, 3. Cenkay Akdoğan, 5. Caner Demircan, 9. Anıl Kara, 21. Yusuf Demir, 81. Oğuzhan Çimen



Teknik Sorumlu

Mehmet Kenan Öztürk



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 8 7 0 1 11 3 21 8 2 1928 Bucaspor 8 6 1 1 17 6 19 11 3 Arnavutköy Belediye 8 5 2 1 10 6 17 4 4 Edirnespor 8 4 1 3 12 11 13 1 5 Fatsa Belediyespor 8 4 1 3 9 8 13 1 6 Çankaya FK 7 4 0 3 8 7 12 1 7 Ofspor 6 3 2 1 11 8 11 3 8 Belediye Derincespor 8 2 5 1 9 7 11 2 9 Artvin Hopaspor 8 3 1 4 10 13 10 -3 10 Yeşilyurt Belediyespor 7 2 2 3 9 8 8 1 11 Kızılcabölükspor 8 2 2 4 10 11 8 -1 12 Payasspor 8 2 2 4 8 9 8 -1 13 Nevşehir Belediyespor 8 2 2 4 5 8 8 -3 14 1877 Alemdağspor 8 1 3 4 5 13 6 -8 15 Kemerspor 2003 8 1 2 5 6 12 5 -6 16 Manisaspor 8 0 2 6 4 14 2 -10

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