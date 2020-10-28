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2020-2021 Pazarspor, Karacabey Belediye Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta maçında Pazarspor, Karacabey Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Pazarspor, Karacabey Belediye Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta maçında Pazarspor, Karacabey Belediye Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Pazarspor ve Karacabey Belediye Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te 7. hafta maçında Pazarspor sahasında Karacabey Belediye Spor ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. Pazar İlçe stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Pazarspor - Karacabey Belediye Spor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
Pazar İlçe

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Davut Dakul Çelik(hakem), Uğur Önay(1. Yardımcı Hakem), Kadir Günal(2. Yardımcı Hakem), Hasan Avcı(dördüncü Hakem)

PAZARSPORPazarspor

Pazarspor İlk 11
27. Mustafa Güngör, 5. Mete Karahan, 99. Eren Karadağ, 9. Can Muhammet Vural, 10. Şahinali Terzi, 21. Onur Civelek, 39. Emre Akgün, 46. Ali Osman Karnapoğlu, 53. Aykut Civelek, 61. Taha Gür, 66. Kadir Kaan Yurdakul

Yedekler
1. Çağrı Can Tanrıbilir, 34. Ceyhun Sarı, 11. Savaş Çakır, 15. Furkan Yıldırım, 17. Oğuzhan Demir, 23. İbrahim Topaloğlu, 55. Ömercan Öndaş, 77. Muhammet Çelik, 7. Hüseyin Eray Karataş

Teknik Sorumlu
Cafer Aydın

KARACABEY BELEDİYE SPORKaracabey Belediye Spor

Karacabey Belediye Spor İlk 11
1. Hasan Kaya, 35. Onur Özcan, 61. Rasimcan Değirmenci, 5. Hasan Güleryüz, 12. İlyas Yılmazer, 24. Alper Karaman, 34. Gökhan Cingirt, 8. Sergen İlhan, 11. Yusuf Türk, 7. Sefa Durmuş, 9. Gökhan Erdöl

Yedekler
96. Veysel Sapan, 26. Hüseyin Arslan, 2. Ömer Faruk Gümüş, 75. Murat Karadeniz, 25. Taşkın Kartal, 17. Abdullah Dıjlan Aydın, 70. Berk Ali Nızam, 99. Ömer Çetinbaş

Teknik Sorumlu
Erdoğan Yılmaz

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Turgutluspor760184184
2Eyüpspor7511136167
3Serik Belediyespor7421114147
4Tarsus İdman Yurdu73311410124
5Van Spor733154121
6Karacabey Belediyespor732285113
7Etimesgut Belediyespor732274113
8Kırşehir Belediyespor732265111
9Kırklarelispor724172105
10Sakaryaspor724176101
11Elazığspor731391110-2
12Bayburt Özel İdare Spor63036690
13Mamak FK72236108-4
14Pendikspor721410971
151922 Konyaspor72146571
16Pazarspor721410167-6
17Sivas Belediyespor61329960
18Bodrumspor71248105-2
19Kastamonuspor71247145-7
20Kardemir Karabükspor70073200-17

Fikstür

28.10.2020Turgutluspor2-1Kardemir Karabükspor
28.10.20201922 Konyaspor3-0Elazığspor
28.10.2020Van Spor1-1Bodrumspor
28.10.2020Tarsus İdman Yurdu4-0Başkent Akademi FK
28.10.2020Sakaryaspor2-2Sivas Belediyespor
28.10.2020Pazarspor1-1Karacabey Belediyespor
28.10.2020Kırklarelispor0-1Kırşehir Belediyespor
28.10.2020Kastamonuspor1-0Bayburt Özel İdare Spor
28.10.2020Eyüpspor1-0Pendikspor
28.10.2020Etimesgut Belediyespor2-0Serik Belediyespor
Onur Çelik
Spor Editörü


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