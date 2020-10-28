2020-2021 Pazarspor, Karacabey Belediye Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta maçında Pazarspor, Karacabey Belediye Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Pazarspor ve Karacabey Belediye Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te 7. hafta maçında Pazarspor sahasında Karacabey Belediye Spor ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. Pazar İlçe stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Pazarspor - Karacabey Belediye Spor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Pazar İlçe



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Davut Dakul Çelik(hakem), Uğur Önay(1. Yardımcı Hakem), Kadir Günal(2. Yardımcı Hakem), Hasan Avcı(dördüncü Hakem)

Pazarspor

Pazarspor İlk 11

27. Mustafa Güngör, 5. Mete Karahan, 99. Eren Karadağ, 9. Can Muhammet Vural, 10. Şahinali Terzi, 21. Onur Civelek, 39. Emre Akgün, 46. Ali Osman Karnapoğlu, 53. Aykut Civelek, 61. Taha Gür, 66. Kadir Kaan Yurdakul



Yedekler

1. Çağrı Can Tanrıbilir, 34. Ceyhun Sarı, 11. Savaş Çakır, 15. Furkan Yıldırım, 17. Oğuzhan Demir, 23. İbrahim Topaloğlu, 55. Ömercan Öndaş, 77. Muhammet Çelik, 7. Hüseyin Eray Karataş



Teknik Sorumlu

Cafer Aydın

Karacabey Belediye Spor

Karacabey Belediye Spor İlk 11

1. Hasan Kaya, 35. Onur Özcan, 61. Rasimcan Değirmenci, 5. Hasan Güleryüz, 12. İlyas Yılmazer, 24. Alper Karaman, 34. Gökhan Cingirt, 8. Sergen İlhan, 11. Yusuf Türk, 7. Sefa Durmuş, 9. Gökhan Erdöl



Yedekler

96. Veysel Sapan, 26. Hüseyin Arslan, 2. Ömer Faruk Gümüş, 75. Murat Karadeniz, 25. Taşkın Kartal, 17. Abdullah Dıjlan Aydın, 70. Berk Ali Nızam, 99. Ömer Çetinbaş



Teknik Sorumlu

Erdoğan Yılmaz

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Turgutluspor 7 6 0 1 8 4 18 4 2 Eyüpspor 7 5 1 1 13 6 16 7 3 Serik Belediyespor 7 4 2 1 11 4 14 7 4 Tarsus İdman Yurdu 7 3 3 1 14 10 12 4 5 Van Spor 7 3 3 1 5 4 12 1 6 Karacabey Belediyespor 7 3 2 2 8 5 11 3 7 Etimesgut Belediyespor 7 3 2 2 7 4 11 3 8 Kırşehir Belediyespor 7 3 2 2 6 5 11 1 9 Kırklarelispor 7 2 4 1 7 2 10 5 10 Sakaryaspor 7 2 4 1 7 6 10 1 11 Elazığspor 7 3 1 3 9 11 10 -2 12 Bayburt Özel İdare Spor 6 3 0 3 6 6 9 0 13 Mamak FK 7 2 2 3 6 10 8 -4 14 Pendikspor 7 2 1 4 10 9 7 1 15 1922 Konyaspor 7 2 1 4 6 5 7 1 16 Pazarspor 7 2 1 4 10 16 7 -6 17 Sivas Belediyespor 6 1 3 2 9 9 6 0 18 Bodrumspor 7 1 2 4 8 10 5 -2 19 Kastamonuspor 7 1 2 4 7 14 5 -7 20 Kardemir Karabükspor 7 0 0 7 3 20 0 -17

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