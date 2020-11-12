2020-2021 Sakaryaspor, Bodrumspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. hafta maçında Sakaryaspor, Bodrumspor ile karşılaştı. maç 2-6 sona erdi. Sakaryaspor ve Bodrumspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 9. hafta maçında Sakaryaspor sahasında Bodrumspor ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. Yeni Sakarya Atatürk - Sakarya - Sakarya Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Sakaryaspor - Bodrumspor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Yeni Sakarya Atatürk - Sakarya - Sakarya Merkez



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

11.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Bayram Başkan(hakem), Muhammed Yıldız(1. Yardımcı Hakem), Umut İncili(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Şükrü Közcü(dördüncü Hakem)

Sakaryaspor

Sakaryaspor İlk 11

99. Oğuz Çalışkan, 8. Nuri Fatih Aydin, 10. Muhammet Reis, 17. Devrim Taşkaya, 19. Ali Özgün, 23. Mehmet Boztepe, 47. Azad Filiz, 53. Burak Öksüz, 58. Özkan Taştemur, 65. Çağrı Ortakaya, 96. Ümit Yasin Arslan



Yedekler

74. Alişan Şeker, 4. Caner Koca, 7. Abdulaziz Solmaz, 9. Berk İsmail Ünsal, 11. Hasan Bilal, 13. Fatih Tultak, 20. Oğuzhan Kayar, 38. Hakan Aslantaş, 67. Alpay Koçaklı, 88. Berkay Can Değirmencioğlu



Teknik Sorumlu

İsmail Ertekin



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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{awayLogo} Bodrumspor

Bodrumspor İlk 11

16. Gökdeniz Yılmaz, 4. Erkan Değişmez, 91. Batuhan Berkay Fındık, 7. Harun Kavaklıdere, 20. Orhan Aktaş, 10. Sergen Yatağan, 23. Ozan Sol, 25. Muhammet Aran, 8. Oğuzhan Türk, 48. Celal Dumanlı, 17. Medeni Bingöl



Yedekler

13. Melih Enes Uygun, 34. Hüseyin Erkan, 14. Emirhan Subaş, 18. Osman Yıldırım, 22. Kayahan Karagöl, 28. İsmail Tarım, 41. Emrecan Yıldızhan, 19. Emre Işık, 71. Cenk Şen, 24. Burak Çolak



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 9 7 1 1 18 8 22 10 2 Turgutluspor 9 6 0 3 9 10 18 -1 3 Serik Belediyespor 9 4 4 1 13 6 16 7 4 Etimesgut Belediyespor 9 4 3 2 9 5 15 4 5 Van Spor 9 4 3 2 8 5 15 3 6 Karacabey Belediyespor 9 4 2 3 12 8 14 4 7 Kırşehir Belediyespor 8 4 2 2 7 5 14 2 8 Kırklarelispor 9 3 4 2 8 3 13 5 9 Sakaryaspor 9 3 4 2 12 12 13 0 10 Tarsus İdman Yurdu 9 3 3 3 15 13 12 2 11 1922 Konyaspor 9 3 2 4 9 6 11 3 12 Mamak FK 9 3 2 4 7 13 11 -6 13 Pendikspor 9 3 1 5 11 10 10 1 14 Elazığspor 9 4 1 4 13 15 13 -2 15 Pazarspor 8 3 1 4 12 17 10 -5 16 Sivas Belediyespor 8 2 3 3 13 13 9 0 17 Bayburt Özel İdare Spor 8 3 0 5 6 10 9 -4 18 Kastamonuspor 9 2 3 4 9 15 9 -6 19 Bodrumspor 9 2 2 5 15 14 8 1 20 Kardemir Karabükspor 9 0 1 8 3 21 1 -18

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