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2020-2021 Sakaryaspor, Bodrumspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. hafta maçında Sakaryaspor, Bodrumspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Sakaryaspor, Bodrumspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. hafta maçında Sakaryaspor, Bodrumspor ile karşılaştı. maç 2-6 sona erdi. Sakaryaspor ve Bodrumspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 9. hafta maçında Sakaryaspor sahasında Bodrumspor ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. Yeni Sakarya Atatürk - Sakarya - Sakarya Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Sakaryaspor - Bodrumspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Sakaryaspor - Bodrumspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Yeni Sakarya Atatürk - Sakarya - Sakarya Merkez

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Bayram Başkan(hakem), Muhammed Yıldız(1. Yardımcı Hakem), Umut İncili(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Şükrü Közcü(dördüncü Hakem)

SAKARYASPORSakaryaspor

Sakaryaspor İlk 11
99. Oğuz Çalışkan, 8. Nuri Fatih Aydin, 10. Muhammet Reis, 17. Devrim Taşkaya, 19. Ali Özgün, 23. Mehmet Boztepe, 47. Azad Filiz, 53. Burak Öksüz, 58. Özkan Taştemur, 65. Çağrı Ortakaya, 96. Ümit Yasin Arslan

Yedekler
74. Alişan Şeker, 4. Caner Koca, 7. Abdulaziz Solmaz, 9. Berk İsmail Ünsal, 11. Hasan Bilal, 13. Fatih Tultak, 20. Oğuzhan Kayar, 38. Hakan Aslantaş, 67. Alpay Koçaklı, 88. Berkay Can Değirmencioğlu

Teknik Sorumlu
İsmail Ertekin

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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{awayLogo}Bodrumspor

Bodrumspor İlk 11
16. Gökdeniz Yılmaz, 4. Erkan Değişmez, 91. Batuhan Berkay Fındık, 7. Harun Kavaklıdere, 20. Orhan Aktaş, 10. Sergen Yatağan, 23. Ozan Sol, 25. Muhammet Aran, 8. Oğuzhan Türk, 48. Celal Dumanlı, 17. Medeni Bingöl

Yedekler
13. Melih Enes Uygun, 34. Hüseyin Erkan, 14. Emirhan Subaş, 18. Osman Yıldırım, 22. Kayahan Karagöl, 28. İsmail Tarım, 41. Emrecan Yıldızhan, 19. Emre Işık, 71. Cenk Şen, 24. Burak Çolak

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor97111882210
2Turgutluspor960391018-1
3Serik Belediyespor9441136167
4Etimesgut Belediyespor943295154
5Van Spor943285153
6Karacabey Belediyespor9423128144
7Kırşehir Belediyespor842275142
8Kırklarelispor934283135
9Sakaryaspor93421212130
10Tarsus İdman Yurdu93331513122
111922 Konyaspor932496113
12Mamak FK932471311-6
13Pendikspor93151110101
14Elazığspor9414131513-2
15Pazarspor8314121710-5
16Sivas Belediyespor8233131390
17Bayburt Özel İdare Spor83056109-4
18Kastamonuspor92349159-6
19Bodrumspor9225151481
20Kardemir Karabükspor90183211-18

Fikstür

11.11.2020Kırklarelispor1-0Pendikspor
11.11.20201922 Konyaspor1-1Serik Belediyespor
11.11.2020PazarsporP-PKırşehir Belediyespor
11.11.2020Sakaryaspor2-6Bodrumspor
11.11.2020Tarsus İdman Yurdu1-2Elazığspor
11.11.2020Van Spor3-0Başkent Akademi FK
11.11.2020Kastamonuspor1-0Kardemir Karabükspor
11.11.2020Karacabey Belediyespor4-0Sivas Belediyespor
11.11.2020Eyüpspor2-0Bayburt Özel İdare Spor
11.11.2020Etimesgut Belediyespor2-1Turgutluspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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