2020-2021 Sakaryaspor, Sivas Belediye Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta maçında Sakaryaspor, Sivas Belediye Spor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Sakaryaspor ve Sivas Belediye Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te 7. hafta maçında Sakaryaspor sahasında Sivas Belediye Spor ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. Yeni Sakarya Atatürk stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Sakaryaspor - Sivas Belediye Spor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Yeni Sakarya Atatürk



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Yalçın Taşkınfurat(hakem), Süleyman Yavaşoğlu(1. Yardımcı Hakem), Sinan Bilen(2. Yardımcı Hakem), Ozan Ergün(dördüncü Hakem)

Sakaryaspor

Sakaryaspor İlk 11

99. Oğuz Çalışkan, 7. Abdulaziz Solmaz, 10. Muhammet Reis, 19. Ali Özgün, 20. Oğuzhan Kayar, 23. Mehmet Boztepe, 47. Azad Filiz, 53. Burak Öksüz, 58. Özkan Taştemur, 65. Çağrı Ortakaya, 96. Ümit Yasin Arslan



Yedekler

74. Alişan Şeker, 2. Ramazan Emirhan Civelek, 4. Caner Koca, 6. Alim Can Menteşe, 8. Nuri Fatih Aydin, 9. Berk İsmail Ünsal, 13. Fatih Tultak, 17. Devrim Taşkaya, 38. Hakan Aslantaş, 67. Alpay Koçaklı



Teknik Sorumlu

İsmail Ertekin



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Sivas Belediye Spor

Sivas Belediye Spor İlk 11

35. Necati Yılmaz, 4. Şeyhmus Abdulkadir Aksu, 6. Muhsin Polat, 7. Ali Say, 8. Mustafa Aydın, 10. Ozan Kılıçoğlu, 11. Emre Şahin, 17. Burak Aydın, 22. Hüseyin Tokmak, 80. Şevki Çınar, 94. Fatih Çolak



Yedekler

99. Yunus Emre Kırdal, 5. Uğur Bulut, 9. Uğur Mustafa Türk, 18. Furkan Sağman, 23. Abdullah Halman, 52. Volkan Egri, 58. Mehmet Fatih Ayık, 69. Cumhur Yılmaztürk



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Turgutluspor 7 6 0 1 8 4 18 4 2 Eyüpspor 7 5 1 1 13 6 16 7 3 Serik Belediyespor 7 4 2 1 11 4 14 7 4 Tarsus İdman Yurdu 7 3 3 1 14 10 12 4 5 Van Spor 7 3 3 1 5 4 12 1 6 Karacabey Belediyespor 7 3 2 2 8 5 11 3 7 Etimesgut Belediyespor 7 3 2 2 7 4 11 3 8 Kırşehir Belediyespor 7 3 2 2 6 5 11 1 9 Kırklarelispor 7 2 4 1 7 2 10 5 10 Sakaryaspor 7 2 4 1 7 6 10 1 11 Elazığspor 7 3 1 3 9 11 10 -2 12 Bayburt Özel İdare Spor 6 3 0 3 6 6 9 0 13 Mamak FK 7 2 2 3 6 10 8 -4 14 Pendikspor 7 2 1 4 10 9 7 1 15 1922 Konyaspor 7 2 1 4 6 5 7 1 16 Pazarspor 7 2 1 4 10 16 7 -6 17 Sivas Belediyespor 6 1 3 2 9 9 6 0 18 Bodrumspor 7 1 2 4 8 10 5 -2 19 Kastamonuspor 7 1 2 4 7 14 5 -7 20 Kardemir Karabükspor 7 0 0 7 3 20 0 -17

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