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2020-2021 Sancaktepe 0 - 2 Afjet Afyonspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında Sancaktepe, Afjet Afyonspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Sancaktepe 0 - 2 Afjet Afyonspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında Sancaktepe, Afjet Afyonspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Sancaktepe ve Afjet Afyonspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  11. hafta maçında Sancaktepe sahasında Afjet Afyonspor ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. 15 Temmuz Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Sancaktepe - Afjet Afyonspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Sancaktepe - Afjet Afyonspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
15 Temmuz Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Volkan Okur(hakem), Fatih Karatağ(1. Yardımcı Hakem), Ferhat Dalgıç(2. Yardımcı Hakem), Erhan Kaya(dördüncü Hakem)

SANCAKTEPESancaktepe

Sancaktepe İlk 11
54. Hüseyin Yılmaz, 3. Mehmet Abdullah Çoban, 5. Erdinç Pekgöz, 7. Melık Derın, 8. Selim Kayacı, 11. Halil İbrahim Tuna, 17. Mert Örnek, 19. Davıd Deniz Kılınç, 77. Ulaş Şimşek, 58. Yakup Yiğit, 88. Behlül Aydın

Yedekler
13. Ahmed Furkan Özdemir, 22. Semih İntepe, 15. Alp Han Çetinkaya, 21. Ahmet Abdullah Çakmak, 23. Muharrem Cinan, 39. Orkun Tırpancı, 55. Onur Ural

Teknik Sorumlu
Mustafa Çapanoğlu

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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AFJET AFYONSPORAfjet Afyonspor

Afjet Afyonspor İlk 11
27. Anıl Atağ, 3. Mahmut Boz, 5. Emre Tosun, 9. Cihan Özkara, 16. Seyfettin Anıl Yaşar, 19. Savaş Tağa, 20. Veysel Karani Ünal, 89. Nazmi Candoğan, 48. Aykut Uluç, 7. Onur Ramazan Toprak, 91. Okan Yıldız

Yedekler
15. Mehmet Doğan, 11. Mehmet Özdıraz, 12. Bora Taşdemir, 4. Veli Kızılkaya, 80. Görkem Güven, 21. Yusuf Emre Kasal, 99. Hacı Mustafa Karabulut

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK11101036103126
2Hekimoğlu Trabzon106312052115
324Erzincanspor10622179208
4Uşak Spor106222013207
5Sancaktepe FK95221761711
6Sarıyer944194165
7Afjet Afyonspor94321110151
8Amed Sportif10505131615-3
9Kocaelispor942381114-3
10Ankara Demirspor7412168138
11Zonguldak Kömürspor102357129-5
12Ergene Velimeşe1123612189-6
13Çorum FK721411137-2
14Kahramanmaraşspor71428107-2
15İnegölspor91448147-6
16Hacettepe Spor101367156-8
17Niğde Anadolu FK101367206-13
18Gümüşhanespor912610205-10
19Şanlıurfaspor91175284-23

Fikstür

18.11.2020Hekimoğlu Trabzon2-0Sarıyer
18.11.2020Uşak Spor3-2Zonguldak Kömürspor
18.11.202024Erzincanspor2-3Manisa FK
18.11.2020Ergene Velimeşe3-2Niğde Anadolu FK
18.11.2020Ankara DemirsporP-Pİnegölspor
18.11.2020Amed Sportif3-0Kocaelispor
18.11.2020KahramanmaraşsporP-PÇorum FK
18.11.2020Sancaktepe FK0-2Afjet Afyonspor
19.11.2020Şanlıurfaspor Gümüşhanespor
Onur Çelik
Spor Editörü


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