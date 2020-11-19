2020-2021 Sancaktepe 0 - 2 Afjet Afyonspor / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında Sancaktepe, Afjet Afyonspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında Sancaktepe, Afjet Afyonspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Sancaktepe ve Afjet Afyonspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 11. hafta maçında Sancaktepe sahasında Afjet Afyonspor ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. 15 Temmuz Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Sancaktepe - Afjet Afyonspor maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
15 Temmuz Stadyumu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Volkan Okur(hakem), Fatih Karatağ(1. Yardımcı Hakem), Ferhat Dalgıç(2. Yardımcı Hakem), Erhan Kaya(dördüncü Hakem)
Sancaktepe İlk 11
54. Hüseyin Yılmaz, 3. Mehmet Abdullah Çoban, 5. Erdinç Pekgöz, 7. Melık Derın, 8. Selim Kayacı, 11. Halil İbrahim Tuna, 17. Mert Örnek, 19. Davıd Deniz Kılınç, 77. Ulaş Şimşek, 58. Yakup Yiğit, 88. Behlül Aydın
Yedekler
13. Ahmed Furkan Özdemir, 22. Semih İntepe, 15. Alp Han Çetinkaya, 21. Ahmet Abdullah Çakmak, 23. Muharrem Cinan, 39. Orkun Tırpancı, 55. Onur Ural
Teknik Sorumlu
Mustafa Çapanoğlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Afjet Afyonspor İlk 11
27. Anıl Atağ, 3. Mahmut Boz, 5. Emre Tosun, 9. Cihan Özkara, 16. Seyfettin Anıl Yaşar, 19. Savaş Tağa, 20. Veysel Karani Ünal, 89. Nazmi Candoğan, 48. Aykut Uluç, 7. Onur Ramazan Toprak, 91. Okan Yıldız
Yedekler
15. Mehmet Doğan, 11. Mehmet Özdıraz, 12. Bora Taşdemir, 4. Veli Kızılkaya, 80. Görkem Güven, 21. Yusuf Emre Kasal, 99. Hacı Mustafa Karabulut
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|11
|10
|1
|0
|36
|10
|31
|26
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|10
|6
|3
|1
|20
|5
|21
|15
|3
|24Erzincanspor
|10
|6
|2
|2
|17
|9
|20
|8
|4
|Uşak Spor
|10
|6
|2
|2
|20
|13
|20
|7
|5
|Sancaktepe FK
|9
|5
|2
|2
|17
|6
|17
|11
|6
|Sarıyer
|9
|4
|4
|1
|9
|4
|16
|5
|7
|Afjet Afyonspor
|9
|4
|3
|2
|11
|10
|15
|1
|8
|Amed Sportif
|10
|5
|0
|5
|13
|16
|15
|-3
|9
|Kocaelispor
|9
|4
|2
|3
|8
|11
|14
|-3
|10
|Ankara Demirspor
|7
|4
|1
|2
|16
|8
|13
|8
|11
|Zonguldak Kömürspor
|10
|2
|3
|5
|7
|12
|9
|-5
|12
|Ergene Velimeşe
|11
|2
|3
|6
|12
|18
|9
|-6
|13
|Çorum FK
|7
|2
|1
|4
|11
|13
|7
|-2
|14
|Kahramanmaraşspor
|7
|1
|4
|2
|8
|10
|7
|-2
|15
|İnegölspor
|9
|1
|4
|4
|8
|14
|7
|-6
|16
|Hacettepe Spor
|10
|1
|3
|6
|7
|15
|6
|-8
|17
|Niğde Anadolu FK
|10
|1
|3
|6
|7
|20
|6
|-13
|18
|Gümüşhanespor
|9
|1
|2
|6
|10
|20
|5
|-10
|19
|Şanlıurfaspor
|9
|1
|1
|7
|5
|28
|4
|-23
Fikstür
|18.11.2020
|Hekimoğlu Trabzon
|2-0
|Sarıyer
|18.11.2020
|Uşak Spor
|3-2
|Zonguldak Kömürspor
|18.11.2020
|24Erzincanspor
|2-3
|Manisa FK
|18.11.2020
|Ergene Velimeşe
|3-2
|Niğde Anadolu FK
|18.11.2020
|Ankara Demirspor
|P-P
|İnegölspor
|18.11.2020
|Amed Sportif
|3-0
|Kocaelispor
|18.11.2020
|Kahramanmaraşspor
|P-P
|Çorum FK
|18.11.2020
|Sancaktepe FK
|0-2
|Afjet Afyonspor
|19.11.2020
|Şanlıurfaspor
|Gümüşhanespor