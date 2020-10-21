2020-2021 Sancaktepe 1 - 0 Zonguldak Kömürspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'te 5. hafta maçında Sancaktepe sahasında Zonguldak Kömürspor ile 14.10.2020 15:30'da karşılaştı. 15 Temmuz Stadyumu - İstanbul - Sancaktepe stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki Sancaktepe - Zonguldak Kömürspor maçı kaç kaç bitti?

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