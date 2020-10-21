2020-2021 Sancaktepe 1 - 0 Zonguldak Kömürspor / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Sancaktepe, Zonguldak Kömürspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Sancaktepe, Zonguldak Kömürspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Sancaktepe ve Zonguldak Kömürspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'te 5. hafta maçında Sancaktepe sahasında Zonguldak Kömürspor ile 14.10.2020 15:30'da karşılaştı. 15 Temmuz Stadyumu - İstanbul - Sancaktepe stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Sancaktepe - Zonguldak Kömürspor maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
15 Temmuz Stadyumu - İstanbul - Sancaktepe
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.10.2020 15:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Erdem Demirtaş(hakem), Gökhan Özkan(1. Yardımcı Hakem), Tansu Doğan Yılmaz(2. Yardımcı Hakem), Tayfun Sarı(dördüncü Hakem)
Sancaktepe İlk 11
54. Hüseyin Yılmaz, 5. Erdinç Pekgöz, 4. Mehmet Tayfun Dingil, 19. Davıd Deniz Kılınç, 10. Doğan Ateş, 17. Mert Örnek, 20. Erhan Şentürk, 11. Halil İbrahim Tuna, 58. Yakup Yiğit, 7. Melık Derın, 88. Behlül Aydın
Yedekler
18. Emre Satılmış, 25. Feridun Kıroğlu, 77. Ulaş Şimşek, 9. İlker Avşar, 8. Selim Kayacı, 21. Ahmet Abdullah Çakmak, 22. Semih İntepe, 39. Orkun Tırpancı, 55. Onur Ural
Teknik Sorumlu
Mustafa Çapanoğlu
Goller
Melık Derın,90+5.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Doğan Ateş 89.dk, Sarı Kart Erdinç Pekgöz 51.dk, Sarı Kart Selim Kayacı 62.dk
Oyundan Çıkanlar
Halil İbrahim Tuna 46.dk, Behlül Aydın 46.dk, Davıd Deniz Kılınç 72.dk
Oyuna Girenler
Feridun Kıroğlu 46.dk, Selim Kayacı 46.dk, İlker Avşar 72.dk
Zonguldak Kömürspor İlk 11
29. Taha Cengiz Demirtaş, 14. Hakan Çevik, 61. Murat Türkkan, 19. İlker Cihan, 58. Serbay Yağız, 67. Berkan Akdeniz, 7. Emre Kara, 41. Oktay Pop, 20. Aykut Emre Yakut, 17. Batuhan Yılmaz, 57. Sinan Uzun
Yedekler
13. Yüksel Egemen Yaylı, 9. Ahmet Hakan Demirli, 22. Ali Fırat Okur, 28. Hüseyin Yılmaz, 74. İhsan Furkan Deniz, 34. Muhammed Yasir Karabay, 5. Neşet Can Bellikli, 77. Ramazan Işık, 99. Tezcan Gökmen, 6. Yilmaz Daler
Teknik Sorumlu
Turan İnce
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Murat Türkkan 54.dk, Sarı Kart İlker Cihan 20.dk, Sarı Kart Aykut Emre Yakut 90+4.dk
Oyundan Çıkanlar
İlker Cihan 90+2.dk, Sinan Uzun 75.dk, Oktay Pop 55.dk, Batuhan Yılmaz 75.dk
Oyuna Girenler
Ramazan Işık 90+2.dk, İhsan Furkan Deniz 75.dk, Ahmet Hakan Demirli 55.dk, Hüseyin Yılmaz 75.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
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|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|5
|5
|0
|0
|22
|3
|15
|19
|2
|Sancaktepe FK
|5
|3
|2
|0
|11
|1
|11
|10
|3
|Ankara Demirspor
|5
|3
|1
|1
|13
|5
|10
|8
|4
|Uşak Spor
|5
|3
|1
|1
|11
|5
|10
|6
|5
|24Erzincanspor
|4
|3
|1
|0
|8
|3
|10
|5
|6
|Sarıyer
|5
|2
|3
|0
|6
|2
|9
|4
|7
|Kocaelispor
|4
|2
|1
|1
|5
|6
|7
|-1
|8
|Hekimoğlu Trabzon
|4
|1
|3
|0
|5
|2
|6
|3
|9
|Amed Sportif
|5
|2
|0
|3
|4
|9
|6
|-5
|10
|Kahramanmaraşspor
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|5
|0
|11
|Gümüşhanespor
|5
|1
|2
|2
|6
|7
|5
|-1
|12
|Zonguldak Kömürspor
|5
|1
|2
|2
|3
|5
|5
|-2
|13
|Afjet Afyonspor
|5
|1
|2
|2
|3
|7
|5
|-4
|14
|Hacettepe Spor
|5
|1
|1
|3
|3
|5
|4
|-2
|15
|Çorum FK
|4
|1
|1
|2
|5
|9
|4
|-4
|16
|Niğde Anadolu FK
|5
|1
|1
|3
|3
|10
|4
|-7
|17
|Ergene Velimeşe
|5
|0
|2
|3
|6
|10
|2
|-4
|18
|İnegölspor
|5
|0
|2
|3
|4
|10
|2
|-6
|19
|Şanlıurfaspor
|5
|0
|1
|4
|3
|22
|1
|-19
Fikstür
|14.10.2020
|24Erzincanspor
|4-1
|Şanlıurfaspor
|14.10.2020
|Sancaktepe FK
|1-0
|Zonguldak Kömürspor
|14.10.2020
|Niğde Anadolu FK
|0-4
|Manisa FK
|14.10.2020
|Kahramanmaraşspor
|2-1
|Uşak Spor
|14.10.2020
|İnegölspor
|2-3
|Çorum FK
|14.10.2020
|Ergene Velimeşe
|0-1
|Sarıyer
|14.10.2020
|Ankara Demirspor
|2-2
|Gümüşhanespor
|14.10.2020
|Amed Sportif
|1-0
|Hacettepe Spor
|14.10.2020
|Afjet Afyonspor
|0-1
|Kocaelispor