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2020-2021 Sancaktepe 1 - 0 Zonguldak Kömürspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Sancaktepe, Zonguldak Kömürspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Sancaktepe 1 - 0 Zonguldak Kömürspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Sancaktepe, Zonguldak Kömürspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Sancaktepe ve Zonguldak Kömürspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'te  5. hafta maçında Sancaktepe sahasında Zonguldak Kömürspor ile 14.10.2020 15:30'da karşılaştı. 15 Temmuz Stadyumu - İstanbul - Sancaktepe stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Sancaktepe - Zonguldak Kömürspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
15 Temmuz Stadyumu - İstanbul - Sancaktepe

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.10.2020 15:30

MAÇIN HAKEMLERİ
Erdem Demirtaş(hakem), Gökhan Özkan(1. Yardımcı Hakem), Tansu Doğan Yılmaz(2. Yardımcı Hakem), Tayfun Sarı(dördüncü Hakem)

SANCAKTEPESancaktepe

Sancaktepe İlk 11
54. Hüseyin Yılmaz, 5. Erdinç Pekgöz, 4. Mehmet Tayfun Dingil, 19. Davıd Deniz Kılınç, 10. Doğan Ateş, 17. Mert Örnek, 20. Erhan Şentürk, 11. Halil İbrahim Tuna, 58. Yakup Yiğit, 7. Melık Derın, 88. Behlül Aydın

Yedekler
18. Emre Satılmış, 25. Feridun Kıroğlu, 77. Ulaş Şimşek, 9. İlker Avşar, 8. Selim Kayacı, 21. Ahmet Abdullah Çakmak, 22. Semih İntepe, 39. Orkun Tırpancı, 55. Onur Ural

Teknik Sorumlu
Mustafa Çapanoğlu

Goller
Melık Derın,90+5.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Doğan Ateş 89.dk, Sarı Kart Erdinç Pekgöz 51.dk, Sarı Kart Selim Kayacı 62.dk

Oyundan Çıkanlar
Halil İbrahim Tuna 46.dk, Behlül Aydın 46.dk, Davıd Deniz Kılınç 72.dk

Oyuna Girenler
Feridun Kıroğlu 46.dk, Selim Kayacı 46.dk, İlker Avşar 72.dk

ZONGULDAK KÖMÜRSPORZonguldak Kömürspor

Zonguldak Kömürspor İlk 11
29. Taha Cengiz Demirtaş, 14. Hakan Çevik, 61. Murat Türkkan, 19. İlker Cihan, 58. Serbay Yağız, 67. Berkan Akdeniz, 7. Emre Kara, 41. Oktay Pop, 20. Aykut Emre Yakut, 17. Batuhan Yılmaz, 57. Sinan Uzun

Yedekler
13. Yüksel Egemen Yaylı, 9. Ahmet Hakan Demirli, 22. Ali Fırat Okur, 28. Hüseyin Yılmaz, 74. İhsan Furkan Deniz, 34. Muhammed Yasir Karabay, 5. Neşet Can Bellikli, 77. Ramazan Işık, 99. Tezcan Gökmen, 6. Yilmaz Daler

Teknik Sorumlu
Turan İnce

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Murat Türkkan 54.dk, Sarı Kart İlker Cihan 20.dk, Sarı Kart Aykut Emre Yakut 90+4.dk

Oyundan Çıkanlar
İlker Cihan 90+2.dk, Sinan Uzun 75.dk, Oktay Pop 55.dk, Batuhan Yılmaz 75.dk

Oyuna Girenler
Ramazan Işık 90+2.dk, İhsan Furkan Deniz 75.dk, Ahmet Hakan Demirli 55.dk, Hüseyin Yılmaz 75.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK55002231519
2Sancaktepe FK53201111110
3Ankara Demirspor5311135108
4Uşak Spor5311115106
524Erzincanspor431083105
6Sarıyer52306294
7Kocaelispor4211567-1
8Hekimoğlu Trabzon41305263
9Amed Sportif5203496-5
10Kahramanmaraşspor41214450
11Gümüşhanespor5122675-1
12Zonguldak Kömürspor5122355-2
13Afjet Afyonspor5122375-4
14Hacettepe Spor5113354-2
15Çorum FK4112594-4
16Niğde Anadolu FK51133104-7
17Ergene Velimeşe50236102-4
18İnegölspor50234102-6
19Şanlıurfaspor50143221-19

Fikstür

14.10.202024Erzincanspor4-1Şanlıurfaspor
14.10.2020Sancaktepe FK1-0Zonguldak Kömürspor
14.10.2020Niğde Anadolu FK0-4Manisa FK
14.10.2020Kahramanmaraşspor2-1Uşak Spor
14.10.2020İnegölspor2-3Çorum FK
14.10.2020Ergene Velimeşe0-1Sarıyer
14.10.2020Ankara Demirspor2-2Gümüşhanespor
14.10.2020Amed Sportif1-0Hacettepe Spor
14.10.2020Afjet Afyonspor0-1Kocaelispor


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