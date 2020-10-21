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2020-2021 Şanlıurfaspor 0 - 2 Hekimoğlu Trabzon / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta maçında Şanlıurfaspor, Hekimoğlu Trabzon ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Şanlıurfaspor 0 - 2 Hekimoğlu Trabzon / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta maçında Şanlıurfaspor, Hekimoğlu Trabzon ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Şanlıurfaspor ve Hekimoğlu Trabzon taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'te  6. hafta maçında Şanlıurfaspor sahasında Hekimoğlu Trabzon ile 21.10.2020 14:00'da karşılaştı. Şanlıurfa Gap Stadyumu - Şanlıurfa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Şanlıurfaspor - Hekimoğlu Trabzon maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
Şanlıurfa Gap Stadyumu - Şanlıurfa

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Aytaç Geçgel(hakem), Ahmet Deveci(1. Yardımcı Hakem), Muhammet Munir Dadı(2. Yardımcı Hakem), Erdoğan Özkaya(dördüncü Hakem)

ŞANLIURFASPORŞanlıurfaspor

Şanlıurfaspor İlk 11
1. Hakan Canbazoğlu, 2. Göksu Alhas, 5. Galip Güzel, 6. Mustafa Samican Keskin, 9. Gökdeniz Varol, 14. İlker Sayan, 20. Muhammed Demirci, 22. İhsan Uğur Göktaş, 25. Yunus Emre Gedik, 54. Enes Subaşı, 61. Muhammet Mahmut Emir

Yedekler
99. Fatih Kaldan, 3. Süleyman Luş, 4. Sefa Özdemir, 7. Mustafa Şen, 10. Hüseyin Kala, 11. Tarık Kurt, 17. Serkan Sefil, 19. İsmail Cem Kara, 62. Volkan Geyik

Teknik Sorumlu
Mustafa Kemal Kılıç

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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HEKİMOĞLU TRABZONHekimoğlu Trabzon

Hekimoğlu Trabzon İlk 11
1. Abdulaziz Demircan, 2. Uğur Arslan Kuru, 11. Musa Caner Aktaş, 14. Mehmet Sak, 17. Serkan Odabaşoğlu, 20. Eray Ataseven, 21. Burhan Eşer, 22. Onur Akdeniz, 44. Yasin Palaz, 55. Bahadır Erol, 90. Batuhan Karadeniz

Yedekler
99. Batuhan Ahmet Şen, 4. Miraç Acer, 6. Cihat Çakmak, 7. Berkay Sefa Kara, 8. Samet Yalçın, 13. Ender Gör, 24. Bahadır Taşdelen, 27. Can Erdem, 54. Mustafa Çakır, 88. Oğuz Kocabal

Teknik Sorumlu
Mustafa Alper Avcı

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK65102341619
2Sancaktepe FK64201621414
324Erzincanspor5410114137
4Ankara Demirspor5311135108
5Uşak Spor6312128104
6Hekimoğlu Trabzon52307295
7Sarıyer52306294
8Amed Sportif6303599-4
9Çorum FK52129970
10Kocaelispor4211567-1
11Kahramanmaraşspor51317760
12Hacettepe Spor6123685-2
13Zonguldak Kömürspor6123365-3
14Afjet Afyonspor5122375-4
15Gümüşhanespor61237125-5
16Niğde Anadolu FK61143144-11
17Ergene Velimeşe60337113-4
18İnegölspor50234102-6
19Şanlıurfaspor60153241-21

Fikstür

21.10.2020SarıyerP-PAnkara Demirspor
21.10.2020Manisa FK1-1Ergene Velimeşe
21.10.2020Kocaelispor İnegölspor
21.10.2020Zonguldak Kömürspor0-1Amed Sportif
21.10.2020Hacettepe Spor3-3Kahramanmaraşspor
21.10.2020Gümüşhanespor1-5Sancaktepe FK
21.10.2020Çorum FK4-0Niğde Anadolu FK
21.10.2020Şanlıurfaspor0-2Hekimoğlu Trabzon
21.10.2020Uşak Spor1-324Erzincanspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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