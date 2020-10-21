2020-2021 Şanlıurfaspor 0 - 2 Hekimoğlu Trabzon / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta maçında Şanlıurfaspor, Hekimoğlu Trabzon ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta maçında Şanlıurfaspor, Hekimoğlu Trabzon ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Şanlıurfaspor ve Hekimoğlu Trabzon taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'te 6. hafta maçında Şanlıurfaspor sahasında Hekimoğlu Trabzon ile 21.10.2020 14:00'da karşılaştı. Şanlıurfa Gap Stadyumu - Şanlıurfa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Şanlıurfaspor - Hekimoğlu Trabzon maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Şanlıurfa Gap Stadyumu - Şanlıurfa
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.10.2020 14:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Aytaç Geçgel(hakem), Ahmet Deveci(1. Yardımcı Hakem), Muhammet Munir Dadı(2. Yardımcı Hakem), Erdoğan Özkaya(dördüncü Hakem)
Şanlıurfaspor İlk 11
1. Hakan Canbazoğlu, 2. Göksu Alhas, 5. Galip Güzel, 6. Mustafa Samican Keskin, 9. Gökdeniz Varol, 14. İlker Sayan, 20. Muhammed Demirci, 22. İhsan Uğur Göktaş, 25. Yunus Emre Gedik, 54. Enes Subaşı, 61. Muhammet Mahmut Emir
Yedekler
99. Fatih Kaldan, 3. Süleyman Luş, 4. Sefa Özdemir, 7. Mustafa Şen, 10. Hüseyin Kala, 11. Tarık Kurt, 17. Serkan Sefil, 19. İsmail Cem Kara, 62. Volkan Geyik
Teknik Sorumlu
Mustafa Kemal Kılıç
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Hekimoğlu Trabzon İlk 11
1. Abdulaziz Demircan, 2. Uğur Arslan Kuru, 11. Musa Caner Aktaş, 14. Mehmet Sak, 17. Serkan Odabaşoğlu, 20. Eray Ataseven, 21. Burhan Eşer, 22. Onur Akdeniz, 44. Yasin Palaz, 55. Bahadır Erol, 90. Batuhan Karadeniz
Yedekler
99. Batuhan Ahmet Şen, 4. Miraç Acer, 6. Cihat Çakmak, 7. Berkay Sefa Kara, 8. Samet Yalçın, 13. Ender Gör, 24. Bahadır Taşdelen, 27. Can Erdem, 54. Mustafa Çakır, 88. Oğuz Kocabal
Teknik Sorumlu
Mustafa Alper Avcı
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|6
|5
|1
|0
|23
|4
|16
|19
|2
|Sancaktepe FK
|6
|4
|2
|0
|16
|2
|14
|14
|3
|24Erzincanspor
|5
|4
|1
|0
|11
|4
|13
|7
|4
|Ankara Demirspor
|5
|3
|1
|1
|13
|5
|10
|8
|5
|Uşak Spor
|6
|3
|1
|2
|12
|8
|10
|4
|6
|Hekimoğlu Trabzon
|5
|2
|3
|0
|7
|2
|9
|5
|7
|Sarıyer
|5
|2
|3
|0
|6
|2
|9
|4
|8
|Amed Sportif
|6
|3
|0
|3
|5
|9
|9
|-4
|9
|Çorum FK
|5
|2
|1
|2
|9
|9
|7
|0
|10
|Kocaelispor
|4
|2
|1
|1
|5
|6
|7
|-1
|11
|Kahramanmaraşspor
|5
|1
|3
|1
|7
|7
|6
|0
|12
|Hacettepe Spor
|6
|1
|2
|3
|6
|8
|5
|-2
|13
|Zonguldak Kömürspor
|6
|1
|2
|3
|3
|6
|5
|-3
|14
|Afjet Afyonspor
|5
|1
|2
|2
|3
|7
|5
|-4
|15
|Gümüşhanespor
|6
|1
|2
|3
|7
|12
|5
|-5
|16
|Niğde Anadolu FK
|6
|1
|1
|4
|3
|14
|4
|-11
|17
|Ergene Velimeşe
|6
|0
|3
|3
|7
|11
|3
|-4
|18
|İnegölspor
|5
|0
|2
|3
|4
|10
|2
|-6
|19
|Şanlıurfaspor
|6
|0
|1
|5
|3
|24
|1
|-21
Fikstür
|21.10.2020
|Sarıyer
|P-P
|Ankara Demirspor
|21.10.2020
|Manisa FK
|1-1
|Ergene Velimeşe
|21.10.2020
|Kocaelispor
|İnegölspor
|21.10.2020
|Zonguldak Kömürspor
|0-1
|Amed Sportif
|21.10.2020
|Hacettepe Spor
|3-3
|Kahramanmaraşspor
|21.10.2020
|Gümüşhanespor
|1-5
|Sancaktepe FK
|21.10.2020
|Çorum FK
|4-0
|Niğde Anadolu FK
|21.10.2020
|Şanlıurfaspor
|0-2
|Hekimoğlu Trabzon
|21.10.2020
|Uşak Spor
|1-3
|24Erzincanspor