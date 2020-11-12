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  3. 2020-2021 Şanlıurfaspor 1 - 0 Hacettepe Spor / Maç Özeti

2020-2021 Şanlıurfaspor 1 - 0 Hacettepe Spor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. hafta maçında Şanlıurfaspor, Hacettepe Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Şanlıurfaspor 1 - 0 Hacettepe Spor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. hafta maçında Şanlıurfaspor, Hacettepe Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Şanlıurfaspor ve Hacettepe Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  9. hafta maçında Şanlıurfaspor sahasında Hacettepe Spor ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. Şanlıurfa Gap Stadyumu - Şanlıurfa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Şanlıurfaspor - Hacettepe Spor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Şanlıurfaspor - Hacettepe Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Şanlıurfa Gap Stadyumu - Şanlıurfa

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Süleyman Bahadır(hakem), Şefik Öner(1. Yardımcı Hakem), Hicri Yıldırım(2. Yardımcı Hakem), Sabit Selvi(dördüncü Hakem)

ŞANLIURFASPORŞanlıurfaspor

Şanlıurfaspor İlk 11
1. Hakan Canbazoğlu, 3. Süleyman Luş, 5. Galip Güzel, 6. Mustafa Samican Keskin, 11. Tarık Kurt, 19. İsmail Cem Kara, 20. Muhammed Demirci, 24. Emre Özkan, 25. Yunus Emre Gedik, 62. Volkan Geyik, 63. Fevzi Özkan

Yedekler
99. Fatih Kaldan, 2. Göksu Alhas, 7. Mustafa Şen, 8. Erkan Süer, 10. Hüseyin Kala, 14. İlker Sayan, 22. İhsan Uğur Göktaş, 54. Enes Subaşı, 61. Muhammet Mahmut Emir, 29. Muhammed Talha Küçük

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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HACETTEPE SPORHacettepe Spor

Hacettepe Spor İlk 11
99. Yasin Davuş, 14. Ali Eren Karadağ, 4. Metehan Mert, 80. Umutcan Akdeniz, 3. Muhammet Selim Okur, 12. Serdarcan Eralp, 23. Kaan Yüksel, 77. Yağız Suat Bolat, 10. Furkan Temir, 21. Mehmetcan Yıldırım, 9. Mehmet Can Güngör

Yedekler
45. Numan Soysal, 5. Doğan Bilgin, 33. Musa Şahindere, 20. Ataberk Gök, 11. Muhammed Ali Barutcu, 70. Ahmet Arda Tuzcu, 19. Sarp Ekinci

Teknik Sorumlu
Gökhan Gedikali

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK98103072523
224Erzincanspor86201552010
3Uşak Spor85121610166
4Hekimoğlu Trabzon84311441510
5Sancaktepe FK74211641412
6Kocaelispor742187141
7Ankara Demirspor7412168138
8Sarıyer734082136
9Afjet Afyonspor833291012-1
10Amed Sportif9405101612-6
11Kahramanmaraşspor61417770
12Çorum FK721411137-2
13Ergene Velimeşe91359156-6
14Zonguldak Kömürspor8134396-6
15Niğde Anadolu FK91355176-12
16Hacettepe Spor91266145-8
17İnegölspor80447144-7
18Gümüşhanespor81259165-7
19Şanlıurfaspor81165264-21

Fikstür

11.11.2020Hekimoğlu Trabzon3-0Zonguldak Kömürspor
11.11.2020Sancaktepe FKP-PÇorum FK
11.11.2020Şanlıurfaspor1-0Hacettepe Spor
11.11.2020Ergene Velimeşe0-2Afjet Afyonspor
11.11.2020Ankara DemirsporP-PKocaelispor
11.11.2020Amed Sportif3-4Manisa FK
11.11.202024Erzincanspor2-1Gümüşhanespor
11.11.2020Kahramanmaraşspor0-0Sarıyer
11.11.2020Niğde Anadolu FK1-1İnegölspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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