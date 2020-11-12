2020-2021 Şanlıurfaspor 1 - 0 Hacettepe Spor / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. hafta maçında Şanlıurfaspor, Hacettepe Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. hafta maçında Şanlıurfaspor, Hacettepe Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Şanlıurfaspor ve Hacettepe Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 9. hafta maçında Şanlıurfaspor sahasında Hacettepe Spor ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. Şanlıurfa Gap Stadyumu - Şanlıurfa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
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STADYUM BİLGİSİ
Şanlıurfa Gap Stadyumu - Şanlıurfa
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Süleyman Bahadır(hakem), Şefik Öner(1. Yardımcı Hakem), Hicri Yıldırım(2. Yardımcı Hakem), Sabit Selvi(dördüncü Hakem)
Şanlıurfaspor İlk 11
1. Hakan Canbazoğlu, 3. Süleyman Luş, 5. Galip Güzel, 6. Mustafa Samican Keskin, 11. Tarık Kurt, 19. İsmail Cem Kara, 20. Muhammed Demirci, 24. Emre Özkan, 25. Yunus Emre Gedik, 62. Volkan Geyik, 63. Fevzi Özkan
Yedekler
99. Fatih Kaldan, 2. Göksu Alhas, 7. Mustafa Şen, 8. Erkan Süer, 10. Hüseyin Kala, 14. İlker Sayan, 22. İhsan Uğur Göktaş, 54. Enes Subaşı, 61. Muhammet Mahmut Emir, 29. Muhammed Talha Küçük
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Hacettepe Spor İlk 11
99. Yasin Davuş, 14. Ali Eren Karadağ, 4. Metehan Mert, 80. Umutcan Akdeniz, 3. Muhammet Selim Okur, 12. Serdarcan Eralp, 23. Kaan Yüksel, 77. Yağız Suat Bolat, 10. Furkan Temir, 21. Mehmetcan Yıldırım, 9. Mehmet Can Güngör
Yedekler
45. Numan Soysal, 5. Doğan Bilgin, 33. Musa Şahindere, 20. Ataberk Gök, 11. Muhammed Ali Barutcu, 70. Ahmet Arda Tuzcu, 19. Sarp Ekinci
Teknik Sorumlu
Gökhan Gedikali
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|9
|8
|1
|0
|30
|7
|25
|23
|2
|24Erzincanspor
|8
|6
|2
|0
|15
|5
|20
|10
|3
|Uşak Spor
|8
|5
|1
|2
|16
|10
|16
|6
|4
|Hekimoğlu Trabzon
|8
|4
|3
|1
|14
|4
|15
|10
|5
|Sancaktepe FK
|7
|4
|2
|1
|16
|4
|14
|12
|6
|Kocaelispor
|7
|4
|2
|1
|8
|7
|14
|1
|7
|Ankara Demirspor
|7
|4
|1
|2
|16
|8
|13
|8
|8
|Sarıyer
|7
|3
|4
|0
|8
|2
|13
|6
|9
|Afjet Afyonspor
|8
|3
|3
|2
|9
|10
|12
|-1
|10
|Amed Sportif
|9
|4
|0
|5
|10
|16
|12
|-6
|11
|Kahramanmaraşspor
|6
|1
|4
|1
|7
|7
|7
|0
|12
|Çorum FK
|7
|2
|1
|4
|11
|13
|7
|-2
|13
|Ergene Velimeşe
|9
|1
|3
|5
|9
|15
|6
|-6
|14
|Zonguldak Kömürspor
|8
|1
|3
|4
|3
|9
|6
|-6
|15
|Niğde Anadolu FK
|9
|1
|3
|5
|5
|17
|6
|-12
|16
|Hacettepe Spor
|9
|1
|2
|6
|6
|14
|5
|-8
|17
|İnegölspor
|8
|0
|4
|4
|7
|14
|4
|-7
|18
|Gümüşhanespor
|8
|1
|2
|5
|9
|16
|5
|-7
|19
|Şanlıurfaspor
|8
|1
|1
|6
|5
|26
|4
|-21
Fikstür
|11.11.2020
|Hekimoğlu Trabzon
|3-0
|Zonguldak Kömürspor
|11.11.2020
|Sancaktepe FK
|P-P
|Çorum FK
|11.11.2020
|Şanlıurfaspor
|1-0
|Hacettepe Spor
|11.11.2020
|Ergene Velimeşe
|0-2
|Afjet Afyonspor
|11.11.2020
|Ankara Demirspor
|P-P
|Kocaelispor
|11.11.2020
|Amed Sportif
|3-4
|Manisa FK
|11.11.2020
|24Erzincanspor
|2-1
|Gümüşhanespor
|11.11.2020
|Kahramanmaraşspor
|0-0
|Sarıyer
|11.11.2020
|Niğde Anadolu FK
|1-1
|İnegölspor