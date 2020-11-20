2020-2021 Şanlıurfaspor 1 - 1 Gümüşhanespor / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında Şanlıurfaspor, Gümüşhanespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında Şanlıurfaspor, Gümüşhanespor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Şanlıurfaspor ve Gümüşhanespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 11. hafta maçında Şanlıurfaspor sahasında Gümüşhanespor ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Şanlıurfa Gap Stadyumu - Şanlıurfa - Şanlıurfa Mer stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Şanlıurfaspor - Gümüşhanespor maçı kaç kaç bitti?
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Şanlıurfaspor - Gümüşhanespor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Şanlıurfa Gap Stadyumu - Şanlıurfa - Şanlıurfa Mer
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Enver Aydın(hakem), Erdi Abdulmecit Sayar(1. Yardımcı Hakem), Murat Şimşek(2. Yardımcı Hakem), Tolga Tugay İnan(dördüncü Hakem)
Şanlıurfaspor İlk 11
1. Hakan Canbazoğlu, 3. Süleyman Luş, 5. Galip Güzel, 6. Mustafa Samican Keskin, 8. Erkan Süer, 11. Tarık Kurt, 19. İsmail Cem Kara, 25. Yunus Emre Gedik, 54. Enes Subaşı, 62. Volkan Geyik, 63. Fevzi Özkan
Yedekler
99. Fatih Kaldan, 2. Göksu Alhas, 4. Sefa Özdemir, 7. Mustafa Şen, 9. Gökdeniz Varol, 10. Hüseyin Kala, 14. İlker Sayan, 17. Serkan Sefil, 20. Muhammed Demirci, 22. İhsan Uğur Göktaş
Teknik Sorumlu
Goller
Mustafa Samican Keskin,8.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Fevzi Özkan 18.dk, Çift Sarı Kart Volkan Geyik 85.dk, Sarı Kart Enes Subaşı 90+2.dk, Sarı Kart Erkan Süer 44.dk
Oyundan Çıkanlar
Fevzi Özkan 58.dk, Mustafa Samican Keskin 78.dk, Yunus Emre Gedik 78.dk, Tarık Kurt 67.dk
Oyuna Girenler
Gökdeniz Varol 58.dk, İhsan Uğur Göktaş 78.dk, Hüseyin Kala 78.dk, Muhammed Demirci 67.dk
Gümüşhanespor İlk 11
13. Cengiz Biçer, 27. Orkun Dervişler, 90. Osman Torun, 87. Ömer Alp Kulga, 22. Burak Demireğen, 5. Muharrem Efe, 11. Musa Sinan Yılmazer, 23. Raif Gündoğdu, 20. Baran Basut, 10. Tekin Adar, 8. Sercan Kaya
Yedekler
61. Zeki Ayvaz, 95. Kudret Oben Saraçoğlu, 48. Yunus Şimşek, 4. Özgür Ortaç, 12. Bahadır Abdulkadir Yağız, 98. İlke Tankul, 78. Oğuz Eken, 41. Erdinç Mergen, 37. Erkan Velioğlu
Teknik Sorumlu
Goller
Ömer Alp Kulga,74.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Muharrem Efe 68.dk, Sarı Kart Raif Gündoğdu 48.dk, Sarı Kart Ömer Alp Kulga 7.dk
Oyundan Çıkanlar
Tekin Adar 90.dk, Musa Sinan Yılmazer 56.dk, Muharrem Efe 90+1.dk, Baran Basut 90+1.dk
Oyuna Girenler
Kudret Oben Saraçoğlu 90.dk, Bahadır Abdulkadir Yağız 56.dk, Özgür Ortaç 90+1.dk, İlke Tankul 90+1.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
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|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|11
|10
|1
|0
|36
|10
|31
|26
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|10
|6
|3
|1
|20
|5
|21
|15
|3
|24Erzincanspor
|10
|6
|2
|2
|17
|9
|20
|8
|4
|Uşak Spor
|10
|6
|2
|2
|20
|13
|20
|7
|5
|Sancaktepe FK
|9
|5
|2
|2
|17
|6
|17
|11
|6
|Sarıyer
|9
|4
|4
|1
|9
|4
|16
|5
|7
|Afjet Afyonspor
|9
|4
|3
|2
|11
|10
|15
|1
|8
|Amed Sportif
|10
|5
|0
|5
|13
|16
|15
|-3
|9
|Kocaelispor
|9
|4
|2
|3
|8
|11
|14
|-3
|10
|Ankara Demirspor
|7
|4
|1
|2
|16
|8
|13
|8
|11
|Zonguldak Kömürspor
|10
|2
|3
|5
|7
|12
|9
|-5
|12
|Ergene Velimeşe
|11
|2
|3
|6
|12
|18
|9
|-6
|13
|Çorum FK
|7
|2
|1
|4
|11
|13
|7
|-2
|14
|Kahramanmaraşspor
|7
|1
|4
|2
|8
|10
|7
|-2
|15
|İnegölspor
|9
|1
|4
|4
|8
|14
|7
|-6
|16
|Hacettepe Spor
|10
|1
|3
|6
|7
|15
|6
|-8
|17
|Niğde Anadolu FK
|10
|1
|3
|6
|7
|20
|6
|-13
|18
|Gümüşhanespor
|10
|1
|3
|6
|11
|21
|6
|-10
|19
|Şanlıurfaspor
|10
|1
|2
|7
|6
|29
|5
|-23
Fikstür
|18.11.2020
|Hekimoğlu Trabzon
|2-0
|Sarıyer
|18.11.2020
|Uşak Spor
|3-2
|Zonguldak Kömürspor
|18.11.2020
|24Erzincanspor
|2-3
|Manisa FK
|18.11.2020
|Ergene Velimeşe
|3-2
|Niğde Anadolu FK
|18.11.2020
|Ankara Demirspor
|P-P
|İnegölspor
|18.11.2020
|Amed Sportif
|3-0
|Kocaelispor
|18.11.2020
|Kahramanmaraşspor
|P-P
|Çorum FK
|18.11.2020
|Sancaktepe FK
|0-2
|Afjet Afyonspor
|19.11.2020
|Şanlıurfaspor
|1-1
|Gümüşhanespor