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2020-2021 Şanlıurfaspor 1 - 1 Gümüşhanespor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında Şanlıurfaspor, Gümüşhanespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Şanlıurfaspor 1 - 1 Gümüşhanespor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında Şanlıurfaspor, Gümüşhanespor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Şanlıurfaspor ve Gümüşhanespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  11. hafta maçında Şanlıurfaspor sahasında Gümüşhanespor ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Şanlıurfa Gap Stadyumu - Şanlıurfa - Şanlıurfa Mer stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Şanlıurfaspor - Gümüşhanespor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Şanlıurfaspor - Gümüşhanespor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Şanlıurfa Gap Stadyumu - Şanlıurfa - Şanlıurfa Mer

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Enver Aydın(hakem), Erdi Abdulmecit Sayar(1. Yardımcı Hakem), Murat Şimşek(2. Yardımcı Hakem), Tolga Tugay İnan(dördüncü Hakem)

ŞANLIURFASPORŞanlıurfaspor

Şanlıurfaspor İlk 11
1. Hakan Canbazoğlu, 3. Süleyman Luş, 5. Galip Güzel, 6. Mustafa Samican Keskin, 8. Erkan Süer, 11. Tarık Kurt, 19. İsmail Cem Kara, 25. Yunus Emre Gedik, 54. Enes Subaşı, 62. Volkan Geyik, 63. Fevzi Özkan

Yedekler
99. Fatih Kaldan, 2. Göksu Alhas, 4. Sefa Özdemir, 7. Mustafa Şen, 9. Gökdeniz Varol, 10. Hüseyin Kala, 14. İlker Sayan, 17. Serkan Sefil, 20. Muhammed Demirci, 22. İhsan Uğur Göktaş

Teknik Sorumlu


Goller
Mustafa Samican Keskin,8.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Fevzi Özkan 18.dk, Çift Sarı Kart Volkan Geyik 85.dk, Sarı Kart Enes Subaşı 90+2.dk, Sarı Kart Erkan Süer 44.dk

Oyundan Çıkanlar
Fevzi Özkan 58.dk, Mustafa Samican Keskin 78.dk, Yunus Emre Gedik 78.dk, Tarık Kurt 67.dk

Oyuna Girenler
Gökdeniz Varol 58.dk, İhsan Uğur Göktaş 78.dk, Hüseyin Kala 78.dk, Muhammed Demirci 67.dk

GÜMÜŞHANESPORGümüşhanespor

Gümüşhanespor İlk 11
13. Cengiz Biçer, 27. Orkun Dervişler, 90. Osman Torun, 87. Ömer Alp Kulga, 22. Burak Demireğen, 5. Muharrem Efe, 11. Musa Sinan Yılmazer, 23. Raif Gündoğdu, 20. Baran Basut, 10. Tekin Adar, 8. Sercan Kaya

Yedekler
61. Zeki Ayvaz, 95. Kudret Oben Saraçoğlu, 48. Yunus Şimşek, 4. Özgür Ortaç, 12. Bahadır Abdulkadir Yağız, 98. İlke Tankul, 78. Oğuz Eken, 41. Erdinç Mergen, 37. Erkan Velioğlu

Teknik Sorumlu


Goller
Ömer Alp Kulga,74.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Muharrem Efe 68.dk, Sarı Kart Raif Gündoğdu 48.dk, Sarı Kart Ömer Alp Kulga 7.dk

Oyundan Çıkanlar
Tekin Adar 90.dk, Musa Sinan Yılmazer 56.dk, Muharrem Efe 90+1.dk, Baran Basut 90+1.dk

Oyuna Girenler
Kudret Oben Saraçoğlu 90.dk, Bahadır Abdulkadir Yağız 56.dk, Özgür Ortaç 90+1.dk, İlke Tankul 90+1.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK11101036103126
2Hekimoğlu Trabzon106312052115
324Erzincanspor10622179208
4Uşak Spor106222013207
5Sancaktepe FK95221761711
6Sarıyer944194165
7Afjet Afyonspor94321110151
8Amed Sportif10505131615-3
9Kocaelispor942381114-3
10Ankara Demirspor7412168138
11Zonguldak Kömürspor102357129-5
12Ergene Velimeşe1123612189-6
13Çorum FK721411137-2
14Kahramanmaraşspor71428107-2
15İnegölspor91448147-6
16Hacettepe Spor101367156-8
17Niğde Anadolu FK101367206-13
18Gümüşhanespor1013611216-10
19Şanlıurfaspor101276295-23

Fikstür

18.11.2020Hekimoğlu Trabzon2-0Sarıyer
18.11.2020Uşak Spor3-2Zonguldak Kömürspor
18.11.202024Erzincanspor2-3Manisa FK
18.11.2020Ergene Velimeşe3-2Niğde Anadolu FK
18.11.2020Ankara DemirsporP-Pİnegölspor
18.11.2020Amed Sportif3-0Kocaelispor
18.11.2020KahramanmaraşsporP-PÇorum FK
18.11.2020Sancaktepe FK0-2Afjet Afyonspor
19.11.2020Şanlıurfaspor1-1Gümüşhanespor
Onur Çelik
Spor Editörü


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