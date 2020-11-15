2020-2021 Sarıyer 1 - 0 Anagold 24erzincanspor / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. hafta maçında Sarıyer, Anagold 24erzincanspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. hafta maçında Sarıyer, Anagold 24erzincanspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Sarıyer ve Anagold 24erzincanspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 10. hafta maçında Sarıyer sahasında Anagold 24erzincanspor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Yusuf Ziya Öniş - İstanbul - Sarıyer stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
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Sarıyer - Anagold 24erzincanspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Yusuf Ziya Öniş - İstanbul - Sarıyer
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Burak Yücetağ(hakem), Aydın Karsavuran(1. Yardımcı Hakem), Çağlar Mehmet Uludağ(2. Yardımcı Hakem), Ramazan Haymana(dördüncü Hakem)
Sarıyer İlk 11
34. Ali Türkan, 3. Şaban Özel, 7. Savaş Yılmaz, 9. Furkan Yaman, 10. Ömer Bozan, 17. Okan Deniz, 22. Nuri Terliksiz, 42. Mahmut Bilir, 58. Mehmet Cansın Çiçek, 70. Oğuz Yıldırım, 78. Bertul Kocabaş
Yedekler
35. Erdi Yokuşlu, 8. Fatih Gül, 14. Mehmet Ozan Tahtaişleyen, 15. Ozan Solak, 19. Emirhan Ebrar Akdemir, 20. İlyas Çakmak, 33. Hüsnü Başkurt, 50. Yaşar Acer, 66. Adem Koçak, 99. Bertuğ Özgür Yıldırım
Teknik Sorumlu
Ahmet Yıldırım
Goller
İlyas Çakmak,65.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Nuri Terliksiz 50.dk, Sarı Kart Savaş Yılmaz 41.dk
Oyundan Çıkanlar
Savaş Yılmaz 83.dk, Furkan Yaman 56.dk, Okan Deniz 88.dk
Oyuna Girenler
Adem Koçak 83.dk, İlyas Çakmak 56.dk, Fatih Gül 88.dk
Anagold 24erzincanspor İlk 11
88. Hayrullah Mert Akyüz, 41. Uğur Daşdemir, 3. Abdullah Balıkuv, 4. Yunus Emre Çakır, 33. Mümin Talip Pazarlı, 20. Hakan Demir, 6. Ahmet Kaan Ergün, 61. Sefa Akgün, 8. Muhammed Samed Karakoç, 30. Umut Sönmez, 10. Mustafa Ethem Erboğa
Yedekler
1. Murat Demir, 15. Orhan Taşdelen, 48. Rıdvan Türker, 12. Abdulcebrail Akbulut, 23. Batuhan Yılmaz, 9. Uğurcan Bekçi, 55. Ahmet Ürer, 34. Emirhan Demir
Teknik Sorumlu
Özcan Kızıltan
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Mümin Talip Pazarlı 90+2.dk, Sarı Kart Ahmet Kaan Ergün 76.dk, Sarı Kart Muhammed Samed Karakoç 89.dk, Sarı Kart Yunus Emre Çakır 10.dk, Sarı Kart Mustafa Ethem Erboğa 81.dk
Oyundan Çıkanlar
Ahmet Kaan Ergün 89.dk, Sefa Akgün 89.dk, Umut Sönmez 70.dk
Oyuna Girenler
Batuhan Yılmaz 89.dk, Ahmet Ürer 89.dk, Uğurcan Bekçi 70.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|10
|9
|1
|0
|33
|8
|28
|25
|2
|24Erzincanspor
|9
|6
|2
|1
|15
|6
|20
|9
|3
|Hekimoğlu Trabzon
|9
|5
|3
|1
|18
|5
|18
|13
|4
|Sancaktepe FK
|8
|5
|2
|1
|17
|4
|17
|13
|5
|Uşak Spor
|9
|5
|2
|2
|17
|11
|17
|6
|6
|Sarıyer
|8
|4
|4
|0
|9
|2
|16
|7
|7
|Kocaelispor
|8
|4
|2
|2
|8
|8
|14
|0
|8
|Ankara Demirspor
|7
|4
|1
|2
|16
|8
|13
|8
|9
|Afjet Afyonspor
|8
|3
|3
|2
|9
|10
|12
|-1
|10
|Amed Sportif
|9
|4
|0
|5
|10
|16
|12
|-6
|11
|Zonguldak Kömürspor
|9
|2
|3
|4
|5
|9
|9
|-4
|12
|Çorum FK
|7
|2
|1
|4
|11
|13
|7
|-2
|13
|Kahramanmaraşspor
|7
|1
|4
|2
|8
|10
|7
|-2
|14
|İnegölspor
|9
|1
|4
|4
|8
|14
|7
|-6
|15
|Ergene Velimeşe
|10
|1
|3
|6
|9
|16
|6
|-7
|16
|Hacettepe Spor
|10
|1
|3
|6
|7
|15
|6
|-8
|17
|Niğde Anadolu FK
|9
|1
|3
|5
|5
|17
|6
|-12
|18
|Gümüşhanespor
|9
|1
|2
|6
|10
|20
|5
|-10
|19
|Şanlıurfaspor
|9
|1
|1
|7
|5
|28
|4
|-23
Fikstür
|14.11.2020
|Gümüşhanespor
|1-4
|Hekimoğlu Trabzon
|14.11.2020
|Zonguldak Kömürspor
|2-0
|Şanlıurfaspor
|14.11.2020
|Hacettepe Spor
|1-1
|Uşak Spor
|14.11.2020
|Sarıyer
|1-0
|24Erzincanspor
|14.11.2020
|Manisa FK
|3-1
|Kahramanmaraşspor
|14.11.2020
|Kocaelispor
|0-1
|Sancaktepe FK
|14.11.2020
|Çorum FK
|P-P
|Amed Sportif
|14.11.2020
|Afjet Afyonspor
|P-P
|Ankara Demirspor
|14.11.2020
|İnegölspor
|1-0
|Ergene Velimeşe