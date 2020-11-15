Formula 1'de şampiyon belli olduHDP'lilerle evlat nöbetindeki aileler tartıştı! Polis Diyarbakır annelerini teselli ettiTekirdağ'da taciz skandalı: Yolda yürüyen kadına arkadan yaklaşıp saldırdıİrem Derici'den kötü haber! Test sonucu pozitif çıktıAzerbaycan'dan Ermenistan'a jest: 10 gün ek süre verildiTürkiye - Rusya maçı canlı izle | TRT 1 CanlıBeyin ameliyatı geçirmiş çocuk işçiye şiddet uygulamıştı! Adliyeye sevk edildi2020-2021 Pendikspor, Van Spor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Tetiş Yapı Elazığspor, Kırklarelispor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Bodrumspor, Karacabey Belediye Spor maç özeti, maç sonucu
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020-2021 Sarıyer 1 - 0 Anagold 24erzincanspor / Maç Özeti

2020-2021 Sarıyer 1 - 0 Anagold 24erzincanspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. hafta maçında Sarıyer, Anagold 24erzincanspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Sarıyer 1 - 0 Anagold 24erzincanspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. hafta maçında Sarıyer, Anagold 24erzincanspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Sarıyer ve Anagold 24erzincanspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  10. hafta maçında Sarıyer sahasında Anagold 24erzincanspor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Yusuf Ziya Öniş - İstanbul - Sarıyer stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Sarıyer - Anagold 24erzincanspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Sarıyer - Anagold 24erzincanspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Yusuf Ziya Öniş - İstanbul - Sarıyer

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Burak Yücetağ(hakem), Aydın Karsavuran(1. Yardımcı Hakem), Çağlar Mehmet Uludağ(2. Yardımcı Hakem), Ramazan Haymana(dördüncü Hakem)

SARIYERSarıyer

Sarıyer İlk 11
34. Ali Türkan, 3. Şaban Özel, 7. Savaş Yılmaz, 9. Furkan Yaman, 10. Ömer Bozan, 17. Okan Deniz, 22. Nuri Terliksiz, 42. Mahmut Bilir, 58. Mehmet Cansın Çiçek, 70. Oğuz Yıldırım, 78. Bertul Kocabaş

Yedekler
35. Erdi Yokuşlu, 8. Fatih Gül, 14. Mehmet Ozan Tahtaişleyen, 15. Ozan Solak, 19. Emirhan Ebrar Akdemir, 20. İlyas Çakmak, 33. Hüsnü Başkurt, 50. Yaşar Acer, 66. Adem Koçak, 99. Bertuğ Özgür Yıldırım

Teknik Sorumlu
Ahmet Yıldırım

Goller
İlyas Çakmak,65.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Nuri Terliksiz 50.dk, Sarı Kart Savaş Yılmaz 41.dk

Oyundan Çıkanlar
Savaş Yılmaz 83.dk, Furkan Yaman 56.dk, Okan Deniz 88.dk

Oyuna Girenler
Adem Koçak 83.dk, İlyas Çakmak 56.dk, Fatih Gül 88.dk

ANAGOLD 24ERZİNCANSPORAnagold 24erzincanspor

Anagold 24erzincanspor İlk 11
88. Hayrullah Mert Akyüz, 41. Uğur Daşdemir, 3. Abdullah Balıkuv, 4. Yunus Emre Çakır, 33. Mümin Talip Pazarlı, 20. Hakan Demir, 6. Ahmet Kaan Ergün, 61. Sefa Akgün, 8. Muhammed Samed Karakoç, 30. Umut Sönmez, 10. Mustafa Ethem Erboğa

Yedekler
1. Murat Demir, 15. Orhan Taşdelen, 48. Rıdvan Türker, 12. Abdulcebrail Akbulut, 23. Batuhan Yılmaz, 9. Uğurcan Bekçi, 55. Ahmet Ürer, 34. Emirhan Demir

Teknik Sorumlu
Özcan Kızıltan

Goller
{awayGoal}

Kartlar
Sarı Kart Mümin Talip Pazarlı 90+2.dk, Sarı Kart Ahmet Kaan Ergün 76.dk, Sarı Kart Muhammed Samed Karakoç 89.dk, Sarı Kart Yunus Emre Çakır 10.dk, Sarı Kart Mustafa Ethem Erboğa 81.dk

Oyundan Çıkanlar
Ahmet Kaan Ergün 89.dk, Sefa Akgün 89.dk, Umut Sönmez 70.dk

Oyuna Girenler
Batuhan Yılmaz 89.dk, Ahmet Ürer 89.dk, Uğurcan Bekçi 70.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK109103382825
224Erzincanspor9621156209
3Hekimoğlu Trabzon95311851813
4Sancaktepe FK85211741713
5Uşak Spor95221711176
6Sarıyer844092167
7Kocaelispor842288140
8Ankara Demirspor7412168138
9Afjet Afyonspor833291012-1
10Amed Sportif9405101612-6
11Zonguldak Kömürspor9234599-4
12Çorum FK721411137-2
13Kahramanmaraşspor71428107-2
14İnegölspor91448147-6
15Ergene Velimeşe101369166-7
16Hacettepe Spor101367156-8
17Niğde Anadolu FK91355176-12
18Gümüşhanespor912610205-10
19Şanlıurfaspor91175284-23

Fikstür

14.11.2020Gümüşhanespor1-4Hekimoğlu Trabzon
14.11.2020Zonguldak Kömürspor2-0Şanlıurfaspor
14.11.2020Hacettepe Spor1-1Uşak Spor
14.11.2020Sarıyer1-024Erzincanspor
14.11.2020Manisa FK3-1Kahramanmaraşspor
14.11.2020Kocaelispor0-1Sancaktepe FK
14.11.2020Çorum FKP-PAmed Sportif
14.11.2020Afjet AfyonsporP-PAnkara Demirspor
14.11.2020İnegölspor1-0Ergene Velimeşe


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT