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2020-2021 sezonunun en pahalı transferleri

Dünya futbolunda yaz transfer dönemi sona erdi. İşte 2020-2021 sezonunun en pahalı transferleri...

2020-2021 sezonunun en pahalı transferleri 1120

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