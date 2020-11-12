2020-2021 Siirt İl Özel İdaresi Spor, 1954 Kelkit Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 8. hafta maçında Siirt İl Özel İdaresi Spor, 1954 Kelkit Belediyespor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Siirt İl Özel İdaresi Spor ve 1954 Kelkit Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 8. hafta maçında Siirt İl Özel İdaresi Spor sahasında 1954 Kelkit Belediyespor ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. Siirt Atatürk Stadı - Siirt stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Siirt İl Özel İdaresi Spor - 1954 Kelkit Belediyespor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Siirt Atatürk Stadı - Siirt stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi. Siirt İl Özel İdaresi Spor - 1954 Kelkit Belediyespor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Siirt Atatürk Stadı - Siirt



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

11.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Yunus Emre Çakar(hakem), Barış Sun(1. Yardımcı Hakem), Eren Öksüzler(2. Yardımcı Hakem), Deniz Can Aydın(dördüncü Hakem)

Siirt İl Özel İdaresi Spor

Siirt İl Özel İdaresi Spor İlk 11

1. Ahmet Taş, 4. Ahmet Altınay, 7. Harun Koç, 8. Necati Baş, 9. Abdulkadir Özdemir, 20. Celal Geyik, 21. Hamit Kılıç, 24. Enis Gül, 25. Burhanettin Sever, 34. Abdullah Bal, 47. Mehmet Aslan



Yedekler

23. Muhammed Demir, 17. Faruk Yaldıran, 56. Resul Timurlenk, 70. Oğuzhan Baykal, 72. Ömer Ali Ece, 98. Mehmet Ali Tektaş, 99. Ömer Erel



Teknik Sorumlu

Seyithan Özdaş



Goller

{homeGoal}



Kartlar

{homeCard}



Oyundan Çıkanlar

{homeOut}



Oyuna Girenler

{homeIn}

1954 Kelkit Belediyespor

1954 Kelkit Belediyespor İlk 11

16. Ceyhun Demircan, 5. Hüseyin Teker, 10. Hamza İpekci, 11. Ensar Kemaloğlu, 22. Halil İbrahim Keleş, 24. Erkan Bükülmez, 29. Enes Ocak, 61. Adem Sağlam, 27. Hayri Kıcıkoğlu, 88. Oktay Gümüş, 89. Adem Kaba



Yedekler

1. Ogün Samet Nuhoğlu, 9. Reha Kurt, 23. Tayfun Çulha, 25. Caner İlyas, 26. Faruk Murat, 99. Erhan Çınar, 53. Anılcan İslamoğlu



Teknik Sorumlu





Goller

{awayGoal}



Kartlar

{awayCard}



Oyundan Çıkanlar

{awayOut}



Oyuna Girenler

{awayIn}

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 68 Aksaray Belediyespor 6 4 2 0 8 2 14 6 2 Adıyaman 1954 SK 6 4 2 0 9 4 14 5 3 Bayrampaşa 6 4 1 1 17 6 13 11 4 52 Orduspor FK 8 3 4 1 14 7 13 7 5 Bursa Yıldırımspor 7 4 0 3 10 5 12 5 6 1954 Kelkit Bld.Spor 8 4 0 4 9 7 12 2 7 Alanya Kestelspor 7 3 2 2 13 12 11 1 8 Modafen 6 3 1 2 8 5 10 3 9 Düzcespor 6 2 3 1 9 8 9 1 10 Siirt İl Özel İdare 7 2 3 2 7 11 9 -4 11 Bergama Belediyespor 5 2 2 1 7 6 8 1 12 Muğlaspor 8 1 3 4 6 10 6 -4 13 Silivrispor 8 1 3 4 6 15 6 -9 14 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 7 1 2 4 7 14 5 -7 15 Karaköprü Belediyespor 5 1 2 2 3 10 5 -7 16 Kozan Spor FK 6 1 1 4 5 9 4 -4 17 Sultanbeyli Bld. 8 1 1 6 4 11 4 -7

Fikstür