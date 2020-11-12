Bursa Ankara yolu istikametinde korku dolu anlar yaşandıMotosikletin çarpmasıyla metrelerce savrulan kadın hayatını kaybettiSadakatsiz 6. bölüm izle | Sadakatsiz 11 Kasım izleAltın fiyatları adeta çakıldı! İşte 12 Kasım Perşembe altın fiyatları...Elektrik kesintisi 12 Kasım Perşembe 2020 BEDAŞSadakatsiz 6. bölüm full izle | Sadakatsiz 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?Üniversite öğrencisi Tuba’yı öldüren erkek arkadaşı tutuklandıBugün hangi maçlar var? 12 Kasım Perşembe maç programıEvde bakım parası yatan iller 12 Kasım | İşte evde bakım maaşı yatan iller güncel listeMurat Güloğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında? FOX'tan neden kovuldu? Murat Güloğlu'nun İlham Aliyev yorumu
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020-2021 Siirt İl Özel İdaresi Spor, 1954 Kelkit Belediyespor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Siirt İl Özel İdaresi Spor, 1954 Kelkit Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 8. hafta maçında Siirt İl Özel İdaresi Spor, 1954 Kelkit Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Siirt İl Özel İdaresi Spor, 1954 Kelkit Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 8. hafta maçında Siirt İl Özel İdaresi Spor, 1954 Kelkit Belediyespor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Siirt İl Özel İdaresi Spor ve 1954 Kelkit Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 8. hafta maçında Siirt İl Özel İdaresi Spor sahasında 1954 Kelkit Belediyespor ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. Siirt Atatürk Stadı - Siirt stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Siirt İl Özel İdaresi Spor - 1954 Kelkit Belediyespor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Siirt Atatürk Stadı - Siirt stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi.

Siirt İl Özel İdaresi Spor - 1954 Kelkit Belediyespor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Siirt Atatürk Stadı - Siirt

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Yunus Emre Çakar(hakem), Barış Sun(1. Yardımcı Hakem), Eren Öksüzler(2. Yardımcı Hakem), Deniz Can Aydın(dördüncü Hakem)

SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPORSiirt İl Özel İdaresi Spor

Siirt İl Özel İdaresi Spor İlk 11
1. Ahmet Taş, 4. Ahmet Altınay, 7. Harun Koç, 8. Necati Baş, 9. Abdulkadir Özdemir, 20. Celal Geyik, 21. Hamit Kılıç, 24. Enis Gül, 25. Burhanettin Sever, 34. Abdullah Bal, 47. Mehmet Aslan

Yedekler
23. Muhammed Demir, 17. Faruk Yaldıran, 56. Resul Timurlenk, 70. Oğuzhan Baykal, 72. Ömer Ali Ece, 98. Mehmet Ali Tektaş, 99. Ömer Erel

Teknik Sorumlu
Seyithan Özdaş

Goller
{homeGoal}

Kartlar
{homeCard}

Oyundan Çıkanlar
{homeOut}

Oyuna Girenler
{homeIn}

1954 KELKİT BELEDİYESPOR1954 Kelkit Belediyespor

1954 Kelkit Belediyespor İlk 11
16. Ceyhun Demircan, 5. Hüseyin Teker, 10. Hamza İpekci, 11. Ensar Kemaloğlu, 22. Halil İbrahim Keleş, 24. Erkan Bükülmez, 29. Enes Ocak, 61. Adem Sağlam, 27. Hayri Kıcıkoğlu, 88. Oktay Gümüş, 89. Adem Kaba

Yedekler
1. Ogün Samet Nuhoğlu, 9. Reha Kurt, 23. Tayfun Çulha, 25. Caner İlyas, 26. Faruk Murat, 99. Erhan Çınar, 53. Anılcan İslamoğlu

Teknik Sorumlu


Goller
{awayGoal}

Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
{awayIn}

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
168 Aksaray Belediyespor642082146
2Adıyaman 1954 SK642094145
3Bayrampaşa64111761311
452 Orduspor FK8341147137
5Bursa Yıldırımspor7403105125
61954 Kelkit Bld.Spor840497122
7Alanya Kestelspor73221312111
8Modafen631285103
9Düzcespor62319891
10Siirt İl Özel İdare72327119-4
11Bergama Belediyespor52217681
12Muğlaspor81346106-4
13Silivrispor81346156-9
14Kırıkkale Büyük Anadoluspor71247145-7
15Karaköprü Belediyespor51223105-7
16Kozan Spor FK6114594-4
17Sultanbeyli Bld.81164114-7

Fikstür

10.11.2020Karaköprü Belediyespor1-152 Orduspor FK
11.11.2020Silivrispor1-168 Aksaray Belediyespor
11.11.2020Siirt İl Özel İdare2-11954 Kelkit Bld.Spor
11.11.2020Muğlaspor1-1Kırıkkale Büyük Anadoluspor
11.11.2020Adıyaman 1954 SKP-PBergama Belediyespor
11.11.2020Bayrampaşa1-2Sultanbeyli Bld.
11.11.2020Bursa Yıldırımspor2-0Düzcespor
11.11.2020Kozan Spor FKP-PModafen
Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT