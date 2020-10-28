2020-2021 Siirt İl Özel İdaresi Spor, 52 Orduspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 6. hafta maçında Siirt İl Özel İdaresi Spor, 52 Orduspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Siirt İl Özel İdaresi Spor ve 52 Orduspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'te 6. hafta maçında Siirt İl Özel İdaresi Spor sahasında 52 Orduspor ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. Siirt Atatürk Stadı - Siirt stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Siirt İl Özel İdaresi Spor - 52 Orduspor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Siirt Atatürk Stadı - Siirt stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Siirt Atatürk Stadı - Siirt



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Serkan Pınar(hakem), Onur Gülter(1. Yardımcı Hakem), Harun Günaydın(2. Yardımcı Hakem), Alperen Patan(dördüncü Hakem)

Siirt İl Özel İdaresi Spor

Siirt İl Özel İdaresi Spor İlk 11

1. Ahmet Taş, 17. Faruk Yaldıran, 33. Bilal Gücüyetmez, 5. Turgut Delen, 34. Abdullah Bal, 47. Mehmet Aslan, 21. Hamit Kılıç, 25. Burhanettin Sever, 99. Ömer Erel, 8. Necati Baş, 20. Celal Geyik



Yedekler

23. Muhammed Demir, 24. Enis Gül, 70. Oğuzhan Baykal, 10. Emre Özer, 56. Resul Timurlenk, 11. Barış Turan, 22. Ali Kılıç



Teknik Sorumlu

Seyithan Özdaş

52 Orduspor

52 Orduspor İlk 11

25. Berat Çelebi, 77. Hakan Doğru, 53. Emrullah Sarıhasanoğlu, 22. Burçin Yüksel, 63. Eşref Korkmazoğlu, 19. Muhammed Emin Balcılar, 1. Gürkan Arslan, 16. Halil İbrahim Pekşen, 10. Sebahattin Usta, 11. Oğuzhan Birben, 9. Şükrü Kaan Kılıçaslan



Yedekler

52. Cantuğ Temel, 66. Efe Kağan Kayahan, 14. Gökhan Berkay Yıldız, 55. Gökhan Özer, 29. Gökhan Aydaş, 12. Hakan Yüce, 90. Yusuf Avcılar



Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sinan Bayraktar

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adıyaman 1954 SK 6 4 2 0 9 4 14 5 2 68 Aksaray Belediyespor 5 4 1 0 7 1 13 6 3 52 Orduspor FK 6 3 2 1 13 6 11 7 4 Modafen 5 3 1 1 7 3 10 4 5 Bayrampaşa 3 3 0 0 12 3 9 9 6 Bursa Yıldırımspor 5 3 0 2 6 2 9 4 7 Düzcespor 5 2 3 0 9 6 9 3 8 1954 Kelkit Bld.Spor 6 3 0 3 6 5 9 1 9 Bergama Belediyespor 5 2 2 1 7 6 8 1 10 Kestelspor 6 2 2 2 10 10 8 0 11 Silivrispor 6 1 2 3 5 12 5 -7 12 Kozan Spor FK 6 1 1 4 5 9 4 -4 13 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 6 1 1 4 6 13 4 -7 14 Karaköprü Belediyespor 4 1 1 2 2 9 4 -7 15 Siirt İl Özel İdare 4 0 3 1 3 6 3 -3 16 Muğlaspor 6 0 2 4 3 8 2 -5 17 Sultanbeyli Bld. 6 0 1 5 2 9 1 -7

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