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2020-2021 Siirt İl Özel İdaresi Spor, 52 Orduspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 6. hafta maçında Siirt İl Özel İdaresi Spor, 52 Orduspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Siirt İl Özel İdaresi Spor, 52 Orduspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 6. hafta maçında Siirt İl Özel İdaresi Spor, 52 Orduspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Siirt İl Özel İdaresi Spor ve 52 Orduspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'te 6. hafta maçında Siirt İl Özel İdaresi Spor sahasında 52 Orduspor ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. Siirt Atatürk Stadı - Siirt stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Siirt İl Özel İdaresi Spor - 52 Orduspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Siirt Atatürk Stadı - Siirt stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Siirt Atatürk Stadı - Siirt

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Serkan Pınar(hakem), Onur Gülter(1. Yardımcı Hakem), Harun Günaydın(2. Yardımcı Hakem), Alperen Patan(dördüncü Hakem)

SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPORSiirt İl Özel İdaresi Spor

Siirt İl Özel İdaresi Spor İlk 11
1. Ahmet Taş, 17. Faruk Yaldıran, 33. Bilal Gücüyetmez, 5. Turgut Delen, 34. Abdullah Bal, 47. Mehmet Aslan, 21. Hamit Kılıç, 25. Burhanettin Sever, 99. Ömer Erel, 8. Necati Baş, 20. Celal Geyik

Yedekler
23. Muhammed Demir, 24. Enis Gül, 70. Oğuzhan Baykal, 10. Emre Özer, 56. Resul Timurlenk, 11. Barış Turan, 22. Ali Kılıç

Teknik Sorumlu
Seyithan Özdaş

52 ORDUSPOR52 Orduspor

52 Orduspor İlk 11
25. Berat Çelebi, 77. Hakan Doğru, 53. Emrullah Sarıhasanoğlu, 22. Burçin Yüksel, 63. Eşref Korkmazoğlu, 19. Muhammed Emin Balcılar, 1. Gürkan Arslan, 16. Halil İbrahim Pekşen, 10. Sebahattin Usta, 11. Oğuzhan Birben, 9. Şükrü Kaan Kılıçaslan

Yedekler
52. Cantuğ Temel, 66. Efe Kağan Kayahan, 14. Gökhan Berkay Yıldız, 55. Gökhan Özer, 29. Gökhan Aydaş, 12. Hakan Yüce, 90. Yusuf Avcılar

Teknik Sorumlu
Ali Rıza Sinan Bayraktar

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adıyaman 1954 SK642094145
268 Aksaray Belediyespor541071136
352 Orduspor FK6321136117
4Modafen531173104
5Bayrampaşa330012399
6Bursa Yıldırımspor53026294
7Düzcespor52309693
81954 Kelkit Bld.Spor63036591
9Bergama Belediyespor52217681
10Kestelspor6222101080
11Silivrispor61235125-7
12Kozan Spor FK6114594-4
13Kırıkkale Büyük Anadoluspor61146134-7
14Karaköprü Belediyespor4112294-7
15Siirt İl Özel İdare4031363-3
16Muğlaspor6024382-5
17Sultanbeyli Bld.6015291-7

Fikstür

28.10.2020Silivrispor1-0Sultanbeyli Bld.
28.10.2020Siirt İl Özel İdare0-052 Orduspor FK
28.10.2020Muğlaspor1-1Bergama Belediyespor
28.10.2020Kozan Spor FK0-168 Aksaray Belediyespor
28.10.2020Kırıkkale Büyük Anadoluspor0-0Modafen
28.10.2020Karaköprü Belediyespor1-0Kestelspor
28.10.2020BayrampaşaP-PDüzcespor
28.10.2020Adıyaman 1954 SK1-01954 Kelkit Bld.Spor
Onur Çelik
Spor Editörü


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