2020-2021 Siirt İl Özel İdaresi Spor, Bergama Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 10. hafta maçında Siirt İl Özel İdaresi Spor, Bergama Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Siirt İl Özel İdaresi Spor ve Bergama Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 10. hafta maçında Siirt İl Özel İdaresi Spor sahasında Bergama Belediyespor ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Siirt Atatürk Stadı - Siirt stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Siirt İl Özel İdaresi Spor - Bergama Belediyespor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Siirt Atatürk Stadı - Siirt stadyumunda oynanan maç 1-3 sona erdi. Siirt İl Özel İdaresi Spor - Bergama Belediyespor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Siirt Atatürk Stadı - Siirt



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

18.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Burak Demirkıran(hakem), Ali Etlikci(1. Yardımcı Hakem), Buğra Can Semercioğlu(2. Yardımcı Hakem), Cem Eray Eşmekaya(dördüncü Hakem)

Siirt İl Özel İdaresi Spor

Siirt İl Özel İdaresi Spor İlk 11

1. Ahmet Taş, 17. Faruk Yaldıran, 20. Celal Geyik, 5. Turgut Delen, 34. Abdullah Bal, 24. Enis Gül, 70. Oğuzhan Baykal, 47. Mehmet Aslan, 9. Abdulkadir Özdemir, 7. Harun Koç, 25. Burhanettin Sever



Yedekler

23. Muhammed Demir, 4. Ahmet Altınay, 77. Ömer Nazilli, 99. Ömer Erel, 11. Barış Turan, 72. Ömer Ali Ece, 98. Mehmet Ali Tektaş



Teknik Sorumlu

Seyithan Özdaş



Goller

Abdulkadir Özdemir,40.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Ahmet Taş 68.dk, Sarı Kart Abdulkadir Özdemir 49.dk, Sarı Kart Abdullah Bal 19.dk, Sarı Kart Ahmet Altınay 90+4.dk



Oyundan Çıkanlar

Enis Gül 62.dk, Turgut Delen 62.dk, Oğuzhan Baykal 62.dk, Burhanettin Sever 77.dk



Oyuna Girenler

Ömer Nazilli 62.dk, Ahmet Altınay 62.dk, Ömer Erel 62.dk, Ömer Ali Ece 77.dk

Bergama Belediyespor

Bergama Belediyespor İlk 11

1. Ogün Karakaya, 21. Mehmet Vural, 17. Volkan Özcan, 15. Furkan Kopuz, 61. Halil İbrahim Mızrap, 53. Ahmet Mumin Papaker, 57. Barış Güner, 10. Emre Pehlivan, 8. Halil Yılmaz, 70. Fatih Özçelik, 9. Ali Öztürk



Yedekler

34. Süleyman Kasap, 42. Oğuzhan Nemli, 11. Ömer Kuşan, 60. Batuhan Türk, 4. Mustafa Mert Kiraz, 35. Mehmet Can Kocabaş, 99. Mustafa Yılmaz



Teknik Sorumlu

Kamil Behram Üstün



Goller

Emre Pehlivan,20.dk (p), Emre Pehlivan,55.dk (f), Fatih Özçelik,57.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Ali Öztürk 80.dk, Sarı Kart Oğuzhan Nemli 77.dk



Oyundan Çıkanlar

Ali Öztürk 81.dk, Fatih Özçelik 70.dk, Emre Pehlivan 70.dk, Barış Güner 85.dk



Oyuna Girenler

Mustafa Yılmaz 81.dk, Ömer Kuşan 70.dk, Oğuzhan Nemli 70.dk, Mustafa Mert Kiraz 85.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 68 Aksaray Belediyespor 8 5 3 0 11 4 18 7 2 1954 Kelkit Bld.Spor 10 6 0 4 12 8 18 4 3 Bursa Yıldırımspor 9 5 1 3 14 6 16 8 4 52 Orduspor FK 10 3 6 1 16 9 15 7 5 Adıyaman 1954 SK 8 4 3 1 11 7 15 4 6 Bayrampaşa 8 4 1 3 20 11 13 9 7 Modafen 8 4 1 3 9 6 13 3 8 Bergama Belediyespor 7 3 3 1 11 8 12 3 9 Düzcespor 7 3 3 1 10 8 12 2 10 Alanya Kestelspor 9 3 3 3 14 14 12 0 11 Siirt İl Özel İdare 9 2 4 3 8 14 10 -6 12 Silivrispor 10 2 4 4 8 16 10 -8 13 Muğlaspor 8 1 3 4 6 10 6 -4 14 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 8 1 3 4 9 16 6 -7 15 Karaköprü Belediyespor 7 1 3 3 4 12 6 -8 16 Sultanbeyli Bld. 10 1 2 7 5 15 5 -10 17 Kozan Spor FK 6 1 1 4 5 9 4 -4

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