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2020-2021 Siirt İl Özel İdaresi Spor, Bergama Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 10. hafta maçında Siirt İl Özel İdaresi Spor, Bergama Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Siirt İl Özel İdaresi Spor, Bergama Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 10. hafta maçında Siirt İl Özel İdaresi Spor, Bergama Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Siirt İl Özel İdaresi Spor ve Bergama Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 10. hafta maçında Siirt İl Özel İdaresi Spor sahasında Bergama Belediyespor ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Siirt Atatürk Stadı - Siirt stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Siirt İl Özel İdaresi Spor - Bergama Belediyespor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Siirt Atatürk Stadı - Siirt stadyumunda oynanan maç 1-3 sona erdi.

Siirt İl Özel İdaresi Spor - Bergama Belediyespor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Siirt Atatürk Stadı - Siirt

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Burak Demirkıran(hakem), Ali Etlikci(1. Yardımcı Hakem), Buğra Can Semercioğlu(2. Yardımcı Hakem), Cem Eray Eşmekaya(dördüncü Hakem)

SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPORSiirt İl Özel İdaresi Spor

Siirt İl Özel İdaresi Spor İlk 11
1. Ahmet Taş, 17. Faruk Yaldıran, 20. Celal Geyik, 5. Turgut Delen, 34. Abdullah Bal, 24. Enis Gül, 70. Oğuzhan Baykal, 47. Mehmet Aslan, 9. Abdulkadir Özdemir, 7. Harun Koç, 25. Burhanettin Sever

Yedekler
23. Muhammed Demir, 4. Ahmet Altınay, 77. Ömer Nazilli, 99. Ömer Erel, 11. Barış Turan, 72. Ömer Ali Ece, 98. Mehmet Ali Tektaş

Teknik Sorumlu
Seyithan Özdaş

Goller
Abdulkadir Özdemir,40.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Ahmet Taş 68.dk, Sarı Kart Abdulkadir Özdemir 49.dk, Sarı Kart Abdullah Bal 19.dk, Sarı Kart Ahmet Altınay 90+4.dk

Oyundan Çıkanlar
Enis Gül 62.dk, Turgut Delen 62.dk, Oğuzhan Baykal 62.dk, Burhanettin Sever 77.dk

Oyuna Girenler
Ömer Nazilli 62.dk, Ahmet Altınay 62.dk, Ömer Erel 62.dk, Ömer Ali Ece 77.dk

BERGAMA BELEDİYESPORBergama Belediyespor

Bergama Belediyespor İlk 11
1. Ogün Karakaya, 21. Mehmet Vural, 17. Volkan Özcan, 15. Furkan Kopuz, 61. Halil İbrahim Mızrap, 53. Ahmet Mumin Papaker, 57. Barış Güner, 10. Emre Pehlivan, 8. Halil Yılmaz, 70. Fatih Özçelik, 9. Ali Öztürk

Yedekler
34. Süleyman Kasap, 42. Oğuzhan Nemli, 11. Ömer Kuşan, 60. Batuhan Türk, 4. Mustafa Mert Kiraz, 35. Mehmet Can Kocabaş, 99. Mustafa Yılmaz

Teknik Sorumlu
Kamil Behram Üstün

Goller
Emre Pehlivan,20.dk (p), Emre Pehlivan,55.dk (f), Fatih Özçelik,57.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Ali Öztürk 80.dk, Sarı Kart Oğuzhan Nemli 77.dk

Oyundan Çıkanlar
Ali Öztürk 81.dk, Fatih Özçelik 70.dk, Emre Pehlivan 70.dk, Barış Güner 85.dk

Oyuna Girenler
Mustafa Yılmaz 81.dk, Ömer Kuşan 70.dk, Oğuzhan Nemli 70.dk, Mustafa Mert Kiraz 85.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
168 Aksaray Belediyespor8530114187
21954 Kelkit Bld.Spor10604128184
3Bursa Yıldırımspor9513146168
452 Orduspor FK10361169157
5Adıyaman 1954 SK8431117154
6Bayrampaşa84132011139
7Modafen841396133
8Bergama Belediyespor7331118123
9Düzcespor7331108122
10Alanya Kestelspor93331414120
11Siirt İl Özel İdare924381410-6
12Silivrispor1024481610-8
13Muğlaspor81346106-4
14Kırıkkale Büyük Anadoluspor81349166-7
15Karaköprü Belediyespor71334126-8
16Sultanbeyli Bld.101275155-10
17Kozan Spor FK6114594-4

Fikstür

18.11.2020Alanya Kestelspor1-152 Orduspor FK
18.11.2020Silivrispor1-0Modafen
18.11.2020Siirt İl Özel İdare1-3Bergama Belediyespor
18.11.2020Kozan Spor FKP-PMuğlaspor
18.11.2020Karaköprü Belediyespor0-11954 Kelkit Bld.Spor
18.11.2020Bursa Yıldırımspor3-0Sultanbeyli Bld.
18.11.2020Bayrampaşa2-368 Aksaray Belediyespor
18.11.2020Adıyaman 1954 SK2-2Kırıkkale Büyük Anadoluspor
18.11.2020Kestelspor 52 Orduspor FK
Onur Çelik
Spor Editörü


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