2020-2021 Şile Yıldızspor, Çatalcaspor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 10. hafta maçında Şile Yıldızspor, Çatalcaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 10. hafta maçında Şile Yıldızspor, Çatalcaspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Şile Yıldızspor ve Çatalcaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 10. hafta maçında Şile Yıldızspor sahasında Çatalcaspor ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Şile Stadı - İstanbul - Şile stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Şile Yıldızspor - Çatalcaspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Şile Stadı - İstanbul - Şile stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.
Şile Yıldızspor - Çatalcaspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Şile Stadı - İstanbul - Şile
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Ozan Bileyci(hakem), Enes Berk Güçlü(1. Yardımcı Hakem), Anıl Küçükkaraca(2. Yardımcı Hakem), Abdurrahim Gargi(dördüncü Hakem)
Şile Yıldızspor İlk 11
1. Erşen Çilingir, 5. Mustafa Acar, 7. Adem Aydın, 11. Raşit Sevindir, 17. Eren Görür, 25. Emre Karadağ, 34. Mert Sarı, 53. Ali Sabuncu, 61. Mehmet Demirözü, 67. Cömert Kandemir, 80. Tahsin Hacımustafaoğlu
Yedekler
98. Ömer Özleyen, 10. Eşref Koçak, 20. Bartu Baladın, 23. Cebrail Serçek, 77. Muammer Atalay, 99. Ahmet Hasan İmer, 52. Ozan Altuntaş
Teknik Sorumlu
İlhan Akgül
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Mustafa Acar 73.dk
Oyundan Çıkanlar
Eren Görür 46.dk, Ali Sabuncu 83.dk, Cömert Kandemir 18.dk, Mehmet Demirözü 46.dk
Oyuna Girenler
Ahmet Hasan İmer 46.dk, Eşref Koçak 83.dk, Cebrail Serçek 18.dk, Bartu Baladın 46.dk
Çatalcaspor İlk 11
13. Özgün Ali Köklü, 5. Ahmet Batuhan Akyüz, 8. Ali Zorlu, 10. Mehmet Mert Özkaptan, 15. Ramiz Ok, 22. Burak Yamaç, 23. Barış Dillioğlu, 28. Fırat Sezer, 77. Önder Akdağ, 97. Mustafa Çoşkun, 99. Yusuf Atasoy
Yedekler
52. Onur Güney, 3. Anıl Kılıç, 6. İsa Türk, 7. Muhammet Yılmaz, 9. Burhanettin Çakırefe, 11. Alihan Bel, 14. Deniz Yanılmaz
Teknik Sorumlu
Cahit Erçevik
Goller
Yusuf Atasoy,41.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Ramiz Ok 88.dk, Sarı Kart Ali Zorlu 24.dk, Sarı Kart Mustafa Çoşkun 28.dk, Sarı Kart Ahmet Batuhan Akyüz 64.dk, Sarı Kart Yusuf Atasoy 73.dk
Oyundan Çıkanlar
Önder Akdağ 89.dk, Yusuf Atasoy 83.dk
Oyuna Girenler
İsa Türk 89.dk, Burhanettin Çakırefe 83.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|9
|7
|2
|0
|16
|4
|23
|12
|2
|İçel İdmanyurdu Spor
|10
|6
|4
|0
|16
|2
|22
|14
|3
|Çatalcaspor
|9
|6
|2
|1
|16
|8
|20
|8
|4
|Karşıyaka
|9
|5
|3
|1
|14
|7
|18
|7
|5
|Şile Yıldızspor
|10
|4
|4
|2
|14
|12
|16
|2
|6
|Çarşambaspor
|9
|4
|3
|2
|14
|7
|15
|7
|7
|Isparta 32 Spor
|8
|4
|2
|2
|13
|8
|14
|5
|8
|Esenler Erokspor
|8
|4
|1
|3
|10
|7
|13
|3
|9
|Batman Petrolspor
|9
|4
|1
|4
|9
|10
|13
|-1
|10
|Elazığ Karakoçan FK
|10
|3
|3
|4
|9
|11
|12
|-2
|11
|Altındağspor
|8
|3
|1
|4
|6
|8
|10
|-2
|12
|Gölcükspor
|10
|2
|2
|6
|5
|10
|8
|-5
|13
|Erbaaspor
|9
|2
|1
|6
|4
|11
|7
|-7
|14
|Osmaniyespor FK
|8
|2
|1
|5
|6
|11
|7
|-5
|15
|Arhavispor
|7
|1
|1
|5
|5
|15
|4
|-10
|16
|Cizrespor
|9
|0
|3
|6
|5
|20
|3
|-15
|17
|Yalovaspor
|8
|0
|2
|6
|6
|17
|2
|-11
Fikstür
|19.11.2020
|Şile Yıldızspor
|0-1
|Çatalcaspor
|19.11.2020
|Altındağspor
|3-0
|Cizrespor
|19.11.2020
|Batman Petrolspor
|1-3
|Çarşambaspor
|19.11.2020
|Erbaaspor
|0-1
|Elazığ Belediyespor
|19.11.2020
|İçel İdmanyurdu Spor
|3-0
|Arhavispor
|19.11.2020
|Karşıyaka
|0-1
|Somaspor
|19.11.2020
|Osmaniyespor FK
|P-P
|Yalovaspor
|19.11.2020
|Isparta 32 Spor
|2-1
|Gölcükspor