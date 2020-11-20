2020-2021 Şile Yıldızspor, Çatalcaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 10. hafta maçında Şile Yıldızspor, Çatalcaspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Şile Yıldızspor ve Çatalcaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 10. hafta maçında Şile Yıldızspor sahasında Çatalcaspor ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Şile Stadı - İstanbul - Şile stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Şile Yıldızspor - Çatalcaspor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Şile Stadı - İstanbul - Şile stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi. Şile Yıldızspor - Çatalcaspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Şile Stadı - İstanbul - Şile



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Ozan Bileyci(hakem), Enes Berk Güçlü(1. Yardımcı Hakem), Anıl Küçükkaraca(2. Yardımcı Hakem), Abdurrahim Gargi(dördüncü Hakem)

Şile Yıldızspor

Şile Yıldızspor İlk 11

1. Erşen Çilingir, 5. Mustafa Acar, 7. Adem Aydın, 11. Raşit Sevindir, 17. Eren Görür, 25. Emre Karadağ, 34. Mert Sarı, 53. Ali Sabuncu, 61. Mehmet Demirözü, 67. Cömert Kandemir, 80. Tahsin Hacımustafaoğlu



Yedekler

98. Ömer Özleyen, 10. Eşref Koçak, 20. Bartu Baladın, 23. Cebrail Serçek, 77. Muammer Atalay, 99. Ahmet Hasan İmer, 52. Ozan Altuntaş



Teknik Sorumlu

İlhan Akgül



Goller

{homeGoal}



Kartlar

Sarı Kart Mustafa Acar 73.dk



Oyundan Çıkanlar

Eren Görür 46.dk, Ali Sabuncu 83.dk, Cömert Kandemir 18.dk, Mehmet Demirözü 46.dk



Oyuna Girenler

Ahmet Hasan İmer 46.dk, Eşref Koçak 83.dk, Cebrail Serçek 18.dk, Bartu Baladın 46.dk

Çatalcaspor

Çatalcaspor İlk 11

13. Özgün Ali Köklü, 5. Ahmet Batuhan Akyüz, 8. Ali Zorlu, 10. Mehmet Mert Özkaptan, 15. Ramiz Ok, 22. Burak Yamaç, 23. Barış Dillioğlu, 28. Fırat Sezer, 77. Önder Akdağ, 97. Mustafa Çoşkun, 99. Yusuf Atasoy



Yedekler

52. Onur Güney, 3. Anıl Kılıç, 6. İsa Türk, 7. Muhammet Yılmaz, 9. Burhanettin Çakırefe, 11. Alihan Bel, 14. Deniz Yanılmaz



Teknik Sorumlu

Cahit Erçevik



Goller

Yusuf Atasoy,41.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Ramiz Ok 88.dk, Sarı Kart Ali Zorlu 24.dk, Sarı Kart Mustafa Çoşkun 28.dk, Sarı Kart Ahmet Batuhan Akyüz 64.dk, Sarı Kart Yusuf Atasoy 73.dk



Oyundan Çıkanlar

Önder Akdağ 89.dk, Yusuf Atasoy 83.dk



Oyuna Girenler

İsa Türk 89.dk, Burhanettin Çakırefe 83.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 9 7 2 0 16 4 23 12 2 İçel İdmanyurdu Spor 10 6 4 0 16 2 22 14 3 Çatalcaspor 9 6 2 1 16 8 20 8 4 Karşıyaka 9 5 3 1 14 7 18 7 5 Şile Yıldızspor 10 4 4 2 14 12 16 2 6 Çarşambaspor 9 4 3 2 14 7 15 7 7 Isparta 32 Spor 8 4 2 2 13 8 14 5 8 Esenler Erokspor 8 4 1 3 10 7 13 3 9 Batman Petrolspor 9 4 1 4 9 10 13 -1 10 Elazığ Karakoçan FK 10 3 3 4 9 11 12 -2 11 Altındağspor 8 3 1 4 6 8 10 -2 12 Gölcükspor 10 2 2 6 5 10 8 -5 13 Erbaaspor 9 2 1 6 4 11 7 -7 14 Osmaniyespor FK 8 2 1 5 6 11 7 -5 15 Arhavispor 7 1 1 5 5 15 4 -10 16 Cizrespor 9 0 3 6 5 20 3 -15 17 Yalovaspor 8 0 2 6 6 17 2 -11

Fikstür