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2020-2021 Şile Yıldızspor, Çatalcaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 10. hafta maçında Şile Yıldızspor, Çatalcaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Şile Yıldızspor, Çatalcaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 10. hafta maçında Şile Yıldızspor, Çatalcaspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Şile Yıldızspor ve Çatalcaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  10. hafta maçında Şile Yıldızspor sahasında Çatalcaspor ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Şile Stadı - İstanbul - Şile stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Şile Yıldızspor - Çatalcaspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Şile Stadı - İstanbul - Şile stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.

Şile Yıldızspor - Çatalcaspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Şile Stadı - İstanbul - Şile

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Ozan Bileyci(hakem), Enes Berk Güçlü(1. Yardımcı Hakem), Anıl Küçükkaraca(2. Yardımcı Hakem), Abdurrahim Gargi(dördüncü Hakem)

ŞİLE YILDIZSPORŞile Yıldızspor

Şile Yıldızspor İlk 11
1. Erşen Çilingir, 5. Mustafa Acar, 7. Adem Aydın, 11. Raşit Sevindir, 17. Eren Görür, 25. Emre Karadağ, 34. Mert Sarı, 53. Ali Sabuncu, 61. Mehmet Demirözü, 67. Cömert Kandemir, 80. Tahsin Hacımustafaoğlu

Yedekler
98. Ömer Özleyen, 10. Eşref Koçak, 20. Bartu Baladın, 23. Cebrail Serçek, 77. Muammer Atalay, 99. Ahmet Hasan İmer, 52. Ozan Altuntaş

Teknik Sorumlu
İlhan Akgül

Goller
{homeGoal}

Kartlar
Sarı Kart Mustafa Acar 73.dk

Oyundan Çıkanlar
Eren Görür 46.dk, Ali Sabuncu 83.dk, Cömert Kandemir 18.dk, Mehmet Demirözü 46.dk

Oyuna Girenler
Ahmet Hasan İmer 46.dk, Eşref Koçak 83.dk, Cebrail Serçek 18.dk, Bartu Baladın 46.dk

ÇATALCASPORÇatalcaspor

Çatalcaspor İlk 11
13. Özgün Ali Köklü, 5. Ahmet Batuhan Akyüz, 8. Ali Zorlu, 10. Mehmet Mert Özkaptan, 15. Ramiz Ok, 22. Burak Yamaç, 23. Barış Dillioğlu, 28. Fırat Sezer, 77. Önder Akdağ, 97. Mustafa Çoşkun, 99. Yusuf Atasoy

Yedekler
52. Onur Güney, 3. Anıl Kılıç, 6. İsa Türk, 7. Muhammet Yılmaz, 9. Burhanettin Çakırefe, 11. Alihan Bel, 14. Deniz Yanılmaz

Teknik Sorumlu
Cahit Erçevik

Goller
Yusuf Atasoy,41.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Ramiz Ok 88.dk, Sarı Kart Ali Zorlu 24.dk, Sarı Kart Mustafa Çoşkun 28.dk, Sarı Kart Ahmet Batuhan Akyüz 64.dk, Sarı Kart Yusuf Atasoy 73.dk

Oyundan Çıkanlar
Önder Akdağ 89.dk, Yusuf Atasoy 83.dk

Oyuna Girenler
İsa Türk 89.dk, Burhanettin Çakırefe 83.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor97201642312
2İçel İdmanyurdu Spor106401622214
3Çatalcaspor9621168208
4Karşıyaka9531147187
5Şile Yıldızspor104421412162
6Çarşambaspor9432147157
7Isparta 32 Spor8422138145
8Esenler Erokspor8413107133
9Batman Petrolspor941491013-1
10Elazığ Karakoçan FK1033491112-2
11Altındağspor83146810-2
12Gölcükspor102265108-5
13Erbaaspor92164117-7
14Osmaniyespor FK82156117-5
15Arhavispor71155154-10
16Cizrespor90365203-15
17Yalovaspor80266172-11

Fikstür

19.11.2020Şile Yıldızspor0-1Çatalcaspor
19.11.2020Altındağspor3-0Cizrespor
19.11.2020Batman Petrolspor1-3Çarşambaspor
19.11.2020Erbaaspor0-1Elazığ Belediyespor
19.11.2020İçel İdmanyurdu Spor3-0Arhavispor
19.11.2020Karşıyaka0-1Somaspor
19.11.2020Osmaniyespor FKP-PYalovaspor
19.11.2020Isparta 32 Spor2-1Gölcükspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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