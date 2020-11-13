2020-2021 Şile Yıldızspor, Yalovaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 8. hafta maçında Şile Yıldızspor, Yalovaspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Şile Yıldızspor ve Yalovaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 8. hafta maçında Şile Yıldızspor sahasında Yalovaspor ile 12.11.2020 13:00'da karşılaştı. Şile Stadı - İstanbul - Şile stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Şile Yıldızspor - Yalovaspor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Şile Stadı - İstanbul - Şile stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi. Şile Yıldızspor - Yalovaspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Şile Stadı - İstanbul - Şile



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

12.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Yusuf Aydın(hakem), Volkan Boz(1. Yardımcı Hakem), Recep Gündüz(2. Yardımcı Hakem), Uğur Baydemir(dördüncü Hakem)

Şile Yıldızspor

Şile Yıldızspor İlk 11

1. Erşen Çilingir, 5. Mustafa Acar, 7. Adem Aydın, 10. Eşref Koçak, 17. Eren Görür, 25. Emre Karadağ, 52. Ozan Altuntaş, 53. Ali Sabuncu, 61. Mehmet Demirözü, 67. Cömert Kandemir, 80. Tahsin Hacımustafaoğlu



Yedekler

98. Ömer Özleyen, 11. Raşit Sevindir, 19. Furkan Çarkçı, 20. Bartu Baladın, 23. Cebrail Serçek, 77. Muammer Atalay, 99. Ahmet Hasan İmer



Teknik Sorumlu

İlhan Akgül



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Yalovaspor

Yalovaspor İlk 11

54. Görkem Güner, 6. Yunus Emre Aydemir, 7. Cemal Doğu, 20. Mehmet Murat Gülbaba, 24. Burak Turan, 28. Batuhan Eren, 49. Umut Kıral, 77. İlker Avşeren, 88. Onurcan Küçük, 95. Yakup Kayış, 99. Yusuf Akdemir



Yedekler

34. Enhar Şimşek, 5. Suat Avcı, 11. Cenk Kuşku, 26. Dilan Can Kayan, 39. Ümran Zambak, 45. Mustafa Serkan Demirel, 97. İbrahim Anıl Tekeli



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 8 6 2 0 15 4 20 11 2 Karşıyaka 7 5 2 0 14 6 17 8 3 Çatalcaspor 7 5 1 1 14 7 16 7 4 İçel İdmanyurdu Spor 7 4 3 0 9 1 15 8 5 Esenler Erokspor 8 4 1 3 10 7 13 3 6 Şile Yıldızspor 8 3 4 1 11 9 13 2 7 Batman Petrolspor 8 4 1 3 8 7 13 1 8 Çarşambaspor 7 3 2 2 11 6 11 5 9 Isparta 32 Spor 7 3 2 2 11 7 11 4 10 Elazığ Karakoçan FK 8 2 2 4 8 11 8 -3 11 Gölcükspor 8 2 2 4 4 7 8 -3 12 Altındağspor 7 2 1 4 3 8 7 -5 13 Arhavispor 6 1 1 4 5 12 4 -7 14 Erbaaspor 7 1 1 5 3 10 4 -7 15 Osmaniyespor FK 6 2 0 4 6 8 6 -2 16 Cizrespor 7 0 3 4 3 14 3 -11 17 Yalovaspor 8 0 2 6 6 17 2 -11

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