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2020-2021 Şile Yıldızspor, Yalovaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 8. hafta maçında Şile Yıldızspor, Yalovaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Şile Yıldızspor, Yalovaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 8. hafta maçında Şile Yıldızspor, Yalovaspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Şile Yıldızspor ve Yalovaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  8. hafta maçında Şile Yıldızspor sahasında Yalovaspor ile 12.11.2020 13:00'da karşılaştı. Şile Stadı - İstanbul - Şile stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Şile Yıldızspor - Yalovaspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Şile Stadı - İstanbul - Şile stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi.

Şile Yıldızspor - Yalovaspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Şile Stadı - İstanbul - Şile

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
12.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Yusuf Aydın(hakem), Volkan Boz(1. Yardımcı Hakem), Recep Gündüz(2. Yardımcı Hakem), Uğur Baydemir(dördüncü Hakem)

ŞİLE YILDIZSPORŞile Yıldızspor

Şile Yıldızspor İlk 11
1. Erşen Çilingir, 5. Mustafa Acar, 7. Adem Aydın, 10. Eşref Koçak, 17. Eren Görür, 25. Emre Karadağ, 52. Ozan Altuntaş, 53. Ali Sabuncu, 61. Mehmet Demirözü, 67. Cömert Kandemir, 80. Tahsin Hacımustafaoğlu

Yedekler
98. Ömer Özleyen, 11. Raşit Sevindir, 19. Furkan Çarkçı, 20. Bartu Baladın, 23. Cebrail Serçek, 77. Muammer Atalay, 99. Ahmet Hasan İmer

Teknik Sorumlu
İlhan Akgül

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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YALOVASPORYalovaspor

Yalovaspor İlk 11
54. Görkem Güner, 6. Yunus Emre Aydemir, 7. Cemal Doğu, 20. Mehmet Murat Gülbaba, 24. Burak Turan, 28. Batuhan Eren, 49. Umut Kıral, 77. İlker Avşeren, 88. Onurcan Küçük, 95. Yakup Kayış, 99. Yusuf Akdemir

Yedekler
34. Enhar Şimşek, 5. Suat Avcı, 11. Cenk Kuşku, 26. Dilan Can Kayan, 39. Ümran Zambak, 45. Mustafa Serkan Demirel, 97. İbrahim Anıl Tekeli

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor86201542011
2Karşıyaka7520146178
3Çatalcaspor7511147167
4İçel İdmanyurdu Spor743091158
5Esenler Erokspor8413107133
6Şile Yıldızspor8341119132
7Batman Petrolspor841387131
8Çarşambaspor7322116115
9Isparta 32 Spor7322117114
10Elazığ Karakoçan FK82248118-3
11Gölcükspor8224478-3
12Altındağspor7214387-5
13Arhavispor61145124-7
14Erbaaspor71153104-7
15Osmaniyespor FK6204686-2
16Cizrespor70343143-11
17Yalovaspor80266172-11

Fikstür

12.11.2020Osmaniyespor FK2-0Gölcükspor
12.11.2020Somaspor3-0Çarşambaspor
12.11.2020KarşıyakaP-PArhavispor
12.11.2020İçel İdmanyurdu Spor0-0Cizrespor
12.11.2020Erbaaspor0-2Esenler Erokspor
12.11.2020Batman Petrolspor0-2Çatalcaspor
12.11.2020Altındağspor1-0Elazığ Belediyespor
12.11.2020Şile Yıldızspor2-1Yalovaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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