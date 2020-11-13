2020-2021 Şile Yıldızspor, Yalovaspor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 8. hafta maçında Şile Yıldızspor, Yalovaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 8. hafta maçında Şile Yıldızspor, Yalovaspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Şile Yıldızspor ve Yalovaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 8. hafta maçında Şile Yıldızspor sahasında Yalovaspor ile 12.11.2020 13:00'da karşılaştı. Şile Stadı - İstanbul - Şile stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Şile Yıldızspor - Yalovaspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Şile Stadı - İstanbul - Şile stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi.
Şile Yıldızspor - Yalovaspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Şile Stadı - İstanbul - Şile
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
12.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Yusuf Aydın(hakem), Volkan Boz(1. Yardımcı Hakem), Recep Gündüz(2. Yardımcı Hakem), Uğur Baydemir(dördüncü Hakem)
Şile Yıldızspor İlk 11
1. Erşen Çilingir, 5. Mustafa Acar, 7. Adem Aydın, 10. Eşref Koçak, 17. Eren Görür, 25. Emre Karadağ, 52. Ozan Altuntaş, 53. Ali Sabuncu, 61. Mehmet Demirözü, 67. Cömert Kandemir, 80. Tahsin Hacımustafaoğlu
Yedekler
98. Ömer Özleyen, 11. Raşit Sevindir, 19. Furkan Çarkçı, 20. Bartu Baladın, 23. Cebrail Serçek, 77. Muammer Atalay, 99. Ahmet Hasan İmer
Teknik Sorumlu
İlhan Akgül
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Yalovaspor İlk 11
54. Görkem Güner, 6. Yunus Emre Aydemir, 7. Cemal Doğu, 20. Mehmet Murat Gülbaba, 24. Burak Turan, 28. Batuhan Eren, 49. Umut Kıral, 77. İlker Avşeren, 88. Onurcan Küçük, 95. Yakup Kayış, 99. Yusuf Akdemir
Yedekler
34. Enhar Şimşek, 5. Suat Avcı, 11. Cenk Kuşku, 26. Dilan Can Kayan, 39. Ümran Zambak, 45. Mustafa Serkan Demirel, 97. İbrahim Anıl Tekeli
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|8
|6
|2
|0
|15
|4
|20
|11
|2
|Karşıyaka
|7
|5
|2
|0
|14
|6
|17
|8
|3
|Çatalcaspor
|7
|5
|1
|1
|14
|7
|16
|7
|4
|İçel İdmanyurdu Spor
|7
|4
|3
|0
|9
|1
|15
|8
|5
|Esenler Erokspor
|8
|4
|1
|3
|10
|7
|13
|3
|6
|Şile Yıldızspor
|8
|3
|4
|1
|11
|9
|13
|2
|7
|Batman Petrolspor
|8
|4
|1
|3
|8
|7
|13
|1
|8
|Çarşambaspor
|7
|3
|2
|2
|11
|6
|11
|5
|9
|Isparta 32 Spor
|7
|3
|2
|2
|11
|7
|11
|4
|10
|Elazığ Karakoçan FK
|8
|2
|2
|4
|8
|11
|8
|-3
|11
|Gölcükspor
|8
|2
|2
|4
|4
|7
|8
|-3
|12
|Altındağspor
|7
|2
|1
|4
|3
|8
|7
|-5
|13
|Arhavispor
|6
|1
|1
|4
|5
|12
|4
|-7
|14
|Erbaaspor
|7
|1
|1
|5
|3
|10
|4
|-7
|15
|Osmaniyespor FK
|6
|2
|0
|4
|6
|8
|6
|-2
|16
|Cizrespor
|7
|0
|3
|4
|3
|14
|3
|-11
|17
|Yalovaspor
|8
|0
|2
|6
|6
|17
|2
|-11
Fikstür
|12.11.2020
|Osmaniyespor FK
|2-0
|Gölcükspor
|12.11.2020
|Somaspor
|3-0
|Çarşambaspor
|12.11.2020
|Karşıyaka
|P-P
|Arhavispor
|12.11.2020
|İçel İdmanyurdu Spor
|0-0
|Cizrespor
|12.11.2020
|Erbaaspor
|0-2
|Esenler Erokspor
|12.11.2020
|Batman Petrolspor
|0-2
|Çatalcaspor
|12.11.2020
|Altındağspor
|1-0
|Elazığ Belediyespor
|12.11.2020
|Şile Yıldızspor
|2-1
|Yalovaspor