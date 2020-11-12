2020-2021 Silivrispor, 68 Aksaray Belediye Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 4. Grup 8. hafta maçında Silivrispor, 68 Aksaray Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 8. hafta maçında Silivrispor, 68 Aksaray Belediye Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Silivrispor ve 68 Aksaray Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 8. hafta maçında Silivrispor sahasında 68 Aksaray Belediye Spor ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. Silivri - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Silivrispor - 68 Aksaray Belediye Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Silivri - İstanbul stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.
Silivrispor - 68 Aksaray Belediye Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Silivri - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Burak Güner(hakem), Haydar Avcı(1. Yardımcı Hakem), Furkan Ulu(2. Yardımcı Hakem), Mücahit Karakurt(dördüncü Hakem)
Silivrispor İlk 11
1. Mert Danışmaz, 4. Mehmet Albayrak, 58. Bülent Demir, 54. Emre Sofuoğlu, 35. Mücahit Karagöz, 6. Hakan Sayar, 22. Oğuz Yavuz, 5. Sercan Besler, 75. Gökhan Göksu, 70. Muhammet Sait Özvardar, 17. Tufan Deniz Gelen
Yedekler
13. Alper Kağan Çakır, 37. Ömer Faruk Acı, 55. Ardahan Gündoğdu, 11. Murat Berk Çolak, 61. Ömer Memiş, 8. Mustafa Cevret, 42. Şehmus Aslan
Teknik Sorumlu
Sertan Güriz
Goller
Tufan Deniz Gelen,65.dk (p)
Kartlar
Sarı Kart Ömer Faruk Acı 89.dk, Sarı Kart Alper Kağan Çakır 78.dk, Sarı Kart Mücahit Karagöz 25.dk
Oyundan Çıkanlar
Hakan Sayar 69.dk, Muhammet Sait Özvardar 46.dk, Gökhan Göksu 90.dk, Emre Sofuoğlu 69.dk
Oyuna Girenler
Ardahan Gündoğdu 69.dk, Şehmus Aslan 46.dk, Murat Berk Çolak 90.dk, Ömer Faruk Acı 69.dk
68 Aksaray Belediye Spor İlk 11
28. Mehmet Akif Önal, 4. Ömer Yıldırım, 5. Şevket Güngör, 6. Gürcan Gözüm, 7. Muzaffer Kahrıman, 10. Fatih Şerifoğlu, 14. Mehmet Atik, 60. Serkan Gürses, 66. Güney Tutcuoğlu, 77. Necmi Çoban, 91. Vehbi Furkan Yıldırım
Yedekler
97. Abdussamet Ecik, 3. Taha Batuhan Güleryüz, 9. Mustafa Apardı, 11. Hikmet Enes Etlik, 21. Oğuzhan Köseoğlu, 27. Ahmet Can Arık, 37. Muhammet Taha Şahin
Teknik Sorumlu
Cüneyt Tiryaki
Goller
Fatih Şerifoğlu,3.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Güney Tutcuoğlu 80.dk, Sarı Kart Vehbi Furkan Yıldırım 74.dk, Sarı Kart Necmi Çoban 65.dk, Sarı Kart Serkan Gürses 15.dk, Sarı Kart Ömer Yıldırım 2.dk
Oyundan Çıkanlar
Mehmet Atik 90.dk, Gürcan Gözüm 90.dk, Serkan Gürses 81.dk, Muzaffer Kahrıman 71.dk
Oyuna Girenler
Ahmet Can Arık 90.dk, Muhammet Taha Şahin 90.dk, Oğuzhan Köseoğlu 81.dk, Mustafa Apardı 71.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|68 Aksaray Belediyespor
|6
|4
|2
|0
|8
|2
|14
|6
|2
|Adıyaman 1954 SK
|6
|4
|2
|0
|9
|4
|14
|5
|3
|Bayrampaşa
|6
|4
|1
|1
|17
|6
|13
|11
|4
|52 Orduspor FK
|8
|3
|4
|1
|14
|7
|13
|7
|5
|Bursa Yıldırımspor
|7
|4
|0
|3
|10
|5
|12
|5
|6
|1954 Kelkit Bld.Spor
|8
|4
|0
|4
|9
|7
|12
|2
|7
|Alanya Kestelspor
|7
|3
|2
|2
|13
|12
|11
|1
|8
|Modafen
|6
|3
|1
|2
|8
|5
|10
|3
|9
|Düzcespor
|6
|2
|3
|1
|9
|8
|9
|1
|10
|Siirt İl Özel İdare
|7
|2
|3
|2
|7
|11
|9
|-4
|11
|Bergama Belediyespor
|5
|2
|2
|1
|7
|6
|8
|1
|12
|Muğlaspor
|8
|1
|3
|4
|6
|10
|6
|-4
|13
|Silivrispor
|8
|1
|3
|4
|6
|15
|6
|-9
|14
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|7
|1
|2
|4
|7
|14
|5
|-7
|15
|Karaköprü Belediyespor
|5
|1
|2
|2
|3
|10
|5
|-7
|16
|Kozan Spor FK
|6
|1
|1
|4
|5
|9
|4
|-4
|17
|Sultanbeyli Bld.
|8
|1
|1
|6
|4
|11
|4
|-7
Fikstür
|10.11.2020
|Karaköprü Belediyespor
|1-1
|52 Orduspor FK
|11.11.2020
|Silivrispor
|1-1
|68 Aksaray Belediyespor
|11.11.2020
|Siirt İl Özel İdare
|2-1
|1954 Kelkit Bld.Spor
|11.11.2020
|Muğlaspor
|1-1
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|11.11.2020
|Adıyaman 1954 SK
|P-P
|Bergama Belediyespor
|11.11.2020
|Bayrampaşa
|1-2
|Sultanbeyli Bld.
|11.11.2020
|Bursa Yıldırımspor
|2-0
|Düzcespor
|11.11.2020
|Kozan Spor FK
|P-P
|Modafen