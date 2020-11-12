2020-2021 Silivrispor, 68 Aksaray Belediye Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 8. hafta maçında Silivrispor, 68 Aksaray Belediye Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Silivrispor ve 68 Aksaray Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 8. hafta maçında Silivrispor sahasında 68 Aksaray Belediye Spor ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. Silivri - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Silivrispor - 68 Aksaray Belediye Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Silivri - İstanbul stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi. Silivrispor - 68 Aksaray Belediye Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Silivri - İstanbul



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

11.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Burak Güner(hakem), Haydar Avcı(1. Yardımcı Hakem), Furkan Ulu(2. Yardımcı Hakem), Mücahit Karakurt(dördüncü Hakem)

Silivrispor

Silivrispor İlk 11

1. Mert Danışmaz, 4. Mehmet Albayrak, 58. Bülent Demir, 54. Emre Sofuoğlu, 35. Mücahit Karagöz, 6. Hakan Sayar, 22. Oğuz Yavuz, 5. Sercan Besler, 75. Gökhan Göksu, 70. Muhammet Sait Özvardar, 17. Tufan Deniz Gelen



Yedekler

13. Alper Kağan Çakır, 37. Ömer Faruk Acı, 55. Ardahan Gündoğdu, 11. Murat Berk Çolak, 61. Ömer Memiş, 8. Mustafa Cevret, 42. Şehmus Aslan



Teknik Sorumlu

Sertan Güriz



Goller

Tufan Deniz Gelen,65.dk (p)



Kartlar

Sarı Kart Ömer Faruk Acı 89.dk, Sarı Kart Alper Kağan Çakır 78.dk, Sarı Kart Mücahit Karagöz 25.dk



Oyundan Çıkanlar

Hakan Sayar 69.dk, Muhammet Sait Özvardar 46.dk, Gökhan Göksu 90.dk, Emre Sofuoğlu 69.dk



Oyuna Girenler

Ardahan Gündoğdu 69.dk, Şehmus Aslan 46.dk, Murat Berk Çolak 90.dk, Ömer Faruk Acı 69.dk

68 Aksaray Belediye Spor

68 Aksaray Belediye Spor İlk 11

28. Mehmet Akif Önal, 4. Ömer Yıldırım, 5. Şevket Güngör, 6. Gürcan Gözüm, 7. Muzaffer Kahrıman, 10. Fatih Şerifoğlu, 14. Mehmet Atik, 60. Serkan Gürses, 66. Güney Tutcuoğlu, 77. Necmi Çoban, 91. Vehbi Furkan Yıldırım



Yedekler

97. Abdussamet Ecik, 3. Taha Batuhan Güleryüz, 9. Mustafa Apardı, 11. Hikmet Enes Etlik, 21. Oğuzhan Köseoğlu, 27. Ahmet Can Arık, 37. Muhammet Taha Şahin



Teknik Sorumlu

Cüneyt Tiryaki



Goller

Fatih Şerifoğlu,3.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Güney Tutcuoğlu 80.dk, Sarı Kart Vehbi Furkan Yıldırım 74.dk, Sarı Kart Necmi Çoban 65.dk, Sarı Kart Serkan Gürses 15.dk, Sarı Kart Ömer Yıldırım 2.dk



Oyundan Çıkanlar

Mehmet Atik 90.dk, Gürcan Gözüm 90.dk, Serkan Gürses 81.dk, Muzaffer Kahrıman 71.dk



Oyuna Girenler

Ahmet Can Arık 90.dk, Muhammet Taha Şahin 90.dk, Oğuzhan Köseoğlu 81.dk, Mustafa Apardı 71.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 68 Aksaray Belediyespor 6 4 2 0 8 2 14 6 2 Adıyaman 1954 SK 6 4 2 0 9 4 14 5 3 Bayrampaşa 6 4 1 1 17 6 13 11 4 52 Orduspor FK 8 3 4 1 14 7 13 7 5 Bursa Yıldırımspor 7 4 0 3 10 5 12 5 6 1954 Kelkit Bld.Spor 8 4 0 4 9 7 12 2 7 Alanya Kestelspor 7 3 2 2 13 12 11 1 8 Modafen 6 3 1 2 8 5 10 3 9 Düzcespor 6 2 3 1 9 8 9 1 10 Siirt İl Özel İdare 7 2 3 2 7 11 9 -4 11 Bergama Belediyespor 5 2 2 1 7 6 8 1 12 Muğlaspor 8 1 3 4 6 10 6 -4 13 Silivrispor 8 1 3 4 6 15 6 -9 14 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 7 1 2 4 7 14 5 -7 15 Karaköprü Belediyespor 5 1 2 2 3 10 5 -7 16 Kozan Spor FK 6 1 1 4 5 9 4 -4 17 Sultanbeyli Bld. 8 1 1 6 4 11 4 -7

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